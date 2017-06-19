Проект ПАК ДП: замена для МиГ-31



Перехватчик МиГ-31БМ. Фото Wikimedia Commons



Возможный облик самолета "701". Рисунок Bastion-opk.ru

По материалам сайтов:

http://ria.ru/

http://tass.ru/

http://tvzvezda.ru/

http://kommersant.ru/

http://bastion-opk.ru/

В настоящее время российская авиационная промышленность занимается модернизацией самолетов-перехватчиков МиГ-31 по новому проекту МиГ-31БМ. Предлагаемая замена комплектующих, узлов и агрегатов позволяет повысить характеристики техники, а также продлить сроки ее службы. Тем не менее, уже сейчас авиастроители занимаются проработкой облика перспективной машины, которая в будущем заменит существующие самолеты. Этот проект известен под названием «Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата» (ПАК ДП. Кроме того, неоднократно упоминалось возможное название серийных перехватчиков – МиГ-41.По имеющимся данным, работы по проекту ПАК ДП стартовали несколько лет назад, однако по ряду причин программа до сих пор остается на ранних стадиях. Из-за этого, в частности, неоднократно сообщалось о тех или иных планах военных и конструкторов, но большая часть технических подробностей пока остается неизвестной. Возможно, в некоторых случаях это связано с продолжающимся формированием облика перехватчика и отсутствием соответствующих наработок.Впервые о намерениях военного ведомства получить новый перехватчик для замены МиГ-31 было объявлено в 2013 году. Тогда главком ВВС генерал-полковник Виктор Бондарев рассказал о планах военного ведомства по созданию перспективного самолета. На тот момент рассматривалась возможность разработки проекта в рамках текущей Госпрограммы вооружений. В таком случае проект должен был появиться до 2020 года. Последующее серийное производство самолетов позволило бы к 2028 году полностью заменить все имеющиеся машины типа МиГ-31.Следующие сообщения появились в начале весны 2014 года. По данным того времени, начальник Генерального штаба подписал документ о начале разработки нового самолета, предназначенного для замены существующей техники. Отмечалось, что перспективный перехватчик будет разрабатываться на основе имеющегося МиГ-31 и получит обозначение МиГ-41. Технические подробности нового проекта не уточнялось, хотя высказывались различные оценки. К примеру, утверждалось, что максимальная скорость нового МиГ-41 может превышать М=4.Через несколько месяцев появились новые сведения о проекте, затрагивавшие тему сроков его реализации. В августе 2014 года главком ВВС генерал-полковник Виктор Бондарев рассказал, что уже начаты научно-исследовательские работы по программе ПАК ДП, а с 2017-го стартуют опытно-конструкторские. По оценке командующего, серийные самолеты нового типа должны были пойти в войска к 2025 году. Нетрудно заметить, что примерно за год планы заметно изменились, однако теперь они выглядели более проработанными.Задолго до планируемого начала опытно-конструкторских работ, в феврале 2015 года, руководство российской самолетостроительной корпорации «МиГ» выразило готовность к участию в новой программе ПАК ДП. Глава организации Сергей Коротков отметил, что проект такого масштаба может осуществляться только в рамках государственной программы. РСК «МиГ» имеет большой опыт в деле разработки самолетов-перехватчиков, и потому могла бы принять участие в планируемых работах. Вскоре С. Коротков рассказал, что его корпорация в инициативном порядке разрабатывает перехватчики тяжелого класса, способные в перспективе заменить имеющуюся технику.В августе 2015 года командование военно-воздушных сил объявило об изменении текущих планов. В. Бондарев заявил, что опытно-конструкторские работы по теме ПАК ДП начнутся не ранее 2019 года, т.е. на два года позже изначально планировавшихся сроков. В то же время, подобное изменение графика работ не должно будет сказаться на состоянии парка перехватчиков, имеющегося у ВВС. Для сохранения требуемого потенциала следовало продолжать модернизацию строевой техники.Тогда же, в августе 2015-го, намерение участвовать в программе «Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата» выразила еще одна организация оборонной промышленности. Генеральный директор Научно-исследовательского института приборостроения имени В.В.Тихомирова» (г. Жукорвский) Юрий Белый рассказал о начале работ по формированию облика радиоэлектронных систем будущего самолета. Он отметил, что создание РЛС «Заслон», используемой на перехватчиках МиГ-31, стала этапной для НИИП им. Тихомирова, а сама станция в итоге оказалась «визитной карточкой» организации. В связи с этим институт проявил интерес к новой программе и решил присоединиться к ней.На тот момент уже проводились научно-исследовательские работы по определению облика авионики самолета ПАК ДП. Рассматривалась возможность создания нового комплекса на основе изделия «Заслон» или более новых систем типа «Барс», «Ирбис» и т.д. Среди прочего, изучалась возможность разработки перспективной РЛС и сопутствующего оборудования на базе аппаратуры, созданной для истребителя пятого поколения ПАК ФА / Т-50. При этом, однако, по состоянию на август 2015 года НИИП им. Тихомирова еще не был официально назначен разработчиком бортовых радиоэлектронных систем.В декабре 2015 года о ходе работ вновь рассказал генеральный директор РСК «МиГ». По словам С. Короткова, корпорация уже начала разработку нового самолета-перехватчика. К этому времени специалисты имели понимание, каким должен быть перспективный ПАК ДП, и начали определять его технический облик. В частности, в проекте планировалось использовать самые современные материалы и новые принципы военного авиастроения. При этом все работы, как утверждалось, проводились за счет государственного бюджета. Какие-либо сведения о завершении тех или иных работ тогда не оглашались.В дальнейшем тема разработки перехватчика ПАК ДП неоднократно поднималась различными официальными лицами и средствами массовой информации, но новые сведения о сроках выполнения работ, планах заказчика и промышленности или технические подробности проекта не появлялись. В результате за весь 2016 год и первые месяцы текущего 2017-го объем доступной информации о перспективной программе почти не поменялся.Всего несколько дней назад, 14 июня 2017 года издание «Коммерсант» опубликовало интервью с новым генеральным директором корпорации «МиГ» Ильей Тарасенко. В ходе беседы с журналистами руководитель предприятия рассказал о последних преобразованиях, планах по развитию корпорации, а также об имеющихся успехах в деле разработки и строительства авиационной техники. Среди прочего, была затронута тема создания перспективного самолета-перехватчика. По словам И. Тарасенко, в настоящее время конструкторы «МиГ» работают над концепцией проекта и прорабатывают облик самолета. Работы ведутся в инициативном порядке, но с привлечением смежных организаций.Пока новый самолет ПАК ДП не готов к серийному производству и эксплуатации, войска должны будут использовать модернизированные машины МиГ-31. Согласно нынешним планам, в будущем военному ведомству может быть предложен еще один проект модернизации имеющейся техники. Впрочем, к тому времени, когда обновленные МиГ-31БМ вновь будут нуждаться в ремонте и модернизации, новый ПАК ДП планируется довести до эксплуатации. Пока же ведется проработка облика будущего перехватчика, а также модернизация состоящих на вооружении машин.Возможность замены перехватчиков МиГ-31 в отдаленном будущем обсуждалась на протяжении долгих лет, однако до определенного времени не выходила за рамки разговоров и предварительных проработок. Только в 2013 году было принято принципиальное решение о разработке нового самолета требуемого типа. Тем не менее, в связи с наличием удачного проекта модернизации имеющейся техники, разработку новой программы ПАК ДП сместили на несколько лет вперед. Из-за этого, как неоднократно сообщалось, первые серийные перехватчики нового типа отправятся в войска только в середине следующего десятилетия.Согласно последним сообщениям на этот счет, опытно-конструкторские работы по теме «Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата» стартуют только в 2019 году. Пока же авиационная промышленность и смежные предприятия занимаются научно-исследовательскими работами, целью которых является формирование технического облика и создание требований к машине. Как следствие, на данный момент рано говорить о каких-либо технических подробностях проекта. В то же время, на протяжении нескольких последних лет неоднократно упоминались некоторые варианты возможного подхода к созданию ПАК ДП и, как следствие, особенности его облика.Еще в 2013-14 годах несколько раз упоминалось, что новый перехватчик ПАК ДП / МиГ-41 может быть разработан на основе существующего самолета МиГ-31. Такая версия до сих пор имеет своих сторонников, однако пока не получила официальных подтверждений. Более того, в ходе нынешних научно-исследовательских работ подобный подход к созданию новой техники могут посчитать невыгодным. В результате этого новый самолет вряд ли будет основываться на идеях и решениях существующего проекта. В то же время, нельзя исключать определенное сходство, обусловленное реализацией тех или иных концепций.Следует отметить, что первая попытка создания замены для МиГ-31 была предпринята еще в восьмидесятых годах. В рамках проекта с рабочим названием «701» предполагалось создать перспективный дальний перехватчик, отличающийся значительным ростом основных характеристик. В итоге был предложен самолет, построенный по схеме «бесхвостка» с развитым центропланом и передним горизонтальным оперением. Два двигателя планировалось размещать над крылом в хвостовой части машины. При взлетной массе более 70 т такой самолет мог бы брать на борт более 12 т вооружения, в том числе ракеты «воздух-воздух» большой дальности. Максимальную скорость планировалось довести до 2500 км/ч, дальность – до 7 тыс. км. Проект был остановлен в начале девяностых годов в связи с отсутствием финансирования.В сложившейся ситуации фактически отсутствует возможность спрогнозировать облик будущего ПАК ДП, не допустив серьезные ошибки. Можно лишь пытаться представить те или иные особенности подобной техники, при помощи которых она сможет не только полноценно заменить имеющиеся машины, но и дать воздушно-космическим силам новые возможности. Очевидно, что нынешние предположения могут совпасть с реальным результатом программы ПАК ДП, но вероятность этого не слишком велика.Важнейшей особенностью серийных МиГ-31 является максимальная скорость полета до 3000 км/ч, позволяющая им в кратчайшие сроки выходить на рубеж пуска ракет. Нельзя исключать, что при формировании облика перспективной машины военное ведомство сочтет необходимым сохранение подобных возможностей. Еще одной характерной чертой существующей техники является РЛС «Заслон» / «Заслон-М», позволяющие обнаруживать крупные объекты на дистанциях до 400 км. Современный прогресс в области радиоэлектронных систем, как минимум в теории, позволяет получить новый прирост характеристик с очевидными последствиями для боевой эффективности. Наиболее мощным оружием МиГ-31 является ракета большой дальности Р-33, последние модификации которой способны поражать цели на дистанциях около 300 км.Нетрудно заметить, что серьезный рост боевой эффективности перехватчиков может быть получен даже при сохранении «платформы» в виде планера с силовой установкой. Таким образом, вариант с глубокой модернизацией самолета МиГ-31, подразумевающей использование новой авионики и перспективного оружия, выглядит весьма интересным. Тем не менее, в силу тех или иных причин авторы технического задания программы ПАК ДП могут отвергнуть эту возможность и порекомендовать разработку перехватчика с нуля, пусть даже и с использованием имеющихся наработок.По имеющихся данным, вопросы технического облика «Перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата» рассматриваются специалистами до сих пор, и этот этап программы будет продолжаться в обозримом будущем. Разработка проекта ПАК ДП / МиГ-41 стартует только в конце текущего десятилетия, а первые ощутимые результаты будут получены лишь в середине двадцатых годов. До появления достаточного количества новых самолетов задачи перехвата будут решаться машинами МиГ-31 существующих модификаций.Существующие планы по развитию группировки самолетов-перехватчиков не отличаются высокой скоростью выполнения, но их реализация позволит сохранять требуемую обороноспособность в течение нескольких следующих десятилетий. Разработка проекта ПАК ДП, стартующая в 2019 году, со временем приведет к постепенной замене имеющихся МиГ-31 и соответствующему росту потенциала воздушно-космических сил. Пока же следует ждать новые сообщения о ходе программы, которые, в частности, смогут раскрыть и технические особенности перспективного проекта.