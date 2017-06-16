16:34 16 июня

Первый полет опытного образца Gripen E

В четверг на аэродроме головного предприятия группы Saab AB в Линчёпинге (Швеция) состоялся первый полет первого опытного образца истребителя JAS-39E Gripen (Gripen E), разрабатываемого по программе самолета «нового поколения» Gripen NG сообщает bmpd со ссылкой на пресс-службу компании.



Указанный прототип был построен в мае 2016 года, в конце того же года предполагался и его первый полет. Однако он был отложен практически на полгода. В ходе испытаний первый образец будет использоваться в основном для отработки аэродинамических и летных характеристик и маневренности.


«В настоящее время на предприятии в Линчёпинге заканчивается постройка второго летного прототипа Gripen E, который предназначен для отработки систем вооружения. Третий летный прототип должен в 2018 году стать машиной в предсерийной конфигурации», – говорится в сообщении.



Известно, что к настоящему времени, шведские ВВС уже заказали 60 одноместных JAS-39E (и 10 единиц в опционе). Истребители должны быть поставлены с 2019-го по 2024 год. Также у компании имеется заказ бразильских ВВС – 28 одноместных JAS-39E и восемь двухместных JAS-39F. Кроме того, возможны поставки самолетов в Швейцарию.

Первый опытный образец истребителя Saab JAS-39E Gripen (Gripen E, бортовой номер 39-08) в первом полете. 15.06.2017

Использованы фотографии: Saab AB
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Комментарии 11

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  1. APASUS Сегодня, 15:24
    Смотрю Шведы принципиально не ведутся на всю эту лабуду с малозаметностью отдав предпочтение ТТХ
    APASUS
    1. Соломон Кейн Сегодня, 16:33
      Как в автомобилестроении- все четко, сдержанно, надёжно и без излишеств, так сказать в рамках классики жанра.
      Соломон Кейн
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 15:51
    Saab всегда строил отличные машины смотря только на себя и незацикливаясь на невидимость и сверхскорость.Шведы создали непривычную нам схему планера.Машина получилась очень неплохая.Достойный соперник нашему Миг-35.Возможно,превосходит его в чём-то.
    ВЕРЕСК
    1. LÄRZ Сегодня, 16:11
      Цитата: ВЕРЕСК
      Достойный соперник нашему Миг-35.Возможно,превосходит его в чём-то.

      Вот кое-что об этом самолёте
      JAS 39E Gripen можно назвать истребителем шестого поколения, это не самый быстрый или самый малозаметный самолет, его отличает особый подход к «софту». Это небольшой истребитель с относительно большой грузоподъемностью, позволяющий устанавливать обновления программ для управления воздушным судном на каждую новую модификацию. Кроме того, шведы поставят на JAS 39E Gripen улучшенную электронную систему опознавания «свой-чужой», которая позволит пилоту максимально четко разобраться в нейтральных, враждебных и союзнических целях в условиях воздушного боя. При создании оптических сенсоров, возможно, впервые при создании боевой системы была применена экспериментальная технология нитрида галлия.

      По словам Свитмена, шведы научились строить ультрасовременные истребители благодаря сбалансированному использованию собственных и заграничных технологий. Так, двигатель JAS 39E Gripen американский, радиолокационное оборудование британское, инфракрасная система наведения из Италии, а часть элементов корпуса изготовлены в Бразилии. Шведский самолет относится к легкому классу, у него максимальный полетный вес 12 тонн, это современное европейское воплощение того, чем у нас когда-то был МиГ-21.
      LÄRZ
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:14
        Шестое поколение? Шведы? Так.Выпить надо. Чего-то покрепче чаю.Нам крындец.
        ВЕРЕСК
        1. LÄRZ Сегодня, 16:24
          Цитата: ВЕРЕСК
          Шестое поколение? Шведы? Так.Выпить надо. Чего-то покрепче чаю.Нам крындец.

          Но только без фанатизма laughing Да, кстати, я привёл выдержку из статьи, полностью она здесь: http://army-news.ru/2014/05/gripen/ А эти все деления на т.н. "поколения" не более чем условность.
          LÄRZ
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:29
            hi Да знаю это.Просто-Ваш коммент повеселил!
            ВЕРЕСК
  3. Farid05 Сегодня, 15:56
    молодцы шведы, после третьей мировой войны (если все не подохнем конечно) - будет единственная сверхдержава, так как и свою оборонку имеет, и нейтральна) и придет к нам снова Карл 112.
    Farid05
    1. рич Сегодня, 16:00
      С такими то успехами шведов в авиастроении это будет не Карл 112, а скорее - Карл с ООН yes
      рич
      1. Farid05 Сегодня, 16:03
        laughing плюсую)))))))
        Farid05
  4. Градиент 3 Сегодня, 16:10
    Шведские авиаконструкторы пользуются заслуженной славой...
    Фирма "Saab" создает хорошие самолеты и...автомобили...
    "Будем посмотреть"...
    Что собой представляет...JAS-39E Gripen...
    Градиент 3
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