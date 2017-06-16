16:30 16 июня

Из героев - в предатели. Власовцы

Идея героизации Власова, Трухина, Жиленкова, Малышкина, Меандрова, Мальцева и многих других становится все популярней. Создаются новые мифы.




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