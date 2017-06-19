10:24 19 июня

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Инфографика

ЗРПК «Панцирь-С1» предназначен для прикрытия гражданских и военных объектов. Как стационарно, так и в режиме на марше комплекс способен вести огонь по самой широкой номенклатуре целей — от самолётов и вертолётов до ракет и бомб. Комбинированное ракетно-пушечное вооружение позволяет создать сплошную зону поражения до 20 км по дальности и до 10 км по высоте. Система слежения одновременно сопровождает до 20 целей и выдаёт их координаты с точностью до 0,4 градусов по азимуту. При этом ЗРПК в автоматическом режиме осуществляет выбор вооружения и требуемую для уничтожения объекта интенсивность ведения огня.


Первоисточник: http://www.aif.ru/


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Комментарии 2

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 08:15
    от самолётов и вертолётов до ракет и бомб.
    я правильно понял про ракеты и бомы?... what
    андрей юрьевич
    1. svp67 Сегодня, 10:22
      Цитата: андрей юрьевич
      я правильно понял про ракеты и бомы?...

      Правильно, а что? Бомбы же они разные бывают, есть планирующие, есть свободнопадающие, есть использующие тормозные парашюты...Любая из них может быть поражена еще в воздухе.
      svp67
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