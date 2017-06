The National Interest: что, если две лучшие субмарины мира отправятся на войну?

Статья «Russia vs. America Underwater: What if the World's Two Best Submarines Went to War?»:

http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/russia-vs-america-underwater-what-if-the-worlds-two-best-21153

Атомные подводные лодки ведущих держав постоянно занимаются поисками друг друга или иных целей, и в любой момент готовы использовать имеющееся на борту вооружение. К счастью всей планеты, подлодкам сверхдержав даже в период Холодной войны ни разу не пришлось атаковать чужие субмарины, что позволило избежать крупнейшего конфликта и сохранить хрупкий мир. Тем не менее, тема сравнения характеристик и возможностей подводных сил разных стран по-прежнему привлекает внимание как общественности, так и специалистов или прессы.14 июня известное американское издание The National Interest опубликовало в рубрике The Buzz очередную статью за авторством военного эксперта Кайла Мизоками. Публикация традиционно получила громкий и броский заголовок, раскрывающий ее суть: «Russia vs. America Underwater: What if the World's Two Best Submarines Went to War?» – «Российские и американские подводные силы: что, если две лучшие субмарины мира отправятся на войну?» Нетрудно догадаться, что темой статьи стало сравнение лучших многоцелевых атомных подводных лодок России и Соединенных Штатов.Статья К. Мизоками получила небольшое предисловие, фактически представляющее собой набор цитат из середины материала. Перед «телом» статьи были вынесены некоторые тезисы о разнице вооружений и боевых преимуществах одной из рассматриваемых подлодок, о более высоких ходовых качествах и скрытности другой. Кроме того, в предисловие вынесли рассуждения автора о модернизационном потенциале техники. Тем не менее, рассмотрим статью The National Interest по порядку.К. Мизоками начинает свой материал смелым, хотя и очевидным тезисом: из Холодной войны подводные силы военного флота Соединенных Штатов вышли бесспорными «хозяевами подводного царства». Элита подводных сил мира, оснащенная исключительно субмаринами с ядерными энергетическими установками, наблюдала за тем, как мощный и сопоставимый советский подводный флот постепенно разрушался. Независимая Российская Федерация не могла сохранять и обслуживать имевшуюся группировку подлодок.В течение двух десятилетий подводные лодки США господствовали в Мировом океане, но теперь из глубины поднялся новый соперник. Новый вызов американскому превосходству выглядел весьма знакомым, хотя и изменившимся за два десятилетия развития. Впрочем, несмотря на это, он имел длинную и смертоносную «родословную». Как же, спрашивает автор, эти выскочки – многоцелевые АПЛ проекта 885 «Ясень» – смогут сравниться с американскими субмаринами типа Virginia, являющимися основой подводных сил США?Автор напоминает, что разработка проекта 885 началась еще в середине восьмидесятых годов прошлого века и велась конструкторским бюро «Малахит» (ныне СПМБМ «Малахит») – одним из трех основных создателей советских подводных лодок. Строительство головной лодки проекта, получившей имя «Северодвинск», стартовало в 1993 году на предприятии «Севмаш». В связи с нехваткой финансов строительство самым серьезным образом затянулось, и лодку спустили на воду только в 2010 году. В 2013-м она была включена в состав ВМФ России.Лодки «Ясень» имеют общую длину 390 футов (около 118 м) и полное водоизмещение 13800 т. В экипаж входит всего 90 человек, что заметно меньше экипажей американских субмарин аналогичного назначения. К. Мизоками предполагает, что подобное сокращение экипажа может быть связано с широким применением автоматизированных систем управления. Внешне подлодки «Ясень» напоминают более ранние корабли проекта 971 «Щука-Б» (Akula-class), однако отличаются иными пропорциями корпуса. Так, позади рубки на новых лодках располагается ракетный отсек с вертикальными пусковыми установками.Как сообщает авторитетный справочник Combat Fleets of the World, подлодка «Северодвинск» оснащена ядерным реактором ОК-650КПМ мощностью 200 МВт. Такая энергетическая установка хорошо подходит для подобной лодки. В частности, она позволяет субмарине развивать скорость до 16 узлов на поверхности и до 31 узла под водой. При этом автор отмечает, что в некоторых источниках указываются более высокие характеристики. Согласно им, максимальная скорость «Ясеня» под водой достигает 35 узлов, а на 20 узлах подлодка может ходить с минимальным шумом.По данным К. Мизоками, основой средств обнаружения «Северодвинска» является гидроакустический комплекс «Иртыш-Амфора». Главный его элемент – крупная носовая сферическая антенна. Основной комплекс дополняется несколькими гидроакустическими приборами, распределенными по всему корпусу, а также буксируемой кормовой антенной. Для навигации и поиска различных объектов в надводном положении проектом 885 предлагается использовать радиолокационную станцию МРК-50 «Альбатрос». Также на борту имеются средства радиоэлектронной борьбы.Подводные лодки типа «Ясень» оснащаются восемью торпедными аппаратами: четыре имеют калибр 533 мм, другие четыре – 650 мм. Торпедные аппараты могут использоваться для запуска оружия разных классов. Прежде всего, это самонаводящиеся торпеды. Кроме того, они совместимы с ракетами 3М54 Klub («Калибр»). Возможно использование ракет, предназначенных для поражения наземных целей, кораблей или подлодок противника.Для получения еще более высокой огневой мощи подлодка «Северодвинск» оснащена вертикальными пусковыми установками для ракет. 24 таких устройства располагаются в центральном отсеке корпуса позади рубки. Каждая из установок предназначается для перевозки и запуска противокорабельной ракеты П-800 «Оникс». Последняя комплектуется прямоточным реактивным двигателем, обеспечивающим сверхзвуковую скорость полета.Далее автор The National Interest переходит к рассмотрению американского «конкурента» российских подлодок проекта 885 – многоцелевых атомных субмарин типа Virginia. Он напоминает, что проект «Вирджиния» разрабатывался в качестве более выгодной альтернативы многоцелевым АПЛ типа Seawolf. Субмарины «Сивулф» отличались хорошими характеристиками и высоким потенциалом, но оказались слишком дорогими. Из-за этого было построено лишь три лодки, после чего было принято решение о массовом строительстве кораблей проекта Virginia, которые теперь имеют все шансы стать основой подводных сил Соединенных Штатов.Подлодки «Вирджиния» имеют длину 377 футов (115 м) и лишь на несколько метров короче «Ясеней». При этом, однако, их водоизмещение едва ли не вдвое меньше. Американские субмарины отличаются более крупным экипажем – 113 человек. Главным элементом энергетической установки является атомный реактор типа General Electric SG9 мощностью 20 МВт. Основной задачей реактора является выработка энергии для ходового электромотора, связанного с водометным движителем.По имеющимся данным, доступным американскому эксперту, подлодки Virginia в надводном положении способны развивать скорость до 25 узлов. Под водой максимальная скорость достигает 35 узлов. Также К. Мизоками отмечает, что в подводном положении на скорости 25 узлов АПЛ «Вирджиния» производит столько же шума, сколько и более старая лодка типа Los Angeles у причала.Как и в случае с российским «конкурентом» в лице «Ясеня», основным средством наблюдения американской подлодки является мощный гидроакустический комплекс BBQ-10 с крупной сферической антенной, расположенной в носовой части корпуса. Тем не менее, по мере развития проекта были внедрены новые устройства. Начиная с серии Block III, «Вирджинии» комплектуются новым гидроакустическим комплексом, использующим подковообразную антенну с увеличенными секторами слежения.Основной ГАК дополняется дополнительными устройствами типа Light Weight Wide Aperture Arrays (LWWAA), размещенными на бортах корпуса. Система LWWAA, как утверждается, отличается повышенным потенциалом в деле поиска дизель-электрических подлодок. Слежение за задней полусферой осуществляется при помощи буксируемой антенны TB-29(A). Последний элемент гидроакустических систем – высокочастотная станция, необходимая для поиска морских мин в непосредственной близости от корабля.Для использования торпедного или ракетного вооружения на лодках Virginia предусматриваются только четыре торпедных аппарата калибром 533 мм. Основным боеприпасом для этих систем являются тяжелые самонаводящиеся торпеды Mk.48 Advanced Capability (ADCAP). Это оружие может применяться как для атаки надводных кораблей, так и для уничтожения подводных лодок. Корабли противника предлагается уничтожать и при помощи управляемых ракет UGM-84 Sub-Harpoon, так же запускаемых через торпедные аппараты.Ранние версии проекта Virginia предусматривали установку 12 вертикальных пусковых установок для крылатых ракет различного назначения семейства BGM-109 Tomahawk. В модернизированном варианте проекта Block III подобные средства хранения и запуска ракет заменили барабанными пусковыми установками с аналогичным боекомплектом. Проект Block IV сохраняет такое же вооружение, а в ходе следующей модернизации планируется значительно увеличить запас крылатых ракет. Каждая АПЛ Virginia Block V сможет нести по 40 «Томагавков».К. Мизоками отмечает, что на момент передачи флоту подлодки «Северодвинск» в серийном строительстве находились американские субмарины типа Virginia Block III. Именно с ними он предлагает сравнивать новейшую российскую лодку. И тут же автор задает вопрос: кто победит в головокружительном противостоянии «Ясеня» и «Вирджинии»? Оба рассматриваемых корабля на данный момент являются вершиной развития подводных флотов своих стран, и потому могут сравниваться без каких-либо дополнительных оговорок.В первую очередь, автор издания The National Interest рассматривает ходовые качества подлодок. Он отмечает, что «Северодвинск» немного медленнее, но зато может погружаться глубже «Вирджинии». Так, в свою очередь, развивает более высокие скорости, но может погрузиться только на 488 м. К. Мизоками предполагает, что использование нового гидроакустического комплекса Big Aperture Bow даст американской лодке определенные преимущества в деле обнаружения конкурента.Что касается систем вооружения, то, по мнению американского специалиста, обе подлодки примерно равноценны, хотя и имеют в этом отношении заметные различия. К примеру, на вооружении «Северодвинска» имеется противолодочная ракета комплекса «Калибр». С ее помощью подлодка может быстро доставить к субмарине противника легкую самонаводящуюся торпеду. С точки зрения способов боевой работы, такое оружие, как указывает К. Мизоками, напоминает американский противолодочный комплекс UUM-44 SUBROC, снятый с вооружения в конце восьмидесятых.Автор заявляет, что подлодки типа Virginia отличаются от «Ясеней» меньшей шумностью и наличием более совершенного гидроакустического комплекса. В условиях подводной войны такое сочетание характеристик является решающим. Благодаря преимуществам в этой сфере американская лодка способна скрытно передвигаться и находить российского противника раньше, чем тот сможет обнаружить ее. В то же время, К. Мизоками отмечает, что за «Северодвинском» остается преимущество в виде большей скорости реакции. При внезапном обнаружении цели он сможет быстрее атаковать ее с использованием сверхзвуковых противолодочных ракет.Также утверждается, что гидроакустические системы подлодок «Вирджиния» могут совершенствоваться при помощи регулярных обновлений программного обеспечения. Американский автор полагает, что российский проект 885 и комплекс «Иртыш-Амфора» не имеют такой возможности. Кроме того, он считает, что снижение шумности «Ясеня» является весьма трудной задачей для российского военного кораблестроения. В итоге, К. Мизоками отдает победу в этом «раунде» американской субмарине.Автор статьи «Russia vs. America Underwater: What if the World's Two Best Submarines Went to War?» справедливо замечает, что в реальности соперничество двух подлодок ведущих стран, скорее всего, будет вестись с использованием беспилотных аппаратов разных классов и типов, а также других систем различного назначения и самых разных новых технологий. Кроме того, он напоминает, что даже после окончания Холодной войны военно-морские силы США продолжали развитие подводного флота. Особое внимание этому роду войск, как и всем остальным, стали уделять после трагических событий сентября 2001 года.Соединенные Штаты вновь начинают рассматривать возможность начала полномасштабного вооруженного конфликта, в том числе с использованием подводных сил военного флота. В таком случае, вероятнее всего, американским субмаринам вновь придется столкнуться с вероятным противником в лице подводных лодок военно-морского флота России.Эмпирическое сравнение различных образцов оружия или техники, проводимое исключительно при помощи оглашенных данных, является весьма специфическим делом, которое к тому же нередко заканчивается сомнительными выводами. Итоги подобной затеи могут быть еще хуже, если сравнивающий использует ошибочную информацию. Нельзя не отметить, что в статье «Russia vs. America Underwater: What if the World's Two Best Submarines Went to War?» издания The National Interest присутствуют довольно грубые ошибки, способные самым серьезным образом повлиять на итоговые выводы.Так, Кайл Мизоками пишет, что АПЛ «Северодвинск» оснащена восемью торпедными аппаратами калибра 533 и 650 мм. При этом давно известно, что на лодках «Ясень» устанавливается по 10 аппаратов калибром 533 мм. Эти устройства находятся на бортах корпуса и пригодны для использования торпед УСЭТ-80 либо ракет «Калибр». Не вполне правильно описаны и ракетные пусковые установки. Дело в том, что «Ясени» несут не 24, а всего лишь 8 вертикальных пусковых установок. Тем не менее, каждая из них принимает несколько ракет. Из-за этого, в частности, боекомплект может состоять из 24 ракет типа «Оникс».Прочие оценки и предположения, опубликованные в The National Interest, тоже могут быть поводом для критики, обвинений в необъективности или ангажированности и т.д. Тем не менее, не стоит забывать, что подобный формат статьи, подразумевающий исключительно умозрительные сравнения и неоднозначные выводы на основе тех или иных отрывочных сведений, по определению не позволяет получить желаемую объективность, и итоговый «вердикт» в любом случае не способен претендовать на истину в последней инстанции.Тем не менее, очередная попытка сравнения российских и американских подлодок представляет определенный интерес и стоит внимания. При этом, несмотря на все проблемы, можно признать, что в одном американский автор был прав: проекты многоцелевых атомных субмарин 885 «Ясень» и Virginia Block III на данный момент действительно являются вершиной развития подводного флота двух ведущих стран мира.