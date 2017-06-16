Самый-самый: МКС Сегодня, 18:21 Выпуск посвящен Международной космической станции. Как устроен этот многоцелевой космический исследовательский комплекс? И какие исследования и эксперименты там проводятся? 0 Звездные войны: орбитальные станции «Алмаз» и MOL Як-28 – советский многоцелевой боевой самолет Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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