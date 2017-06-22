Сверхзвуковой пассажирский самолёт Ту-144. Инфографика

Ту-144 — это первый в мире пассажирский сверхзвуковой авиалайнер. Крейсерская скорость этого самолёта составляет 2200 км/ч, что более чем в два раза превышает показатели современных «боингов» и «эйрбасов». Из Москвы до Хабаровска 144-й долетал за неполные 4 часа. Впрочем, век сверхзвуковой гражданской авиации в нашей стране оказался недолог. Ту-144 занимались пассажирскими перевозками менее одного года — с 1 ноября 1977 года до 1 июня 1978 года. Прекратить использование «тушки» власти решили по соображениям безопасности и нерентабельности.