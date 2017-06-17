Порошенко спешит на ковер к Трампу

Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявляет, что первоочередной задачей украинских дипломатов является скорейшая организация встречи Петра Порошенко с Дональдом Трампом, что безусловно не вызывает никакого удивления, если бы не одно «но».В приоритете украинской стороны не только сам факт встречи местного управляющего Порошенко с заокеанским хозяином, но принципиально важно, чтобы произошло это раньше личных переговоров президента России Владимира Путина и Трампа, которые могут состояться 7 - 8 июля в рамках саммита G20 в Гамбурге. Несмотря на то, что ни в Кремле, ни в Белом доме официально не подтверждали данную информацию, украинские коллеги заметно подсуетились и устроили из встречи с главой США настоящий фарс. Главное, чтобы раньше, чем Путин, - громко заявляют украинские дипломаты, вот только при чем тут президент России? Скорее всего по самой современной украинской традиции используется принцип, по которому во всем, что происходит на Украине виновата Москва, то есть «раньше Путина» нужно исключительно для отвлечения внимания от истинной цели поездки в США и для громкого заголовка в СМИ. «Порошенко едет в Вашингтон» звучит далеко не так резонансно, как «Порошенко едет в Вашингтон раньше Путина», чувствуете?Так зачем же украинский лидер так стремится попасть на аудиенцию в Белый дом? Ведь такие действия подтверждают его репутацию «попрошайки» и демонстрируют полное отсутствие у Петра Алексеевича самоуважения и политической силы. Но Петро Попрошенко необходимо срочно попасть к хозяину, ему надо в первую очередь извиниться за прошлые ошибки, а именно за недальновидную ставку на Хилари Клинтон, сделанную во время последней американской президентской гонки. Нужно срочно восстановить свой авторитет и снова доказать свою преданность американским ценностям и лично Дональду Трампу, в общем проделать ту же работу, которая выполнялась в отношении Клинтон - «наш кандидат не стал президентом, да здравствует президент!»В общем план простой – сначала унижаться и извиняться, потом просить… деньги, оружие, усиление антироссийских санкций, возвращение Крыма, Донбасса и самое важное – продление срока своих полномочий. Уровень доверия населения Украины к действующему президенту постоянно падает и по данным последних социологических опросов Петр Алексеевич уступает лидеру оппозиционной партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. За последнюю в случае очной ставки на президентских выборах готовы отдать свои голоса более 35% избирателей, против 20% у Порошенко. Власть уходит из-под ног, а такой человек как Порошенко пойдет на все, чтобы остаться у руля, так как потеряв не совсем легитимно полученные полномочия, он в один момент превратится из первого лица государства в фигуранта громкого уголовного дела по обвинению, например, в государственной измене.В том положении, в котором находится господин Порошенко, он пойдет на все, чтобы заработать себе дополнительные баллы перед Штатами: еще глубже закопает украинскую экономику, проведет очередную волну мобилизации, продолжит способствовать постоянному поддержанию конфликта на Юго-Востоке, сделает все, что противоречит национальным интересам Украины.