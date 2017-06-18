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Главное, что свое. Представляем новую социальную сеть «Ukrainians»
Одним из главных информационных поводов на Украине за последнее время, помимо долгожданной либерализации визового режима с Евросоюзом, стала блокировка российских социальных сетей и запуск их украинского аналога. Вместо заблокированных «ВКонтакте» и «Одноклассники» разработана национальная сеть, получившая название «Ukrainians» (Юкрэниэнс).
На данный момент аудитория украинского портала составляет более пятидесяти тысяч человек и по заявлению разработчиков увеличивается чуть ли не ежечасно. Уже в ближайшее время планируется добиться показателя в сто тысяч зарегистрированных пользователей, после чего будут запущены дополнительные функции сайта.
Опустим вопрос разумности в создании национальной соцсети и сразу перейдем к функциональным особенностям портала, а именно отсутствием возможности отправлять комментарии и добавлять друзей, что, безусловно, совершенно нормально для веб-сайта такого типа. Сказав о недостатках, стоит упомянуть и положительные аспекты украинской разработки, то есть возможность устанавливать и менять аватарку, имя, фамилию и дату рождения. Еще мы забыли сказать о том, что в «Ukrainians» можно заходить и выходить. Также в ближайшее время планируется ввести две уникальные кнопки «слава Украине» и «героям слава», при нажатии на которые, помимо безудержного усиления чувства патриотизма, у пользователей автоматически будут увеличиваться тарифы на коммунальные услуги и возраст выхода на пенсию.
«Зарегался с удовольствием, будет чем заменить вк. Приятно с братьями быть», - именно так украинцы комментируют во «ВКонтакте» запуск своего нового сайта. Как мы можем видеть, пользователей совершенно не отталкивают некоторые технические ограничения, главное, что народ вроде есть, а то, что нельзя общаться уже неважно, такое своего рода незалежное интернет кладбище.
Не забыли разработчики и об удобствах для новых пользователей, ведь форму для регистрации можно автоматически заполнить, используя уже имеющиеся аккаунты в «Facebook» и, вы не поверите, запрещенной и заблокированной «ВКонтакте». Кстати, «сознательным» гражданам также предлагается заявлять в полицию при обнаружении фактов использования заблокированных российских ресурсов! Так что при использовании аккаунта «ВКонтакте» при регистрации в «Ukrainians» надо быть осторожней, могут доложить в соответствующие правоохранительные органы! Стучать - не строить!
Отдельного внимания заслуживает и англоязычное название ресурса, где же ваш патриотизм, граждане украинцы, как же популяризация украинского языка, ведь буквально на днях сам президент Петр Порошенко своим указом установил квоты для украинского на телевидении и радио, зачем так мучать ведущих, которым приходится старательно выговаривать западное «Юкрэинианс», когда можно использовать столь приятно и патриотично звучащие названия как «ВУкраїні» или «хлопчики і дівчатка», как же так!?
В целом же, идея безусловно перспективная и прибыльная, миллион уйдет на разработку (естественно не гривен), еще миллион на рекламу, потом окажется, что на защиту сети от «кремлевских хакеров» и русскоязычных пользователей нужно еще десять. В общем, пили, ой простите, зарабатывай не хочу. Главное, чтобы никто не узнал, что любой современный школьник может сделать простенький сайт с функционалом «ВКонтакте» и, что не мало важно, работающими сообщениями и друзьями, буквально за пару часов, потратив всего доллар на оплату хостинга.
На засыпку остается только один вопрос, почему на изображенной на главной станице украинской социальной сети карте страны, окрашенной в характерный для «Facebook» синий цвет, присутствует российский Крым и самопровозглашенные ЛДНР, ведь там никакой политической цензуры нет и вряд ли кто-то будет пользоваться новой разработкой из Киева.
Автор: Игорь Рогов
Одним из главных информационных поводов на Украине за последнее время, помимо долгожданной либерализации визового режима с Евросоюзом, стала блокировка российских социальных сетей и запуск их украинского аналога. Вместо заблокированных «ВКонтакте» и «Одноклассники» разработана национальная сеть, получившая название «Ukrainians» (Юкрэниэнс).
На данный момент аудитория украинского портала составляет более пятидесяти тысяч человек и по заявлению разработчиков увеличивается чуть ли не ежечасно. Уже в ближайшее время планируется добиться показателя в сто тысяч зарегистрированных пользователей, после чего будут запущены дополнительные функции сайта.
Опустим вопрос разумности в создании национальной соцсети и сразу перейдем к функциональным особенностям портала, а именно отсутствием возможности отправлять комментарии и добавлять друзей, что, безусловно, совершенно нормально для веб-сайта такого типа. Сказав о недостатках, стоит упомянуть и положительные аспекты украинской разработки, то есть возможность устанавливать и менять аватарку, имя, фамилию и дату рождения. Еще мы забыли сказать о том, что в «Ukrainians» можно заходить и выходить. Также в ближайшее время планируется ввести две уникальные кнопки «слава Украине» и «героям слава», при нажатии на которые, помимо безудержного усиления чувства патриотизма, у пользователей автоматически будут увеличиваться тарифы на коммунальные услуги и возраст выхода на пенсию.
«Зарегался с удовольствием, будет чем заменить вк. Приятно с братьями быть», - именно так украинцы комментируют во «ВКонтакте» запуск своего нового сайта. Как мы можем видеть, пользователей совершенно не отталкивают некоторые технические ограничения, главное, что народ вроде есть, а то, что нельзя общаться уже неважно, такое своего рода незалежное интернет кладбище.
Не забыли разработчики и об удобствах для новых пользователей, ведь форму для регистрации можно автоматически заполнить, используя уже имеющиеся аккаунты в «Facebook» и, вы не поверите, запрещенной и заблокированной «ВКонтакте». Кстати, «сознательным» гражданам также предлагается заявлять в полицию при обнаружении фактов использования заблокированных российских ресурсов! Так что при использовании аккаунта «ВКонтакте» при регистрации в «Ukrainians» надо быть осторожней, могут доложить в соответствующие правоохранительные органы! Стучать - не строить!
Отдельного внимания заслуживает и англоязычное название ресурса, где же ваш патриотизм, граждане украинцы, как же популяризация украинского языка, ведь буквально на днях сам президент Петр Порошенко своим указом установил квоты для украинского на телевидении и радио, зачем так мучать ведущих, которым приходится старательно выговаривать западное «Юкрэинианс», когда можно использовать столь приятно и патриотично звучащие названия как «ВУкраїні» или «хлопчики і дівчатка», как же так!?
В целом же, идея безусловно перспективная и прибыльная, миллион уйдет на разработку (естественно не гривен), еще миллион на рекламу, потом окажется, что на защиту сети от «кремлевских хакеров» и русскоязычных пользователей нужно еще десять. В общем, пили, ой простите, зарабатывай не хочу. Главное, чтобы никто не узнал, что любой современный школьник может сделать простенький сайт с функционалом «ВКонтакте» и, что не мало важно, работающими сообщениями и друзьями, буквально за пару часов, потратив всего доллар на оплату хостинга.
На засыпку остается только один вопрос, почему на изображенной на главной станице украинской социальной сети карте страны, окрашенной в характерный для «Facebook» синий цвет, присутствует российский Крым и самопровозглашенные ЛДНР, ведь там никакой политической цензуры нет и вряд ли кто-то будет пользоваться новой разработкой из Киева.
Автор: Игорь Рогов
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