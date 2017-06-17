Жертвы «Калибра»

В структуре почти всех флотов мира эсминцы рассматривались как основные корабли эскорта крейсеров, линкоров и авианосцев, решающие задачи ПЛО и ПВО ядра крупных соединений. Это актуально по сей день. Но наряду с относительно универсальными эсминцами создавались и специализированные, у которых в одной из сфер боевые возможности явно преобладают.Таковы противолодочные корабли («Круги над «Леги»). У них есть «одноклассники» с выраженным противовоздушным предназначением – британский тип 45 «Дэринг» и французский «Кассар». Они относятся к разным поколениям: «Кассар» – к последним кораблям первого послевоенного, «Дэринг» – к первым образцам второго. «Француз», к примеру, еще не имеет УВП. Однако обоих объединяет одно: они корабли ПВО. При этом «Дэринг» полноценным судном второго поколения считать нельзя, поскольку противокорабельного или иного ударного вооружения у него нет, только оборонительное. Так что выбор этих кораблей для сравнения вполне корректен.Как и ранее, сопоставление будем проводить не только на основе анализа состава вооружения и иных тактико-технических данных, но и по критерию соответствия прогнозируемым условиям боевого применения. Это обеспечит сравнимость результатов анализа кораблей внутри класса эсминцев, а также сопоставимость с аналогичным исследованием применительно к другим классам кораблей. В соответствии с этой методикой сопоставление начинается с ТТХ.В настоящее время в ВМС Франции имеются два эсминца типа «Кассар», построенных в 1982–1991 годах. Полное водоизмещение – около 4500 тонн. Энергетическая установка представлена четырьмя дизельными двигателями суммарной мощностью 42 300 лошадиных сил и позволяет развивать около 29 узлов максимум. Для эсминца немного. Дальность хода на экономической скорости 17 узлов – около восьми тысяч миль. Основное противовоздушное вооружение представлено одной одинарной ПУ Mk13 для ЗУР SM-1MR «Стандарт-1» американского производства (боекомплект 40 единиц) и двумя шестиконтейнерными ПУ для ракет Mistral ЗРК Sadral (39). У зенитных SM-1MR дальность – до 75 километров, минимальный интервал схода ракет с ПУ – восемь секунд. Mistral с инфракрасной ГСН имеет дальность до шести километров при досягаемости по высоте всего три километра. Система самонаведения делает этот комплекс малоэффективным в сложных метеоусловиях. И существенно снижает его возможности по поражению ПКР, атакующих корабль: стрельба будет вестись в переднюю полусферу цели, где ее инфракрасное излучение минимально. Для уничтожения СВН в зоне самообороны имеется две 20-мм АУ F2 «Эрликон». В интересах ПВО может быть использована универсальная одноствольная 100-мм АУ CADAM Mk 68-II с дальностью стрельбы до 20 километров. Управление этой АУ осуществляется СУАО с РЛС и оптоэлектронным визиром, а также инфракрасным датчиком. Эта же установка используется для поражения надводных и береговых целей. Обнаружение СВН осуществляется с применением РЛС DRBJ-11B и Thales SMART-S или -L. Для обеспечения наведения ракет есть две РЛС подсветки целей AN\SPG-51C. То есть основной ЗРК средней дальности эсминца имеет два целевых канала. Управление средствами ПВО корабля выполняется с использованием автоматизированной системы DRBC-33A. Кроме этого, есть активные и пассивные средства РЭБ. Ударное вооружение представлено восемью ПУ для ПКР «Экзосет» ММ.40 с дальностью стрельбы около 180 километров и боевой частью весом 165 килограммов. Полет к цели проходит на малых и предельно малых высотах. Как и у «Жоржа Леги», у «Кассара» нет собственных средств загоризонтного целеуказания. Его источником может быть находящийся на борту вертолет AS565 – многоцелевая машина с дальностью полета около 900 километров при максимальной скорости 300 километров в час. Для борьбы с подлодками корабль оснащен двумя 550-мм торпедными аппаратами с боекомплектом 10 торпед L5. Для поиска субмарин имеется подкильная ГАС DUBV 24С, по своим характеристикам соответствующая американской ГАС AN/SQS-26. В сравнении с эсминцем «Жорж Леги» можно заметить, что ПВО «Кассара» усилена ЗРК средней дальности ценой существенного снижения противолодочных возможностей.Шесть эсминцев «Дэринг» тип 45 строились с 2003 по 2013-й и в настоящее время все находятся в составе британского флота. От своего предшественника тип 42 существенно отличается на концептуальном уровне. Полное водоизмещение – около 8100 тонн. Энергетическая установка – два ГТД «Роллс-Ройс WR-21», два дизель-генератора и два электродвигателя суммарной мощностью 55 тысяч лошадиных сил. Максимальная скорость – около 29 узлов. Дальность хода 18-узловой скоростью – примерно семь тысяч миль. Вооружение носит оборонительный характер, что соответствует главному предназначению этих эсминцев – ПВО корабельных соединений. В этой связи наиболее развитой подсистемой эсминца «Дэринг» является именно его ПВО. Ее основу составляет ЗРК PAAMS совместной разработки с Францией и Италией. Британская версия отличается от франко-итальянской применением новейшего радара Sampson. Эсминец располагает одной пусковой установкой Sylver A50 на 48 ячеек для Aster 15 с дальностью стрельбы до 30 километров и Aster 30 большого радиуса действия – до 120 километров. Обе ракеты имеют комбинированную систему наведения, включающую инерциальную с радиокомандной коррекцией курса по сигналам РЛС Sampson на маршевом участке полета и активную ГСН на завершающем, что позволяет применять эти ракеты для поражения СВН за пределами радиогоризонта, однако только по данным внешних источников целеуказания. Эти ЗУР универсальны. В определенных условиях они могут быть использованы для поражения надводных целей. Для уничтожения СВН в зоне самообороны корабль имеет две одноствольные 30-мм АУ DS-30B «Эрликон» и две шестиствольные 20-мм АУ «Вулкан-Фаланкс» американского производства. Обнаружение воздушных целей осуществляется с применением РЛС с активной ФАР S1850, расположенной на кормовой мачте. РЛС обеспечивает обнаружение и одновременное отслеживание до тысячи целей на дистанции до 400 километров. Наведение зенитных ракет выполняется с помощью РЛС Sampson на носовой мачте эсминца. За счет высокого расположения антенны Sampson обладает большой дальностью обнаружения низколетящих целей, значительно превосходя в этом отношении американский «Иджис». Одновременно обеспечивается выдача целеуказания по 16 объектам. Противолодочное вооружение представлено мощным сонаром MFS-7000 с антенной в носовом обтекателе, но собственных бортовых средств поражения субмарин корабль не имеет. Их уничтожение возлагается на палубные вертолеты. Ангар корабля позволяет обеспечить базирование одного большого Merlin или двух легких Linx. Эти вертолеты располагают ОГАС, РГАБ, противолодочными торпедами Stingray. Кроме того, способны наносить удары по легким силам флота ракетами Sea Skua (дозвуковые, дальность стрельбы – 25 км, вес боевой части – 35 кг). Эсминцы оснащены системой противоторпедной обороны SSTD. Помимо огневых средств ПВО имеют высокоэффективный комплекс РЭБ – пусковые установки для различных типов ложных целей и имитаторов и активные станции постановки помех Mk.251. Для поражения надводных и наземных целей, а также СВН эсминец располагает одной 114-мм АУ BAE Systems Mark 8. Дальность стрельбы – до 22 километров, скорострельность – 22–26 выстрелов в минуту. Боекомплект – 800 снарядов.Сопоставляя ТТХ обоих кораблей, можно отметить, что «Кассар» имеет превосходство только по противокорабельному и противолодочному вооружению. В части основного комплекса средств ПВО значительно уступает «британцу».Для сравнения возможностей эсминцев в прогнозируемых условиях боевого применения, как обычно, рассмотрим два варианта: в локальном конфликте против слабого в военно-морском отношении противника и в крупномасштабной войне. Оба корабля будут решать следующие основные задачи, по которым и станем их сопоставлять: уничтожение групп надводных кораблей (КУГ, КПУГ) и подводных лодок, отражение средств воздушного нападения, нанесение ударов по наземным объектам противника. Коэффициенты значимости задач определяются характером военного конфликта, вероятным составом привлекаемых группировок ВМС, оперативными и тактическими задачами, а также спецификой боевого предназначения рассматриваемого класса кораблей.Распределение коэффициентов в локальном конфликте для английского и французского эсминцев примерно одинаково: уничтожение групп надводных кораблей и катеров – 0,1, подводных лодок – 0,05, отражение ударов средств воздушного нападения – 0,5, удары по наземным целям в оперативной глубине – 0,2, а по объектам противодесантной обороны – 0,15.В крупномасштабной войне весовые значения задач «Дэринга» и «Кассара» различаются. Для первого их можно оценить следующим образом: уничтожение групп надводных кораблей – 0,15, подводных лодок – 0,15, отражение средств воздушного нападения – 0,55, нанесение ударов по наземным целям в оперативной глубине – 0,05, по объектам противодесантной обороны – 0,1. Для «Кассара»: уничтожение групп надводных кораблей – 0,15, подводных лодок – 0,25, отражение средств воздушного нападения – 0,5, нанесение ударов по наземным целям в оперативной глубине – 0,05, по объектам ПДО – 0,05.Начнем с уничтожения групп надводных кораблей. Для корректности будем рассматривать такой же состав корабельной группы, что и для эсминцев США и Китая. Соответственно возьмем типовую КПУГ (КУГ) в составе трех-четырех фрегатов. При этом в качестве объекта атаки в крупномасштабном конфликте рассматриваются наиболее современные российские корабли этого класса – проекта 22350, которые с началом войны с НАТО вполне могут оказаться в Средиземном море, а в локальном – группа из трех-четырех катеров.Английский эсминец не имеет собственных ПКР, поэтому может наносить удары по надводным целям вертолетом с применением либо ракет Sea Skua, либо универсальных ЗУР Aster 30. При радиусе действия носителя около 250 километров возможен упреждающий удар по фрегатам. Однако малая дальность Sea Skua вынудит вертолет войти в зону досягаемости средств ПВО, и шансов достичь рубежа пуска ракеты у него практически нет. Что касается ЗУР, ее дальность более чем вдвое меньше нашего «Оникса» или «Калибра» в противокорабельном варианте, поэтому при равных условиях группа из трех-четырех таких фрегатов не оставляет одиночному английскому эсминцу, несмотря на мощь его ПВО, шанса не то что добиться какого-либо результата, но даже просто выжить. Поэтому эффективность решения задачи борьбы с надводными кораблями в крупномасштабной войне у «Дэринга» будет нулевая. Показатель француза не лучше – его ПКР «Экзосет» примерно в полтора раза уступают ракетам, которыми располагают российские фрегаты.В локальных войнах объектом удара обоих эсминцев будут группы из трех-четырех катеров или малых кораблей ближней морской зоны с ПКР ограниченной дальности и без эффективных средств ПВО. Соответственно результативность «Кассара» против надводных кораблей и катеров в локальных войнах будет примерно такая же, как и у ранее рассмотренного «Жоржа Леги», – 0,6–0,7. У «Дэринга» – лишь 0,15–0,2, что определяется гораздо меньшей дальностью стрельбы ЗУР Aster 30, незначительным могуществом ее боевой части, а также малым запасом ракет Sea Skua на вертолете.В ударах по наземным объектам оба эсминца имеют примерно равные возможности. По вероятной типовой задаче – вывод из строя одного крупного важного объекта или группы из трех-четырех небольших в полосе шириной 10–15 километров от берега – их эффективность составляет 0,014–0,022. При поражении объектов противодесантной обороны эсминцам может ставиться задача подавления одного ротного опорного пункта. «Кассар» и «Дэринг» смогут решить ее с вероятностью 0,45–0,5.Оценку рассматриваемых кораблей в борьбе с подлодками проведем по критерию вероятности обнаружения и уничтожения субмарины противника в заданном районе КПУГ из двух кораблей. У «англичанина» два противолодочных вертолета, что позволяет группе, располагающей четырьмя машинами, иметь одну из них в воздухе для поиска ПЛ на вероятных курсах уклонения от КПУГ. Это существенно увеличивает возможности. У «Кассара», напомним, вертолет один. Дисбаланс поисковых возможностей усиливается тем, что английский эсминец обладает ГАС, существенно превосходящей «кассаровскую». В свою очередь у француза больше шансов поразить подлодку.Для обеспечения сравнимости результатов примем размер района и время поиска такими же, как при сопоставлении китайского и американского эсминцев («Орли Берк» – просто орел»). В этом случае вероятность обнаружения и уничтожения российской атомной подводной лодки КПУГ из двух эсминцев типа «Дэринг» будет равна 0,18–0,23. Эффективность КПУГ из двух «Кассаров» – 0,15–0,2.Остается оценить возможности кораблей по противодействию средствам воздушного нападения. За основу возьмем отражение типового наряда СВН в 24 ПКР с размахом залпа три минуты по ордеру из двух эсминцев. Тут, безусловно, лидирует английский «Дэринг» – вероятность сохранения боеспособности обоих кораблей, то есть группы, отражающей удар ПКР «Калибр», оценивается в 0,9–0,92. У двух «Кассаров» шансы гораздо ниже – 0,18–0,21.Проведенный анализ позволяет вывести интегральные показатели соответствия обоих кораблей. У «Дэринга» они составляют: применительно к локальным войнам – 0,61, к крупномасштабной – 0,58. У «Кассара» – 0,25 и 0,17 соответственно. То есть по степени соответствия боевой эффективности корабля его предназначению «Дэринг» превосходит «Кассар» почти в 3,5 раза в крупномасштабных войнах и в 2,5 раза в локальных. Такой результат обусловлен прежде всего абсолютным превосходством системы ПВО «англичанина» над устаревшим к настоящему времени американским комплексом «Стандарт», которым располагает «француз». А эти системы главные для кораблей, ориентированных преимущественно на задачи ПВО. Если бы «Дэринг» имел хоть в минимальном количестве собственные средства уничтожения подлодок, а также противокорабельные ракетные комплексы, разрыв оказался бы еще разительнее.