Тяжёлая огнемётная система «Солнцепёк». Инфографика

Тяжёлая огнемётная система «Солнцепёк» — уникальная российская военная разработка, у которой нет аналогов в мире. Это оружие применяется на переднем крае обороны. Одна установка ТОС за 24 секунды выпускает по неприятелю все 24 ракеты, которые на расстоянии шести километров выжигают территорию площадью до 40 тысяч квадратных метров. При этом шквальный огонь способен взрывать блиндажи изнутри. Ведь на вооружении системы стоят не только зажигательные, но и термобарические снаряды.