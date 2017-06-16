Назарбаев предложил ввести международную валюту

Назрела необходимость в трансформации мировой финансовой архитектуры. Пришло время серьёзно рассмотреть вопрос введения международной расчетно-платёжной единицы. Важно, чтобы она базировалась не на абстрактном доверии, а на обеспечении конкретными активами.Эта валюта должна быть демократична, то есть приниматься с участием потребителей со всего мира, поэтому мы предлагали G-Global, чтобы не только G20, но больше государств участвовали в этом важном деле. Должно быть равноправное, справедливое представительство всех стран.

Вопрос, конечно, непростой, но от этого эта проблема никуда не уходит. Нам надо говорить и решать.