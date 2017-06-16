19:11 16 июня

ОПК заявило о завершении создания опытного образца А-100

Опытно-конструкторские работы по созданию опытного образца новейшего российского самолёта дальнего радиолокационного обнаружения А-100 находятся на завершающей стадии, заявил журналистам гендиректора холдинга "Технодинамика", участвующего в этом проекте, Игорь Насенков.

ОКР по данной машине находится в высокой степени готовности, и у нас есть все основания надеяться, что ее испытания начнутся уже в этом году. Говорить о готовности серийного образца пока рано
— сказал он, передает РИА Новости

ОПК заявило о завершении создания опытного образца А-100



Весной этого года замминистра обороны Юрий Борисов говорил, что испытания могут начаться в июле.

А-100 "Премьер" — самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления на базе Ил-76МД-90А с двигателем ПС-90А-76. Антенный комплекс будет построен на базе антенны с активной фазированной решеткой.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, А-100 будет способен обнаруживать новые классы целей, включая оперативно-тактическую авиацию нового поколения. В рамках опытно-конструкторской работы планируется создать два самолета — летающую лабораторию и опытный образец.

Использованы фотографии: http://www.ahtubinez.ru/
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Комментарии 1

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  1. НЕКСУС Сегодня, 19:03
    Интересно,когда серийная машина появится...Нам эти самолеты ДРЛО ух как нужны,и в хорошем количестве,а то на модернизированных А-50У ,далеко не уедешь,с учетом развивающихся технологий.Хотя справедливости ради скажу,что А-50У очень неплохая машина.Но Премьер то лучше...
    НЕКСУС
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