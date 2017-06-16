16:27 16 июня

СМИ: Новейший авианосец США Gerald R. Ford оказался небоеспособен

Новейший и самый дорогой в истории США авианосец Gerald R. Ford оказался небоеспособен, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы ВМФ США.

Как отмечает агентство, не так давно корабль был "с помпой" передан американским ВМС и удостоился похвалы президента США Дональда Трампа. Уже через две недели выяснилось, что Gerald R. Ford не может выполнять основную функцию — принимать и отправлять истребители.
Согласно документам, из-за необходимости устранения технических неполадок цена аэрофинишера (системы, обеспечивающей прием самолета при посадке) выросла с 301 миллиона до 961 миллиона долларов, передает РИА Новости




В начале июня американские ВМС получили новейший авианосец Gerald R. Ford, который обошелся в 13 миллиардов долларов и считается самым дорогим военным кораблем в мире. При этом, по данным Пентагона, корабль будет готов к полномасштабной эксплуатации только в 2020 году. К тому времени корабль должен совершить несколько выходов в море для "обкатки" боевых и инженерных систем.

Это уже не первая проблема с американскими новейшими военными кораблями. Осенью прошлого года сразу же после схода с верфи сломался высокотехнологичный эсминец-невидимка USS Zumwal.

При этом поломки оказались не единственной проблемой USS Zumwalt. Корабль оказался очень дорогим в эксплуатации даже по меркам американской армии. Так, один выстрел из уникальной пушки, которой оборудован эсминец, обходится бюджету в 800 тысяч долларов при стоимости самого корабля в 4,4 миллиарда.

Использованы фотографии: http://www.bloomberg.com/
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Комментарии 51

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 15:19
    Какая проблема , еще один построят и даже два ! А России это как то по фиг..И Ыну тоже!
    ОТДЕЛ
    1. Рабинович_007 Сегодня, 15:35
      Ну, тогда надо идти за пузырем в магаз.
      Рабинович_007
    2. НасРать Сегодня, 15:41
      На фото к статье - красив чертяка...
      НасРать
      1. Чёрный Сегодня, 16:03
        По-моему американские Хенералы фору нашим по части распила могут дать laughing
        Чёрный
        1. Александр 3 Сегодня, 16:10
          Сердюкова им в подмогу отдать пусть научит бездарей как по настоящему пилить.
          Александр 3
  2. pjastolov Сегодня, 15:20
    один выстрел из уникальной пушки, которой оборудован эсминец, обходится бюджету в 800 тысяч долларов при стоимости самого корабля в 4,4 миллиарда.
    ну морфлот - молодцы, с такой скорость деньги еще нигде не пилили good
    pjastolov
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:27
      Володь , а это тебе как :
      цена аэрофинишера (системы, обеспечивающей прием самолета при посадке) выросла с 301 миллиона до 961 миллиона долларов

      Они там чё - золотые , аэрофинишёры эти ? lol
      bouncyhunter
      1. pjastolov Сегодня, 15:31
        они из пяти каратных бриллиантов laughing дебирс делал
        pjastolov
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:46
          Вот оно чё ... Так я не понял - это авианосец или шмаровоз для выгула адмиральских профурсеток на рыбалку ? what
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 15:48
            Паша , проверить бы эту новость , что то , кто то мутит.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 15:53
              Думаешь , вброс ?
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 16:00
                Ну не надо же их совсем за дураков держать , при таких вложениях пшик на выходе , большие сомнения.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 16:07
                  Витя , если это вброс , то на самом высоком уровне - перешёл по ссылке на Bloomberg , так там всё тоже самое , но более подробно , хоть и на аглицком наречии .
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 16:12
                    Как бы мне хотелось верить и порадоваться за то , что супостат пукнул в лужу , но гложет меня сомнения...
                    cniza
                    1. BlackMokona Сегодня, 16:17
                      Это вброс, в самоё новости, на Блумберге говориться иначе
                      While the Navy says the landing system has been fixed, the next-generation carrier built by Huntington Ingalls Industries Inc. still hasn’t been cleared to launch F/A-18 jets carrying a full complement of fuel tanks under their wings, a handicap that could limit their effectiveness in combat.

                      Нет возможности пуска F-18 в полном обвесе, с полным набором топливных баков под крыльями. А не пуск истребителей как таковых.
                      BlackMokona
                    2. bouncyhunter Сегодня, 16:18
                      Цитата: cniza
                      гложет меня сомнения...

                      Извини , документа о подлинности этой новости за подписью и печатью Господа у меня нет , к сожалению . lol
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 16:20
                        Да и черт с этим документом , время все поставит на свои места. good
                        cniza
      2. Zibelew Сегодня, 15:41
        Цитата: bouncyhunter
        Они там чё - золотые , аэрофинишёры эти ?

        Привет Павел hi Да если, авианосец еще и F-35 оснастят, цены ему не будет fellow
        Zibelew
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:43
          Привет , Тагирьян ! hi
          Цитата: Zibelew
          Да если, его еще и F-35 оснастят, цены ему не будет

          Я , пожалуй , не стану спрашивать за чей счёт весь этот банкет ... wink
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 15:50
            За счет всего мира ... на соседней ветке Назарбаев предлагает ввести новую мировую валюту , к чему бы это ?
            cniza
          2. pjastolov Сегодня, 15:50
            Так все понятно
            pjastolov
            1. bouncyhunter Сегодня, 15:59
              Ну и родных матрасных налогоплательщиков забывать не стоит . wink
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 16:11
                Пытаются прятать капиталы , но им проблематично карають не по детски.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 16:19
                  Угу , вор у вора ворует . laughing
                  bouncyhunter
          3. Кент0001 Сегодня, 15:58
            В том числе и за наш.
            Кент0001
      3. krops777 Сегодня, 15:41
        цена аэрофинишера (системы, обеспечивающей прием самолета при посадке) выросла с 301 миллиона до 961 миллиона долларов

        В чем проблема то да хоть два миллиарда, напечатают.
        krops777
      4. sir_obs Сегодня, 16:11
        Чем дороже самолет, тем дороже система посадки, видимо такая формула расчета
        sir_obs
      5. тол100в Сегодня, 16:15
        Цитата: bouncyhunter
        Они там чё - золотые , аэрофинишёры эти ?

        А может нашими "Шилками" заменить? Будет весьма эффективный и эффектный ФИНИШ !
        тол100в
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 15:29
      pjastolov
      ну морфлот - молодцы, с такой скорость деньги еще нигде не пилили good

      ... вот тут они точно - впереди планеты всей! laughing
      a.s.zzz888
  3. Арон Заави Сегодня, 15:25
    Интересно, а когда на него будут самолеты садиться ,что буду писать СМИ?
    Арон Заави
    1. polev66 Сегодня, 15:27
      а они будут садиться ?)))))
      polev66
      1. Злодей Сегодня, 15:41
        Цитата: polev66
        а они будут садиться ?)))))

        Я Вас понял!!! laughing wassat если есть американские ниньдзи lol то отчего бы не быть и американским камикадзам wassat laughing fellow
        Злодей
      2. рич Сегодня, 15:47
        Будут. Доведует его до ума. Я о другом, при такой себестоимости этим авианосцем должен будет командовать не менее чем зам.министра финансов hi
        рич
    2. _Ugene_ Сегодня, 15:39
      будут рассказывать про стоимость одной посадки
      _Ugene_
    3. viktor kurganov Сегодня, 15:42
      Цитата: Арон Заави
      Интересно, а когда на него будут самолеты садиться ,что буду писать СМИ?

      Они будут писать, что наконец-таки, благодаря миллиарду зелёных, авианосец. стал работать как авианосец.
      И будут ждать следующей аварии на этой посудине.
      viktor kurganov
    4. iwind Сегодня, 15:44
      Цитата: Арон Заави
      Интересно, а когда на него будут самолеты садиться ,что буду писать СМИ?

      Мда СМИ и военное обозрения.... Превращаються в желтую прессу...
      Что там оригинале. laughing
      "чтобы запустить F / A-18 , с полным комплект топливных баков под крыльями, так как это взывает вибрации"
      хм.... То есть проблема касается только одной конфигурации.
      И проблема в настроек и которая уже решена
      "тестирование на земле решило программный недостаток, вызвавший чрезмерные колебания этих топливных баков."
      А планы на прием самолетов только 2018 году, сейчас идут другие испытание.
      А какой заголовок и коментарии lol
      iwind
    5. Околоточный Сегодня, 15:46
      Да сесть та сядут. Весь вопрос в формуле "цена-качество". Ведь западный мир - это мир капитала, денег, прибыли. Мне одному на ум приходит тот факт, что США практически один в один повторяют опыт СССР? Когда несмотря на затраты "сырые" проекты с помпой принимались, а только потом думали как довести их до ума?
      Околоточный
    6. saturn.mmm Сегодня, 16:13
      Цитата: Арон Заави
      Интересно, а когда на него будут самолеты садиться ,что буду писать СМИ?

      Если только садиться, то то же, что не боеспособен.
      saturn.mmm
  4. mejik Сегодня, 15:26
    цена аэрофинишера выросла с 301 миллиона до 961 миллиона долларов


    mejik
    1. san4es Сегодня, 15:54
      [quote=mejik][quote]цена аэрофинишера выросла с 301 миллиона до 961 миллиона долларов[/quote]
      ...Взлёт доллар, посадка - $ три
      san4es
  5. Machete Сегодня, 15:26
    Ну да, опять на Военном обозрении амероненавистники наныли и захейтили продукцию американского ВПК.
    Сейчас адепты придут и скажут, что так и было запланировано.
    Machete
    1. DEZINTO Сегодня, 15:45
      Так и было запланированно! На его доводку до рабочего состояния ещё несколько лярдов надо, ещё три года можно деньги заказывать. Авианосец построить это вам не пистолет в магазине купить, тут долгие планы и длиннннные деньги )))))
      DEZINTO
    2. тол100в Сегодня, 16:20
      Цитата: Machete
      Сейчас адепты придут и скажут, что

      Что Будут говорить только о том, за что им заплатили!
      тол100в
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 15:28
    Уже через две недели выяснилось, что Gerald R. Ford не может выполнять основную функцию — принимать и отправлять истребители.

    ... так не поздно ещё его в категорию баржи переоформить... bully а бабло - ещё и не столько попилят, только давайте в пентагоне... а вот интересно, если это не фейк, что скажет Трамп, он ведь за программу нового океанского флота мерикатосии... laughing
    a.s.zzz888
  7. Злодей Сегодня, 15:34
    Чегой-то не идёт у них никак с новейшими и сверхсовременными дредноутами. Ходовые, гляди, ещё на пару лярдов ремонта проявят. Зато недавно ролик видел, как американцы в качестве мишени старый списаный фрегат вмс "Фэч" пользовали, 12часов потопить не могли. request
    Злодей
  8. dojjdik Сегодня, 15:42
    если к нему весла приделать то можно значительно удешевить проект-правда гребцов придется нанимать
    dojjdik
  9. Оператор Сегодня, 15:56
    А как активно идолопоклонники Запада на ВО писали кипятком - и тут такой облом с "Зумвольтом" и "Джеральдом Фордом". Сейчас ошпаренные завоют свое традиционное: "США еще баксов напечатают" (С).

    Печатный станок сломался - глава Пентагона планирует закрывать военные базы в связи с недостатком средств.
    Оператор
  10. LÄRZ Сегодня, 15:58
    Согласно документам, из-за необходимости устранения технических неполадок цена аэрофинишера выросла с 301 миллиона до 961 миллиона долларов.
    ====================================
    новейший авианосец Gerald R. Ford, который обошелся в 13 миллиардов долларов и считается самым дорогим военным кораблем в мире.
    ====================================
    Один выстрел из уникальной пушки, которой оборудован высокотехнологичный эсминец-невидимка USS Zumwal., обходится бюджету в 800 тысяч долларов при стоимости самого корабля в 4,4 миллиарда.
    За маниакальную "хотелку" "Я- мировой гегемон" платить надо.
    LÄRZ
  11. Holsten Сегодня, 16:00
    Конгениально ! Выстрел за 800 000 $ ! Войны больше нерентабельны .
    Holsten
  12. Градиент 3 Сегодня, 16:07
    Не надо радоваться...преждевременно...
    Трудности начальной эксплуатации такого сложного объекта...
    Как авианосец...Очевидны...
    Ни один новый корабль. Не гарантирован от "младенческих болезней"...
    Тем более...Пока речь идет о дополнительных финансовых затратах.
    С этим...У "американских коллег"...Проблем нет.
    Градиент 3
  13. seregatara1969 Сегодня, 16:26
    на 800 тыс долярав какого веса кусок золота можно купит ?
    seregatara1969
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