«Красуха-4»: Россия выиграет войну без единого выстрела

Правда ли, что новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха-4» сбивает американские «Томагавки» даже лучше, чем наш знаменитый комплекс ПВО С-400? Правда ли, что американцы отстали от нас в этой области на 30 лет? Правда ли, что военные скоро научатся буквально на лету перепрограммировать полётные задания вражеских ракет, наводя их на ложные цели или давая команду на самоликвидацию?