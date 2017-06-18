Россияне не хотят усваивать урок кровавого украинского госпереворота

За последние пару месяцев меня очень сильно встревожила спокойная реакция граждан России, причем в том числе и достаточно патриотично настроенных, на общественно-политические процессы, происходящие среди молодежи и подростков. Стены «государственнических» сообществ в соцсетях забиты снисходительными комментариями в адрес тех, кто бьет тревогу по поводу активности детей с уточками и кроссовками или нападения толпы неадекватных недорослей на машину полиции в ходе челябинского «фестиваля красок». Люди искренне верят в то, что происходящее сегодня не угрожает России даже в отдаленной перспективе. Мне запомнилась беседа одного из моих интернет-друзей с группой товарищей, уверенных в том, что обращать внимания на радикальную активность молодежи не стоит и что, в крайнем случае, ее всегда можно будет разогнать резиновой палкой. В ответ на реплику моего товарища о том, что все происходящее очень сильно напоминает процессы, имевшие место на «предмайданной» Украине, ему уверенно ответили что-то вроде: «Ну, так там Янукович трусил и не давал «Беркуту» даже резиновыми пулями стрелять»...Не совсем понятное мне мифотворчество вокруг киевского Евромайдана не дает многим нашим соотечественникам проанализировать страшный украинский опыт и сделать выводы, способные уберечь нашу страну от серьезной опасности.Забегая наперед, как человек, внимательно следивший за новостями и смотревший «стримы» из Киева, скажу сразу, что подконтрольные Виктору Януковичу силовики в конце 2013 – начале 2014 года для локализации Майдана и пресечения противоправных действий радикалов сделали немало. Массовое применение помповых ружей с резиновыми пулями, слезоточивого газа, резиновых палок и прочих спецсредств «имело место быть». По всей стране происходили задержания зачинщиков беспорядков, блокировалось передвижение их автоколонн. Однако очень быстро стало ясно, что этого недостаточно. На хорошо мотивированных радикалов резиновые пули и административные задержания не производили особого впечатления. Команда Януковича вышла на рубеж, за которым вполне могла пролиться кровь (причем кровь, которую пришлось бы пролить действительно власти, а не снайперам, стрелявшим по своим же из-за спин майдановцев). Задачи по наведению порядка на Украине на определенном этапе могли решить уже только военные. И тогда действия Януковича и его ближайшего окружения (за исключением тех, кто уже явно работал на оппозицию) стали нервозными и неуверенными. Почему? Да потому, что президент Украины не чувствовал за собой массовой поддержки даже в своих «базовых» юго-восточных регионах.Как так вышло? С 2004 по 2010 годы Виктор Янукович лично и подконтрольная ему Партия регионов стояли на достаточно радикальных пророссийских позициях. Жителям исторической Новороссии обещали государственный статус русского языка и переориентацию внешней политики с Запада на Восток. Однако после избрания Януковича на президентский пост, его политика претерпела серьезные изменения. Из «лидера Юго-Востока» он попытался превратиться в «президента всей Украины», и ничего хорошего из этого не вышло. Дабы не злить Львов, вместо закона о государственном статусе русского языка Партия регионов выдала на-гора выхолощенный нормативный акт о «региональных языках». А жесткий внешнеполитический курс на Москву, был заменен подобием «кучмовской многовекторности», предполагающей помимо всего прочего подписание договора об ассоциации с ЕС. На выборах в местные советы 2012 года Партия регионов благодаря этой амбивалентной политике смогла завоевать большинство не только на Юго-Востоке, но и в Центре Украины. И данный факт вскружил голову Виктору Януковичу окончательно. Когда его пришли свергать, он, в общем-то, не понял даже за что.Стоящие на патриотических антифашистских позициях «регионалы» вроде Олега Царева и Вадима Колесниченко были вытеснены на периферию политической жизни. Вместо них в партии и стране заправляли вполне себе либеральные граждане, повязывавшие георгиевские ленточки на лацкан пиджака на День Победы, вернувшись предварительно с «маевок» во Франции, Австрии и Швейцарии. Идеологическая работа как таковая была свернута. Нацистские коллаборационисты спокойно получали на Западной Украине надбавки к пенсиям из налогов, получаемых с Востока, а общественный совет при Януковиче в угоду «национально озабоченной» публике искусственно «удревнял» храм Софии Киевской (против чего, кстати, тогда публично выступил выдающийся археолог Петр Толочко). Борьбу же с экстремизмом и неонацизмом поручили построенным по принципу застойно-перестроечного комсомола организациям вроде «Союза молодежи регионов Украины», проводившим «для галочки» круглые столы и пресс-конференции, широко освещавшиеся в СМИ, но ничего, кроме зевоты, у общественно активной публики не вызывавшие. Кстати, в феврале 2014 года «молодые януковцы» одними из первых публично заявили о выходе из «Партии регионов». Более того – голосовали вопреки Конституции Украины за отставку своего бывшего шефа и передачу власти в стране хунте Турчинова-Яценюка.Уже вскоре после начала Майдана Виктор Янукович попытался поднять широкое общественное движение в свою поддержку на Юго-Востоке. Однако получилось это «так себе». Значительная часть людей, стоявших на активных пророссийских позициях, была обижена на президента за неисполнение его гуманитарных обязательств. Большинство же (в целом поддерживавшее Партию регионов) просто дало понять, что у него – дела, работа и нет времени ходить на митинги. Мол, власти «сами разберутся». Разобрались.Залогом же успеха киевской хунты стали жесткость, бескомпромиссность, популизм и работа исключительно на свой электорат. Турчинову, Парубию и Яценюку было плевать на то, что подумают о них жители Юго-Востока после решения о применении армии на Донбассе или массового убийства в Одессе. Порошенко совершенно не волнует мнение обитателей Харькова и Мариуполя по поводу запрета российских соцсетей или бомбардировок Луганска. Снос памятников Ленину и переименование проспекта имени генерала Ватутина в честь эсэсовца Шухевича – яркая демонстрация бандеровскому электорату, что именно он является властью на Украине.Российские либералы могут быть трижды циничны, лживы и по десять раз на день продавать Родину, но в бескомпромиссности и напористости им отказать сложно. Навальный плюет на закон, порядок и нормы морали, призывая своих сторонников (в том числе несовершеннолетних) выходить на несогласованную акцию на Тверской. А его сторонники – плюют на перспективу быть там задержанными и идут туда, куда их зовут.А что же происходит среди государственников? Какова позиция власти? Ярких патриотов уже вскоре после Русской весны, начиная с лета 2014 года, стали оттеснять на обочину общественно-политической жизни. «Слишком правые» или «слишком левые» все реже появляются в эфирах ток-шоу. Государственные СМИ перестали использовать словосочетания вроде «киевская хунта» и «каратели из Нацгвардии», зато ДНР и ЛНР из «народных» республик стали сначала «провозглашенными», а затем и вовсе «самопровозглашенными». Украинских нацгвардейцев, боевиков добровольческих батальонов и ВСУшников все чаще называют нейтрально-обобщенно «силовиками».Практически каждую неделю в СМИ всплывают истории и попытках выдворения из России ополченцев ЛДНР или активистов Антимайдана, зато сиделки в московских лечебных учреждениях могут открыто агитировать за ВСУ, оскорблять память героев Донбасса и прославлять бандеровскую идеологию.Власовец, весьма лояльно относящийся к гитлеризму, и полный профан в истории профессор Андрей Зубов вплоть до марта 2014 года спокойно преподавал в одном из престижнейших вузов России – МГИМО. Чему он научил за это время будущих российских дипломатов – можно только представить.Но увольняются у нас не только либерал-фашисты! Уже вскоре после увольнения Зубова, летом 2014-го, с должности заведующего кафедрой МГУ вынужден был уйти «слишком» патриотичный Александр Дугин...Гнев у руководства «Единой России» и у ряда ассоциирующихся с партией власти персонажей (вроде Кристины Потупчик) вызывали инциденты с зеленкой, которой патриотические активисты облили нескольких деятелей российской либеральной оппозиции. Произошедшее в «ЕР» публично назвали «преступлением». Однако как можно было давать оценку действиям активистов с зеленкой вне контекста того, что их «жертвы» горячо поддерживают существующий киевский режим на Украине, где инакомыслящих либо убивают, либо сажают в тюрьму на длительные сроки по политическим статьям? Представители партии власти не отдают себе отчет в том, что если те, кого сегодня обливают зеленкой, придут к власти в РФ, то они, подобно своим украинским собратьям, никого жалеть не будут.Мягкий дипломатический язык российской власти, к сожалению, понятен далеко не всем. Возможно, в этой дипломатичности есть своя сермяжная правда, но значительная часть народа просто не может разобраться в том, почему в ситуации, когда нас поливают грязью, к нашим границам перебрасывают войска, когда Киев изо дня в день обстреливает Донбасс и смеется над любыми мирными инициативами, в Москве говорят о «партнерах», настойчиво протягивают Западу руку дружбы и напоминают о «безальтернативности Минских соглашений».На определенном этапе это все было правильно. Но сегодня ярко выраженные патриоты толкуют такую позицию как знак слабости, а конформисты – как верный признак того, что переживать по патриотическим соображениям не нужно в принципе. Далекие от политики люди делают свои выводы и пишут потом в соцсетях о том, что «Донбасс России не нужен» и что «Донбасс – это Украина», не понимая, что льют тем самым воду на мельницу либеральной оппозиции и киевского режима.Понятно, что российская власть стремится к общественному консенсусу. И поэтому либералы стоят сегодня во главе экономического блока правительства, крупных госкорпораций и находятся в общественных советах при главе государства. И даже в Администрации президента внутриполитическим направлением теперь занимается птенец гайдаровского гнезда, Серёжа, как его ласково публично называет Путин. Однако, как показывает украинский опыт, прозападные либералы сами к консенсусу не склонны в принципе. Получив палец, они будут сразу стараться «отхватить» руку, исповедуя принцип «все или ничего», превращаясь в либерал-фашистов.В патриотических сообществах в соцсетях можно наблюдать также проявления всеобщей веры в то, что, случись нечто нехорошее, Росгвардия разберется со всем сама. При всем моем глубочайшем уважении к этим мужественным людям, Росгвардия – не панацея. Об этом свидетельствует богатый исторический опыт. И не только украинский. Подразделения вроде внутренних войск, жандармерии или карабинеров против хорошо организованных беспорядков зачастую оказывались бессильны. Тунис, Египет, Югославия, Молдавия... Список можно продолжать еще долго. Даже в США в ходе знаменитых беспорядков в Лос-Анджелесе сил полицейского спецназа и Нацгвардии оказалось недостаточно для наведения порядка – пришлось пускать в ход морскую пехоту.«Правоохранительный» статус Росгвардии изначально накладывает серьезные ограничения на ее деятельность. Из-за ведомственной специфики возникают казусы вроде свежей истории кратовского стрелка, которого полиции вместе с гвардейцами пришлось обезвреживать восемь часов подряд.Однако если в России вдруг начнут раскручивать ситуацию, подобную той, которая сложилась в Киеве в феврале 2014-го, времени уже не будет. Придется действовать жестко, по-военному. А для этого силовикам и власти будет необходима деятельная поддержка общества.Создавая в нашей стране антироссийские структуры и перебрасывая к границам РФ войска, Запад свой Рубикон уже давно перешел. И нам пора, наконец, прямо озвучить, что если США, Великобритания или Германия желают говорить с нами с позиции силы, значит это враждебные государства, и говорить мы с ними будем с таких же позиций. И исходя именно из этого государство и общество должны определять свою реакцию на деятельность прозападных сил внутри самой России. Хотя в начале июня 1941 года советское руководство и требовало от армии не реагировать на провокации, существование открыто действующих профашистских организаций в СССР того времени было бы нонсенсом... В наши же дни, как мы видим на примере либерал-фашистов, подобное – в порядке вещей.Существующая в стране полулиберальная повестка должна быть заменена на сугубо патриотическую, подобную той, которая повсеместно наблюдалась весной 2014 года. И хотелось бы, чтобы это чувствовалось во всем. Иначе общество и дальше не будет покидать ощущение всеобъемлющего когнитивного диссонанса. Виктор Янукович уже пытался стать арбитром между бандеровцами и пророссийским населением. Итог тому – печален. Значительная часть патриотических организаций России сегодня оказалась фактически в оппозиции, хоть и не к Президенту, но к правительству РФ. Но если ее и дальше продолжать загонять в маргинальную политическую периферию, она может принять и радикальные формы, как это произошло с Игорем Стрелковым или Степаном Сулакшиным. Терпения быть толерантными хватает далеко не у всех. Особенно, когда истинных патриотов и государственников увольняют, высылают к бандеровским палачам и объявляют экстремистами за их смелые и правдивые взгляды.