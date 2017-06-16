19:08 16 июня

Скончался Гельмут Коль

Из Германии приходят сообщения о том, что скончался бывший федеральный канцлер ФРГ Гельмут Коль. Ему было 87 лет. По сообщению немецких информационных источников, Гельмут Коль умер в городе Людвигсхафен.

Коль по праву считался и будет считаться одним из выдающихся немецких политиков по той простой причине, что именно при нём произошло объединение Германии. О роли самого Гельмута Коля в процессе объединения эксперты спорят, однако тот факт, что Коль обладал характером, позволившим поставить сам вопрос о создании единой Германии после долгих лет разобщённости, является очевидным.

Скончался Гельмут Коль



Гельмут Коль прожил и долгую политическую жизнь. Уже в 16 лет он оказался причастен к политике. Важно заметить, что становление Коля на политическую стезю проходило в послевоенные годы, которые диктовали абсолютно новые условия для тех, кто собирался связать свою жизнь с политической деятельностью. В Христианско-демократическом союзе Гельмут Коль прошёл путь от рядового члена партии до председателя политической силы. Председательствовал в ХДС Гельмут Коль четверть века – с 1973 по 1998 годы.

В сравнении со многими современными политиками, включая немецких, Коль был куда более самостоятельной фигурой. В Германии, которая сталкивается с растущим давлением из-за океана, это ценят по сей день.

Использованы фотографии: Твиттер

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Комментарии 15

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 18:42
    горбачёва приятель...почему не вместе?
    андрей юрьевич
    1. sedoj Сегодня, 18:51
      Вообще-то Коль - это гражданин своей страны, а для неё он делал всё возможное и невозможное. И чьим он другом считался, не играет ни какой роли. В Германии, вместе с его правлением, закончилась более-менее самостоятельная политика. Америке больше никто не может сказать "НЕТ".
      sedoj
      1. Андрей из Челябинска Сегодня, 19:02
        Цитата: sedoj
        Вообще-то Коль - это гражданин своей страны, а для неё он делал всё возможное и невозможное

        За что и уважаем.
        Андрей из Челябинска
      2. cniza Сегодня, 19:04
        Он был , для своей страны , не самый плохой канцлер.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 19:08
          Витя , для своей может и да . А для бывшего СССР ? С такими друзьями и враги нафиг нужны . Да ещё и Меченого приятель .
          bouncyhunter
    2. Банный Сегодня, 18:52
      Горби в рай не положено а в ад не пускают боятся шо замутит у них перестройку ускорение при всеобщем консенсусе)))))
      Банный
  2. Partyzan Сегодня, 18:43
    Коль по праву считался и будет считаться одним из выдающихся немецких политиков по той простой причине, что именно при нём произошло объединение Германии
    нисколько не жалко - еще одним другом горбатого стало меньше, пусть быстрее его к себе заберет negative
    Partyzan
    1. Pirogov Сегодня, 18:53
      Цитата: Partyzan
      нисколько не жалко - еще одним другом горбатого стало меньше, пусть быстрее его к себе заберет

      Рая заждалась Мишу ,такое впечатление ,что сволочь и лопатой не убьёшь.
      Pirogov
      1. Partyzan Сегодня, 19:02
        наверное она им так вертела, что черти сжалились - дают ему от неё отдохнуть hi
        Partyzan
      2. Андрей из Челябинска Сегодня, 19:03
        Цитата: Pirogov
        такое впечатление ,что сволочь и лопатой не убьёшь.

        Ледорубом надо, ледорубом!
        Андрей из Челябинска
    2. сибиралт Сегодня, 18:54
      Коль, последний большой политик Германии. Всегда выступал за нормальные отношения ФРГ и СССР, Германии и России.
      сибиралт
  3. rruvim Сегодня, 18:44
    Немцы о Коле будут помнить с уважением, он БЫЛ при объединении Германии. А что мы будем помнить о Горбачёве? Или что мы сейчас помним о "друге" Гельмута Ельцине?
    rruvim
  4. 32363 Сегодня, 18:55
    Коль по праву считался и будет считаться одним из выдающихся немецких политиков по той простой причине, что именно при нём произошло объединение Германии.

    был бы выдающимся непривёл бы к власти маромойку Казьмирчак (Меркель) к власти.
    32363
  5. Fedalex Сегодня, 18:57
    Соболезную, Коль, был фигурой, а не пешкой... hi Мастодонты уходят- остаются скунсы no
    Fedalex
  6. Masya Masya Сегодня, 19:01
    Коль по праву считался и будет считаться одним из выдающихся немецких политиков по той простой причине, что именно при нём произошло объединение Германии

    С легкой, продажной руки горбачева...
    Masya Masya
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