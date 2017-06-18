Николай Ватутин. Фронтовой гроссмейстер

Киевский городской совет проголосовал за переименование проспекта Генерала Ватутина. Отныне он будет проспектом Романа Шухевича. Вместо командующего 1-м Украинским фронтом, освободившего Киев от гитлеровцев, нынешний Киев отдаёт честь командующему так называемой повстанческой армии.В 1945-м вряд ли можно было представить, что настанет время, когда киевляне захотят пересмотреть итоги Великой Отечественной, перевернуть с ног на голову историю ХХ века и победители станут для них «персонами нон грата», а военные преступники — героями. Не все на Украине согласны с идеологией «кривых зеркал». Однако сегодня балом правят те, для кого Николай Фёдорович Ватутин — не герой, Красная армия — не освободительница, а наше общее советское прошлое — лишь объект для ненависти…Чем отличался Ватутин от других генералов Красной армии его поколения? По корням, по начальной биографии всё стандартно. Он — из середняков, из сельского большинства. Будущий командующий фронтом родился в многодетной крестьянской семье в селе Чепухине (ныне — Ватутино!) Белгородской области. Главные сражения Гражданской войны обошлись без него. В Красную армию Ватутин был призван весной 1920-го, восемнадцатилетним. Служил в Луганске и Харькове, участвовал в боевых действиях против махновцев. Вступил в партию, продолжил образование в Полтавской пехотной школе. Армейский уклад пришёлся по душе, он решил стать профессиональным военным, командиром и к 1937-му окончил, как положено, две академии. Он отличился в 1939-м, когда разрабатывалась операция по занятию Западной Украины. Той операции и современная Украина обязана своими западными рубежами. В досье на генерала появилась такая формулировка: «В период освобождения единокровных братьев-украинцев Западной Украины из-под ига польских панов как начальник штаба округа показал способность, выносливость и умение руководить крупной операцией».В феврале 1941-го генерала Ватутина назначили первым заместителем начальника Генерального штаба Георгия Жукова. Дальше — как в песне:Он стал начальником штаба Северо-Западного фронта, который сдерживал наступление гитлеровцев в Пскове и Новгороде. Это были месяцы самых горьких уроков войны. У Ватутина сложилась репутация грамотного и работоспособного штабного генерала. Но в июле 1942-го его неожиданно назначили командующим Воронежским, а затем – Юго-Западным фронтом — и он не подвёл. Юго-Западный фронт сыграл важную роль в Сталинградской операции. Полководца, способного командовать фронтом, разглядел в Ватутине Александр Василевский.Полководческий талант Ватутина особенно ярко проявился при разработке Курской стратегической оборонительной операции. Он разработал многоуровневый план преднамеренной обороны — обескровить противника на заранее подготовленных оборонительных рубежах и одновременно подготовить условия для последующего контрнаступления на Харьков. Эту масштабную и рискованную задачу удалось решить. В результате измотанный противник не смог выдержать контрудара советских армий. С того времени стратегическая инициатива в войне окончательно перешла в руки Красной армии. И Ватутин, несомненно, причастен к этому славному перелому.Так сложилось, что войска под командованием Ватутина на разных фронтах несколько раз одерживали верх над немецкими армиями, которыми руководил фельдмаршал Эрих Манштейн. В напряжённом противостоянии группа армий «Юг» не сумела сдержать наступление 1-го Украинского фронта Красной армии. Ранним утром 6 ноября 1943 года генерал Ватутин въехал в освобождённый Киев. Город лежал в руинах, однако Ватутин не сомневался: «Отстроим!». В Киеве враг больше не хозяйничал. Но после той осени войскам Ватутина доводилось и терпеть поражения, и отступать. Хотя три наступательные операции Житомирско-Бердичевская, Ровно-Луцкая и блистательная Корсунь-Шевченковская (тогда-то и удалось устроить Манштейну «Канны»!) создали Ватутину репутацию «генерала от победы». Его роль в освобождении Советской Украины трудно переоценить.А смертельное ранение он получил в «Касьянов день», 29 февраля 1944-го високосного… Смершевцы проглядели шальное нападение диверсионной сотни УПА. У въезда в село Милятин Острожского района Ровенской области машину генерала обстреляли, Ватутин получил тяжёлое ранение в ногу. Для врагов это была неожиданная удача, счастливое совпадение обстоятельств. На войне такое случается.За жизнь Ватутина боролись лучшие хирурги во главе со знаменитым Николаем Бурденко. Он твердил: «Недельки три поскучаю на госпитальной койке, а там на фронт приеду. На костылях, а доберусь!». Не помог пенициллин (вопреки воспоминаниям Никиты Хрущёва, его всё-таки применили), не помогла и ампутация ноги.15 апреля 1944 года генерал армии Ватутин скончался в киевском госпитале. Его похоронили в украинской столице, в Мариинском парке. И Киев, и Москва отдали последнюю почесть полководцу 24 артиллерийскими залпами. Уже в январе 1948-го над могилой генерала встал величественный памятник работы скульптора Евгения Вучетича. На постаменте — надпись на украинском языке. В народе Ватутина любили и почитали, потому что он честно разделил с миллионами павших солдатскую судьбу. К тому же на фронте погибли два его брата — Афанасий и Фёдор. Такая обыкновенная, героическая и горестная судьба крестьянской семьи. Но все они не просто погибли, а погибли за Победу.Ещё в молодости он заслужил уважительное прозвание Психолог. А после взятия Киева и враги, и соратники называли его Гроссмейстером. Вдумчивого, склонного к аналитической работе генерала иначе и не назовёшь. Этот пытливый самородок стал настоящим армейским мыслителем. Хрущёв в своих мемуарах припомнил такую особенность Ватутина: «Почти непьющий!». А ещё — не дающий себе поблажек, не знающий усталости и перепадов настроения.Василевский так вспоминал своего ученика: «Генерал Ватутин по заслугам снискал себе общее признание и всенародную любовь. Его имя — имя выдающегося мастера вождения войск, пламенного патриота Отечества, коммуниста, любимца солдат — навсегда связано с нашими победами под Сталинградом и Курском, при форсировании Днепра и освобождении Киева, на Правобережной Украине».Наследие Ватутина — достояние военных академий и учебников истории. А сохранение памяти о герое — дело чести для потомков.