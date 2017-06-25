Вертолётоносец «Мистраль». Инфографика

«Мистраль» — это вертолётоносец, который способен не только нести авиагруппу, бронетехнику и десантные катера, но и выступать в качестве полноценного корабля управления флотом. Ледовый состав сплавов корпуса позволяет вести боевые действия в холодных морях Арктики. Вертолётоносец способен эффективно выполнять поставленные задачи на большом (более 32 тыс. км) удалении от базы. Расположенный на борту современный госпиталь может единовременно принять 69 пациентов.