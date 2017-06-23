Снайперская винтовка Драгунова. Инфографика

3 июля 1963 года на вооружение Советской армии была принята самозарядная снайперская винтовка Драгунова (СВД), которую создал Евгений Драгунов. В объявленном за несколько лет до этого государственном конкурсе «детище» конструктора состязалось с разработками таких маститых оружейников, как Александр Константинов, Фёдор Баринов и Михаил Калашников. После тщательных испытаний члены комиссии сошлись во мнении, что лучше всего соответствует предъявленным требованиям снайперская винтовка Драгунова. СВД благодаря своей высокой надёжности, точности, простоте и неприхотливости в уходе по сей день считается одной из лучших армейских снайперских винтовок мира.