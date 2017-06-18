Подводный дождь

Освоение Севморпути изначально не подразумевало, что через льды придется проводить столь нежные создания, как подводные лодки. Корпуса, выдерживающие огромный столб воды, неспособны противостоять точечным нагрузкам, а уж как давят ледовые поля, морякам-полярникам известно отлично. Однако еще до войны был осуществлен первый удачный переход дизельной подводной лодки с Кольского полуострова во Владивосток.20 мая 1940 года вышло постановление Комитета обороны при Совнаркоме СССР о переводе одной подводной лодки из состава Северного флота на Тихий океан. 23 мая в соответствии с приказом наркома Военно-морского флота № 00120 начала формироваться экспедиция особого назначения (ЭОН-10) по переводу в навигацию подводной лодки Щ-423 из Полярного во Владивосток Северным морским путем. 14 июня приказом наркома ВМФ № 00145 командиром ПЛ Щ-423 назначен опытный подводник капитан 3-го ранга Измаил Зайдулин. К чести организаторов отметим, что лозунга «Пройти любой ценой» не было, – подразумевалось и то, что в Арктике редко все получается так, как задумано. На весь период перехода по Севморпути назначили обеспечивающее судно – транспорт «Анатолий Серов», на котором специально установили дистиллятор и станцию УКВ. В его вместительных трюмах, кроме 250 тонн экспедиционного груза, топлива, аварийно-спасательного и подрывного имущества, а также дополнительного артиллерийского боезапаса для подводной лодки, был обустроен специальный кубрик на 36 мест для отдыха подводников во время коротких стоянок или на случай вынужденной зимовки.Лодку, помимо «Серова», на разных этапах сопровождали один-два ледокола. Как только начались льды, у подводников, кроме ожидаемых проблем при движении на самом малом ходу среди льдин, возникла неприятная ситуация с конденсатом. Из-за большой разности температур забортного и отсечного воздуха отпотевание внутри прочного корпуса оказалось таким сильным, что в отсеках оно больше походило на мелкий дождь, который шел круглые сутки.17 октября 1940 года Щ-423 подошла к пирсу подводных лодок Тихоокеанского флота в бухте Золотой Рог Владивостока, пройдя за 73 суток 7227 миль (из них 682 – во льдах) через два океана и восемь морей. Задание Родины было выполнено.В годы войны, насколько известно, опыт трансполярного перехода серийной «щуки» использован не был, но уже в конце 40-х годов подводные лодки проводили Севморпутем караванами.С появлением АПЛ для подводного плавания стала доступна вся акватория Северного Ледовитого океана, однако обмен лодками между Тихоокеанским и Северным флотами все равно оказался возможен лишь в ограниченные сроки – из-за мелководья в районе Берингова пролива часть пути огромного арктического перехода все равно приходится преодолевать в надводном положении. Потому можно считать уникальной экспедицию 2014 года по переброске по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу двух АПЛ – «Братск» и «Самара» из Авачинской губы (Камчатка) в Северодвинск. Поскольку лодки отправлялись на ремонт и глубокую модернизацию, для транспортировки было нанято специальное полупогружное судно «Трансшельф» (Нидерланды), используемое для перевозки нефтедобывающих платформ. Подлодки были погружены на борт 23 августа 2014 года. Сопровождали транспорт ледоколы «50 лет Победы» и «Вайгач». Надо сказать, что момент для проведения экспедиции выбрали удачно: ледовая обстановка оказалась благоприятной и примерно через месяц атомоходы были в пункте назначения.