Минобороны заявило об успешном испытании противоракеты
Российские войска успешно провели с полигона Сары-Шаган пуск противоракеты, которая предназначена для совершенствования системы противоракетной обороны, сообщили в Минобороны России.
Пуск был произведен в пятницу совместным боевым расчетом полигона Сары-Шаган, войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС с участием представителей оборонно-промышленного комплекса. Испытания признаны успешными. Пуск проводился в рамках работ по совершенствованию российской системы ПРО, передает ТАСС .
Западные СМИ еще в прошлом году сообщали об успешных летных испытаниях российской ракеты «Нудоль». В США утверждают, что речь идет о противоспутниковой ракете, хотя на деле речь идет о системе противоракетной обороны (ПРО) А-235 «Нудоль», которая должна прийти на смену А-135, развернутой вокруг российской столицы.
Причем США упрекали Россию фактически в том, что уже сами создали - у американцев есть оружие, способное сбивать спутники.
Пуск был произведен в пятницу совместным боевым расчетом полигона Сары-Шаган, войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС с участием представителей оборонно-промышленного комплекса. Испытания признаны успешными. Пуск проводился в рамках работ по совершенствованию российской системы ПРО, передает ТАСС .
В пятницу, 16 июня, совместным боевым расчетом полигона Сары-Шаган, войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил и представителей промышленности успешно проведен пуск противоракеты в ходе проведения работ по совершенствованию российской системы противоракетной обороны- говорится в сообщении
В ходе проведенных испытаний противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель
Западные СМИ еще в прошлом году сообщали об успешных летных испытаниях российской ракеты «Нудоль». В США утверждают, что речь идет о противоспутниковой ракете, хотя на деле речь идет о системе противоракетной обороны (ПРО) А-235 «Нудоль», которая должна прийти на смену А-135, развернутой вокруг российской столицы.
Причем США упрекали Россию фактически в том, что уже сами создали - у американцев есть оружие, способное сбивать спутники.
Использованы фотографии: http://mil.ru/index.htm
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти