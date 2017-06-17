Армии США после Обамы потребовалась реновация

Глава Пентагона Джеймс Мэттис на слушаниях в Сенате намерен потребовать увеличения военного бюджета. Этот призыв, который поддерживает и Дональд Трамп, военные объясняют «шоком» от низкой боеспособности армии США – дескать, финансовые сокращения времен Барака Обамы серьезно ослабили сильнейшую армию мира. Эксперты оценили обоснованность этих заявлений в стране, которая «на протяжении 17 лет непрерывно кого-то бомбит».Президент США Дональд Трамп предоставил главе Пентагона Джеймсу Мэттису полномочия по изменению численности американского контингента в Афганистане. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме. Скорее всего, речь идет об изменении в сторону увеличения – ранее сообщалось о просьбе Пентагона отправить в Афганистан по крайней мере 3 тыс. американских военных в дополнение к 8,4 тыс. уже находящихся там. Если сообщение о решении Трампа верно, то это подтверждает предположение о том, что президент прислушивается к просьбам и жалобам своего министра обороны.В последнее время запросы руководства Пентагона участились – как ожидается, глава Пентагона вновь озвучит их на слушаниях в среду в сенате. Так, например, накануне Мэттис заявил о том, что в будущем возможности ПРО США потребуют увеличения – и, следовательно, соответствующих вложений. Глава Пентагона также обратился в Белый дом за разрешением закрывать «ненужные» военные базы в США, а на сэкономленные деньги покупать самолеты, вертолеты или атомные подводные лодки – речь идет как минимум о 2 млрд долларов.Администрация Трампа идет навстречу пожеланиям – Конгресс уже попросили увеличить ассигнования на нужды Пентагона на 52 млрд долларов (и довести военный бюджет до 639 млрд). Как отмечает Defense News, здесь у Пентагона серьезный «тыл» – административно-бюджетное управление (OMB) возглавил Мик Малвейни, бывший конгрессмен из числа «ястребов» – республиканцев.Свои просьбы глава Пентагона сопровождает заявлениями о враждебных отношениях с Россией (с которой невозможно военное сотрудничество), а также о вероятности конфронтации с Китаем.Обосновывая необходимость вложений в модернизацию армии, Мэттис констатировал, что уровень боеготовности вооруженных сил США крайне низок. Это, как признался глава Пентагона, шокировало его. Четыре года спустя после отставки «я вернулся в Пентагон и был потрясен состоянием нашей боеготовности», заявил министр обороны, общаясь накануне с конгрессменами.Ни один враг не нанес большего ущерба армии США, чем секвестр оборонного бюджета, подчеркнул Мэттис. Такие секвестирования вошли в практику при администрации Барака Обамы. Для решения проблемы «потребуются годы растущего финансирования и стабильных бюджетов», добавил министр обороны США.У назначенного Трампом министра обороны далеко идущие планы. Мэттис запланировал, что рост военных ассигнований произойдет в 2019–2023 годах, притом так, чтобы военные расходы на 3–5% превышали инфляцию. «Мы не попали в эту (плачевную) ситуацию за год, и мы не планируем выбраться из нее через год», – цитирует главу Пентагона Defense News.Аргументы Мэттиса встретили понимание среди конгрессменов. «Вы знаете, что у нас есть самолеты, которые не летают, есть летчики, которые не получают летного времени, что у вас есть солдаты, которые не готовы, и что существуют недостатки в боеприпасах, обучении и запчастях? – спросил коллег член комитета по обороне палаты представителей, республиканец Майк Тернер. – Все потому, что в бюджете, который нам дали, это не зафиксировано».Сетования главы Пентагона имеют под собой реальные основания, пояснил в комментарии газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований при Высшей школе экономики Василий Кашин.Политика автоматического секвестра бюджета вводит меры экономии по всем статьям бюджета, в случае если появляются проблемы с госдолгом и бюджетным дефицитом. При определенных обстоятельствах. Согласно мерам, введенным Конгрессом, режутся все статьи и нет возможности выбирать более или менее приоритетные. Мэттис хотел подчеркнуть, что такая политика «наносит ущерб обороноспособности США», подчеркнул собеседник.«Это выступление надо воспринимать в контексте борьбы за изменение ряда бюджетных правил, которые его бюджет раньше сковывали», – объяснил эксперт. Поэтому речь Мэттиса была призвана «полемически заострить. Он ничего не наврал, не исказил, но описал это в несколько экспрессивных выражениях, чтобы обратить их внимание на суть проблемы», отметил Кашин.Наибольшие сокращения в финансировании имели место не при демократе Бараке Обаме, а при республиканце Джордже Буше-младшем, заметил Кашин.Когда США увязли в Ираке в 2000-е годы, им пришлось увеличивать численность сухопутных войск, для этого осуществили программы бюджетной экономии, которые в первую очередь затронули военно-воздушные и военно-морские силы.Одной из наиболее болезненных мер по экономии было резкое сокращение плана производства истребителя пятого поколения F-22, «который был и остается сильнейшим боевым самолетом в мире», – отметил эксперт, пояснив, что их произвели всего 183 штуки и пока США не имеют возможности восстановить производство.Затем после вывода Обамой основной части войск из Ирака и Афганистана уже началось сокращение сухопутных войск с расчетом вложить эти средства во флот и ВВС. «Но сделать это быстро не получается», – отметил собеседник.Зачем потребовалось увеличение оборонного бюджетаМежду тем сейчас с усилением военных возможностей России и Китая у США появилась новая угроза, отмечает Кашин. «Им нужно перестать концентрироваться на противоповстанческой войне, они должны готовиться ускоренными темпами к обычной войне против великой державы. Осуществить это перераспределение на фоне секвестра, бюджетных ограничений и общего политического климата для них трудно», – резюмировал Кашин.«Говорить об упадке было бы странно, это сильнейшая армия мира, и по уровню технического оснащения она превосходит и нас, и китайцев по многим направлениям просто на голову», – указал собеседник.Однако есть вопросы, связанные с износом техники, особенно они актуальны для ВВС, где средний возраст истребителя превышает четверть века, плюс вкладывались средства в модернизацию. Так как они физически не новые и постоянно участвуют в боевых действиях, «Америка фактически уже на протяжении 17 лет непрерывно кого-то бомбит, это все делают ВВС, они все равно сталкиваются с проблемами износа и ремонта приборов», подчеркнул эксперт.