10:13 18 июня

Николай Ватутин. Фронтовой гроссмейстер

Киевский городской совет проголосовал за переименование проспекта Генерала Ватутина. Отныне он будет проспектом Романа Шухевича. Вместо командующего 1-м Украинским фронтом, освободившего Киев от гитлеровцев, нынешний Киев отдаёт честь командующему так называемой повстанческой армии.



В 1945-м вряд ли можно было представить, что настанет время, когда киевляне захотят пересмотреть итоги Великой Отечественной, перевернуть с ног на голову историю ХХ века и победители станут для них «персонами нон грата», а военные преступники — героями. Не все на Украине согласны с идеологией «кривых зеркал». Однако сегодня балом правят те, для кого Николай Фёдорович Ватутин — не герой, Красная армия — не освободительница, а наше общее советское прошлое — лишь объект для ненависти…


Чем отличался Ватутин от других генералов Красной армии его поколения? По корням, по начальной биографии всё стандартно. Он — из середняков, из сельского большинства. Будущий командующий фронтом родился в многодетной крестьянской семье в селе Чепухине (ныне — Ватутино!) Белгородской области. Главные сражения Гражданской войны обошлись без него. В Красную армию Ватутин был призван весной 1920-го, восемнадцатилетним. Служил в Луганске и Харькове, участвовал в боевых действиях против махновцев. Вступил в партию, продолжил образование в Полтавской пехотной школе. Армейский уклад пришёлся по душе, он решил стать профессиональным военным, командиром и к 1937-му окончил, как положено, две академии. Он отличился в 1939-м, когда разрабатывалась операция по занятию Западной Украины. Той операции и современная Украина обязана своими западными рубежами. В досье на генерала появилась такая формулировка: «В период освобождения единокровных братьев-украинцев Западной Украины из-под ига польских панов как начальник штаба округа показал способность, выносливость и умение руководить крупной операцией».

Николай Ватутин. Фронтовой гроссмейстер


В феврале 1941-го генерала Ватутина назначили первым заместителем начальника Генерального штаба Георгия Жукова. Дальше — как в песне:

Где ж эти парни безусые,

С кем в сорок первом году

Где-то под Старою Руссою

Мы замерзали на льду.

С кем по жаре и по холоду

Шли мы упрямо вперёд.

Наша военная молодость —

Северо-Западный фронт.

Он стал начальником штаба Северо-Западного фронта, который сдерживал наступление гитлеровцев в Пскове и Новгороде. Это были месяцы самых горьких уроков войны. У Ватутина сложилась репутация грамотного и работоспособного штабного генерала. Но в июле 1942-го его неожиданно назначили командующим Воронежским, а затем – Юго-Западным фронтом — и он не подвёл. Юго-Западный фронт сыграл важную роль в Сталинградской операции. Полководца, способного командовать фронтом, разглядел в Ватутине Александр Василевский.

Полководческий талант Ватутина особенно ярко проявился при разработке Курской стратегической оборонительной операции. Он разработал многоуровневый план преднамеренной обороны — обескровить противника на заранее подготовленных оборонительных рубежах и одновременно подготовить условия для последующего контрнаступления на Харьков. Эту масштабную и рискованную задачу удалось решить. В результате измотанный противник не смог выдержать контрудара советских армий. С того времени стратегическая инициатива в войне окончательно перешла в руки Красной армии. И Ватутин, несомненно, причастен к этому славному перелому.

Так сложилось, что войска под командованием Ватутина на разных фронтах несколько раз одерживали верх над немецкими армиями, которыми руководил фельдмаршал Эрих Манштейн. В напряжённом противостоянии группа армий «Юг» не сумела сдержать наступление 1-го Украинского фронта Красной армии. Ранним утром 6 ноября 1943 года генерал Ватутин въехал в освобождённый Киев. Город лежал в руинах, однако Ватутин не сомневался: «Отстроим!». В Киеве враг больше не хозяйничал. Но после той осени войскам Ватутина доводилось и терпеть поражения, и отступать. Хотя три наступательные операции Житомирско-Бердичевская, Ровно-Луцкая и блистательная Корсунь-Шевченковская (тогда-то и удалось устроить Манштейну «Канны»!) создали Ватутину репутацию «генерала от победы». Его роль в освобождении Советской Украины трудно переоценить.



А смертельное ранение он получил в «Касьянов день», 29 февраля 1944-го високосного… Смершевцы проглядели шальное нападение диверсионной сотни УПА. У въезда в село Милятин Острожского района Ровенской области машину генерала обстреляли, Ватутин получил тяжёлое ранение в ногу. Для врагов это была неожиданная удача, счастливое совпадение обстоятельств. На войне такое случается.
За жизнь Ватутина боролись лучшие хирурги во главе со знаменитым Николаем Бурденко. Он твердил: «Недельки три поскучаю на госпитальной койке, а там на фронт приеду. На костылях, а доберусь!». Не помог пенициллин (вопреки воспоминаниям Никиты Хрущёва, его всё-таки применили), не помогла и ампутация ноги.



15 апреля 1944 года генерал армии Ватутин скончался в киевском госпитале. Его похоронили в украинской столице, в Мариинском парке. И Киев, и Москва отдали последнюю почесть полководцу 24 артиллерийскими залпами. Уже в январе 1948-го над могилой генерала встал величественный памятник работы скульптора Евгения Вучетича. На постаменте — надпись на украинском языке. В народе Ватутина любили и почитали, потому что он честно разделил с миллионами павших солдатскую судьбу. К тому же на фронте погибли два его брата — Афанасий и Фёдор. Такая обыкновенная, героическая и горестная судьба крестьянской семьи. Но все они не просто погибли, а погибли за Победу.



Ещё в молодости он заслужил уважительное прозвание Психолог. А после взятия Киева и враги, и соратники называли его Гроссмейстером. Вдумчивого, склонного к аналитической работе генерала иначе и не назовёшь. Этот пытливый самородок стал настоящим армейским мыслителем. Хрущёв в своих мемуарах припомнил такую особенность Ватутина: «Почти непьющий!». А ещё — не дающий себе поблажек, не знающий усталости и перепадов настроения.

Василевский так вспоминал своего ученика: «Генерал Ватутин по заслугам снискал себе общее признание и всенародную любовь. Его имя — имя выдающегося мастера вождения войск, пламенного патриота Отечества, коммуниста, любимца солдат — навсегда связано с нашими победами под Сталинградом и Курском, при форсировании Днепра и освобождении Киева, на Правобережной Украине».

Наследие Ватутина — достояние военных академий и учебников истории. А сохранение памяти о герое — дело чести для потомков.
Автор: Арсений ЗАМОСТЬЯНОВ
Первоисточник: http://xn--h1aagokeh.xn--p1ai/special_posts/%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD/


5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 6

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. parusnik Сегодня, 06:56
    нынешний Киев отдаёт честь командующему так называемой повстанческой армии.
    ..Давайте называть вещи своими именами:пособнику нацистов...
    parusnik
    1. svp67 Сегодня, 07:09
      Цитата: parusnik
      ..Давайте называть вещи своими именами:пособнику нацистов...

      и ВОЕННОМУ ПРЕСТУПНИКУ. Уж если быть до конца точным.
      svp67
      1. parusnik Сегодня, 07:16
        Это верно..спасибо,дополнили..
        parusnik
  2. svp67 Сегодня, 07:12
    При всем уважении к памяти генерала Ватутина, но на Курской Дуге его фронт не показал особого класса и чего то выдающегося. Ошибки были и это стоит признать. Но то, что он явно прогрессировал, как военачальник, это то же не приемлемый факт и он стал бы отличным Стратегом, но не сложилось... И менять его имя на картах Украины, на имя ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА - верх цинизма.
    svp67
  3. moskowit Сегодня, 09:14
    Василевский так вспоминал своего ученика:

    Автор слегка погорячился, называя Николая Фёдоровича, учеником Василевского....
    Да , Александр Михайлович свою службу сначала начальника отдела Оперативного управления ГШ, а затем в должности заместителя начальника Оп.управления ГШ нёс под руководством Б.М.Шапошникова, но с 26.06 1940года Оперативным управлением стал руководить генерал-лейтенант Н.Ф.Ватутин и "дорос" до первого заместителя начальника ГШ, которым был назначен 13.02.1941 года. Василевский в звании генерал-майора возглавил Оперативное управление ГШ с 1 августа 1941 года...
    Вот как пишет в своей книге "Дело всей жизни" Василевский о назначении Ватутина...
    "...В 1940 году они пришли в Генштаб. Н. Ф. Ватутин занимал должность начальника Оперативного управления, Г. К. Маландин - его заместителя. Позже Николай Федорович стал первым заместителем начальника Генштаба, а Г. К. Маландин - начальником Оперативного управления..."
    Целый год будущий Маршал находился в подчинении у Н.Ф.Ватутина...
    moskowit
  4. мичман Сегодня, 09:17
    Скоро в украинских городах должны появиться улицы гитлера, геббельса, гимлера. Они многое сделали для современной Украины. Только на Украине в некоторых местах встречали фашистов с хлебом и солью. Документы сохранились. Готовимся к такому развитию событий. Честь имею.
    мичман
Картина дня