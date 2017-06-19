Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Инфографика

ЗРПК «Панцирь-С1» предназначен для прикрытия гражданских и военных объектов. Как стационарно, так и в режиме на марше комплекс способен вести огонь по самой широкой номенклатуре целей — от самолётов и вертолётов до ракет и бомб. Комбинированное ракетно-пушечное вооружение позволяет создать сплошную зону поражения до 20 км по дальности и до 10 км по высоте. Система слежения одновременно сопровождает до 20 целей и выдаёт их координаты с точностью до 0,4 градусов по азимуту. При этом ЗРПК в автоматическом режиме осуществляет выбор вооружения и требуемую для уничтожения объекта интенсивность ведения огня.