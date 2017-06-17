Столкновение контейнеровоза с американским эсминцем USS Fitzgerald

Информационное агентство Рейтер публикует сообщение об инциденте с американским военным кораблём. К юго-западу от японского города Йокосука американский эсминец USS Fitzgerald столкнулся с торговым судном (контейнеровозом) ACX Crystal. Сообщается, что ACX Crystal – японское судно, шедшее под филиппинским флагом. В результате столкновения ранения получили четверо членов экипажа эсминца ВМС США, включая командира экипажа. По последним данным, неизвестна судьба ещё семи американских моряков. Ведётся поисковая операция.При этом американский телеканал FoxNews сообщил о семи пропавших моряках как о погибших.На официальной страничке 7-го флота США в Твиттере не сообщается о жертвах инцидента. При этом есть информация о том, что пострадавшие американские военнослужащие нуждаются в неотложной медицинской помощи.Американский эсминец USS Fitzgerald получил серьёзные повреждения. Он частично подтоплен. Команда борется за живучесть корабля. При этом известно, что корабль продолжает идти своим ходом. На кадрах, снятых с вертолёта, можно видеть, что сильные повреждения нанесены правой части военного корабля. Частично разрушен борт, снесены палубные объекты, включая оборудование и ограждения.На данный момент нет данных о судьбе членов экипажа японского контейнеровоза и о причинах столкновения.Контейнеровоз ACX Crystal имеет длину более 220 м. По некоторым данным, произошла частичная потеря перевозимого груза.