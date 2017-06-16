Из героев - в предатели. Власовцы Сегодня, 15:47 Идея героизации Власова, Трухина, Жиленкова, Малышкина, Меандрова, Мальцева и многих других становится все популярней. Создаются новые мифы. 0 Мифы украинской истории Мифы о Ледовом побоище Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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