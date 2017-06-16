Организаторы блокады Донбасса угрожают полностью перекрыть поставки угля из России на Украину
Организаторы торговой блокады Донбасса намерены полностью перекрыть поставки угля из России на Украину, заявил один из координаторов действий радикалов Анатолий Виногродский.
По его словам, за прошлый месяц только через пограничную железнодорожную станцию в Конотопе из России прошла тысяча вагонов с углем, а до конца года Киев намерен купить у Москвы угля на 600 миллионов долларов.
Ранее организаторы блокады пригрозили "максимально осложнить" работу российских предприятий на Украине, если Киеву не выдадут пленных в Донбассе.
В феврале украинские радикалы объявили транспортную блокаду Донбасса, что привело к прекращению поставок угля в страну. В результате Киев был вынужден ввести чрезвычайное положение в энергетике.
В ответ на действия радикалов власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. После этого Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил грузовую блокаду уже на государственном уровне.
Позднее организаторы блокады потребовали от киевских властей подписать договоры на поставку угля из других стран и открыли "наблюдательный редут" у Конотопа.
Мы объявили мобилизацию всех наших сторонников. Мы проводим регистрацию людей и собираемся, как только будем готовы физически, <…> полностью перекрыть поставки угля из России. Мы требуем от Гройсмана (премьер Украины Владимир Гройсман. — прим. ВО) утвердить представление, которое подал глава Минэнерго (Игорь. — прим. - ВО) Насалик о запрете торговли углем с Россией— заявил Виногродский на пресс-конференции, передает РИА Новости .
архивное фото
По его словам, за прошлый месяц только через пограничную железнодорожную станцию в Конотопе из России прошла тысяча вагонов с углем, а до конца года Киев намерен купить у Москвы угля на 600 миллионов долларов.
Ранее организаторы блокады пригрозили "максимально осложнить" работу российских предприятий на Украине, если Киеву не выдадут пленных в Донбассе.
В феврале украинские радикалы объявили транспортную блокаду Донбасса, что привело к прекращению поставок угля в страну. В результате Киев был вынужден ввести чрезвычайное положение в энергетике.
В ответ на действия радикалов власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. После этого Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил грузовую блокаду уже на государственном уровне.
Позднее организаторы блокады потребовали от киевских властей подписать договоры на поставку угля из других стран и открыли "наблюдательный редут" у Конотопа.
Использованы фотографии: http://news.zborg.ru/
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