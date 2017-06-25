08:55 25 июня

Вертолётоносец «Мистраль». Инфографика

«Мистраль» — это вертолётоносец, который способен не только нести авиагруппу, бронетехнику и десантные катера, но и выступать в качестве полноценного корабля управления флотом. Ледовый состав сплавов корпуса позволяет вести боевые действия в холодных морях Арктики. Вертолётоносец способен эффективно выполнять поставленные задачи на большом (более 32 тыс. км) удалении от базы. Расположенный на борту современный госпиталь может единовременно принять 69 пациентов.


Первоисточник: http://www.aif.ru/


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Комментарии 1

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  1. svp67 Сегодня, 08:16
    Странно, но это не настоящий "Мистраль", это "русский Мистраль", а он отличается от своего "старшего братца" у которого и оснащение иное и уж точно нет
    Ледовый состав сплавов корпуса позволяет вести боевые действия в холодных морях Арктики.
    svp67
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