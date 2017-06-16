13:35 16 июня

На полигоне Капустин Яр началось учение с ракетным соединением общевойсковой армии ЗВО

Военнослужащие ракетного соединения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Курской области, приступили к практическому этапу тактического учения с боевым пуском на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ.

На полигоне Капустин Яр началось учение с ракетным соединением общевойсковой армии ЗВО


Боевые расчеты выполнят десятки электронных пусков из тактических ракетных комплексов «Точка-У» одиночно и в составе подразделений, отрабатывая нанесение ракетных ударов по целям, имитирующим командные пункты, аэродром и полевые склады условного противника.


В завершение учения будут проведены практические боевые пуски.

Ранее личный состав ракетного соединения совершил марш комбинированным способом и, преодолев более 1,5 тысяч километров по железной дороге и автомобильным трассам, прибыл в назначенный район. Здесь ракетчики выполнили инженерное оборудование позиций с организацией системы охраны и обороны.

Учение ракетного соединения носят плановый характер, в нем задействовано до 500 военнослужащих и более 100 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Комментарии 2

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:22
    Ранее личный состав ракетного соединения совершил марш комбинированным способом и, преодолев более 1,5 тысяч километров по железной дороге и автомобильным трассам, прибыл в назначенный район.

    ... укрокаклия - выдыхай, это не к вам... пока... laughing
    a.s.zzz888
  2. alma Сегодня, 13:31
    Камрады, кто знает, куда девают снятые с вооружения Точки? Ведь машина вроде неплохая, амфибия (для России это актуально). Ей бы боеприпас новый.
    alma
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