Вертолётоносец «Мистраль». Инфографика
«Мистраль» — это вертолётоносец, который способен не только нести авиагруппу, бронетехнику и десантные катера, но и выступать в качестве полноценного корабля управления флотом. Ледовый состав сплавов корпуса позволяет вести боевые действия в холодных морях Арктики. Вертолётоносец способен эффективно выполнять поставленные задачи на большом (более 32 тыс. км) удалении от базы. Расположенный на борту современный госпиталь может единовременно принять 69 пациентов.
Первоисточник: http://www.aif.ru/
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