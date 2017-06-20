Вашингтон теряет господство над Тихим океаном. «Жёсткий» ракетный ответ от CASIC

Перспективная китайская ракета сверхдальнего перехвата с твердотопливным ракетным двигателем VLRAAM. Вторым её технологическим козырем, помимо мощной активной радиолокационной ГСН с АФАР, является наличие инфракрасного канала наведения: в передней части замечены небольшие «окошки» для ИК-датчиков. Комбинированная ГСН имеет в разы лучшую помехозащищённость. Главные недостатки VLRAAM в сравнении с УРВВ, оснащёнными комбинированными ракетно-прямоточными двигателями, — заметное баллистическое торможение с падением скорости на завершающем участке траектории в плотных слоях атмосферы, заметное уменьшение дальности действия при запуске с малых высот

По данному «генеалогическому дереву» китайских ракет класса «воздух-воздух» легко определить, что в перспективной PL-15 воплощены многие конструктивные наработки по более ранним PL-12D и PL-21

Источники информации:

http://rbase.new-factoria.ru/news/kitay-uspeshno-ispytal-ur-s-tverdotoplivnym-pvrd

https://chinadailymail.com/2015/09/26/china-says-its-new-pl-15-air-to-air-missile-has-u-s-air-force-spooked/

http://www.pmulcahy.com/aams/chinese_aams.htm

http://www.popsci.com/china-new-long-range-air-to-air-missile