Российско-белорусская "агрессия" грянет в сентябре

До анонсированных еще с год назад белорусско-российских стратегических военных игр «Запад-2017» (пройдут с 14 по 20 сентября) остается еще несколько месяцев, а в странах НАТО уже с полгода и уже сверх меры истерят по этому поводу. Готовятся «к самому худшему»! Финальная наземно-воздушная часть плановых маневров пройдет преимущественно на белорусских полигонах, в связи с чем в Синеокую республику вводится солидный контингент войск РФ с техникой и вооружениями, прилетит авиация. Так вот североатлантисты всерьез полагают, что «самое лучшее» по ходу учений, это если введенные российские части потом «навсегда» останутся в Беларуси. А что как нападут?!«Агрессивными намерениями Москвы и Минска» особенно обеспокоены в странах Балтии – оскомину уже не то что наели, а и нагрызли. В апреле Департамент госбезопасности и Второй департамент оперативных служб при Минобороны Литвы в ежегодной оценке угроз национальной безопасности страны указали, что Россия усилила свой военный потенциал в западной части страны и в Калининградской области. И сейчас могла бы в течение 24–48 часов начать военные действия против балтийских государств. Разведслужбы – туда же: предупредили о возможных провокациях на границе в ходе предстоящих действий многочисленных войск Союзного государства.Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала «Запад-2017» «направленными против Запада военными учениями наступательного характера», которые, в числе прочих опасностей со стороны России, «представляют огромную угрозу людям всей Европы».Прибалтам вовсю потворствуют Соединенные Штаты, которые в последние месяцы-недели не только многажды отметились соответствующей риторикой, но и весьма активизировали свою разведывательную деятельность вблизи западных границ Союзного государства.Характерный пример. 2 июня западные сайты, отслеживающие передвижения военной авиации, сообщили, что в этот день два стратегических разведывательных самолета ВВС США – RC-135W и RC-135U, находящихся на авиабазе Милденхолл (Великобритания), совершили очередные разведывательные полеты у российских сухопутных границ на юге Балтики. Первый, находясь в польском воздушном пространстве, около трех часов сновал в 60 км от южной границы Калининградской области. Второй длительное время «что-то высматривал» над водами Гданьского залива, находясь на том же расстоянии от Балтийска, где расположена база Балтийского флота (БФ). Аналогичные барражирования – чуть ли не ежедневная практика самолетов альянса.Спрашивается, почто столь активно шныряют, как в свое время немцы у западных границ СССР перед нападением? «Для разведки НАТО представляет большой интерес повседневная боевая учеба флота, которая сегодня выросла по сравнению с предыдущими годами. Но особо их интересуют новые боевые корабли, которые уже вошли в состав Балтфлота или проходят здесь испытания», – объяснил ситуацию командующий БФ вице-адмирал Александр Носатов. Но сейчас не 41-й год и, по словам военачальника, деятельность натовской разведавиации в зоне ответственности БФ находится под контролем: «И они это прекрасно видят. Это касается и нашей готовности, и наших возможностей. Поэтому международное морское право они не нарушают – каких-то грубостей, инцидентов вблизи наших границ не было».Достаточно отметить, что в минувшем зимнем периоде обучения корабли и подводные лодки Балтфлота выполнили почти 700 мероприятий боевой подготовки, в том числе более 100 боевых упражнений с практическим применением ракетного, артиллерийского, торпедного и минного оружия. По информации официального представителя БФ капитана 1 ранга Романа Мартова, «части и соединения 11-го армейского корпуса Балтийского флота провели около тысячи боевых стрельб в составе подразделений, свыше 800 стрельб из стрелкового оружия, примерно 300 упражнений по вождению боевых машин и специальных автомобилей»: «По сравнению с аналогичным периодом прошлого года интенсивность боевой учебы подразделений армейского корпуса возросла на 12%».Но есть и еще одна причина возросшей активности натовских RC-135W и пр. По сообщению Носатова, в предстоящих учениях «Запад-2017» «в той или иной мере будет принимать участие весь Балтфлот»: «Это практически все подразделения морской, сухопутной и авиационной составляющих сил и средств флота». Вполне возможно, что в очередной раз будет осуществлена и отработка способов переброски в Калининградскую область из большой России ракетных комплексов «Искандер». По этому поводу вице-адмирал отметил, что на стратегических учениях моряки готовы выполнить каждую задачу, которая им будет поставлена в рамках предназначения флота.Подготовка к сентябрьскому массовому выходу в море и на полигоны уже идет самым деятельным образом, интенсивность выходов кораблей в акваторию день ото дня возрастает. В планах на лето-осень – и дальние походы в районы Средиземноморья, Индийского океана и Арктики, а также участие надводных сил в международных маневрах. Что же касается главного экзамена – сентябрьских учений «Запад-2017», – то, как отметил командующий БФ, балтийцы полны намерения однозначно сдать его успешно. К слову, такой настрой очень понятен, если вспомнить, что летом прошлого года за «упущения в повседневной деятельности войск (сил)» со своих должностей были сняты и уволены с военной службы тогдашние командующий и начальник штаба БФ вице-адмиралы Виктор Кравчук и Сергей Попов и еще целый ряд военморов.Уровень «обеспокоенности» предстоящими военными играми двух стран стал резко повышаться на Западе после того, как в марте президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко утвердил замысел сентябрьских маневров. Напомним, что они – традиционные, плановые – с 2007 года проводятся раз в два года попеременно в Беларуси и России. Цель двусторонних стратегических учений «Запад-2017» – проверить готовность Региональной группировки войск (РГВ) «двойки» к выполнению задач по обороне СГ. Напомним, в состав РГВ входят все Вооруженные силы РБ и 1-я танковая армия Западного военного округа ВС РФ. Именно часть ее сил и средств (около 3 тыс. военнослужащих и 280 единиц техники) прибудет на территорию республики для участия в учебных баталиях. Общее число участников – до 13 тыс. человек. Кроме сухопутных сил привлекается авиация, в том числе до 25 самолетов и вертолетов с российской стороны. Войска развернутся и отработают задачи на 7 полигонах. Помимо этого, попрактикуются и структуры территориальной обороны, пограничники. Также будут отрабатываться задачи восстановления боеспособности войск и их всестороннего обеспечения. В целом же, по словам министра обороны РБ генерал-лейтенанта Андрея Равкова, «пространственный размах этого учения очень большой – от Кольского направления в арктической зоне и заканчивая Беларусью».На Западе сразу же подвергли эти заявления «серьезным сомнениям». По прикидкам Пентагона, в учениях «Запад-2017» могут принять участие от 70 тыс. до 100 тыс. одних только российских военных. А с учетом офицеров и солдат белорусской армии, численность которых составляет 46 тыс. человек, – и вовсе кричи «караул». С учетом фактора переоснащения и модернизации вооружений обеих армий все это, конечно, весьма напрягает американцев и их «младших братьев» по НАТО.И впрямь, только за последние пару-тройку месяцев Россия поставила в Синеокую 12 многоцелевых вертолетов Ми-8МТВ-5 (причем контракт был выполнен досрочно) и партию модернизированных танков Т-72Б3. В день передачи последних личному составу 969-й базы резерва бронетехники (2 июня) белорусские военные подписали с Уралвагонзаводом еще один договор на модернизацию 72-х. У Т-72Б3 более мощный двигатель, усилена броня, а новый комплекс управляемого вооружения гарантирует высокую вероятность уничтожения движущейся цели с места и на ходу на дальности до 5 км. В тот же период была достигнута договоренность и о закупке у российского ОПК новой радиолокационной станции «Противник-Г». А несколько ранее Беларусь получила от России квартет учебно-боевых самолетов Як-130 и четвертую по счету зенитную ракетную батарею «Тор-М2». Также, по информации командующего национальными ВВС и войсками ПВО генерал-майора Олега Двигалева, «завершается проработка по закупке у Российской Федерации 12 современных многофункциональных самолетов Су-30СМ».Сообщения же об обновлении парка российских вооружений Интерфакс и другие СМИ передают чуть ли не каждый день. Не приходится сомневаться, что обкатка новинок будет в значительной, если не в полной мере осуществлена в ходе сентябрьской стратегической военной игры. Во всяком случае, так было на всех пяти предыдущих учениях «Запад».На этом фоне командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Хождес выразил озабоченность тем, что Россия может обновить и усилить «некоторое свое оборудование, размещенное в Калининградском регионе на постоянной основе». В частности – передовые комплексы ПВО и ракетные комплексы «Искандер».В мае он в очередной раз посетил Балтию. Эстонский министр обороны Маргус Цахкна на встрече с ним заявил, что рука об руку «с сухопутными войсками США мы будем внимательно следить за проводимыми РФ крупными учениями «Запад». Глава литовского военного ведомства Раймундас Кароблис выступил в духе той же накатанной линии риторики. Со ссылкой на «данные разведки» (в белорусском Минобороны их мягко назвали «домыслами», которые нет надобности комментировать) выразил убежденность, что учения «Запад-2017» – «это не оборонная симуляция, а, очевидно, симуляция наступательного характера против НАТО. Конкретно – против стран Балтии и, видимо, Польши».Странно, что пока Киев остро не почувствовал «усиление угрозы со стороны России». Впрочем, президент Украины Петр Порошенко еще в конце апреля обмолвился, что его белорусский коллега Александр Лукашенко звонил ему по этому поводу: «Он твердо заверил меня в том, что запланированные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017» вблизи границы Украины не превратятся в подготовку РФ плацдарма для вторжения в Украину с белоруской территории».За Атлантикой напрягся не только Пентагон. 6 апреля группа штатовских конгрессменов, в том числе и небезызвестный «ястреб» Джон Маккейн, направили Александру Лукашенко письмо. В нем они, по словам последнего, «затронули тему предстоящих учений «Запад-2017». «Для этих господ это какая-то опасность», – отметил Александр Григорьевич, не вдаваясь в подробности, в чем именно Маккейн и прочие ее видят. В тот же день он лишь публично заочно «отбрил» их в том смысле, что «а для нас не опасность, что сегодня НАТО активизировалось у наших границ?»Различные силы, памятуя о порой взрывном нраве белорусского Батьки, также провоцируют его свернуть военное сотрудничество с Россией из-за разногласий в других важных сферах. Прежде всего имеется в виду перманентная нефтегазовая «война». Очередное «боевое» согласование цен на топливное сырье, длившееся год с большим хвостиком, только недавно утряслось (надолго ли?). А рядом с этой схлесткой и другие экономические баталии, в частности не прекращающиеся со стороны России мясные и молочные запреты, которые больно отзываются на экономике Синеокой.Но белорусский лидер и здесь дает решительный отпор зложелателям: «Вопреки мнениям отдельных «экспертов» заявляю, что Беларусь не собирается сворачивать сотрудничество с Россией в военной области из-за возникших разногласий в других сферах. Наоборот, учение «Запад-2017» является демонстрацией нашего постоянства в обеспечении безопасности двух братских народов». Военно-техническое сотрудничество с Москвой, по его словам, «не подлежит никакому виду торговли».Вообще, западники используют даже, казалось бы, самые не совместимые с предстоящими учениями площадки, чтобы и на них помуссировать столь лакомую тему российской угрозы. В начале июня на берегах Невы проходил XXI международный экономический форум. Так на нем «подловили» государственного секретаря СГ Григория Рапоту и попросили его – совершенно не в тему – прокомментировать заявления представителей ряда стран НАТО по поводу учений «Запад-2017». Мол, по некоторым данным, по завершении игр Россия планирует оставить часть своего военного контингента на территории Беларуси. «Оснований для этого никаких нет, – вынужден был разубеждать несколько ошеломленный генсек. – Такие вещи так не делаются – приехали и остались. Если бы вдруг такое намерение возникло, то было бы подписано соответствующее межгосударственное соглашение, которое бы стороны обязательно обнародовали». И пояснил, что на каждом подобном учении в зависимости от того, в какой стране они проходят, российские военные приезжают в Беларусь или белорусские – в Россию, а по завершении их «все подразделения возвращаются домой, в места своего постоянного базирования».Внутренняя белорусская оппозиция («пятая колонна», как ее неизменно именует Лукашенко) пока не активизировалась. Помнится, когда российские части выдвигались на учение «Запад-2009», ее представители, особенно молодые, науськанные старшими лидерами (эти отрабатывали финансовые подачки с Запада), буквально ложились на рельсы на пути следования эшелонов войск и техники Западного военного округа ВС РФ. Повод для столь неординарных вылазок тогда был серьезный: предстояли выборы президента. Так что, может, и на этот раз в сентябре пойдут на «подвиг Анны Карениной». Как труба Запада призовет.Комментируя все эти изустные и письменные пикировки, глава комитета российского Совфеда по международным делам Константин Косачев высказал мнение, что нагнетание страстей в странах Балтии давно стало дежурным фоном для любой, даже вполне плановой военной активности России, так как «это для них очередной шанс показать своим могущественным и богатым союзникам, что они находятся «на передовой» в деле противодействия нашей стране».Литовский министр обороны Кароблис «самую большую проблему на сегодняшний день видит в том, что эти учения действительно масштабные, но прозрачность их реально слабая». Алогичность заявления налицо: до учений – еще месяцы, а в Вильнюсе уже «запотели окуляры». Тут шеф литовского военного ведомства вновь потрафил своему заокеанскому партнеру генералу Ходжесу.Последний в мае, будучи в Таллине, довольно пространно высказался на данную тему. «В том, что Россия проводит маневры своих войск, нет ничего сверхъестественного, – изрек он. – Мы все проводим учения. Но на этот раз к учениям «Запад», которые проводятся каждые четыре года, особый интерес проявляют по всей Европе». Осведомленность генерала та еще: «каждые четыре года» (оговорился?) – но да ладно. Далее он продолжал: «Поэтому наши пожелания России – провести их столь же прозрачно, как это делается в странах Запада. Всякий раз, когда мы проводим маневры, мы приглашаем на место прессу и наблюдателей». И даже привел пример: «Российские военные инспекторы в прошлом году посетили штаб-квартиру учений «Анаконда-2016». И дал совет, похожий на указание: «Если Россия искренне заинтересована в том, чтобы снизить уровень напряженности и тревоги, она должна пригласить на учения «Запад» журналистов».Командующий сухопутными войсками США в Европе ломится в открытые двери. Министр обороны РБ генерал-лейтенант Андрей Равков еще задолго до его приведенной сентенции объявил, что «мы направим приглашения за 50 суток до начала учений»: «Со стороны зарубежных партнеров есть серьезная заинтересованность в приезде и наблюдении за ходом учений. Те потребности, о которых они заявляют, будут удовлетворены».Белорусское Минобороны действует здесь во исполнение указаний Александра Лукашенко. Он еще 20 марта при подписании замысла планируемых военных игр потребовал «от всех, чтобы это мероприятие на территории нашей страны было прозрачным и доступным не только для наших друзей по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, но и для представителей Североатлантического блока – НАТО»: «Мы ничего не скрываем, и скрывать не должны. Мы пригласим всех желающих на эти учения. И вы увидите, что они носят исключительно оборонный характер».Инсинуаций же вокруг учений «Запад-2017», по мнению белорусского лидера, уже с избытком. И уточнил в своем «фирменном» эмоциональном стиле: «Нас начали пугать, что войска введут, меня свергнут, страну перевернут и включат в состав известного государства». Объяснил, для чего это делается – «для того, чтобы разорвать военно-политическое единство Беларуси и России, которого больше на постсоветском пространстве ни у кого нет».Он упрекнул страны Запада в том, что сами они, в частности Польша, «с понтом превозносят» увеличение численности войск НАТО у границ с Россией: «А от нас требуют: никаких учений не должно быть, это выпад. Какой это выпад? Мы же не размещаем у ваших границ войска Китайской Народной Республики, Турции, и даже той же России, с которой у нас единая группировка». Тут он нисколько не слукавил. В 2015 году Лукашенко категорически отказался дать добро на размещение на территории республики российской авиабазы, планы о которой строились военными ведомствами двух стран три года. После этого Москва и Минск дипломатично сошлись на том, что «с точки зрения военной целесообразности размещение российской авиационной базы в Беларуси не нужно ни РБ, ни РФ».Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков счел нужным прокомментировать слова генерала Бена Ходжеса, призвавшего Москву к прозрачности на будущих маневрах: «За последние пять лет мы и без советов приглашаем СМИ на военные учения – делаем это каждый год и будем продолжать дальше». И не без иронии заметил: «Генералу Ходжесу, прежде чем призывать нас к открытости, следовало бы для начала вспомнить, приглашал ли он хоть раз на учения американских войск в Европе российские СМИ».Пока суд да дело, российские и белорусские военные перед предстоящими стратегическими полевыми играми, что называется, разминают и продолжают накачивать мышцы на нескольких учениях «попроще». Только ВДВ РФ и белорусские Силы специальных операций провели весной и в начале лета с полдесятка совместных полевых выходов.Один из них, наиболее масштабный, прошел с 1 по 6 апреля в Витебской области Беларуси. Учение проходило на территории общей площадью более 12 тыс. кв. км (для сравнения: площадь всей Витебщины – свыше 40 тыс. кв. км). Задачи отрабатывали около тысячи голубых беретов Союзного государства с использованием 600 единиц военной, специальной и автомобильной техники. Их действия обеспечивали с дюжину самолетов и вертолетов военно-транспортной и армейской авиации ВВС Синеокой. От ВДВ России в учениях принимала участие усиленная парашютно-десантная рота 98-й дивизии «крылатой пехоты» из Иванова численностью более 100 человек.Впервые с 2007 года ивановцы выполнили прыжки на «подзабытых» парашютах Д-6, которые предоставили им белорусы (россияне десантируются под куполами Д-10 и Т-10В, а также используют парашютные системы специального назначения «Арбалет-1» и управляемые парашюты «Арбалет-2»). В рамках учений те и другие впервые выполнили десантирование из самолета Ил-76МД в смешанных группах – по 60 российских и белорусских военнослужащих. При этом был учтен такой нюанс, как весенний прилет птиц. Поэтому руководство для соблюдения безопасности приняло решение о выброске десанта с высоты 900 м – на пару-тройку сотен метров выше, чем по нормативу.После приземления подразделения совершили 7-километровый марш в направлении населенного пункта, который, по легенде учений, был захвачен незаконными вооруженными формированиями (НВФ). Блокировать и выбить их десантникам подсобили подразделения внутренних войск республики.В дальнейшем в ходе основного этапа тактических учений разведчики в течение суток совершили 150-километровый марш по территории восьми административных районов Витебской области. Разведывательно-поисковые действия проводились на незнакомой местности с целью определения наиболее безопасного маршрута для выдвижения основных сил и средств «союзного десанта». А «дорожка» была та еще: с затопленными и непроходимыми участками, которые необходимо было выявить, оценить и определить основные пути обхода по маршруту войск. Также ставилась задача выбрать наиболее подходящую площадку приземления для главных сил десанта, а когда тот покинет в воздухе авиатехнику, обеспечить с земли его прикрытие.Эта учебно-боевая «прогулка» усложнялась тем, что разведчикам противостояли диверсионные группы «противника». Их предстояло не просто ликвидировать, но и обнаружить базовые районы сосредоточения НВФ и собрать о них полноценную информацию. Ее десантники передавали при помощи беспилотных летательных аппаратов «Москит» на командный пункт управления операцией.В те же дни парашютно-десантная рота Рязанского полка 106-й дивизии ВДВ (Тула) прибыла в город Брест для участия в совместных белорусско-российских тактических учениях с десантированием на незнакомую площадку приземления. С 11 по 13 апреля боевые гости совместно с белорусскими коллегами в ходе розыгрыша темы успешно отработали учебно-боевые задачи по блокированию четырех групп НВФ. Те прорвались на территорию одного из крупных административных центров и захватили в его округе несколько стратегически важных объектов – газораспределительную станцию, базу снабжения, обеспечивающую инфраструктуру аэродрома. Действовали десантники двух стран при взаимодействии с подразделениями внутренних войск.В Полоцком районе Витебской области был разыгран еще один эпизод. Здесь «крылатая пехота» при огневой поддержке авиации и артиллерии предотвратила прорыв крупных банд НВФ на территорию дружественного государства в одном из приграничных районов Беларуси.Очевидно, что эта локальная «разведка боем» поможет российским и белорусским голубым беретам столь же небезуспешно решить и более сложные задачи крупномасштабных учений «Запад-2017». А вообще интенсивность учений российских ВДВ впечатляет. По обнародованной министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу информации, только за 2016 год «крылатой пехотой» проведено 387 учений различного уровня, в том числе 13 международных.В этом смысле «дышать им в спину» стараются и другие.Во второй половине мая опять-таки в Синеокой под руководством начальника управления радиоэлектронной борьбы (РЭБ) белорусского Генштаба полковника Игоря Данильчика прошло семидневное специальное учение с воинскими частями РЭБ двух союзных стран. Были задействованы три крупные разноудаленные друг от друга полевые площадки в Брестской и Витебской областях. На них действовали офицеры органов управления РЭБ двух стран, соответствующие белорусские воинские части и ряд аналогичных структур российского Западного военного округа.Тренировка имела целью обеспечить качественную и полную подготовку сил и средств РЭБ к совместному стратегическому учению «Запад-2017». Участники также стремились повысить уровень взаимодействия и слаженности между воинскими частями РЭБ при совместном решении своих профессиональных задач и набрать больше навыков в деле умелого применения штатной спецтехники. Специалисты отработали вопросы завершения подготовки совместной группировки войск РЭБ к боевому применению. Это когда в полной мере осуществляется изоляция районов действий НВФ и диверсионно-разведывательных групп условного противника. В этой же канве – шлифовка в управлении воинскими частями и подразделениями РЭБ в ходе ведения военных действий при отражении агрессии против Союзного государства в условиях быстро меняющейся сложной радиоэлектронной обстановки.В Минобороны РФ официально подчеркивали, что подобного рода учение в вооруженных силах Беларуси и России проводится впервые. При этом отработка форм и способов применения группировки РЭБ спланирована с учетом современных локальных войн и вооруженных конфликтов.В свою очередь, командно-штабные учения по управлению орбитальной группировкой в ходе упреждения ракетного нападения условного противника и информационного обеспечения Вооруженных сил РФ планируют провести ВКС под началом их главнокомандующего генерал-полковника Виктора Бондарева. Отработка этих задач также решается в преддверии совместных стратегических маневров, в которых в сентябре ВКС будут значимо представлены.В Минобороны отмечают, что интенсивность тренировок ВКС в ходе планового обучения постоянно увеличивается на протяжении нескольких последних лет. За прошедший зимний период обучения (с декабря 2016 года по апрель нынешнего) было проведено более 140 учений различного уровня, в ходе которых было выполнено более 7 тыс. бомбометаний и пусков авиационных ракет. А общий налет летчиков составил более 130 тыс. часов (жаль, что из этих данных нельзя понять, сколько приходится в среднем на каждого).