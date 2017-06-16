«Красуха-4»: Россия выиграет войну без единого выстрела
Правда ли, что новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха-4» сбивает американские «Томагавки» даже лучше, чем наш знаменитый комплекс ПВО С-400? Правда ли, что американцы отстали от нас в этой области на 30 лет? Правда ли, что военные скоро научатся буквально на лету перепрограммировать полётные задания вражеских ракет, наводя их на ложные цели или давая команду на самоликвидацию?
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