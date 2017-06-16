19:03 16 июня

В Ле Бурже отправится пилотажный тренажёр МС-21

Пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации сообщила об успешном третьем по счёту лётном испытании новейшего российского авиалайнера МС-21-300. Сообщается, что полётные задания выполнялись накануне. Самолёт взлетел с аэродрома Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут» (структурное подразделение ОАК).

Сообщается о том, что полёт проходил в рамках программы заводский испытаний по так называемой доводке самолёта. Третий эксплуатационный полёт авиалайнера МС-21-300 в рамках испытаний продолжался около 90 минут.

Экипаж осуществлял проверку режимов конфигурации механизации крыла: от взлётного режима до крейсерского. Самолёт исследовался в полёте на различных скоростях и высотах. Отмечается, что полётное задание успешно выполнено.


В Ле Бурже отправится пилотажный тренажёр МС-21


Сегодня же стало известно о том, что ОАК готовится представить на авиакосмическом салоне Ле Бурже (Paris Air Show 2017) пилотажный тренажёр самолётов МС-21.

Из сообщения пресс-службы ведомства:
Тренажёр имеет идентичную самолету конструкцию пультов и органов управления, а также программно-математическое обеспечение для моделирования полёта самолёта и работы бортовых систем. Тренажёр оснащен системой визуализации в виде трёх совмещённых OLED-панелей.


Авиасалон в Ле Бурже стартует 19 июня.

Использованы фотографии: http://www.uacrussia.ru
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Mavrikiy Сегодня, 17:49
    Ну че же, покупайте, покупайте. Нам не жалко.
    Mavrikiy
    1. 210окв Сегодня, 17:57
      Покупайте?Да в первую очередь нашим авиакомпаниям эту машину ставить необходимо в пику "Боингам" и "Эйрбасам"..Пора гнать их взашей с нашей территории.
      210окв
      1. Partyzan Сегодня, 18:22
        давно пора переходить на свое, и забить на ихнее negative
        Partyzan
      2. Mavrikiy Сегодня, 18:57
        Цитата: 210окв
        Покупайте?Да в первую очередь нашим авиакомпаниям эту машину ставить необходимо в пику "Боингам" и "Эйрбасам"..Пора гнать их взашей с нашей территории.

        С начало водички, потом вопить. И не перепутайте.
        Наши компании и еще под пестиком придется заставлять покупать (откаты, мать их). А заводам бабки отбивать нужно.
        А "вторсырье" с наших линий само не уйдет, рынок сам не отрегулирует. Нужен хозяйский рык. Согласны?
        Поэтому, пока: покупайте, покупайте, "Пусть покупают!" (Хрен еще и купят. А жаль).
        Mavrikiy
    2. рич Сегодня, 17:58
      Пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации сообщила об успешном третьем по счёте лётном испытании новейшего российского авиалайнера МС-21-300

      Спасибо. Мы очень рады. Не забудьте обязательно сообщить о четвертом
      рич
      1. Володин Сегодня, 18:23
        Цитата: рич
        Не забудьте обязательно сообщить о четвертом.

        Вам сообщим в первую очередь. И о пятом тоже.

        Ничего не производится в авиации - плохо, вернулись к производству - плохо. Нет данных об испытаниях - плохо, есть ежедневные сводки о ходе испытаний - опять плохо.
        Володин
        1. рич Сегодня, 18:42
          Вам сообщим в первую очередь. И о пятом тоже.

          Да уж не поленитесь. Будьте любезны laughing
          Если не о чем больше писать. Давайте ежедневные сводки о ходе испытаний
          рич
  2. RASKAT Сегодня, 17:49
    Отлично. Кстати вчера МС 21 совершил свой третий полет. Полет выполнялся в рамках программы заводских доводочных испытаний и продолжался полтора часа. В ходе полета проведены расширения диапазона режимов полета и исследования на изменение конфигурации механизации крыла от взлетного до крейсерского. Полетное задание выполнено полностью.
    Так что давайте продвигайте продукт на мировом рынке. Так держать. good
    RASKAT
    1. vladimirZ Сегодня, 18:42
      Так что давайте продвигайте продукт на мировом рынке. Так держать. - RASKAT

      У нас собственная Гражданская авиация России без самолетов. Из одного областного центра в другой летают через Москву. Куда уж продавать на мировом рынке? Свой нужно заполнять самолетами российского производства. Дожили, что более 90% пассажирских авиаперевозок в России выполняют на заграничном б/у самолетном парке.
      vladimirZ
Картина дня