В Ле Бурже отправится пилотажный тренажёр МС-21

Тренажёр имеет идентичную самолету конструкцию пультов и органов управления, а также программно-математическое обеспечение для моделирования полёта самолёта и работы бортовых систем. Тренажёр оснащен системой визуализации в виде трёх совмещённых OLED-панелей.

Пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации сообщила об успешном третьем по счёту лётном испытании новейшего российского авиалайнера МС-21-300. Сообщается, что полётные задания выполнялись накануне. Самолёт взлетел с аэродрома Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут» (структурное подразделение ОАК).Сообщается о том, что полёт проходил в рамках программы заводский испытаний по так называемой доводке самолёта. Третий эксплуатационный полёт авиалайнера МС-21-300 в рамках испытаний продолжался около 90 минут.Экипаж осуществлял проверку режимов конфигурации механизации крыла: от взлётного режима до крейсерского. Самолёт исследовался в полёте на различных скоростях и высотах. Отмечается, что полётное задание успешно выполнено.Сегодня же стало известно о том, что ОАК готовится представить на авиакосмическом салоне Ле Бурже (Paris Air Show 2017) пилотажный тренажёр самолётов МС-21.Из сообщения пресс-службы ведомства:Авиасалон в Ле Бурже стартует 19 июня.