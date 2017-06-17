Вам нужен американский газ. Зачем – придумайте сами

14 июня на слушаниях комитета по ассигнованиям Сената Конгресса США госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о необходимости наращивания в европейских государствах закупок американского сжиженного природного газа (СПГ).В этом заявлении господин Тиллерсон весьма недвусмысленно выразил свое негативное отношение к строящемуся газопроводу «Северный поток – 2», которое, впрочем, и не могло быть другим. Ввиду некоторых обстоятельств на проект «Газпрома» в прозападной среде не положено реагировать с энтузиазмом.Как только первые трубы «Потока» были опущены на дно, некоторые страны Евросоюза начали предпринимать попытки остановить строительство. Правительства Швеции и Латвии отказывались предоставить в аренду порты для складирования материалов. Премьер-министры Чехии, Венгрии, Польши, Словакии, Румынии, Эстонии, Латвии и президент Литвы направили председателю Еврокомиссии письмо с протестом против строительства.Свое упорное нежелание дать зеленый свет новому маршруту российского газа политики объясняли угрозами безопасности. В частности, упоминались «жучки», которые могут быть установлены в трубах. В конце 2016 года тема российских хакеров была еще свежа, поэтому подобные опасения соответствовали политическим трендам.Однако вскоре обвинения утратили свою оригинальность. Противникам «Северного потока – 2» напомнили, что проект реализует компания Nord Stream 2 AG, штаб-квартира которой находится в Швейцарии. Несмотря на то, что 51% акций принадлежит «Газпрому», российский газовый флагман не принимает участия в строительстве, и представителей России среди людей, имеющих непосредственное отношение к укладке труб, нет.результате Европе не осталось ничего другого, как сказать напрямую: мы считаем «Северный поток – 2» политизированным проектом и боимся увеличения доли российского газа на европейском энергетическом рынке.Но стоит вспомнить о том, что с точки зрения экономической выгоды альтернатив голубому топливу из России у Евросоюза нет. Эксперты не отрицают того, что потребности в энергоресурсах растут. И даже с учетом успешного введения в работу «Северного потока – 2» нет гарантий того, что эти потребности будут полностью удовлетворены.Даже если пренебречь реальной картиной спроса на газ, возникает вопрос: что будут делать европейцы, если второй «Поток» запретят? Ответ готов у команды знатоков из Вашингтона: покупать СПГ у Штатов. И повышать тем самым влияние Америки на топливный рынок Старого света. Такая перспектива была прокомментирована руководителем аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александром Пасечником: «Брюсселю важно в политическом русле своем двигаться, отрабатывать в том числе и ориентировки Вашингтона. По большому счету, это не просто словесные интервенции, это политическое противостояние, и все это вытекает в попытки блокировать экспортные энергетические проекты России».Будут ли себя оправдывать торговые американо-европейские отношения по вопросам газа? На сегодняшний день средняя цена за тысячу кубометров СПГ из Штатов держится на уровне 140 долларов. Но, по данным ведущего аналитика Оксфордского института энергетических исследований Джеймса Хендерсона, адекватная цена за кубометр – 245 долларов. Маловероятно, что Вашингтон продолжит заниматься топливной благотворительностью в ущерб себе, следовательно, рано или поздно ценник начнет расти.Более того, сжиженный газ нужно не только купить, но и довезти с помощью терминала, обслуживание которого тоже потребует дополнительных затрат. Ярким примером может служить Литва, выплачивающая 180 тысяч долларов ежедневно за аренду старого СПГ-танкера, переоборудованного в СПГ-терминал. Владение танкером в течение года стоит 6,5 миллиарда долларов при годовом бюджете Литвы в 10 миллиардов. На сдачу как раз можно приобрести газ у Штатов, доказав тем самым свою лояльность.Покупка американского СПГ невыгодна Европе ни экономически, ни политически. Наверняка европейским правительствам уже поручили придумать, зачем им нужна такая сделка. В качестве домашнего задания.