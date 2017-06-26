Цусимское морское сражение. Инфографика

27 мая 1905 года в Корейском проливе в районе острова Цусима объединённый японский флот под командованием адмирала Того Хэйхатиро атаковал российскую эскадру адмирала Зиновия Рожественского, которая следовала из Кронштадта во Владивосток. Одна из крупнейших морских битв в мировой истории закончилась полным разгромом российской эскадры и вынудила Санкт-Петербург искать скорейшего заключения мира с Токио.