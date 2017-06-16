19:12 16 июня

Корвет «Гремящий» переведен из эллинга на открытый стапель

Судостроительный завод «Северная верфь» (входит в АО ОСК) начал подготовку к спуску на воду корвета «Гремящий» проекта 20385. Сегодня корвет переведен из эллинга на открытый стапель, сообщает пресс-служба ПАО Судостроительный завод «Северная верфь» специально для "Военного обозрения".

Корвет «Гремящий» переведен из эллинга на открытый стапель


Выкатка корвета на открытый стапель позволит смонтировать на нем верхнюю часть мачты - стеньгу. В ближайшие два дня кораблестроители поставят «Гремящий» в док, где завершат работы по подводной части. В их числе - монтаж носового обтекателя гидроакустической станции, окончательная окраска подводной части корпуса и другие работы. На 30 июня намечен спуск корвета на воду.


Проект 20385 разработан ЦМКБ «Алмаз». Многоцелевые корветы этого проекта предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы. Проектом предусмотрен ангар для вертолета Ка-27. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.

Основные характеристики корветов проекта 20385:
• Водоизмещение - 2200 тонн.
• Длина - 104 м
• Ширина - 13 м
• Скорость - до 27 узлов
• Дальность плавания - 3500 миль
• Автономность - 15 суток
• Экипаж - 99 человек.

Главная энергетическая установка:
• Два дизель-дизельных агрегата 1ДДА-12000

Вооружение:
• Артиллерийское вооружение: 100-мм артиллерийская установка А-190-01, два 30-мм зенитных автомата АК-630М
• Универсальный ракетный комплекс «Калибр-НКЭ»
• Зенитный ракетный комплекс «Редут»
• Противолодочное вооружение: комплекс «Пакет»
• Авиационное вооружение: противолодочный вертолет Ка-27

Использованы фотографии: http://www.nordsy.spb.ru/
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Комментарии 50

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  1. Alexey-74 Сегодня, 16:45
    Хорошая новость. Вообще с нетерпением все ждем каждый новый военный корабль.
    Alexey-74
    1. андрей юрьевич Сегодня, 17:06
      • Два дизель-дизельных агрегата 1ДДА-12000
      Коломна работает...своё.
      андрей юрьевич
      1. iliitchitch Сегодня, 17:49
        Цитата: андрей юрьевич
        Коломна работает...своё.


        То , что надо . Скромно и со вкусом . Своё . Если чего , не обижайся , булькая , буржуин .
        Корвет всего-навсего , но злой , оч.злой . Бойтесь , "города на воде" с публ.домами . Вот же они извращенцы . Корабли у них с проститутками , да-а....
        Привыкли папуасов пугать (сами-то кто?). Отвыкайте .
        iliitchitch
        1. Андрей из Челябинска Сегодня, 19:09
          Цитата: iliitchitch
          То , что надо

          Капризная ходовая, неработоспособный ЗРК, стоимость фрегата....
          Цитата: iliitchitch
          Бойтесь , "города на воде" с публ.домами

          Кого?
          Андрей из Челябинска
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 16:51
    Ещё один в скором времени!Хорошо.А красавец силён!Но-автономность маловата.До 30-ти никак?
    ВЕРЕСК
  3. san4es Сегодня, 16:52
    РЛС оборудование
    san4es
    1. donavi49 Сегодня, 17:05
      На второй серии 20380 будет идентичная мачта. Хоть ЗРК заработает, а то через Пуму стрелять = не иметь ЗРК вообще.
      donavi49
      1. san4es Сегодня, 17:23
        Грот мачта

        Вид с носа
        san4es
        1. rruvim Сегодня, 17:48
          Комп-графика. Покажите реальный образец (фото).
          rruvim
          1. Alexey RA Сегодня, 17:58
            Цитата: rruvim
            Комп-графика. Покажите реальный образец (фото).

            Вот фото самой мачты:

            Спасибо ув. eagle_rost
            Alexey RA
            1. rruvim Сегодня, 18:22
              "Скелет" увидел... Живые органы нет! Вердикт: труп!
              rruvim
  4. ava09 Сегодня, 16:56
    Это "мода" такая, с каждым новым проектом снижать максимальную скорость кораблей? Так не долго до конца 19-го - начала 20-го века, когда скорость боевых кораблей в 20 - 25 узлов считалась превосходной. Или "новые подходы", когда скорость корабля не считается важной в боевых условиях? А может это саботаж в проектировании и постройке мощного флота, способного хотя бы прикрывать побережье России на ближних и дальних подступах?
    ava09
    1. san4es Сегодня, 17:00
      ...Для загоризонтной стрельбы скорость не критична
      san4es
      1. ava09 Сегодня, 17:02
        Цитата: san4es
        ...Для загоризонтной стрельбы скорость не критична

        А для оперативного перехода на ТВД и поддержания дистанций применения оружия?
        ava09
        1. san4es Сегодня, 17:04
          ...Ну им там виднее hi
          san4es
          1. ava09 Сегодня, 17:10
            Цитата: san4es
            ...Ну им там виднее hi

            Знать бы ещё, что они кроме денег видят.
            ava09
            1. виктор н Сегодня, 17:39
              Обидеть просто. Вы кого подозреваете? А "ОНИ" - инженеры, работяги только за деньги и работают, спасибо им мало.
              виктор н
              1. ava09 Сегодня, 18:40
                Цитата: виктор н
                Обидеть просто. Вы кого подозреваете? А "ОНИ" - инженеры, работяги только за деньги и работают, спасибо им мало.

                Обидеть просто, тех кто "обижен". Разве от инженеров и рабочих зависят те вопросы, о которых шла речь? Трудящиеся вообще - страдающая сторона, речь о тех, кто из них кровь пьёт.
                ava09
            2. Pirogov Сегодня, 19:02
              Цитата: ava09
              Знать бы ещё, что они кроме денег видят.

              Как что ? МНОГО ДЕНЕГ !
              Pirogov
        2. Владимирец Сегодня, 17:13
          Цитата: ava09
          А для оперативного перехода на ТВД

          Это корабли ближней морской зоны, у них нет задачи пилить с КСФа в Индийский океан, основное вооружение имеет "длинную руку", поэтому и скорость, и автономность не столь критичны.
          Владимирец
          1. ava09 Сегодня, 17:26
            Цитата: Владимирец
            Цитата: ava09
            А для оперативного перехода на ТВД

            Это корабли ближней морской зоны, у них нет задачи пилить с КСФа в Индийский океан, основное вооружение имеет "длинную руку", поэтому и скорость, и автономность не столь критичны.

            Максимальная скорость не для длительных переходов важна, а для тактического преимущества над противником.
            ava09
        3. Dart2027 Сегодня, 18:35
          Цитата: ava09
          А для оперативного перехода на ТВД

          В наше время это уже не так критично, да и корвет - это не крейсер и по уму в океане ему делать нечего.
          Dart2027
          1. ProkletyiPirat Сегодня, 18:50
            Цитата: Dart2027
            Цитата: ava09
            А для оперативного перехода на ТВД

            В наше время это уже не так критично, да и корвет - это не крейсер и по уму в океане ему делать нечего.

            ага, слушайте дальше лозунги с ТВ, как только начнётся реальная война и будут уничтожены и\или выведены из строя корабли ЧФ и вы попытаетесь перебросить корабли с БФ, вот вам счастья будет!
            ProkletyiPirat
          2. ava09 Сегодня, 19:06
            Цитата: Dart2027
            Цитата: ava09
            А для оперативного перехода на ТВД

            В наше время это уже не так критично, да и корвет - это не крейсер и по уму в океане ему делать нечего.

            Я же не писал с ТВД на ТВД, в моём случае "на" означает "в границах" ТВД. -)
            ava09
    2. donavi49 Сегодня, 17:01
      Двигатели идентичны 20380 - а водоизмещение выросло на 400+ тонн.

      И предвосхищая, более мощных двигателей в этом размере из доступных нет. Будет Д500 - но в корабельном виде это 20+, причем сильно +, возможно 25+.
      donavi49
    3. Burbon Сегодня, 17:09
      Цитата: ava09
      А может это саботаж в проектировании и постройке мощного флота

      wassat fool просто капец, а не пост.
      Burbon
      1. ava09 Сегодня, 17:17
        Цитата: Burbon
        Цитата: ava09
        А может это саботаж в проектировании и постройке мощного флота

        wassat fool просто капец, а не пост.

        Объясняйтесь не на "птичьем" языке, что вы хотели сказать? Я задал вопрос, а если вы не допускаете какой-то возможности (не поверю, что вы обладаете исчерпывающей информацией по этому вопросу и можете её досконально проанализировать), то крутите пальцем у своего ведь виска. )
        ava09
        1. Burbon Сегодня, 17:27
          Цитата: ava09
          а если вы не допускаете какой-то возможности

          я допускаю, что у вас пятница началась вчера и продолжаться будет до понедельника
          Burbon
          1. ava09 Сегодня, 17:29
            Цитата: Burbon
            Цитата: ava09
            а если вы не допускаете какой-то возможности

            я допускаю, что у вас пятница началась вчера и продолжаться будет до понедельника

            С вакми всё ясно, постараюсь не вызывать обострений у неадекватных. -)
            ava09
    4. rudolff Сегодня, 17:10
      Эта "мода" называется импортозамещение. Вместо MTU коломенские 16Д49. Хорошо, если хоть такую скорость выдаст и не развалится.
      rudolff
    5. Alexey RA Сегодня, 17:23
      Цитата: ava09
      Это "мода" такая, с каждым новым проектом снижать максимальную скорость кораблей?

      Для скорости нужны MTU. А их нет - осталась одна Коломна с единственным движком 16Д49. Как хочешь - так и крутись.
      Повысить мощность ГЭУ пока что можно только одним способом - увеличив число дизелей (либо сделать ДДА из трёх 16Д49, либо впихнуть третий "родной" ДДА). Но ни тот, ни другой варианты в МО корвета не влезут.
      Alexey RA
      1. rudolff Сегодня, 17:53
        Глупые китайцы купили лицензию на MTU и локализовали производство двигателей у себя, а потом сменили шильдики и стали гнать их на экспорт. Но мы же не китайцы, мы чужое не копируем! Мы и сами с усами, вернее с коломной.
        rudolff
        1. Dart2027 Сегодня, 18:36
          Цитата: rudolff
          купили лицензию на MTU

          А нам её продадут?
          Dart2027
          1. ProkletyiPirat Сегодня, 18:51
            купить у Китая ?
            ProkletyiPirat
          2. rudolff Сегодня, 19:12
            Сейчас уже нет, наверное. Как-бы санкции. Лет несколько назад, думаю, без проблем.
            rudolff
  5. SSN Сегодня, 17:00
    Подскажите, на 20385 есть РЛС подсвета цели?
    На 20380 не было.
    SSN
  6. андрей юрьевич Сегодня, 17:07
    Цитата: ВЕРЕСК
    Ещё один в скором времени!Хорошо.А красавец силён!Но-автономность маловата.До 30-ти никак?

    дык...не эсминец чай...не океанской зоны кораблик.
    андрей юрьевич
  7. roskot Сегодня, 17:18
    Мало помалу прирастаем корабликами. И это радует.
    roskot
    1. НЕКСУС Сегодня, 17:30
      Цитата: roskot
      Мало помалу прирастаем корабликами. И это радует.

      А сколько кораблей в это же время списывается не думали?Это сродни людской демографии...умерло 5 человек,а родилось два...вопрос,и чем мы приросли тогда?
      НЕКСУС
      1. ProkletyiPirat Сегодня, 17:36
        ага родились два и то калеки...
        ProkletyiPirat
  8. Метроном Сегодня, 17:28
    Гремящий будет сопровождать Дымящий?
    Метроном
    1. Alexey RA Сегодня, 17:59
      Это будет один и тот же корабль. sad
      Alexey RA
  9. rruvim Сегодня, 17:47
    А "вопрос" с "Полимент-Редут" решили? Или теперь - это просто "Редут"?
    rruvim
    1. rudolff Сегодня, 17:58
      А у них и был просто Редут, без Полимента. РЛС Фуркэ-2, которая с этим самым Редутом "дружить" категорически отказывалась.
      rudolff
      1. rruvim Сегодня, 18:27
        Ракета 9М96Е2 "Полимент-редута"... Не слишком ли шикарно будет для Корвета. Похожий аналог американцы ели втиснули в целый эсминец.
        rruvim
        1. rudolff Сегодня, 18:44
          Для корвета, это "дальняя" ракета, но она не такая уж и габаритная, менее полутонны веса.
          rudolff
          1. rruvim Сегодня, 18:52
            И сколько их можно "втиснуть" в Корвет? Так, что-бы осталось место для "Калибра". Штук восемь? Думаю ЗРК ПВО для этого корабля всё-таки будет усечённый "Полимент-редут" - просто "Редут2 с какой нибудь ракетой малой дальности, а "Фукэ" и даже "Пума" для этого достаточны.
            rruvim
            1. rudolff Сегодня, 19:03
              Тут проблема комплексная. Не конкретная ракета, а сам ЗРК Редут возможно избыточен для корвета. Равно как и наличие тяжелого вертолета в ангаре. Полимент уже не поместился, а Фуркэ-2 изначально слабее. Происходит срыв сопровождения "дальних"еще до захвата целей их собственными АГСН. Первые испытания успешно провалились, а потом... тишина. ЗРК периодически отстреливается, но какими ракетами, неизвестно. Возможно, "дальних" на Гремящем и не будет.
              rudolff
            2. donavi49 Сегодня, 19:04
              12, а в 385 - 16.

              Фуркэ - не нужна. В смысле она не может давать целеуказание Редуту. И не должна. Там ведь как было - когда собирали лицо, ставили ЗРК со своей станцией (Кортик). Исходя из этого - выдали требование на Фуркэ и ВНИИРТ их точно выдержал. Потом кому-то пришла идея впихнуть Редут. Тут то и вылезли подводные камни, которые были заложены в Фуркэ изначально. Починить их никак. В итоге - для стрельбы сделали обводной контур и работают через Пуму. Возможности уплыли очень сильно и уперлись в эту Пуму.

              Вторая серия и 385 - получат новую мачту, где этот недостаток будет устранен, вводом новой РЛС на базе фиксированных полотен.
              donavi49
  10. Роман 11 Сегодня, 19:04
    Новость хорошая. С мнениями по эксплуатации двигателей согласен, экипажу будет наверное не легко, возможны частые ремонты.... однако сторонник своего(отечественного) и поклонник доведения продукта до идеала. В этом отношении у нас всё есть, нужна лишь воля и порядок на производстве - в смысле отсутствие воровства (задержка выплат и т.д.)

    И ещё не по душе 2 вещи - Присутствие вертолёта, напоминающее древние, доисторические убеждения о связке флота с авиацией, когда в современных условиях в силу явного перевеса в силах, наши корабли от берега далеко не уплывут.... а в океане вертолёты им и подавно не нужны да в региональных конфронтациях, наподобие Сирии. Кроме того вертолёты ограничены по радиусу и скорости. Есть какой-то смысл в их присутствии, но только в качестве противолодочных и десантных мероприятиях на кораблях с бОльшим водоизмещением и габаритами не менее 180-200 метров длины, такие корабли конечно должны быть гебридами и выполнять колониальные функции. Помнится у нас были Москва и Ленинград, жаль что порезали.

    И вторая штука - АК 630. Сколько можно их ставить? Нельзя ли по-новее что придумать, по-эффективней?
    Роман 11
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