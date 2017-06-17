«В мой адрес приходит масса угроз»

«Ватутин похоронен здесь, он освободил Киев. Это наша гордость и национальное достояние», – заявила в интервью газете ВЗГЛЯД директор Института правовой политики и соцзащиты Елена Бережная. Стараниями Бережной и ее единомышленников удалось приостановить переименование киевского проспекта Ватутина в проспект Шухевича.«Переименование улиц в Киеве происходило с соблюдением всех процедур», – заявил накануне глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Так он прокомментировал решение Окружного административного суда Киева.Суд, напомним, ввел временный запрет для мэра Киева Виталия Кличко, который хотел переименовать проспект генерала Ватутина (руководившего операцией по освобождению Киева) в честь одного из лидеров Украинской повстанческой армии*, гауптмана 201-го батальона СС Романа Шухевича.«Это наиболее яркая историческая фигура ХХ века, антисоветский символ, который соизмерим со Степаном Бандерой. Поэтому для многих увековечение такого человека в столице Украины будет означать почти окончательный разрыв с советским прошлым, чего они, очевидно, не хотят», – обосновывая переименование, подчеркнул в интервью изданию «Апостроф» Владимир Вятрович, глава Украинского института национальной памяти (заметим, государственного органа). Глава УИНП назвал выпускника курсов абвера Шухевича «символом наиболее успешного сопротивления советскому тоталитарному режиму».Более того, заявил Вятрович, «большинство украинцев (более 50%) поддерживает такие решения и декоммунизацию в целом». Факты, впрочем, свидетельствуют, что попытки исторической ревизии встречают сопротивление. Заметим, что Киевсовет принял скандальное решение лишь со второй попытки, после чего в центре Киева прошла акция против переименования проспекта.Газета ВЗГЛЯД переговорила с одним из инициаторов общественной кампании против появления имени Шухевича на карте Киева, директором Института правовой политики и социальной защиты Еленой Бережной.ВЗГЛЯД: Было ли решение суда для вас неожиданным?Елена Бережная: Нет. Но поясню – речь идет о временной приостановке решения Киевской рады о переименовании. Мы попросили суд запретить выносить на сессию Киеврады вопрос по Шухевичу – чтобы не делались таблички, не менялись данные.Это только временное решение. Приостановили действие решения Киеврады для того, чтобы в дальнейшем, после рассмотрения дела по существу, оно не вступило в законную силу.ВЗГЛЯД: Есть ли, с вашей точки зрения, надежда на то, что суд, рассмотрев дело, все же запретит переименовывать проспект Ватутина?Е. Б.: Никто не может в нашей стране гарантировать законное решение, если ответчиком выступают органы власти. Говорить с уверенностью, что мы выиграем этот иск, я не могу, судебная система ведет себя сейчас очень неадекватно.Мы подали заявление еще год назад, после того, как решением Киевской рады Московский проспект был переименован в проспект Степана Бандеры. Хотя ведь очевидно, что название «Московский проспект» никак не попадет под закон о декоммунизации. Тогда в Киевсовете просто изменили и убрали из преамбулы своего предыдущего решения от 7 июля 2016 года ссылку на закон о декоммунизации. Они в суде доказывают: тогда, мол, это была опечатка (которую они «устранили» через восемь месяцев, после того, как мы это указали в качестве довода в суде). Также и по другим основаниям.Мы сразу обратились в суд и просили – в обеспечение иска – запретить Кличко подписывать решение или публиковать его. Но судья прождал восемь дней (подождав, пока Кличко подпишет решение), а уж потом открыл производство по иску. После этого он отказал нам в обеспечении иска – мол, уже ведь подписано решение.Суд рассматривает решение по проспекту Ватутина почти год. А перенесли рассмотрение только потому, что ответчик – Киеврада – не предоставил документы. Требуемые причем даже не нами, а сами судом. Их не давали, представители ответчика являлись на судебное заседание. По норме закона, суд обязан признать принятое решение 7 июля незаконным, не только по Шухевичу. Они сами это признали, вносили в него изменения, и даже сами депутаты поняли, что они неправы, есть нарушения.ВЗГЛЯД: Это с точки зрения закона. Но власти говорят о том, что согласовали решение с общественностью...Е. Б.: Да, было так называемое общественное обсуждение на сайте Киеврады. Там по Шухевичу было набрано 5174 голоса, из них около трех тысяч за, остальные две тысячи с лишним против.Голосовать могли хоть из Англии или Австралии, в горсовете это подтвердили. Голосовать мог один и тот же человек. Образно говоря, в Киевраде могли посадить пять человек, чтобы те голосовали на этом сайте за. И потом, эти три тысячи якобы проголосовавших не могут решать за три миллиона жителей в Киеве.Мы предоставили доказательства, что эти личности – Бандера и Шухевич – не являются героями Украины. Ющенко дал им эти звания, вся наша судебная система отменила их. Это поддержали вплоть до Верховного суда еще в 2010 году.ВЗГЛЯД: Если все же не удастся выиграть суд, имеет ли смысл продолжать, возможно, в европейских инстанциях?Е. Б.: Мы будем биться до последнего, будем доказывать в судебном порядке, если нам откажут, мы пойдем в апелляцию, кассацию. Если мы не выигрываем на Украине, мы обращаемся в Европейский суд, и здесь, я уверена, мы выиграем эти суды.ВЗГЛЯД: Опасаетесь ли вы давления, мести со стороны националистических организаций?Е. Б.: В мой адрес приходит масса звонков – я не знаю, откуда берут номер телефона, масса угроз и на «Фейсбук», и везде, что поступят, как с Олесем Бузиной, что сожжена буду, как одесситы 2 мая, превращусь в «колорадку» и т. д. Мы обратились в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело по всем этим фактам, и все, что добавляются, я передаю правоохранительным органам.Я попросила охрану, однако мне ее не предоставили, но я настаиваю на том, чтобы охрана была. Угрозы идут реальные, есть люди очень неадекватные, которые реагируют на все это. Они не понимают, что наша организация правозащитная, мы защищаем в первую очередь интересы закона, если закон будет работать в стране, будут защищены права всех.Никто не сомневается в серьезности и опасности со стороны наших оппонентов. У нас очень много безработных шатающихся шакалов, которые, образно говоря, за коробку спичек могут мать родную закопать в могилу. Но с другой стороны, если не отстаивать закон, тогда смысла нет жить в этой стране. Меня поддержали многие киевляне. На сегодняшний день уже 6,5 тысяч подписей за 12 дней по петиции, которую я подала 2 июня. Я уверена, что мы быстро наберем и 10 тысяч голосов. Верю в киевлян, в поддержку украинского народа, в то, что закон все-таки восторжествует.Если это будет удовлетворено, как положено в рамках закона, останутся прежние названия, и это будет подарок не только для всех киевлян, но и для всех украинцев. Ничего трагичного ни для кого нет. Сколько лет жили, ездили по Московскому проспекту и по проспекту генерала Ватутина. Ватутин похоронен здесь, он освободил Киев. Это наша гордость и национальное достояние.ВЗГЛЯД: Помимо Московского проспекта уже много объектов подверглось «декоммунизации». В случае победы в суде вы их также планируете отстаивать?Е. Б.: Если у нас будет такая судебная практика, если мы еще получим заключение международных институтов, то, естественно, мы будем возвращаться ко всем другим переименованиям. У нас в Высшем административном суде идет суд по переименованию Днепропетровска. Было колоссальное давление на коллегию судей в составе трех человек. И по моему ходатайству они удовлетворили нашу просьбу и будут рассматривать всем составом второй судебной коллегии (это 25 человек), чтобы меньше оказывалось давление.В четверг в Высшем административном суде рассматривали иск по переименованию Кировограда. Там не органы местного самоуправления принимали решение, а это было постановление Верховной рады. У нас идут судебные процессы, и мы не собираемся останавливаться.В любой стране должно быть верховенство права, тогда эта страна может иметь статус государства, а не какую-то махновщину и гуляй-поле, когда кто-то захотел, пришел с битами или еще с чем-то, запугал судей – и так принимаются решения. Нужно выводить нашу страну в цивилизованную плоскость и руководствоваться только нормами закона при принятии решений.