10:19 18 июня
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«Золотые вилки» и гамбургеры: Литва пересматривает систему закупок минобороны

Руководство Литвы, несмотря на предпринимаемые меры, не может избавить страну от советского прошлого, по крайней мере, в части касающейся проблем, характерных для СССР, современной России и других постсоветских республик. Накануне литовский министр обороны Раймундас Кароблис представил парламенту свое видение борьбы с коррупцией.



Во вторник глава ведомства предложил Сейму поправки к закону об организации обороны и военной службы, согласно которым к 2018 году в республике планируется создать агентство централизованной системы закупок минобороны. Ключевыми задачами новой организации станут контроль и рациональное использование денежных средств, выделяемых на военные нужды. Как сообщил автор инициативы, за первые 12 месяцев компания возьмет на себя 70% приобретаемой продукции для силового ведомства, а к концу 2019 года цифра должна достичь 95%.


«Прозрачная и эффективная деятельность агентства не только обеспечит усиление обороны и соответствующую оснастку армии, но и усилит доверие общества к литовкой армии», - заявил министр обороны. Принимая данное высказывание к сведению, можно предположить, что идея реформировать систему военных закупок родилась после скандала с участием экс-главы оборонного ведомства Юозаса Олекаса.

Напомним, в 2014 году руководство вооруженных сил Литвы заключило сделку на поставку кухонных приборов, детали которой журналистам удалось рассекретить только спустя два года. Согласно опубликованным сведениям, цена на ложки, вилки и другие столовые предметы была завышена минимум в восемь раз: стоимость разделочной доски оценивалась в 180 евро, одна вилка продавалась подрядчиком за 184 условные единицы, ложка – за 142. Как выяснилось позднее, литовское минообороны также снабдило военнослужащих дорогостоящими одеялами и заказало для армии четыре палатки, стоимость которых составила 240 тысяч евро. Итогом завершившегося разбирательства стала отставка Юозаса Олекаса с ответственного поста.

Возвращаясь к инициативе, предложенной преемником отставного министра, необходимо сказать, что целесообразность создания организации, курирующей финансовые вопросы силового ведомства, для Литвы довольна сомнительна. Отметим, господин Кароблис ссылается на успешный опыт работы подобных агентств в Германии и скандинавских странах. При этом, политик не учитывает, что уровень коррупции в указанных им государствах значительно ниже, чем в Вильнюсе, где рассмотренный выше скандал стал далеко не единственным за последнее время.

Кроме того, остается открытым вопрос профессиональной пригодности самого главы оборонного ведомства. За 6 месяцев пребывания в должности новый министр обороны успел показать себя как принципиальный антироссийский борец и не совсем (или даже совсем не) эффективный защитник экономических интересов государства.

Так, в феврале Раймундас Кароблис уволил со службы полковника ВВС Литвы Аудрониса Навицкаса, подписавшего выгодный договор на ремонт военных вертолетов Ми-8Т с привлечением российской компании. Также нельзя не отметить и недавние изменения в питании литовских военнослужащих, в результате которых вместо селедки, сохранившейся в меню еще со времен Советской армии, появился гамбургер и лазанья. Примечательно, новый рацион обходится министерству обороны на 25% дороже.

В связи с вышесказанным возникает резонный вопрос: чья деятельность влечет для казны больший ущерб: коррумпированных начальников или принципиальных дельцов?
Автор: Владимир Сергеев


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Комментарии 6

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  1. afrikanez Сегодня, 07:10
    Страну уже ни чего не спасет, если она легла под НАТО. Можно даже и не пытаться, что либо переделать, один хрен "чушня" получится. fool
    afrikanez
    1. Teberii Сегодня, 07:20
      Тут НАТО не надо ,хотят уши отморозить на зло бабушке,пущай творят что угодно.
      Teberii
    2. Зяблицев Сегодня, 09:23
      "Проблемы" вечно оккупированных, а от этого постоянно ноющих литовцев, лично меня вообще не интересуют...,только лишь в качестве изучения, как вероятного плацдарма на данном ТВД ... laughing
      Зяблицев
  2. rotmistr60 Сегодня, 07:56
    четыре палатки, стоимость которых составила 240 тысяч евро

    Как раз вся литовская армия уместится при необходимости. А для всей армии и 240 тыс. не жалко. Действуйте-злодействуйте и дальше в том же духе.
    rotmistr60
  3. Александр романов Сегодня, 08:18
    одна вилка продавалась подрядчиком за 184 условные единицы, ложка – за 142
    Абрамович посмотрел на свою видку за 50 евро и впервые в жизни,почувствовал себя лохом
    Александр романов
  4. avg-mgn Сегодня, 08:31
    За 6 месяцев пребывания в должности новый министр обороны успел показать себя как принципиальный антироссийский борец и не совсем (или даже совсем не) эффективный защитник экономических интересов государства.
    Русофобия стоит кучу ЕВРО, свой карман то же просит %.
    avg-mgn
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