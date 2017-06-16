16:28 16 июня

Организаторы блокады Донбасса угрожают полностью перекрыть поставки угля из России на Украину

Организаторы торговой блокады Донбасса намерены полностью перекрыть поставки угля из России на Украину, заявил один из координаторов действий радикалов Анатолий Виногродский.

Мы объявили мобилизацию всех наших сторонников. Мы проводим регистрацию людей и собираемся, как только будем готовы физически, <…> полностью перекрыть поставки угля из России. Мы требуем от Гройсмана (премьер Украины Владимир Гройсман. — прим. ВО) утвердить представление, которое подал глава Минэнерго (Игорь. — прим. - ВО) Насалик о запрете торговли углем с Россией
— заявил Виногродский на пресс-конференции, передает РИА Новости .


архивное фото



По его словам, за прошлый месяц только через пограничную железнодорожную станцию в Конотопе из России прошла тысяча вагонов с углем, а до конца года Киев намерен купить у Москвы угля на 600 миллионов долларов.

Ранее организаторы блокады пригрозили "максимально осложнить" работу российских предприятий на Украине, если Киеву не выдадут пленных в Донбассе.

В феврале украинские радикалы объявили транспортную блокаду Донбасса, что привело к прекращению поставок угля в страну. В результате Киев был вынужден ввести чрезвычайное положение в энергетике.

В ответ на действия радикалов власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. После этого Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил грузовую блокаду уже на государственном уровне.

Позднее организаторы блокады потребовали от киевских властей подписать договоры на поставку угля из других стран и открыли "наблюдательный редут" у Конотопа.

Использованы фотографии: http://news.zborg.ru/
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 27

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. razved Сегодня, 15:10
    Чем топить на своих ТЭС будут, об этом он подумал?
    razved
    1. Zibelew Сегодня, 15:11
      Ну а газопровод, газопровод с агрессорским газом когда взрывать думают!? Странное государство, которое предупреждает не покупать что-то из своей же территории.
      Zibelew
      1. pjastolov Сегодня, 15:18
        Там скорее всего у кого-то внутреннее вздутие, вот и неймется, лекарство надо однако
        pjastolov
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 15:13
      razved Сегодня, 15:10 Новый
      Чем топить на своих ТЭС будут, об этом он подумал?

      ... он то может и хотел бы, да нечем... laughing
      a.s.zzz888
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:19
        Поросёнко ввёл на Украине мораторий на использование головного мозга по его непосредственному назначению . А некоторые и без моратория там давно уже не способны мыслить и им необходима изоляция от общества с принудительным лечением трудотерапией .
        bouncyhunter
        1. svp67 Сегодня, 15:30
          Цитата: bouncyhunter
          Поросёнко ввёл на Украине мораторий

          Да он ВЫПОЛНЯЕТ УКАЗАНИЯ и не более того. Сам он ничего не решает, все решается за него.
          svp67
          1. bouncyhunter Сегодня, 15:38
            Цитата: svp67
            Сам он ничего не решает, все решается за него.

            Вы только ему этого не говорите - такой удар по самолюбию , ещё в запой уйдёт . Хотя , стоп ! Он же из него и не выходит ... Кажется , я начинаю понимать причину вечнобухого состояния Поросёнки ... wink
            bouncyhunter
        2. san4es Сегодня, 15:35
          Привет Паша hi !...Всё это похоже на библейскую историю

          am
          san4es
          1. bouncyhunter Сегодня, 15:41
            Привет , Саня ! hi Да мне давно уже вся "цивилизованная" Гейропа и США эту библейскую историю напоминают . Не хватает только эффектной концовки ! am
            bouncyhunter
            1. san4es Сегодня, 15:46
              ...При том все условия и инструменты для концвки имеются fellow (особенно АЭСы) belay
              san4es
              1. bouncyhunter Сегодня, 15:52
                У меня есть подозрение , что если Йелоустоун бахнет , то Европа довольно быстро прозреет и станет нормальной , без радужных разводов и дровосятины .
                bouncyhunter
                1. san4es Сегодня, 16:05
                  Опасная зона
                  san4es
                  1. bouncyhunter Сегодня, 16:16
                    Да , знаю . После бабаха появится Великий Североамериканский пролив ... lol
                    bouncyhunter
      2. квадрат Сегодня, 15:50
        Цитата: a.s.zzz888
        razved Сегодня, 15:10 Новый
        Чем топить на своих ТЭС будут, об этом он подумал?

        ... он то может и хотел бы, да нечем... laughing

        Может и есть чем, да незачем. У них же там никто ни за что не отвечает. Каждый куда хотит, туда и воротит. Главное тявкнуть громко.
        квадрат
    3. Александр романов Сегодня, 15:13
      Цитата: razved
      Чем топить на своих ТЭС будут, об этом он подумал?

      А задница думать не способна.
      Александр романов
    4. ОТДЕЛ Сегодня, 15:15
      Не обращайте внимания..! Это они на запад работают падлы...А обычно попрошайничают у нас втихаря ..!
      ОТДЕЛ
    5. svp67 Сегодня, 15:29
      Цитата: razved
      Чем топить на своих ТЭС будут, об этом он подумал?

      А те кто организовывает эту "блокаду" собираются греться на берегу Средиземного моря, благо 90 дней по безвизу у них есть... А те кто будет осуществлять блокаду будут греться у костров и буржуек...лишь бы деньги платили, что бы потом к тому же морю на 90 суток съездить.
      svp67
    6. рич Сегодня, 16:13
      razved: Чем топить на своих ТЭС будут, об этом он подумал?

      А зачем ему об этом сейчас думать? Лето на дворе. Придет зима задумаются
      рич
  2. Копчёный Сегодня, 15:14
    Не успокаиваются вна Украине кремлёвские агенты.
    Копчёный
  3. Горный стрелок Сегодня, 15:15
    Уже от смеха живот болит. Люди последовательно сжигают на подворье дом, сарай, амбар, теперь на очереди хлев со скотиной - вдруг у соседа от дыма в носу защиплет.
    Горный стрелок
  4. helmi8 Сегодня, 15:19
    С чем же все-таки были печеньки Нуланд на майдане, что у них так крыши снесло? Если и были мозги - то сейчас остался только спинной.
    helmi8
  5. рус-5819 Сегодня, 15:31
    Срочно создаётся компания "Укрокизяк" !
    Требуются безмозгл...свидомые сотрудники !
    Главный менеджер по кадрам С. Семенченко.
    рус-5819
    1. Александр 3 Сегодня, 15:44
      Каждый патриот бандеростана должен насушить вагон кизяка,весь вопрос в питании .Без питания много кизяка не наделаешь,одно хорошо пока что есть территория где его сушить можно.К ароматам хохлы уже привыкли, везде одно г..но.
      Александр 3
  6. APASUS Сегодня, 15:36
    Представляете что можно было сделать в стране,вся Европа в очередь стояла бы! А ведь какие хитрецы ,под тему перестройки пустили заводы на металл, а страну опустили в каменный век.Думаю Порошенко будет жить счастливо и долго где нибудь в ЕС ,как наш Горбачев .
    APASUS
  7. DEZINTO Сегодня, 15:53
    А хорошая была страна. Жалко конечно. Ведь самолёты, двигатели, институты, учёных делала.
    DEZINTO
  8. Улан Сегодня, 15:57
    А может им проще удавиться? И главное дешевле обойдется.
    Улан
  9. КОТ БАЮН Сегодня, 16:02
    Давайте, пацаны! Блокируйте. Ни в чем себе не отказывайте. Хоть удавитесь.
    КОТ БАЮН
Картина дня