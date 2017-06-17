Галеры Северного флота

Северный флот России – самый молодой. Официальной датой его рождения считается 1 июня 1933 года, когда постановлением СНК СССР была создана Северная военная флотилия.Первыми из русских мореплавателей, кто осваивал высокоширотные морские просторы, конечно, следует считать бесстрашных поморов. Уже в конце XVI века Россия держала в северных водах свой флаг.К этому времени в русском Поморье строилось до 300 различных судов в год для морской охоты, промысла и каботажного плавания. Но на военную, государеву службу их поставил царь Петр Алексеевич. Впрочем, очарованный Западом, он не сумел по достоинству оценить преимущества поморских лодок для плавания в суровых водах Арктики и основал в Соломбале первую на Севере государственную верфь. Корабли на ней закладывались по голландской технологии. И уже в 1694 году первый из шести построенных здесь 24-пушечный фрегат «Святой Павел» вместе с купленным в Голландии 44-пушечным кораблем «Святое пророчество» и яхтой «Святой Петр» во главе с Петром вышел в море, сопровождая восемь английских купеческих судов.Однако после смерти императора судостроение на Белом море сошло на нет. В 1728 году шведский посланник в России доносил своему правительству: «Несмотря на ежегодную постройку галер, русский галерный флот сравнительно с прежним сильно уменьшается, корабельный же приходит в прямое разорение, потому что старые корабли все гнилы, так что более четырех или пяти линейных кораблей вывести в море нельзя, а постройка новых ослабела. В адмиралтействах же такое несмотрение, что флот и в три года нельзя привести в прежнее состояние, но об этом никто не думает».Как ни покажется странным, ситуация начинает меняться к лучшему с восшествием на российский престол племянницы Петра – курляндской принцессы Анны Иоанновны. В 1730 году военная коллегия приняла постановление об учреждении Архангельской верфи для постройки военных кораблей и содержания судов для крейсерования в северных водах. И за 10 лет со стапелей сошло несколько 66-пушечных фрегатов и два 54-пушечных корабля. Для их базирования избрали удобную Екатерининскую гавань в Кольском заливе. Так была заложена первая русская военно-морская база в Заполярье.К началу Первой мировой в Александровске (ныне Полярный) имелась постоянно действующая ВМБ флотилии Северного Ледовитого океана, которая соединялась железной дорогой с только что построенным незамерзающим портом Романов-на-Мурмане («Сталинград Арктики»). Формирование флотилии началось в сентябре 1916-го, и на начало следующего года в ней числилось 66 боевых и вспомогательных судов, среди которых линкор, два крейсера, шесть эсминцев и подлодка. Находился в их числе и легендарный «Варяг», выкупленный у Японии. Во время войны большой активности флотилия не проявляла, занимаясь в основном конвоированием судов союзников.После октября 1917-го революционные матросы подняли было красные флаги на кораблях, но не повезло: советская власть сюда пришла позже, чем интервенты – бывшие союзники России по Антанте. Они фактически приватизировали оставшиеся без экипажей суда. Можно сказать, что флотилия прекратила свое существование, на боеспособных судах командующий Северным фронтом генерал Миллер с остатками своей немногочисленной армии эвакуировался за границу.В конце 1920 года Рабоче-крестьянскому Красному флоту на Белом море досталось лишь несколько эсминцев и тральщиков. По окончании Гражданской войны все непригодные к службе и устаревшие суда были списаны, а ледоколы переданы торговым портам. Несколько тральщиков включили в состав морских погранчастей ОГПУ. Из остатков образовалась Беломорская флотилия, однако уже в 1922 году ее расформировали из-за отсутствия средств на содержание.Вернуться к вопросу возрождения флота на Крайнем Севере пришлось к концу 20-х годов, когда международная обстановка начала резко осложняться и остро встал вопрос защиты морских рубежей Страны Советов. Также требовалось положить конец произволу, творимому в наших территориальных водах норвежскими и британскими рыбаками. Правительство тогда посчитало, что перебрасывать суда с Балтики – основного донора возрождаемой флотилии – безопаснее по внутренним путям, избегая плавания вдоль враждебных берегов Северной Европы.Для этого весной 1930 года в Совете труда и обороны (СТО) СССР была подготовлена докладная записка о сооружении Беломорско-Балтийского водного пути (ББВП), необходимого по военно-политическим и хозяйственно-экономическим соображениям. С его строительством три флота из четырех оказывались связанными между собой внутренней водной системой, что позволяло маневрировать ограниченными тогда силами. Предполагаемая глубина канала планировалась 5,5 метра. Она допускала прохождение судов класса река-море. Протяженность канала – 227 километров. Затраты на его постройку определялись в 60–70 миллионов рублей. Общее руководство сооружением водного пути предполагалось замкнуть на СТО (ответственный – Ян Рудзутак), непосредственно организацией работ должен был заниматься НКПС. Однако уже на втором заседании СТО было признано, что рабочей силы в необходимых количествах НКПС предоставить не сможет. А посему принято решение о выполнении всех тяжелых работ силами заключенных. Таким образом, на ОГПУ сначала было возложено лишь обеспечение стройки, получившей статус всесоюзной, дармовой рабочей силой. Но со временем и НКПС, и СТО фактически отошли от руководства, единственными кураторами проекта остались будущий сталинский нарком Генрих Ягода и начальник ГУЛАГа Матвей Берман.Хотя окончательный проект Беломорканала был утвержден в феврале 1932 года, к работам приступили еще в конце 1931-го, а длились они год и девять месяцев. В рекордно короткие сроки было построено более ста сложных инженерных сооружений, проложено 2500 километров железнодорожных путей. Строили почти без техники, в основном вручную. Применялись главным образом местные строительные материалы: дерево, камень, грунт, торф.Непосредственно строительством канала с 1931 по 1933 год руководил Нафталий Френкель. Именно ему приписывают идею использования заключенных на крупных народно-хозяйственных объектах. Подразделение ГУЛАГа на канале называлось Беломоро-Балтийский лагерь (БелБалтЛаг), а подневольных строителей именовали каналоармейцами. Кроме них здесь на правах ссыльных работали спецпоселенцы и вольнонаемные, в основном специалисты. Условия жизни заключенных были тяжелыми, но ненамного отличались от тех, в которых находились спецпоселенцы или даже «вольняшки». Норма питания первых зависела от фактической выработки, за ударный труд пайку увеличивали. Обычный рацион заключенного-строителя составляли 500 граммов хлеба и баланда из морских водорослей. Общая численность каналоармейцев, задействованных в одно время, не превышала 126 тысяч. А всего сюда было отправлено более четверти миллиона заключенных. Они выполнили земляные работы объемом 21 миллион кубометров, соорудили 37 километров искусственных путей. В частности, была перенесена Мурманская железная дорога, которая мешала проведению земляных работ. На строительство потратили 101 316 000 рублей, из которых 17 316 000 покрыто за счет выполнения Беломорстроем работ по договоренности с другими организациями. По данным архива УФСБ по Карелии, общее число погибших при строительстве и эксплуатации ББВП с 1930 по 1940 год составило 86 тысяч.Открытие объекта, получившего гордое наименование Беломорско-Балтийский канал имени Сталина, состоялось в августе 1933 года. Но не дожидаясь официальной сдачи в эксплуатацию, уже в мае по ББВП начали переход боевые корабли Балтфлота. В состав первой экспедиции особого назначения (ЭОН-1) вошли эсминцы «Урицкий» и «Куйбышев», сторожевики «Ураган» и «Смерч», подлодки «Декабрист» и «Народоволец». Переход сопровождался определенными трудностями, связанными в основном с мелководьем, и длился 2,5 месяца. Следом прошла ЭОН-2 в составе эсминца «Карл Либкнехт», подлодки «Красногвардеец» и сторожевика «Гроза». Корабли с Балтфлота составили основу Северной военной флотилии. Однако к началу Зимней войны из 54 эсминцев ВМФ СССР на Севере было только восемь, а из 212 подводных лодок – всего 15. К 22 июня 1941 года по ББВП удалось переправить еще восемь подлодок, а к ее концу количество эсминцев увеличилось до 17, сторожевиков – до 51.Подвиги моряков-североморцев в годы Великой Отечественной войны хорошо известны. Силами Северного флота уничтожено 413 вражеских транспортов, 214 кораблей и вспомогательных судов кригсмарине, сбито около 1300 самолетов противника. Перевезено 1,7 миллиона тонн различных грузов, спасено 59 терпящих бедствие боевых кораблей и транспортов. Поднято со дна 196 единиц морской техники, извлечено с затонувших судов 22 тысячи тонн ценностей. В том числе объем воинских перевозок составил свыше миллиона человек и более 1,6 миллиона тонн грузов. Корабли СФ провели 2568 судов в 1471 конвое. При этом потери составили лишь 0,47 процента от общего количества транспортов. Родина оценила своих героев по достоинству. Первыми гвардейскими кораблями ВМФ СССР стали четыре североморские подлодки, а одна из них – Д-3 «Красногвардеец» – еще и первой краснознаменной. Бригада СФ стала первым соединением подводных лодок ВМФ СССР, награжденным орденом Красного Знамени. Она же первой получила и орден Ушакова 1-й степени.И еще малоизвестный факт. В районе приграничного села Титовка на берегу Баренцева моря перед самой войной строился аэродром, где также использовался труд нескольких сотен заключенных. С началом боевых действий их не успели эвакуировать в тыл, а в первом же бою охрана лагеря была перебита. Дальше, по воспоминаниям командира бригады охраны водного района (ОВР) Главной базы Северного флота адмирала Василия Платонова, случилось следующее: «Несмотря на отсутствие стражи, репрессированные организованно отступили вместе с войсками к Западной Лице. Ни один из них не сдался в плен, не остался у врага. Прибыв на кораблях в Полярный, они обратились к командованию с просьбой разрешить им сражаться против фашистов и честно воевали всю войну».