Бронебойный снаряд "Искра"

Как известно, танк не теряет своей значимости в современном бою и основу современных сухопутных сил составляет бронетехника, представленная танками и боевыми машинами пехоты.Для того чтобы увеличить живучесть бронетехники на поле боя от поражения бронебойным оружием противника, используются два пути:- увеличение толщины брони или использование сложной по конструкции броневой защиты (в качестве брони используется модульная керамика и композитная броня из высококачественной стали).- установка на танк активной защиты от кумулятивных снарядов, противотанковых гранатометов и управляемых противотанковых ракет.В связи с этим преодоление броневой защиты указанных машин представляет серьезную проблему для противотанковых боеприпасов, которые включают в себя поражающие элементы, бронебойные и кумулятивные снаряды, ракеты и реактивные гранаты с кинетической и кумулятивной боевыми частями, с ударным ядром.Использование для поражения танка противника неуправляемых и управляемых ракет не всегда эффективно, так как на танках установлена активная защита, которая разрушает ракету перед подлетом к танку, ракеты к тому же имеют высокую цену.Выстрел для танка или артиллерийского орудия - это расходный материал, и должен стоить очень дешево, и должен надежно поражать танки противника и другую бронированную технику на значительном расстоянии. На таком расстоянии, на котором противотанковые боеприпасы противника окажутся бессильны против танка другой стороны.При увеличении толщины брони вес танка начинает значительно расти, и из-за этого танк начинает терять свои тактико–технические характеристики, такие как скорость движения, запас хода, управляемость, подвижность, давление на грунт, возникает невозможность транспортировки его по автомобильным и железным дорогам из-за ограничения грузоподъемности мостов.При использовании кумулятивных снарядов или ракет требуется создавать им сложную систему наведения и управления, что ведет к увеличению стоимости снаряда.Применение кумулятивных снарядов не ведет к непременному поражению танка, потому что срабатывает активная защита, находящаяся на броне танка, она уничтожает снаряд или ракету на расстоянии от танка.Наиболее дешевый и наиболее надежный способ поразить танк - это использовать снаряды с кинетической частью. Снаряды с кинетической энергией обладают высокой бронепробиваемостью, они отличаются от других противотанковых боеприпасов своей высокой подлетной скоростью, малой чувствительностью к воздействию динамической защиты, относительной независимостью системы наведения оружия от естественных и искусственных помех и небольшой стоимостью.В качестве материала бронебойного стержня используются керамика на основе карбида вольфрама (плотность 15,77 г/куб.см), а также металлические сплавы на основе урана (плотность 19,04 г/куб.см) или вольфрама (плотность 19,1 г/куб.см).Урановые сплавы имеют преимущества над вольфрамовыми за счет абляционной самозатачиваемости и их бронепробиваемость выше на 15-20 % по сравнению с вольфрамовыми сплавами, начиная со скоростей более 1600 м/сек.Однако урановые сплавы имеют существенный недостаток: при ядерном ударе в них нейтронным облучением наводится вторичная радиация, она поражает экипаж танка. Мной был разработан активно – реактивный кинетический бронебойный снаряд. Данный снаряд предназначен для уничтожения наземных, надводных, воздушных бронированных целей. Конструкция и тактико–технические характеристики бронебойного снаряда не имеют мировых аналогов.На бронебойный снаряд получен патент на изобретение Российской Федерации № 2588287 «Бронебойный снаряд» от 03.06.2016 года.Конструкция бронебойного снаряда такова, что он способен поражать бронированные цели на значительных расстояниях. Стрельба таким снарядом ведется из артиллерийских систем.Бронебойный кинетический снаряд обладает высокой подлетной скоростью, обладает независимостью от искусственных и естественных помех, нечувствительностью к действию динамической защиты и имеет малую стоимость. Бронебойный снаряд может гарантированно преодолевать систему активной защиты бронетехники. В качестве материала для бронебойного стержня используется керамика на основе вольфрама и металлические сплавы на основе урана или вольфрама.Вольфрамовые сплавы имеют значительное преимущество при применении их в качестве бронебойного стержня по сравнению с керамическими, они прочнее на изгиб, а по сравнению с урановыми сплавами не наводит вторичную радиацию при ядерном ударе. Однако у них эффект абляционной самозатачиваемости начинает проявляться только при скоростях, превышающих 2000 м/сек. Поэтому для эффективного использования вольфрамового стержня в качестве бронебойного кинетического снаряда необходимо придать снаряду скорость, превышающую 2000 м/сек.Поражающими факторами данного снаряда являются частицы брони, разлетающиеся во все стороны в башенном пространстве. После пробития брони образуются мелкие частицы вольфрамовой пыли, которые возгораются и служат дополнительным поражающим фактором.Также после пробития брони пыль тяжелых металлов (вольфрама) попадает в дыхательные пути экипажа танка и вызывает дополнительные поражающее воздействие. Бронебойный снаряд выстреливают из ствольного орудия, придавая снаряду начальную скорость более 5 - 7 М (М - число Маха), 700 – 2400 м/сек.Для обеспечения такой начальной скорости необходимо производить гильзы по патенту на изобретение № 2597934 «Составная оружейная гильза для снаряда» от 25.07.2016 года.Бронебойный снаряд состоит из нескольких элементов, которые позволяют разгонять бронебойный снаряд со скорости 5 - 7 М до скоростей 7 - 9 М, 2380 – 3087 м/сек. и поддерживает эту скорость снаряда на всей траектории полета.На данном чертеже показан боковой вид бронебойного снаряда по патенту на изобретение № 2588287.На чертеже изображены следующие детали: 1. Корпус, 2. Жесткие выдвижные насадки сопла, 3. Руль, 4. Сопло Лаваля, 5. Обтюраторы, 6. Шашка, 7. Кожух шашки, 8. Кожух боевого элемента, 9. Прокладка, 10. Боевой элемент, 11. Управляемый воздухозаборник, 12. Воздухозаборник первый, 13. Воздухозаборник второй, 14. Пиропатрон, 15. Камера сгорания, 16. Бронебойный снарядС подробным описанием изобретения можно ознакомиться на сайте Федерального института промышленной собственности http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ruВ разделе – Информационные ресурсы - Открытые реестры – В разделе Реестр изобретений – следует набрать номер патента на изобретение 2588287.Используя данный бронебойный снаряд, после модернизации пушек танка и артиллерийских систем калибров 100 мм, 115 мм., 125 мм., 152 мм., 155 мм. можно отодвинуть моральное старение боевых машин.Быстрое принятие данного боеприпаса на вооружение позволит обеспечить повышение боеспособности армии не когда-то в обозримом будущем, а уже сегодня, чего требует международная обстановка.Основными преимуществами предлагаемого бронебойного снаряда является то, что:- Постоянная готовность к выстрелу без проведения каких-либо регламентных работ.- Возможность длительного хранения снаряда без потери его боевых качеств.- Поражающими факторами данного снаряда являются частицы брони, разлетающиеся во все стороны в башенном пространстве. После пробития брони образуются мелкие частицы пыли, которые возгораются и служат дополнительным поражающим фактором.- Также после пробития брони пыль тяжелых металлов попадает в дыхательные пути экипажа танка и вызывает дополнительное поражающее воздействие.- Бронебойный кинетический снаряд обладает высокой подлетной скоростью, независимостью от искусственных и естественных помех, нечувствительностью к действию динамической защиты и имеют малую стоимостью.- Они могут гарантированно преодолевать систему активной защиты бронетехники.- При массовом производстве они просты в изготовлении.Бронебойный снаряд - это расходный материал и его цена должна быть незначительна по сравнению с ПТУР или ракетами ПВО.Одна из главных целей на войне - это нанести противнику непоправимый военный ущерб и значительный экономический. Стоимость бронебойного снаряда незначительна, а поражать он будет танк, например, «Абрамс» стоимостью 7,0 млн. долларов США и другие боевые машины, имеющие значительную стоимость. То есть экономическое преимущество предлагаемых бронебойных снарядов неоспоримо.При стрельбе из танковой пушки или артиллерийской системы бронебойным снарядом гарантировано уничтожаются танки противника на дистанции визуального наблюдения, то есть до 30 000 м, а в случае стрельбы с горки до 40 000 м. Таких боеприпасов нет ни у одной армии мира.Испытание подкалиберного снаряда на скорости 2000 м/сек. показало, что его бронепробиваемость составляет 1000 мм. стальной гомогенной брони. При стрельбе из артиллерийских систем предлагаемым бронебойным снарядом, при угле возвышения ствола 45 дальность полета бронебойного снаряда составит 250,0 – 300,0 километров, при этом максимальная высота полета бронебойного снаряда составит 30,0 – 40,0 км., на всей траектории полета бронебойного снаряда его скорость не изменяется, и даже на максимальной дистанции он способен поразить бронированную технику. Все эти расчеты сделаны из того, что материалы бронебойного снаряда смогут выдержать высокую температуру при горении шашки твердого топлива около 100 секунд, однако можно сделать вывод, что сейчас в России имеются материалы, которые могут выдержать время горения твердотопливной шашки больше 100 секунд, и это время уже измеряется десятками минут. Поэтому дистанцию стрельбы бронебойным снарядом можно значительно увеличить.При стрельбе бронебойными снарядами по воздушным целям, например, по ударным беспилотным самолетам, имеется возможность уничтожать летательные аппараты на высоте до 40,0 км. На такой высоте сейчас возможно уничтожение воздушных целей только ракетами ПВО, и то не всеми системами. Понятно, что стоимость ракеты ПВО несоизмеримо дороже бронебойного снаряда.Еще нет таких видов оружия ни у нас, ни у противника, и вряд ли они в обозримом времени появятся, которое сможет противодействовать данным кинетическим бронебойным снарядам.Береговая артиллерия и артиллерия ВМФ России способны бронебойными снарядами уничтожить боевые и транспортные корабли противника, в том числе и авианосцы США. США использует и разрабатывает палубную авиацию с боевым радиусом действия до 600 км. Зная о том, что у России имеются такие кинетические бронебойные снаряды, авианосные группы не рискнут приблизиться ближе, чем на 300,0 км к береговой черте. При этом сразу резко снижается эффективность применение палубной авиации по береговым целям, так как глубина их применения не будет превышать 300,0 км.Применение бронебойного снаряда береговой артиллерии не даст высадить десант на берег, так как все десантные корабли вместе с десантом будут уничтожены еще далеко за горизонтом. А в случае все-таки удачной высадки десанта в открытом море на расстояния 300 км от берега, он не сможет добраться до него, потому что БТР, БМП и танки на преодоление такого расстояния по воде не рассчитаны, да и не способны на это.При применении бронебойного снаряда боевыми кораблями ВМФ России появляется возможность уничтожить любой боевой корабль противника на значительном расстоянии. При этом обеспечивается полная скрытность места нахождения корабля России во время стрельбы и время его атаки.Противостоять нападению не сможет ни один боевой корабль противника, в том числе и авианосец, так как нет еще оружия, которое могло бы уничтожить болванку из металла, летящую с бешеной скорость и почти вертикально вниз перед целью, или хотя бы сбить эту болванку с курса. Поэтому появляется возможность у ВМФ России уничтожать корабли противника на просторах океана или в портах стоянки и не давать им подходить для стрельбы к стратегически важным объектам России.Из выше сказанного можно сделать вывод, что танки с толщиной брони более 1000 мм. никто производить ни сейчас, ни в обозримом будущем не будет из-за их большого веса и малой маневренности. Тем более никто не будет производить боевые корабли с такой громадной толщиной броневых стенок. Так как вес брони использует все полезное водоизмещение корабля.Активно-реактивный кинетический снаряд - это оружие, от которого нет спасения, потому что:- Его невозможно столкнуть с траектории.- Он имеет большую бронепробиваемость, превышающую 1000 мм гомогенной брони.- Он имеет скорость около 3000 м/сек., и поэтому никакая активная защита танка не успеет сработать.- Он не реагирует на различные магнитные, электрические сигналы и радиополя.- Он позволяет повысить точность стрельбы, так как за малое подлетное время на него слабо будут влиять атмосферные явления, а цель при этом переместится на незначительное расстояние от точки прицеливания.Используя данный снаряд в арсенале артиллерии и танках, он позволит надежно защитить пехоту от танковых атак противника и этим спасет множество жизней русских солдат. С другой стороны, применение данного снаряда ликвидирует моральное старение танков Т-64/72/80/90. Отпадет необходимость срочно строить 2500 танков Т-14 «Армата». Даст возможность подготовить всю инфраструктуру по использованию и эксплуатации танка Т-14.А также позволит России сэкономить гигантские финансовые и материальные средства, так как отпадет необходимость перевода всех бронетанковых войск на новый танк Т-14. Например, предварительная заявленная цена танка Т-14 названа в 5,0 миллионов долларов США, поэтому на постройку 2500 танков требуется 12,5 миллиарда долларов США. А сейчас уже говорят о цене Т-14 в три раза дороже.Выводы - предлагаемый бронебойный кинетический снаряд морально не состарится ближайшие 100 лет и даст армии, использующей эти снаряды, значительное военное преимущество как на суше, так и на море, а также в воздушном пространстве.Поставив на вооружение данный бронебойный снаряд, Россия сэкономит гигантские средства в танкостроении, так как все модели танков и БМП, которые имеются сейчас в строю и на консервации, будут иметь гигантское преимущество перед бронированными машинами противника, моральное старение российских бронированных машин отодвинется лет на 50, а то и больше. А новый танк «Армата» с этим снарядом станет непобедимым на ближайшие 100 лет.