Скончался Гельмут Коль

Из Германии приходят сообщения о том, что скончался бывший федеральный канцлер ФРГ Гельмут Коль. Ему было 87 лет. По сообщению немецких информационных источников, Гельмут Коль умер в городе Людвигсхафен.Коль по праву считался и будет считаться одним из выдающихся немецких политиков по той простой причине, что именно при нём произошло объединение Германии. О роли самого Гельмута Коля в процессе объединения эксперты спорят, однако тот факт, что Коль обладал характером, позволившим поставить сам вопрос о создании единой Германии после долгих лет разобщённости, является очевидным.Гельмут Коль прожил и долгую политическую жизнь. Уже в 16 лет он оказался причастен к политике. Важно заметить, что становление Коля на политическую стезю проходило в послевоенные годы, которые диктовали абсолютно новые условия для тех, кто собирался связать свою жизнь с политической деятельностью. В Христианско-демократическом союзе Гельмут Коль прошёл путь от рядового члена партии до председателя политической силы. Председательствовал в ХДС Гельмут Коль четверть века – с 1973 по 1998 годы.В сравнении со многими современными политиками, включая немецких, Коль был куда более самостоятельной фигурой. В Германии, которая сталкивается с растущим давлением из-за океана, это ценят по сей день.