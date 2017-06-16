Назарбаев предложил ввести международную валюту
С весьма смелым предложением экономического характера сегодня выступил президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. По мнению Назарбаева, в целях экономической транспарентности и безопасности было бы целесообразно ввести единую мировую расчётно-платёжную единицу. Назарбаев называет такую гипотетическую валюту G-Gold.
Казинформ приводит заявление казахстанского лидера:
По словам Назарбаева, единая международная криптовалюта – шаг в будущее мировой экономики, которая приобретает всё более глобальные смыслы.
Президент Казахстана считает, что введение общемировой расчётно-платёжной единицы возможно на основе создании пула Центральных банков, который бы регулировался Организацией Объединённых Наций.
Назарбаев:
Когда речь заходит о создании общемировой валюты, да ещё и при возможной регуляции со стороны ООН, в отдельно взятой стране со звёздно-полосатым флагом сразу же обращают пристальное внимание на человека, выступающего с такой инициативой...
Казинформ приводит заявление казахстанского лидера:
Назрела необходимость в трансформации мировой финансовой архитектуры. Пришло время серьёзно рассмотреть вопрос введения международной расчетно-платёжной единицы. Важно, чтобы она базировалась не на абстрактном доверии, а на обеспечении конкретными активами.Эта валюта должна быть демократична, то есть приниматься с участием потребителей со всего мира, поэтому мы предлагали G-Global, чтобы не только G20, но больше государств участвовали в этом важном деле. Должно быть равноправное, справедливое представительство всех стран.
По словам Назарбаева, единая международная криптовалюта – шаг в будущее мировой экономики, которая приобретает всё более глобальные смыслы.
Президент Казахстана считает, что введение общемировой расчётно-платёжной единицы возможно на основе создании пула Центральных банков, который бы регулировался Организацией Объединённых Наций.
Назарбаев:
Вопрос, конечно, непростой, но от этого эта проблема никуда не уходит. Нам надо говорить и решать.
Когда речь заходит о создании общемировой валюты, да ещё и при возможной регуляции со стороны ООН, в отдельно взятой стране со звёздно-полосатым флагом сразу же обращают пристальное внимание на человека, выступающего с такой инициативой...
Использованы фотографии: http://www.inform.kz
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти