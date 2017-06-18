Ударный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник». Инфографика

Ми-28Н — это ударный вертолет пятого поколения, который создан специально для того, чтобы незаметно подлетать и уничтожать технику и живую силу противника. Выполнять боевую задачу винтокрылая машина может при любых погодных условиях и в любое время суток, именно поэтому Ми-28Н получил прозвище «Ночной охотник». Скрытный подлет удается осуществлять не только благодаря созданию плотных помех для вражеской системы ПВО, но и возможности лететь на предельно низкой высоте, а заодно подолгу прятаться за рельефом местности, чтобы потом в самый подходящий момент нанести точный удар по неприятелю.