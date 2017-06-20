Оперативно–тактический ракетный комплекс «Искандер». Инфографика

ОТРК семейства «Искандер» являются уникальной разработкой отечественной «оборонки». Они очень мобильны и не требуют специально подготовленных стартовых позиций для пуска ракет. Залпы по территории противника осуществляются в режиме «готовность с марша». Ракеты летят не по баллистической траектории и постоянно маневрируют, что делает их уничтожение практически невозможным как для существующих, так и для перспективных западных систем ПРО.