Многоцелевой истребитель Су-27. Инфографика

Су-27 — российский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, который в 1985 году открыл новую эпоху в боевой авиации. Несмотря на большой для своего класса вес (16 380 кг), самолёт отличается высокой маневренностью. Именно на этом истребителе удалось впервые в истории выполнить «Кобру» и многие другие фигуры высшего пилотажа. Самолёт и его модификации стоят на вооружении 15 стран. Всего в мире насчитывается 874 Су-27, из них 326 находятся в составе ВВС РФ.