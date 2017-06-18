«Золотые вилки» и гамбургеры: Литва пересматривает систему закупок минобороны

Руководство Литвы, несмотря на предпринимаемые меры, не может избавить страну от советского прошлого, по крайней мере, в части касающейся проблем, характерных для СССР, современной России и других постсоветских республик. Накануне литовский министр обороны Раймундас Кароблис представил парламенту свое видение борьбы с коррупцией.Во вторник глава ведомства предложил Сейму поправки к закону об организации обороны и военной службы, согласно которым к 2018 году в республике планируется создать агентство централизованной системы закупок минобороны. Ключевыми задачами новой организации станут контроль и рациональное использование денежных средств, выделяемых на военные нужды. Как сообщил автор инициативы, за первые 12 месяцев компания возьмет на себя 70% приобретаемой продукции для силового ведомства, а к концу 2019 года цифра должна достичь 95%.«Прозрачная и эффективная деятельность агентства не только обеспечит усиление обороны и соответствующую оснастку армии, но и усилит доверие общества к литовкой армии», - заявил министр обороны. Принимая данное высказывание к сведению, можно предположить, что идея реформировать систему военных закупок родилась после скандала с участием экс-главы оборонного ведомства Юозаса Олекаса.Напомним, в 2014 году руководство вооруженных сил Литвы заключило сделку на поставку кухонных приборов, детали которой журналистам удалось рассекретить только спустя два года. Согласно опубликованным сведениям, цена на ложки, вилки и другие столовые предметы была завышена минимум в восемь раз: стоимость разделочной доски оценивалась в 180 евро, одна вилка продавалась подрядчиком за 184 условные единицы, ложка – за 142. Как выяснилось позднее, литовское минообороны также снабдило военнослужащих дорогостоящими одеялами и заказало для армии четыре палатки, стоимость которых составила 240 тысяч евро. Итогом завершившегося разбирательства стала отставка Юозаса Олекаса с ответственного поста.Возвращаясь к инициативе, предложенной преемником отставного министра, необходимо сказать, что целесообразность создания организации, курирующей финансовые вопросы силового ведомства, для Литвы довольна сомнительна. Отметим, господин Кароблис ссылается на успешный опыт работы подобных агентств в Германии и скандинавских странах. При этом, политик не учитывает, что уровень коррупции в указанных им государствах значительно ниже, чем в Вильнюсе, где рассмотренный выше скандал стал далеко не единственным за последнее время.Кроме того, остается открытым вопрос профессиональной пригодности самого главы оборонного ведомства. За 6 месяцев пребывания в должности новый министр обороны успел показать себя как принципиальный антироссийский борец и не совсем (или даже совсем не) эффективный защитник экономических интересов государства.Так, в феврале Раймундас Кароблис уволил со службы полковника ВВС Литвы Аудрониса Навицкаса, подписавшего выгодный договор на ремонт военных вертолетов Ми-8Т с привлечением российской компании. Также нельзя не отметить и недавние изменения в питании литовских военнослужащих, в результате которых вместо селедки, сохранившейся в меню еще со времен Советской армии, появился гамбургер и лазанья. Примечательно, новый рацион обходится министерству обороны на 25% дороже.В связи с вышесказанным возникает резонный вопрос: чья деятельность влечет для казны больший ущерб: коррумпированных начальников или принципиальных дельцов?