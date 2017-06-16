19:09 16 июня

Минобороны заявило об успешном испытании противоракеты

Российские войска успешно провели с полигона Сары-Шаган пуск противоракеты, которая предназначена для совершенствования системы противоракетной обороны, сообщили в Минобороны России.

Пуск был произведен в пятницу совместным боевым расчетом полигона Сары-Шаган, войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС с участием представителей оборонно-промышленного комплекса. Испытания признаны успешными. Пуск проводился в рамках работ по совершенствованию российской системы ПРО, передает ТАСС .

Минобороны заявило об успешном испытании противоракеты



В пятницу, 16 июня, совместным боевым расчетом полигона Сары-Шаган, войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил и представителей промышленности успешно проведен пуск противоракеты в ходе проведения работ по совершенствованию российской системы противоракетной обороны
- говорится в сообщении
В ходе проведенных испытаний противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель


Западные СМИ еще в прошлом году сообщали об успешных летных испытаниях российской ракеты «Нудоль». В США утверждают, что речь идет о противоспутниковой ракете, хотя на деле речь идет о системе противоракетной обороны (ПРО) А-235 «Нудоль», которая должна прийти на смену А-135, развернутой вокруг российской столицы.

Причем США упрекали Россию фактически в том, что уже сами создали - у американцев есть оружие, способное сбивать спутники.

Использованы фотографии: http://mil.ru/index.htm
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Комментарии 17

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  1. 210окв Сегодня, 18:01
    Да это и понятно..Действия заштатников не останутся без ответа.Только вот интересно,был ли кинетический перехват?
    210окв
    1. pjastolov Сегодня, 18:07
      Успехов Вам в боевой и политической подготовке soldier
      pjastolov
      1. Partyzan Сегодня, 18:10
        Западные СМИ еще в прошлом году сообщали об успешных летных испытаниях российской ракеты «Нудоль». В США утверждают, что речь идет о противоспутниковой ракете
        жалко конечно спутников - gps навигация хорошая вещ feel
        Partyzan
        1. Walanin Сегодня, 18:57
          Вы для начала поинтересуйтесь высотой орбит навигационных спутников. Чтоб не пороть чушь, а то ей больно.
          Walanin
          1. Partyzan Сегодня, 19:01
            так это сша говорят про спутники, а чушь можете взять себе и поглаживать hi
            Partyzan
            1. Walanin Сегодня, 19:02
              Это не США говорят, это желтые российские журналисты говорят. Продолжайте гладить короче.
              Walanin
              1. Partyzan Сегодня, 19:03
                ну вообще я её порол, а вам жалко стало laughing
                Partyzan
    2. Logall Сегодня, 18:38
      Это ответ на планы США о привитивном ударе. Мало, ,то долетит. И без ответа не останется.
      Так сказать: "Нудоль" тебе на воротник...
      Logall
    3. Владимирец Сегодня, 18:56
      Цитата: 210окв
      был ли кинетический перехват?

      "В ходе проведенных испытаний противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель".

      Условную цель. wink
      Владимирец
    4. рич Сегодня, 18:56
      Только вот интересно,был ли кинетический перехват?

      Мне кажется, что " концепция прямого кинетического перехвата" достаточно ущербна. Уже сейчас разработаны маневрирующие боеголовки. 1мТ в космосе на встречном ударе, как на А-135 и все - тишина. Против лома -нет приема! А тут - много неопределенностей, соответственно эффективность под большим вопросом.
      рич
    5. Соломон Кейн Сегодня, 18:59
      Это вместо 53т6 или как дублирующий РК к «Дону-2Н»?


      А "Дон-2Н" поражает :"Дон-2Н" - единственная из всех привлекаемых в мире радиолокационных средств на дальностях 1500 - 2000 км смогла обнаружить и построить траекторию самого малого космического объекта-шарика диаметром 2 дюйма (5 см). МРЛС «Дон-2Н» также интегрирована в единую систему предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства РФ.
      Соломон Кейн
  2. kefan Сегодня, 18:12
    Хорошая новость, не стоим на месте в вопросе ПРО, хорошо бы такую систему развернуть по территории всей страны, а не только над столицей.
    kefan
    1. Pirogov Сегодня, 18:55
      Цитата: kefan
      Хорошая новость, не стоим на месте в вопросе ПРО, хорошо бы такую систему развернуть по территории всей страны, а не только над столицей.

      Вот вот ,чтобы у матрасов и иллюзий не было о безнаказанности.
      Pirogov
  3. rruvim Сегодня, 18:15
    Видео от Минобороны не убедительно. Зачем ролик с доставкой "изделия" к месту старта ? Тогда надо показать, как контейнер опускается в шахту... На "картинке" вспышка не более, чем в пяти километрах от старта. Что это?
    rruvim
  4. rruvim Сегодня, 18:38
    Что это за видео. Неудачный старт Северо-корейской противоракеты? Или у А-135-ть включился ионный двигатель? Когда нибудь пресс-служба МО научится "состряпывать" видеоролики? Американцы хоть показали видео (а-ля тепловизор) что-то похожее на "встречу GBI с мишенью...
    rruvim
  5. iliitchitch Сегодня, 18:49
    Первый абзац в статье - наимутнейший , во шифруются (и правильно делают) . Радуется душа моя после безнадёги 90-х -то . О как , 235-е уже в практику пошли .
    Но вот всё-таки - кто в Челябинске метеорит отчебаркулил ? Там прошило его неплохо . Разрушений-то минимально . Разум мне говорит , что нет на Земле таких штуковин , но почему-то хочется думать , что у нас есть .
    - Суслика видишь ?
    - Нет .
    - А он есть ...
    laughing
    iliitchitch
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 18:56
    А мы спутники сбивать можем?Или только предел в 100 км?Выше никак?Уже не стремим полёт наших птиц?И про какое видео речь?Убрали.Недали посмотреть.Эх,пролетел я.
    ВЕРЕСК
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