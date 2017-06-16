Минобороны заявило об успешном испытании противоракеты

В пятницу, 16 июня, совместным боевым расчетом полигона Сары-Шаган, войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил и представителей промышленности успешно проведен пуск противоракеты в ходе проведения работ по совершенствованию российской системы противоракетной обороны

В ходе проведенных испытаний противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель