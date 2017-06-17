РосКомНадзор - враг у ворот! Злой Иван №39 с Иваном Победой

Привет всем нашим и не нашим! Я Иван Победа, и я сегодня, действительно…очень, очень зол.В связи с последними действиями РосКомНадзора мне приходит огромное количество писем, с просьбой осветить эту тему. Ну, давай разбираться.Любые запреты в информационной сфере, это проявление слабости власти, а не ее силы.Исходим из того, что информацию нельзя запретить, она как вода просочится через мельчайшие трещинки и щелочки и в итоге все равно станет доступна тем, кто ее ищет.Запреты, блокировки, ограничения доступа к информации является признанием чиновников и власти в своей некомпетентности, и даже больше, в измене. Ведь такое поведение на фронтах информационных войн, - это открытое предательство Родины. Получается, что РосКомНадзор ведет прямую вредительскую деятельность против русского народа, да и России в целом.Похоже, горький урок информационного разгрома Советского Союза забыт. Именно доведенные до абсурда запреты, огородили советского человека от любой не нравящейся отупевшей правящей элите информации, и в итоге превратили его в доверчивого, наивного лоха.А в период, так называемой перестройки, в мозги советских людей были влиты тонны дезинформации и лжи. Из-за полного отсутствия критического мышления у большинства советских людей, они все это приняли за откровение и правду. И принялись, самозабвенно, рушить свою же страну и уничтожать свое будущее.Напомнить, как миллионы советских телезрителей прикладывали свои задницы к телевизорам, в надежде избавиться от бородавок и чирьев, когда там показывали Кашпировского или Чумака.И они же обставляли телевизоры трехлетровыми банками с водой,[ТБМ] стыд! Как такое могло случится с самым образованным народом на свете?А все дело в идиотизме властей и в запретах на доступ к информации. Вместо осознанности и понимания процессов, власть просто предлагала верить догмам из телевизора и газет. Сейчас на этих граблях отплясывает уже запад. Но судя по последним трендам, нашей власти не терпится присоединиться к этим содомитским пляскам.Теперь к конкретике.Запреты сайтов с экстремистами, наркотиками и педофилами это хорошо и правильно. Это прямые угрозы обществу. Но какую угрозу обществу несут торренты и онлайн библиотеки? Слишком велика опасность, что они сделают народ умнее, образованнее и профессиональней? Этого боится власть?Закрытие торрентов и онлайн библиотек связано с защитой авторских прав?Серьезно? Напомнить, что против России идет война по всем фронтам. Нас обкладывают санкциями и военными базами, ведут против нас террористическую деятельность, вводят запреты для российских компаний, ограничивают доступ к технологиям и еще куча других мелких пакостей.И все это делается просто, потому что они так хотят. Невзирая на собственные правила, на ВТО, уставы ООН, международные договоры. А в это же время РосКомНадзор устраивает диверсии у нас в тылу. Занимается информационным терроризмом против русских и России. Ограничивает доступ к знаниям и яростно защищает права иностранных компаний, в ущерб национальным интересам.Некрасиво воровать иностранный софт? Олухи, которые это заявляют или клинические идиоты или предатели. Запад легко и просто ворует у нас все что захочет. США, - главные воители за авторское право, например, выпускают автомат Калашникова без лицензии. Потому-что не хотят его покупать у России…Напомнить, что высокий уровень компьютерной грамотности обеспечен именно благодаря торрентам. Благодаря иностранному софту, раздаваемому на них, у нас лучшие программисты в мире. Не говоря уже про повальное знание фотошопа, графических и 3д редакторов, CAD систем.И это наше конкурентное преимущество.Другой момент. Торренты являются огромнейшим источником легальных знаний, книг, софта, фильмов и музыки. Да! Тысячи авторских раздач, сотни тысяч советских книг и технических учебников, авторская музыка и софт. Все это раздается авторами бесплатно на все тех же торрентах. И этой уникальной информации больше нигде не найти.Почему кучка чинуш-идиотов, решает. что нам можно читать, смотреть или слушать. Кто дал им это право. Вопрос доступа к знаниям, это вопрос национальной безопасности. И было бы честно вынести его на референдум, а не вводить запреты втихаря, по-крысиному.Если уж компрадоры из РосКомНадзора, так пекутся об иностранных авторских правах, пусть закрывают доступ к конкретным отдельным раздачам, нарушающим эти права. А не тупо все блокируют.Что? Торренты и онлайн-библиотеки нарушают права и отечественных правообладателей?Допускаю! Но об этом мы поговорим в отдельном выпуске про копирайт.А пока я снова повторю, закрывайте отдельные раздачи. Но не все разом. Блокируя весь сайт, РосКомНадзор, нарушает права всех пользователей и легальных авторов. И делает это в угоду небольшой кучки копирастов. Что-то не похоже на справедливое решение.Что же нам делать?Я предлагаю подать групповой иск к РосКомНадзору. Удивляюсь, почему этого до сих пор не сделано. Это контора, под лживыми предлогами ограничивает народу доступ к знаниями и информации. Понятно, что отупленным народом в разы легче манипулировать. Но вот хер вам.Власти следует понять, что народ умнее ее, и научиться с этим жить.Я не силен в юриспруденции, но я знаю, что среди зрителей найдутся грамотные юристы, которые смогут возглавить этот процесс и поставить чинуш-идиотов на место.Существует еще одна версия, из РосКомНадзора, которые пытаются все запретить, делают это специально, чтобы повысить напряжение между властью и народом, в надежде на бунт. И у них это получается.Я обращаюсь к чиновникам, которые могут повлиять на РосКомНадзор. Если вы желаете процветания России и ее народу, убирайте блокировки торрентов и онлайн-библиотек. Это вопрос национальной безопасности.Уф…кипит во мне…ярость благородная. Но на сегодня хватит.Все! Верь в свой народ и в свою страну! Ну и, конечно же верь в себя!Хороших и умных людей в разы больше, чем идиотов. Давай не позволим отдельным идиотам решать за нас, как нам нужно жить. До встречи уже скоро!