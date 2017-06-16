19:09 16 июня

«Красуха-4»: Россия выиграет войну без единого выстрела

Правда ли, что новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха-4» сбивает американские «Томагавки» даже лучше, чем наш знаменитый комплекс ПВО С-400? Правда ли, что американцы отстали от нас в этой области на 30 лет? Правда ли, что военные скоро научатся буквально на лету перепрограммировать полётные задания вражеских ракет, наводя их на ложные цели или давая команду на самоликвидацию?




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Комментарии 2

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  1. Смог Сегодня, 18:37
    Красивый заголовок! И на хрена нам тогда Арматы, да и остальное все????????
    Смог
    1. 32363 Сегодня, 19:01
      Цитата: Смог
      Красивый заголовок!

      эт точно, американцы не дураки и отстать на 30 лет никак немогут.
      32363
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