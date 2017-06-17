Столкновение контейнеровоза с американским эсминцем USS Fitzgerald
Информационное агентство Рейтер публикует сообщение об инциденте с американским военным кораблём. К юго-западу от японского города Йокосука американский эсминец USS Fitzgerald столкнулся с торговым судном (контейнеровозом) ACX Crystal. Сообщается, что ACX Crystal – японское судно, шедшее под филиппинским флагом. В результате столкновения ранения получили четверо членов экипажа эсминца ВМС США, включая командира экипажа. По последним данным, неизвестна судьба ещё семи американских моряков. Ведётся поисковая операция.
При этом американский телеканал FoxNews сообщил о семи пропавших моряках как о погибших.
На официальной страничке 7-го флота США в Твиттере не сообщается о жертвах инцидента. При этом есть информация о том, что пострадавшие американские военнослужащие нуждаются в неотложной медицинской помощи.
Американский эсминец USS Fitzgerald получил серьёзные повреждения. Он частично подтоплен. Команда борется за живучесть корабля. При этом известно, что корабль продолжает идти своим ходом. На кадрах, снятых с вертолёта, можно видеть, что сильные повреждения нанесены правой части военного корабля. Частично разрушен борт, снесены палубные объекты, включая оборудование и ограждения.
На данный момент нет данных о судьбе членов экипажа японского контейнеровоза и о причинах столкновения.
Контейнеровоз ACX Crystal имеет длину более 220 м. По некоторым данным, произошла частичная потеря перевозимого груза.
При этом американский телеканал FoxNews сообщил о семи пропавших моряках как о погибших.
На официальной страничке 7-го флота США в Твиттере не сообщается о жертвах инцидента. При этом есть информация о том, что пострадавшие американские военнослужащие нуждаются в неотложной медицинской помощи.
Американский эсминец USS Fitzgerald получил серьёзные повреждения. Он частично подтоплен. Команда борется за живучесть корабля. При этом известно, что корабль продолжает идти своим ходом. На кадрах, снятых с вертолёта, можно видеть, что сильные повреждения нанесены правой части военного корабля. Частично разрушен борт, снесены палубные объекты, включая оборудование и ограждения.
На данный момент нет данных о судьбе членов экипажа японского контейнеровоза и о причинах столкновения.
Контейнеровоз ACX Crystal имеет длину более 220 м. По некоторым данным, произошла частичная потеря перевозимого груза.
Использованы фотографии: Твиттер
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти