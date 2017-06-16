Корвет «Гремящий» переведен из эллинга на открытый стапель
Судостроительный завод «Северная верфь» (входит в АО ОСК) начал подготовку к спуску на воду корвета «Гремящий» проекта 20385. Сегодня корвет переведен из эллинга на открытый стапель, сообщает пресс-служба ПАО Судостроительный завод «Северная верфь» специально для "Военного обозрения".
Выкатка корвета на открытый стапель позволит смонтировать на нем верхнюю часть мачты - стеньгу. В ближайшие два дня кораблестроители поставят «Гремящий» в док, где завершат работы по подводной части. В их числе - монтаж носового обтекателя гидроакустической станции, окончательная окраска подводной части корпуса и другие работы. На 30 июня намечен спуск корвета на воду.
Проект 20385 разработан ЦМКБ «Алмаз». Многоцелевые корветы этого проекта предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы. Проектом предусмотрен ангар для вертолета Ка-27. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.
Основные характеристики корветов проекта 20385:
• Водоизмещение - 2200 тонн.
• Длина - 104 м
• Ширина - 13 м
• Скорость - до 27 узлов
• Дальность плавания - 3500 миль
• Автономность - 15 суток
• Экипаж - 99 человек.
Главная энергетическая установка:
• Два дизель-дизельных агрегата 1ДДА-12000
Вооружение:
• Артиллерийское вооружение: 100-мм артиллерийская установка А-190-01, два 30-мм зенитных автомата АК-630М
• Универсальный ракетный комплекс «Калибр-НКЭ»
• Зенитный ракетный комплекс «Редут»
• Противолодочное вооружение: комплекс «Пакет»
• Авиационное вооружение: противолодочный вертолет Ка-27
Выкатка корвета на открытый стапель позволит смонтировать на нем верхнюю часть мачты - стеньгу. В ближайшие два дня кораблестроители поставят «Гремящий» в док, где завершат работы по подводной части. В их числе - монтаж носового обтекателя гидроакустической станции, окончательная окраска подводной части корпуса и другие работы. На 30 июня намечен спуск корвета на воду.
Проект 20385 разработан ЦМКБ «Алмаз». Многоцелевые корветы этого проекта предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы. Проектом предусмотрен ангар для вертолета Ка-27. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.
Основные характеристики корветов проекта 20385:
• Водоизмещение - 2200 тонн.
• Длина - 104 м
• Ширина - 13 м
• Скорость - до 27 узлов
• Дальность плавания - 3500 миль
• Автономность - 15 суток
• Экипаж - 99 человек.
Главная энергетическая установка:
• Два дизель-дизельных агрегата 1ДДА-12000
Вооружение:
• Артиллерийское вооружение: 100-мм артиллерийская установка А-190-01, два 30-мм зенитных автомата АК-630М
• Универсальный ракетный комплекс «Калибр-НКЭ»
• Зенитный ракетный комплекс «Редут»
• Противолодочное вооружение: комплекс «Пакет»
• Авиационное вооружение: противолодочный вертолет Ка-27
Использованы фотографии: http://www.nordsy.spb.ru/
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