10:12 18 июня
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Главное, что свое. Представляем новую социальную сеть «Ukrainians»



Одним из главных информационных поводов на Украине за последнее время, помимо долгожданной либерализации визового режима с Евросоюзом, стала блокировка российских социальных сетей и запуск их украинского аналога. Вместо заблокированных «ВКонтакте» и «Одноклассники» разработана национальная сеть, получившая название «Ukrainians» (Юкрэниэнс).

На данный момент аудитория украинского портала составляет более пятидесяти тысяч человек и по заявлению разработчиков увеличивается чуть ли не ежечасно. Уже в ближайшее время планируется добиться показателя в сто тысяч зарегистрированных пользователей, после чего будут запущены дополнительные функции сайта.


Опустим вопрос разумности в создании национальной соцсети и сразу перейдем к функциональным особенностям портала, а именно отсутствием возможности отправлять комментарии и добавлять друзей, что, безусловно, совершенно нормально для веб-сайта такого типа. Сказав о недостатках, стоит упомянуть и положительные аспекты украинской разработки, то есть возможность устанавливать и менять аватарку, имя, фамилию и дату рождения. Еще мы забыли сказать о том, что в «Ukrainians» можно заходить и выходить. Также в ближайшее время планируется ввести две уникальные кнопки «слава Украине» и «героям слава», при нажатии на которые, помимо безудержного усиления чувства патриотизма, у пользователей автоматически будут увеличиваться тарифы на коммунальные услуги и возраст выхода на пенсию.

«Зарегался с удовольствием, будет чем заменить вк. Приятно с братьями быть», - именно так украинцы комментируют во «ВКонтакте» запуск своего нового сайта. Как мы можем видеть, пользователей совершенно не отталкивают некоторые технические ограничения, главное, что народ вроде есть, а то, что нельзя общаться уже неважно, такое своего рода незалежное интернет кладбище.

Не забыли разработчики и об удобствах для новых пользователей, ведь форму для регистрации можно автоматически заполнить, используя уже имеющиеся аккаунты в «Facebook» и, вы не поверите, запрещенной и заблокированной «ВКонтакте». Кстати, «сознательным» гражданам также предлагается заявлять в полицию при обнаружении фактов использования заблокированных российских ресурсов! Так что при использовании аккаунта «ВКонтакте» при регистрации в «Ukrainians» надо быть осторожней, могут доложить в соответствующие правоохранительные органы! Стучать - не строить!

Отдельного внимания заслуживает и англоязычное название ресурса, где же ваш патриотизм, граждане украинцы, как же популяризация украинского языка, ведь буквально на днях сам президент Петр Порошенко своим указом установил квоты для украинского на телевидении и радио, зачем так мучать ведущих, которым приходится старательно выговаривать западное «Юкрэинианс», когда можно использовать столь приятно и патриотично звучащие названия как «ВУкраїні» или «хлопчики і дівчатка», как же так!?

В целом же, идея безусловно перспективная и прибыльная, миллион уйдет на разработку (естественно не гривен), еще миллион на рекламу, потом окажется, что на защиту сети от «кремлевских хакеров» и русскоязычных пользователей нужно еще десять. В общем, пили, ой простите, зарабатывай не хочу. Главное, чтобы никто не узнал, что любой современный школьник может сделать простенький сайт с функционалом «ВКонтакте» и, что не мало важно, работающими сообщениями и друзьями, буквально за пару часов, потратив всего доллар на оплату хостинга.

На засыпку остается только один вопрос, почему на изображенной на главной станице украинской социальной сети карте страны, окрашенной в характерный для «Facebook» синий цвет, присутствует российский Крым и самопровозглашенные ЛДНР, ведь там никакой политической цензуры нет и вряд ли кто-то будет пользоваться новой разработкой из Киева.
Автор: Игорь Рогов


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 12

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  1. parusnik Сегодня, 07:28
    Пускай, поиграются...они там сожрут друг друга...
    parusnik
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:41
      Свиноферму устроили в сети...Мне их жаль! Потом всех отправят на мясокомбинат (АТО ))))
      ОТДЕЛ
      1. mirag2 Сегодня, 09:06
        Видел я эту "мережу".
        mirag2
        1. Гаврила Сегодня, 09:54
          Готовые списки под трибунал...
          Гаврила
    2. Зяблицев Сегодня, 09:30
      Любая социальная сеть - порождение спецслужб! Но Вконтакте смогло выйти за пределы России, а вот эта жалкая украинская пародия на современные инфокоммуникационные технологии лишь пыль в глаза собственному населению! Все эти 50 тысяч зарегистрированных есть мобилизованные сотрудники СБУ и внештатные агенты-селюки этого филиала ЦРУ в Восточной Европе натужно выполняющих приказ своего вечно пьяного Харанта! laughing
      Зяблицев
  2. rotmistr60 Сегодня, 08:13
    Да пусть делают, что хотят - надоели уже. Но главное, что не забыли про "две кнопки", которые подчеркивают "патриотизм". Даже в этом проявляется украинская "соображалка".
    rotmistr60
  3. Александр романов Сегодня, 08:21
    В мире есть две страны.у которых есть своя социальная сеть-это КНДР и Украина. Надо отметить,что в КНДР социальная сеть ,куда лучше Украинской.
    Вывод-КНДР обогнала Габон wassat
    Хотя,какая страна ,такая и сеть laughing
    Александр романов
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:53
      Цитата: Александр романов
      В мире есть две страны.у которых есть своя социальная сеть-это КНДР и Украина. Надо отметить,что в КНДР социальная сеть ,куда лучше Украинской.
      Вывод-КНДР обогнала Габон wassat
      Хотя,какая страна ,такая и сеть laughing

      КНДР, Романов тебя не забудет..! Мешок риса тебе в подарок,в Пхеньяне ждет в посольстве(тушенки уже нет!))))... bully
      ОТДЕЛ
  4. vladimirvn Сегодня, 08:55
    А Крым чего пририсовали себе? Фантомные боли? Нет его у вас и не будет. Скулите дальше.
    vladimirvn
  5. vadimalehin76 Сегодня, 09:10
    Подняли настроение с утра! Таперича, для наших неуловимых хацкеров ещё одна тока приложения сил имеется. Про две кнопки вообще тема отдельная. Спасибо автору за хорошее настроение. hi
    vadimalehin76
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:11
      Цитата: vadimalehin76
      Подняли настроение с утра! Таперича, для наших неуловимых хацкеров ещё одна тока приложения сил имеется

      Повеселятся они там на славу -салу.....! Завидую им.. good
      ОТДЕЛ
  6. avg-mgn Сегодня, 09:39
    На что только не идут ради бабла. Действительно - пили, не хочу... Построят, вылижут, а там, глядишь менять что то надо (Ляшко, например, название не устроит, или Аваков модерировать сеть пожелает, ..., а уж угроза со стороны компании "РосХакер" - вообще бездонная бочка). И поехали пилить по новой...!
    avg-mgn
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