07:57 17 июня

Столкновение контейнеровоза с американским эсминцем USS Fitzgerald

Информационное агентство Рейтер публикует сообщение об инциденте с американским военным кораблём. К юго-западу от японского города Йокосука американский эсминец USS Fitzgerald столкнулся с торговым судном (контейнеровозом) ACX Crystal. Сообщается, что ACX Crystal – японское судно, шедшее под филиппинским флагом. В результате столкновения ранения получили четверо членов экипажа эсминца ВМС США, включая командира экипажа. По последним данным, неизвестна судьба ещё семи американских моряков. Ведётся поисковая операция.

При этом американский телеканал FoxNews сообщил о семи пропавших моряках как о погибших.

На официальной страничке 7-го флота США в Твиттере не сообщается о жертвах инцидента. При этом есть информация о том, что пострадавшие американские военнослужащие нуждаются в неотложной медицинской помощи.


Американский эсминец USS Fitzgerald получил серьёзные повреждения. Он частично подтоплен. Команда борется за живучесть корабля. При этом известно, что корабль продолжает идти своим ходом. На кадрах, снятых с вертолёта, можно видеть, что сильные повреждения нанесены правой части военного корабля. Частично разрушен борт, снесены палубные объекты, включая оборудование и ограждения.



На данный момент нет данных о судьбе членов экипажа японского контейнеровоза и о причинах столкновения.

Столкновение контейнеровоза с американским эсминцем USS Fitzgerald


Контейнеровоз ACX Crystal имеет длину более 220 м. По некоторым данным, произошла частичная потеря перевозимого груза.


Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 42

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  1. Mavrikiy Сегодня, 05:57
    Японцы нахалюги! не уступили дорогу главнюкам..Приятная новость с утра. Как чашка кофе.
    Привет от филиппинского флага.
    Mavrikiy
    1. Logall Сегодня, 06:11
      Думали главные? А нет: в море все ровны, оно самоуверенной "исключительности" не прощает.
      А насчёт-приятной новости, согласен. На работу с улыбкой еду.
      Logall
      1. Чёрный Сегодня, 06:16
        Если бы не было истории с нашим развед.судном, которое столкнулось со скотовозом и утонуло, тотя бы порадовался больше. А так...ещё один пример беспечности военных. Боевой корабль не должен подпускать к себе НИКОГО. Особенно в международных водах.
        Чёрный
      2. Seaman77 Сегодня, 07:03
        Похоже, что эсминец сам "подставился". Засадили в правый борт, и судя по схеме, "контейнер" даже не пытался маневрировать, т.е. был уверен, что проходит чисто. Удар был очень сильный, раз контейнера слетели. На полном ходу. Возможно был туман. Как раз сезон сейчас и время 7 утра. Жаль, что нет трека эсминца. Непонятно как он маневрировал перед столкновением. Если расходились по радару, без видимости, и эсминец сделал маневр перед столкновением, то САРП контейнеровоза мог не успеть правильно посчитать параметры движения цели.
        А может, тупо, проспали...
        Seaman77
    2. Подрезчик Сегодня, 06:41
      Чего это Вы радуетесь? wink "Нормальные" парни, чуток заплутали, не туда нажали, командира потеряли...ДЕТСКИЙ САД!!! laughing
      Подрезчик
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:18
        Отличная новость в субботу ..По ходу минус 1! good
        ОТДЕЛ
    3. Чеширский Сегодня, 07:02
      Японцы нахалюги! не уступили дорогу главнюкам..Приятная новость с утра. Как чашка кофе.

      Сразу вспомнил запись переговоров командира авианосца и смотрителя маяка(Задорнов).
      Видать, корона на лицо сползла, пока поправляли и столкнулись. request
      hi
      Чеширский
  2. Горный стрелок Сегодня, 06:09
    Контейнеровоз - штука большая! Видимо, прямо в борт засадил... Одно не пойму. Как боевой корабль, оснащённый всем, чем только можно, который может увидеть противника бог знает как далеко, в любую погоду и при любой видимости, может попасть под такой "сундук"?
    Горный стрелок
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:16
      Цитата: Горный стрелок
      Как боевой корабль, оснащённый всем, чем только можно, который может увидеть противника бог знает как далеко, в любую погоду и при любой видимости, может попасть под такой "сундук"?

      как янки собираются наши лодки и самолёты обнаруживать,при такой слепоте...шутка разумеется,у нас недавно турки корабль затопили. видимо море стало очень оживлённым-не разъехаться...
      андрей юрьевич
    2. Serg65 Сегодня, 06:21
      Цитата: Горный стрелок
      Одно не пойму. Как боевой корабль, оснащённый всем, чем только можно, который может увидеть противника бог знает как далеко, в любую погоду и при любой видимости, может попасть под такой "сундук"?

      Разгильдяйство Сэр, банальное разгильдяйство и самоуверенность hi
      Serg65
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 06:11
    ... оказывается не только нам "перебегают" скотовозы в море, но и другим "везёт" неплохо с контейнеровозами...
    ... у нас, кстати Слава Богу, на "Лимане", без человеческих жертв...
    a.s.zzz888
  4. 30 вис Сегодня, 06:13
    Перл Харбор/Pearl Harbor 2 .. А Вы кричали , как судно - разведчик русский, скотовоз турецкий потопил .
    30 вис
    1. Бензорез Сегодня, 06:36
      Те же вопросы и к "Фицжеральду". Всех-за решетку.
      Бензорез
  5. Xscorpion Сегодня, 06:15
    По любому скажут,что столкновение произошло из за супер невидимости эсминца,поэтому контейнеровоз его не заметил. Эсминец так то тоже не маленький, метров 150 в длину,будь кто поменьше,гарантировано бы затонул почти сразу.
    Xscorpion
    1. Azim77 Сегодня, 06:27
      Не, тут не эсминец, а контейнеровоз нужно признать невидимым. Его не заметили те, кто должны были видеть все в любое время.
      Azim77
  6. МВГ Сегодня, 06:16
    Как кто то сказал,что главное, американцам не мешать, а они сами убьются...
    У Задорнова есть : "- Я флагман флота США - уступи дорогу!!! - А я маяк и мне по фиг, что ты флагман флота США" ))))
    МВГ
    1. Андрей НМ Сегодня, 07:13
      Какой борт поврежден у эсминца? Правый. А у контейнеровоза? Левый. Видимо американцы МППСС (Международные правила предупреждения столкновения судов) из-за своей исключительности перестали читать. Или подумали, что проскочат. А у водителя КАМАЗа (капитана контейнеровоза) хpен проскочишь... Согласно правил в море уступает тот, у кого помеха справа. А вообще - идиoты. Ну если пеленг на цель не меняется, то нужно мозг включать...
      Андрей НМ
  7. Serg65 Сегодня, 06:19
    американский эсминец USS Fitzgerald столкнулся с торговым судном (контейнеровозом) ACX Crystal.

    what Асимметричный ответ "русских хакеров"?
    laughing "Скотовозы" иногда и в контейнерах бурёнок возят bully
    Serg65
    1. Seaman77 Сегодня, 06:29
      Цитата: Serg65
      американский эсминец USS Fitzgerald столкнулся с торговым судном (контейнеровозом) ACX Crystal.

      what Асимметричный ответ "русских хакеров"?
      laughing "Скотовозы" иногда и в контейнерах бурёнок возят bully


      Ну только если замороженных. lol
      Seaman77
      1. Serg65 Сегодня, 06:38
        Цитата: Seaman77
        Ну только если замороженных.

        Ну какие вы. американцы скучные! Ни какой фантазии recourse
        У нас вот коров даже в бомболюках возят
        Serg65
        1. Seaman77 Сегодня, 07:12
          Цитата: Serg65
          Ну какие вы. американцы скучные! Ни какой фантазии


          Сергей, hi к счастью, я такой же американец, как и Вы. yes
          Seaman77
  8. иркутский обыватель Сегодня, 06:28
    Ой, вей! И система "иджис" не сработала?
    иркутский обыватель
    1. AID.S Сегодня, 07:27
      Цитата: иркутский обыватель
      Ой, вей! И система "иджис" не сработала?

      "Ой вей"- это когда про "Железный Купол", а про "иджис"- "Вау!" Учите матчасть! laughing
      AID.S
  9. svp67 Сегодня, 06:33
    Сейчас окажется, что "русские хакеры" "взломали" системы навигации этих двух кораблей и устроили столкновение...
    И можно пожалеть, что там скотовозы не ходят, у тех то форштейн покрепче будет...
    svp67
    1. Mavrikiy Сегодня, 07:11
      Цитата: svp67
      Сейчас окажется, что "русские хакеры" "взломали" системы навигации этих двух кораблей и устроили столкновение...
      И можно пожалеть, что там скотовозы не ходят, у тех то форштейн покрепче будет...

      Ну пожалеть можно о многом.... Что ЭМ не потонул, что только ЭМ, а не авианосец. что ракеты не бабахнули, что в истерике торпеду не послали "обидчику"....
      Mavrikiy
  10. Борис25 Сегодня, 06:36
    Цитата: Logall
    Думали главные? А нет: в море все ровны, оно самоуверенной "исключительности" не прощает.
    А насчёт-приятной новости, согласен. На работу с улыбкой еду.

    Эх, велакий и могучий!!! В море все рАвны, от слова 'равный'. Забор может быть рОвный или дорога.
    Борис25
  11. Александр War Сегодня, 06:45
    Напомнило ))
    Александр War
    1. Татьяна Сегодня, 07:52
      Спасибо, Александр! Я в восторге от данного выступления Задорнова на видео! Я никогда не слышала Задорнова на эту "военно-морскую тему" !
      Просмотрела это БЕСПОДОБНОЕ видео НЕСКОЛЬКО раз и зарядилась отличным настроением good , несмотря на сообщение о трагедии в море, ведь всё-таки люди погибли .
      Неужели такие случаи, какие рассказал Задорнов, с командованием ВМФ США действительно бывают?! Вот уж где действительно маразм у американцев от переизбытка военной силы! А испанцы - просто небесные ангелы!
      Татьяна
  12. rotmistr60 Сегодня, 06:55
    Как гласит русская мудрость - "И на старуху бывает проруха". Правила судоходства обязаны выполнять все вне зависимости от исключительности. Американцы однозначно обвинят капитана гражданского судна и конечно выставят непомерный счет.
    rotmistr60
    1. Seaman77 Сегодня, 07:47
      Цитата: rotmistr60
      Как гласит русская мудрость - "И на старуху бывает проруха". Правила судоходства обязаны выполнять все вне зависимости от исключительности.

      Раз столкновение произошло, значит виноваты оба. Эсминец, что не уступил, контейнеровоз - не выполнил "маневр последнего момента". Доля вины каждого будет установлена судом.

      Цитата: rotmistr60
      конечно выставят непомерный счет.

      Всё застраховано. КАСКО. laughing
      Seaman77
  13. Александр War Сегодня, 06:58
    И видео 7 раненых у них
    Александр War
    1. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 07:38
      Контейнеровоз оказался не картонным, а вот эсминец явно слеплен из папье маше.
      КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
  14. Yngvar Сегодня, 07:00
    Все равно виноваты русские! Сейчас матрасники поди ищут Су-24, неоднократно над ними пролетавшего...
    Да и место такое - Йокосука!
    Yngvar
  15. zulusuluz Сегодня, 07:05
    Да... Анекдот про маяк появился не на пустом месте.
    zulusuluz
  16. Mavrikiy Сегодня, 07:07
    Дело было не так. Виноваты мы, однозначно. ЭМ гнался за нашей ПЛ, а она, редиска, включила свои "Хибины". Ну ЭМ и ослеп, оглох, онемел и руки отсохли. Частоты, они такие.
    Mavrikiy
  17. anjey Сегодня, 07:09
    вот и американцы "свой скотовоз" -контейнеровоз в море встретили
    anjey
    1. Mavrikiy Сегодня, 07:29
      Цитата: anjey
      вот и американцы "свой скотовоз" -контейнеровоз в море встретили

      Вот и встретились два одиночества.
      К стати, что за хитрый маневр выполнил кантейнеровоз?
      Mavrikiy
  18. alavrin Сегодня, 07:25
    Если бы это, не дай Бог, произошло с российским судном, местные либералы и всяческие сторонники навального стонали бы от восторга, разразились бы длинными статьями и комментариями в российских "демократических" СМИ, а так - короткая заметка...
    alavrin
  19. isker Сегодня, 07:32
    Да всёвыврете!
    А дело было так:
    матрос Салимджанов, ранее внедренный в японский экипаж контейнеровоза с целью проверки нового РЭБ, замаскированной под обычный контейнер и делающей корабль-носитель "невидимым", по команде включил данное оборудование и "выключил" пару штуцеров, в результате чего, после столкновения, контейнер с оборудованием - благополочно затонул в руки подводных плавцов караулившей его нашей субмарины! Сам Салимджанов, вслед за контейнером, так же благополучно был доставлен на борт лодки, прямо к "обмытию" его очередного звания!
    "Один из матросов экипажа и часть груза остались до сих пор не найденными" "Википедия", (с) 2017
    isker
  20. мичман Сегодня, 07:38
    Уровень разрушений напоминает масштаб таких же разрушений на эсминце США, когда его выталкивал наш СКР из отечественных территориальных вод. Помните это было в 80-х годах на Черном море. Честь имею.
    мичман
  21. Рабинович_007 Сегодня, 07:44
    Да уж, неужели места нет в океане разъехаться.
    Рабинович_007
  22. Умник Сегодня, 07:44
    Путинский контейнеровоз
    Умник
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