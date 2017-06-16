СМИ: Новейший авианосец США Gerald R. Ford оказался небоеспособен
Новейший и самый дорогой в истории США авианосец Gerald R. Ford оказался небоеспособен, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы ВМФ США.
Как отмечает агентство, не так давно корабль был "с помпой" передан американским ВМС и удостоился похвалы президента США Дональда Трампа. Уже через две недели выяснилось, что Gerald R. Ford не может выполнять основную функцию — принимать и отправлять истребители.
Согласно документам, из-за необходимости устранения технических неполадок цена аэрофинишера (системы, обеспечивающей прием самолета при посадке) выросла с 301 миллиона до 961 миллиона долларов, передает РИА Новости
В начале июня американские ВМС получили новейший авианосец Gerald R. Ford, который обошелся в 13 миллиардов долларов и считается самым дорогим военным кораблем в мире. При этом, по данным Пентагона, корабль будет готов к полномасштабной эксплуатации только в 2020 году. К тому времени корабль должен совершить несколько выходов в море для "обкатки" боевых и инженерных систем.
Это уже не первая проблема с американскими новейшими военными кораблями. Осенью прошлого года сразу же после схода с верфи сломался высокотехнологичный эсминец-невидимка USS Zumwal.
При этом поломки оказались не единственной проблемой USS Zumwalt. Корабль оказался очень дорогим в эксплуатации даже по меркам американской армии. Так, один выстрел из уникальной пушки, которой оборудован эсминец, обходится бюджету в 800 тысяч долларов при стоимости самого корабля в 4,4 миллиарда.
Как отмечает агентство, не так давно корабль был "с помпой" передан американским ВМС и удостоился похвалы президента США Дональда Трампа. Уже через две недели выяснилось, что Gerald R. Ford не может выполнять основную функцию — принимать и отправлять истребители.
Согласно документам, из-за необходимости устранения технических неполадок цена аэрофинишера (системы, обеспечивающей прием самолета при посадке) выросла с 301 миллиона до 961 миллиона долларов, передает РИА Новости
В начале июня американские ВМС получили новейший авианосец Gerald R. Ford, который обошелся в 13 миллиардов долларов и считается самым дорогим военным кораблем в мире. При этом, по данным Пентагона, корабль будет готов к полномасштабной эксплуатации только в 2020 году. К тому времени корабль должен совершить несколько выходов в море для "обкатки" боевых и инженерных систем.
Это уже не первая проблема с американскими новейшими военными кораблями. Осенью прошлого года сразу же после схода с верфи сломался высокотехнологичный эсминец-невидимка USS Zumwal.
При этом поломки оказались не единственной проблемой USS Zumwalt. Корабль оказался очень дорогим в эксплуатации даже по меркам американской армии. Так, один выстрел из уникальной пушки, которой оборудован эсминец, обходится бюджету в 800 тысяч долларов при стоимости самого корабля в 4,4 миллиарда.
Использованы фотографии: http://www.bloomberg.com/
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