Два сражения и разная память о них на Украине

100 лет назад, 6 (19) – 7 (20) июля 1917 года, во время наступления Юго-Западного фронта русских войск Петровская бригада в составе Преображенского и Семеновского лейб-гвардии полков стояла насмерть у этого села. Она не допустила захвата противником тыловых запасов тяжелого вооружения и продовольствия русской армии. Гвардейцы также не допустили окружения и разгрома чехословацкой стрелковой бригады. Эта бригада состояла из военнопленных чехов и словаков австро-венгерской армии и входила в состав русской армии. Чехословацкие легионеры сражались в 30 км от Петровской бригады. Многие легионеры постоянно носили гранату, чтобы подорваться на ней и не попасть в плен. Их ожидал расстрел за переход на сторону России, они также опасались репрессий на родине против своих родственников.Июньское 1917 года наступление русских войск под Тернополем лишь в первые дни было успешным. Русская артиллерия на один вражеский снаряд уже могла ответить двумя и даже тремя снарядами. Да и численное превосходство над врагом в живой силе было значительным. Но это наступление окончилось крупным поражением русской армии из-за развала управления и катастрофического падения дисциплины в ее частях. Некоторые полки самовольно оставляли захваченные ранее вражеские окопы. Показательный пример развала армии. Солдаты этих полков были недовольны тем, что в разрушенных нашей артиллерией вражеских блиндажах и окопах невозможно было ночевать. А утром враг занимал эти позиции без боя.Главная причина этого поражения – это преобразование Керенским русской армии в «самую свободную в мире». Генерал Антон Деникин напишет, что «развалило армию новое военное законодательство». При входе офицеров нижние чины часто не вставали и могли назвать их буржуями. Генералы не могли без согласия полковых комитетов отдавать многие фронтовые приказы.А наши войска летом 1917 года уже имели заметное преимущество над противником. Германия и особенно Австро-Венгрия за три года войны понесли огромные и невосполнимые потери. Поэтому ожидалось скорое завершение кровавой войны. Страны Антанты, в том числе и Россия, должны были одержать долгожданную победу.Русское командование пыталось создавать «ударные силы» из надежных частей. Петровская бригада являлась таковой. Однако после этого боя она была обескровлена, как и другие боеспособные и верные присяге части.Участник этого боя полковник Юрий Зубов напишет в эмиграции: «Крепким сном заснул в селе Мшана Преображенский полк, а в соседнем селе располагался Семеновский полк». Командир Преображенского полка полковник Александр Кутепов, уставший от тяжелого перехода на новые позиции, быстро заснул, он не мог предположить «что-либо дурное». Но гвардейцам пришлось этой ночью самим вести оборону. Подступы к селу остались без прикрытия. В темноте соседняя дивизия покинула свои позиции и пропустила врага.Отважной штыковой атакой гвардейцы отбросили противника, который неожиданно вошел в село. Немцы двигались, не встречая сопротивления. Полковника Кутепова разбудили крики: «Немцы в деревне!» Офицеры его полка кричали солдатам: «Братцы, в ружье!» Кутепов повел преображенцев в штыковую атаку. Шедшие уверенно и во весь рост немцы побежали назад, когда на них через сельские ограды и заборы набросились русские гвардейцы.В бою под Мшанами Петровская бригада потеряли убитыми 1300 бойцов. Гвардейцам не удалось похоронить всех погибших, приходилось самим выходить из окружения. Германское командование приказало провести и обустроить захоронение русских воинов. На флаге Преображенского полка была надпись. «Кульм. 1813 год». Это название немецкого города, где русские и их союзники – австрийцы и пруссаки – одержали блестящую победу над наполеоновскими войсками. Из уважения к этому историческому событию, а также признавая отвагу русских воинов в сражении под Мшанами, немцы установили православные кресты на месте погребения гвардейцев. Потом кресты и сами могилы исчезают.Недалеко от местной сельской церкви долгие годы можно было увидеть сохранившуюся, но безымянную братскую могилу.В 2008 году на этой могиле была установлена памятная плита с информацией о погребенных здесь пяти офицерах Преображенского полка. Плиту установили члены украинского общества «Последний солдат», которые восстанавливали захоронения русских солдат – участников Первой мировой войны, а также советских солдат. Имена и звания похороненных офицеров были установлены российскими военными историками. Среди погребенных был и капитан А.Р. Кондратенко. Предполагают, что он был сыном героя обороны Порт-Артура в Русско-японской войне генерала Р.И. Кондратенко.Через два дня после установления плиты в львовском издании националистической партии «Свобода» появилось сообщение, что в селе Мшана «произошла неслыханная история, могила сечевых стрельцов испоганена «великороссийским шовинизмом». Пещерных русофобов возмутило то, что при установлении плиты, на которой были «имперские символы», присутствовали российский консул из Львова и «какой-то тип в форме царской армии, а другой с георгиевской лентой на груди». Ранее эта братская могила называлась могилой «пяти неизвестных», хотя в изданиях русских эмигрантов отмечали, что это могила офицеров Преображенского полка. Гвардейцы, отступая, перенесли в местную церковь тела пяти убитых офицеров. У каждого погибшего на груди была положена записка: «Полк, чин, фамилия, пал за Родину».Националисты потребовали убрать эту плиту. Они заявили, что на этом месте тайно похоронили двух боевиков УПА, а ранее, в 1920 году, там были погребены украинские повстанцы, воевавшие с поляками.Почему вспомнили про эту могилу «защитников Украины» лишь в 2008 году? Почему о ней молчали все 17 лет в незалежной Украине? А «вспомнили» лишь после установки плиты на могиле русских гвардейцев. Потом появились и сельские старожилы, которые начали вспоминать рассказы своих предков, что именно здесь похоронили «борцов за независимость Украины, а не «москалей». В итоге плиту демонтировали. Перед установкой памятной плиты русским воинам сельчане во главе с председателем сельсовета принялись благоустраивать церковный погост. Панихиду по русским воинам совершили священники местной Православной и Греко-католической церквей. Имеются фотоснимки и об этом.После демонтажа плиты русским гвардейцам на этом месте поставили памятник в виде военного креста с трезубцем и памятной гранитной плитой. Было официально заявлено, что это могила сечевых стрельцов Украинской галицкой армии (УГА). В 1920 году они воевали против поляков. Там же написаны имена уроженцев села Мшаны, которые воевали в Украинской повстанческой армии (УПА).Недалеко от места боя Петровской бригады у села Калиновка почти одновременно с русскими гвардейцами сражалась и чехословацкая стрелковая бригада. В Чехии этот бой называют «Сражение у Зборова». Чехословацкая бригада успешно отбила атаки австрийских войск, потеряв убитыми 190 человек. В этом сражении замечен массовый переход чешских солдат австрийской армии на сторону русских войск. Они видели на знамени этой бригады знакомое каждому чеху изображение «чаши гуситов» – символ освободительной войны чехов. В одном перебежчике отец узнал своего сына.У этого места была фактически заложена основа чешской и словацкой армий. «Несмотря на то что этот бой был местного значения, для чешского народа это был ключевой момент. Благодаря этому сражению мир узнал о чехословацкой части, борющейся с Австро-Венгрией за самостоятельное чехословацкое государство». Так скажет первый президент независимой Чехословакии Томаш Масарик.«Калиновка – это Рубикон нашего зарубежного освободительного движения», – отметил министр обороны Чешской Республики у реставрированного мемориала чешским воинам, который был создан рядом с селом Калиновка. Министр открывает на Тернопольской земле и другой памятник чехословацким легионерам. Присутствовали на этих мероприятиях украинские высшие чиновники из Киева и руководство Тернопольской области. Из Чехии прибыли и представители военно-исторического общества. На них была форма солдат русской армии, в руках они держали русские винтовки с четырехгранным штыком. На погонах виднелось изображение «чаши гуситов». Эти чаши русские солдаты в той войне с восторгом называли рюмками. На фуражках были кокарды с линиями, как на георгиевской ленте.Я позвонил в посольство Чехии на Украине. Представился членом Союза журналистов Москвы и просил меня соединить с помощником военного атташе. В тот год недалеко у села Калиновка собирались открыть еще один памятник чехословацким легионерам. Я хотел узнать некоторые подробности об этом мероприятии. Узнав о цели моего обращения, сотрудник посольства учтиво ответил, что военный атташе и его помощник в это время находились в Праге. Полагаю, что он мне вежливого солгал.Подполковник Юрай Бескид, помощник военного атташе посольства Словакии на Украине, внимательно слушал мой рассказ о том, как воевали вместе русские гвардейцы и чехословацкие стрелки. Узнал он и о том, как демонтировали памятную плиту русским гвардейцам. Он и не знал о гибели у села Мшана 1300 русских воинов, могилы которых не сохранились в отличие от могил чехословацких воинов.Словацкий военный дипломат обещал проинформировать об этом чешского военного атташе. При этом он скажет, что словаков среди легионеров было всего 10% от общей численности бригады. Поэтому в Словакии не так часто вспоминают о чехословацких легионерах в России.Через каждые пять в Чехии проводится военно-историческая реконструкция этого сражения. Ранее туда приглашали и представителей российских военно-исторических обществ, в том числе из общества «Преображенский лейб-гвардии полк». Конечно, участие россиян в этом памятном мероприятии – дело святое и необходимое. Но почему-то, как выяснилось, никто из этих россиян так и не побывал у села Мшаны в те годы, когда еще можно было там поставить памятник отважным русским гвардейцам.А в городе Залещики на юге Тернопольской области в июле 2013 года был восстановлен памятник русским воинам, погибшим в Первой мировой войне. Рядом с их братской могилой были похоронены и воины австро-венгерской армии. Их памятник был отреставрирован при участии венгерских властей. Может быть, поэтому восстановили и соседний памятник погибшим солдатам 132-го пехотного полка русской армии.Сражение у села Мшана станет фактически последним боем Преображенского и Семеновского полков – первых полков регулярной русской армии. Скоро в России к власти придут большевики, и старая российская армия исчезнет.В 100-летнюю годовщину сражения у села Калиновка там состоится военно-историческая реконструкция этого боя. На этом представлении среди дыма и холостых выстрелов можно увидеть австрийские мундиры и русские военные гимнастерки с чешской эмблемой на погонах. Будет там и театральная рукопашная, а также полевые кухни и передвижные лазареты с красными крестами. Потом отслужат панихиду у мемориала чехословацким легионерам. А в 30 км от этого места на полях у села Мшана кое-где можно увидеть чуть заметные холмики. Это безымянные захоронения русских гвардейцев.