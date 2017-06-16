16:33 16 июня

Назарбаев предложил ввести международную валюту

С весьма смелым предложением экономического характера сегодня выступил президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. По мнению Назарбаева, в целях экономической транспарентности и безопасности было бы целесообразно ввести единую мировую расчётно-платёжную единицу. Назарбаев называет такую гипотетическую валюту G-Gold.

Казинформ приводит заявление казахстанского лидера:
Назрела необходимость в трансформации мировой финансовой архитектуры. Пришло время серьёзно рассмотреть вопрос введения международной расчетно-платёжной единицы. Важно, чтобы она базировалась не на абстрактном доверии, а на обеспечении конкретными активами.Эта валюта должна быть демократична, то есть приниматься с участием потребителей со всего мира, поэтому мы предлагали G-Global, чтобы не только G20, но больше государств участвовали в этом важном деле. Должно быть равноправное, справедливое представительство всех стран.


Назарбаев предложил ввести международную валюту



По словам Назарбаева, единая международная криптовалюта – шаг в будущее мировой экономики, которая приобретает всё более глобальные смыслы.

Президент Казахстана считает, что введение общемировой расчётно-платёжной единицы возможно на основе создании пула Центральных банков, который бы регулировался Организацией Объединённых Наций.

Назарбаев:
Вопрос, конечно, непростой, но от этого эта проблема никуда не уходит. Нам надо говорить и решать.


Когда речь заходит о создании общемировой валюты, да ещё и при возможной регуляции со стороны ООН, в отдельно взятой стране со звёздно-полосатым флагом сразу же обращают пристальное внимание на человека, выступающего с такой инициативой...

Использованы фотографии: http://www.inform.kz
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Комментарии 28

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  1. Runoway Сегодня, 15:16
    Вот и сбывается фильм "Дух времени"
    Runoway
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 15:25
      Кто ему это подсказал интересно.. ? Там с Лондона "товарищей" много отирается..Я не верю!
      ОТДЕЛ
      1. cniza Сегодня, 15:44
        Это подготовка к развалу США , решился озвучить Назарбаев , ШОС ему поручил.
        cniza
    2. RASKAT Сегодня, 15:34
      Старческий маразм походу. За право ее печатать передерутся вплоть до новой мировой войны.
      RASKAT
      1. НасРать Сегодня, 15:35
        Цитата: RASKAT
        Старческий маразм походу. .


        так же подумал..
        НасРать
        1. рич Сегодня, 16:03
          С таким предложением Назарбаев рискует "внезапно" заболеть раком, как Уго Чавес
          рич
  2. APASUS Сегодня, 15:31
    Ввести международную денежную единицу для расчетов и приравнять эту единицу к стоимости золота,но жаль,ничего не получиться! Сейчас же США заитересуются правами геев в Казахстане или легитимностью выборов и отправят бомбардировщики исправлять пробелы в законодательстве
    APASUS
    1. Улан Сегодня, 15:48
      Точно , права геев это главное в мировой экономике. lol
      Улан
    2. виктор н Сегодня, 16:10
      Далеко лететь, однако. Этот фактор был учтён, как и возраст политика. Кстати, ШОС может самостоятельно инициировать создание региональной валюты.
      виктор н
    3. BlackMokona Сегодня, 16:20
      Приравнять к стоймости золота? Даже рубль крепче будет.
      BlackMokona
  3. Vita VKO Сегодня, 15:31
    Введение международной валюты это шаг направленный подорвать товарное обеспечения американского доллара, а учитывая гигантский гос.долг США это равноценно уничтожению экономики страны, привыкшей жить последние 80 лет за счет всего населения Земли. Если бы Назарбаев предложил всем преступникам в Мире добровольно покаяться и отправится в монастырь, это было бы гораздо перспективнее и реалистичней.
    Vita VKO
    1. Улан Сегодня, 15:51
      Если не ошибаюсь предшественник у Назарбаева был. Некто господин Каддафи, который мечтал ввести для расчетов, правда только на ближнем Востоке золотой динар.
      Чем это для него закончилось, хорошо известно.
      А тут Назарбаев на весь мир замахнулся.
      Или маразм или за ним стоят очень серьезные силы.
      Улан
  4. Толстоевский Сегодня, 15:37
    предлагаю S - Shit
    Толстоевский
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 15:38
    По мнению Назарбаева, в целях экономической транспарентности и безопасности было бы целесообразно ввести единую мировую расчётно-платёжную единицу.

    ... и начать всё с нуля? .. а как же, к примеру, внешний долг мерикатосов, который подошел к 20 трлн. лярдов? Простить? what
    a.s.zzz888
  6. Басарев Сегодня, 15:39
    Да кто вообще послушает Назарбаева, этого царька с окраины мира, его диких задворок?
    Басарев
  7. Умничка Сегодня, 15:41
    Ждём. Каддафи предлагал ввести новую валюту вместо доллара. Но до Назарбаева полосатым не достать. А обеспечивающих ресурсов больше всех у России. Всё только начинается...
    Умничка
  8. senima56 Сегодня, 15:41
    Эта мысль давно "витает в воздухе", но только высказать вслух немногие найдутся. Да и то, один было заикнулся- ему "горничную подсунули"... Америкосы никогда на это не пойдут! А у них как ни крути, самая богатая страна и самая сильная экономика!
    senima56
    1. anjey Сегодня, 15:46
      весь мир как наркоман сидит на баксе,полосатотряпочные развяжут войну,чтоб спасти зеленый
      anjey
      1. Улан Сегодня, 15:55
        А знаете это не факт. Чтобы избавится от гигантского долга кроме войны, которая весьма непредсказуема, есть еще вариант и он озвучивался - введение новой валюты- амеро. Совместная валюта США, Канады и Мексики.
        И можно сказать - извините ребята, но все долларовые долги мы прощаем.
        А кто не согласен мы к берегам Беларуси направим авианосец.
        Так что думаю не все так однозначно. Но вот то ,что что-то назревает, это чувствуется.
        Улан
  9. Шалтай Сегодня, 15:42
    Похоже , даже самые восторженные из почитателей эльбаши начинают догадываться , что с ним дело не чисто .
    Шалтай
  10. 32363 Сегодня, 15:43
    не знает уже чем заняться, а в стране чинуши себе отдельные кладбища нарезают, не хотят с нищебродами рядом после смерти лежать.
    32363
    1. brasist Сегодня, 16:12
      И всё вы "гансы" знаете и везде побывали...
      brasist
    2. виктор н Сегодня, 16:14
      Там землицы хватает, не парьтесь так. Но тема, видать, не Ваша.
      виктор н
  11. _Ugene_ Сегодня, 15:45
    Пока США живы не бывать этому
    _Ugene_
  12. krops777 Сегодня, 15:49
    Назарбаев предложил ввести международную валюту


    Громкое публичное заявление, и ни чего более.
    krops777
  13. NUR Сегодня, 16:00
    Тут на ВО все забеспокоились больше всех, в каких знаках в чулках держите?
    NUR
  14. Градиент 3 Сегодня, 16:17
    Объективно говоря...
    За идеей Назарбаева...Будущее!
    Настораживает другое..
    В последнее время Казахстан усиленно демонстрирует...
    Свой международный интерес...Именно международный!
    Такое ощущение, что переход на "латиницу"...
    "Нейтралитет" в вопросах поддержки России в ООН и других межгосударственных организациях...
    "Свои отношения" Казахстана и Китая...
    Все это..
    Показывает "западному"...Да и ..."восточному"...миру...
    Мы полностью самостоятельны...Не зависим от России...
    И можем ...не считаться с российскими интересами...
    Градиент 3
  15. Monster_Fat Сегодня, 16:25
    единая международная криптовалюта – шаг в будущее мировой экономики

    "Криптовалюта"-это средство контроля человечества со стороны мирового правительства в лице банковского олигархата. "Электронные" деньги не принадлежат тому, кто их заработал, а принадлежат тому, кто их хранит, и именно тот, кто хранит деньги людей будет главным, будет властителем человеческих судеб и жизней-простым нажатием кнопки он заблокирует любую "личность", лишив ее средств к существованию. Мировой банковский олигархат начал крестовый поход против наличных, "свободных" денег с целью установить свой мир нового экономического рабства, где человек будет просто "юнитом", не могущим даже пикнуть против власти, под угрозой списания и блокировки его финансов.
    Monster_Fat
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