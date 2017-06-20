08:54 20 июня

Оперативно–тактический ракетный комплекс «Искандер». Инфографика

ОТРК семейства «Искандер» являются уникальной разработкой отечественной «оборонки». Они очень мобильны и не требуют специально подготовленных стартовых позиций для пуска ракет. Залпы по территории противника осуществляются в режиме «готовность с марша». Ракеты летят не по баллистической траектории и постоянно маневрируют, что делает их уничтожение практически невозможным как для существующих, так и для перспективных западных систем ПРО.


Первоисточник: http://www.aif.ru/


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Комментарии 1

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 08:13
    Оперативно–тактический ракетный комплекс «Искандер». Инфографика
    "новинка"...про АК ещё инфографику пожалста...
    андрей юрьевич
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