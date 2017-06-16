Первый полет опытного образца Gripen E
В четверг на аэродроме головного предприятия группы Saab AB в Линчёпинге (Швеция) состоялся первый полет первого опытного образца истребителя JAS-39E Gripen (Gripen E), разрабатываемого по программе самолета «нового поколения» Gripen NG сообщает bmpd со ссылкой на пресс-службу компании.
Указанный прототип был построен в мае 2016 года, в конце того же года предполагался и его первый полет. Однако он был отложен практически на полгода. В ходе испытаний первый образец будет использоваться в основном для отработки аэродинамических и летных характеристик и маневренности.
«В настоящее время на предприятии в Линчёпинге заканчивается постройка второго летного прототипа Gripen E, который предназначен для отработки систем вооружения. Третий летный прототип должен в 2018 году стать машиной в предсерийной конфигурации», – говорится в сообщении.
Известно, что к настоящему времени, шведские ВВС уже заказали 60 одноместных JAS-39E (и 10 единиц в опционе). Истребители должны быть поставлены с 2019-го по 2024 год. Также у компании имеется заказ бразильских ВВС – 28 одноместных JAS-39E и восемь двухместных JAS-39F. Кроме того, возможны поставки самолетов в Швейцарию.
Указанный прототип был построен в мае 2016 года, в конце того же года предполагался и его первый полет. Однако он был отложен практически на полгода. В ходе испытаний первый образец будет использоваться в основном для отработки аэродинамических и летных характеристик и маневренности.
«В настоящее время на предприятии в Линчёпинге заканчивается постройка второго летного прототипа Gripen E, который предназначен для отработки систем вооружения. Третий летный прототип должен в 2018 году стать машиной в предсерийной конфигурации», – говорится в сообщении.
Известно, что к настоящему времени, шведские ВВС уже заказали 60 одноместных JAS-39E (и 10 единиц в опционе). Истребители должны быть поставлены с 2019-го по 2024 год. Также у компании имеется заказ бразильских ВВС – 28 одноместных JAS-39E и восемь двухместных JAS-39F. Кроме того, возможны поставки самолетов в Швейцарию.
Использованы фотографии: Saab AB
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти