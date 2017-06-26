08:52 26 июня

Цусимское морское сражение. Инфографика

27 мая 1905 года в Корейском проливе в районе острова Цусима объединённый японский флот под командованием адмирала Того Хэйхатиро атаковал российскую эскадру адмирала Зиновия Рожественского, которая следовала из Кронштадта во Владивосток. Одна из крупнейших морских битв в мировой истории закончилась полным разгромом российской эскадры и вынудила Санкт-Петербург искать скорейшего заключения мира с Токио.

Цусимское морское сражение. Инфографика

Первоисточник: http://www.aif.ru/


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Комментарии 3

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  1. svp67 Сегодня, 08:03
    Все ничего. Вот только вопрос: "С каких это пор вражеские войска стали обозначаться "красным", а свои "синим"?" Это НАТОвский стандарт. У нас все наоборот.
    svp67
    1. xetai9977 Сегодня, 08:13
      Вот что значит недооценивать противника! Авось тоже грозились "закидать шапками". Прям как многие пользователи сайта.
      xetai9977
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:43
        Вот что значит недооценивать противника!


        Со стороны офицерского состава флота РОССИИ шапкозакидательских настроений не было.
        Трагедия была в том что флот просто не был готов к сражению с крупными силами противника и комсостав флота мягко говоря желал лучшего в плане подготовки к сражению.
        Очень не повезло РОССИИ что в этот ответственный момент для страны погиб адмирал МАКАРОВ...талант военно-морского дела мог бы что то сделать для выправления ситуации...но увы не судьба...РОССИЯ хлебнула горечь поражения по самое не могу.
        Тот же ЛЕХА
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