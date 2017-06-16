Организаторы блокады Донбасса угрожают полностью перекрыть поставки угля из России на Украину

Мы объявили мобилизацию всех наших сторонников. Мы проводим регистрацию людей и собираемся, как только будем готовы физически, <…> полностью перекрыть поставки угля из России. Мы требуем от Гройсмана (премьер Украины Владимир Гройсман. — прим. ВО) утвердить представление, которое подал глава Минэнерго (Игорь. — прим. - ВО) Насалик о запрете торговли углем с Россией

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