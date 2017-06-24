11:30 24 июня

Многоцелевой истребитель Су-27. Инфографика

Су-27 — российский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, который в 1985 году открыл новую эпоху в боевой авиации. Несмотря на большой для своего класса вес (16 380 кг), самолёт отличается высокой маневренностью. Именно на этом истребителе удалось впервые в истории выполнить «Кобру» и многие другие фигуры высшего пилотажа. Самолёт и его модификации стоят на вооружении 15 стран. Всего в мире насчитывается 874 Су-27, из них 326 находятся в составе ВВС РФ.

Многоцелевой истребитель Су-27. Инфографика

Первоисточник: http://www.aif.ru/


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Комментарии 1

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  1. Ихрек Сегодня, 08:04
    Самый красивый самолёт в мире из стоящих на вооружение. Все наши самолёты отличаются особым изяществом и грацией. Чего стоят Т-50, Ту-160, Ту-22М3, МИГи. Потому они красиво и летают.
    Ихрек
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