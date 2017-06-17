Как "русские" в Нью-Йорке Свободу перекрыли

Американские СМИ публикуют статьи, в которых выражается негодование в связи с тем, что в Нью-Йорке была «перекрыта Свобода». Речь идет о том, что российский бизнесмен Евгений Швидлер поставил свою яхту на якорь так, что она перекрыла обзор главной американской достопримечательности и главного символа США – статуи Свободы.Негодование американских «партнёров» нарастает ещё и в связи с тем, что Швидлер выбрал бухту у статуи Свободы как место для периодических «парковок» своей яхты. Первый случай причаливания именно к этому месту был отмечен в середине апреля. Тогда яхта простояла, перегораживая вид на статую, около двух недель. Несколько дней назад яхта Швидлера вернулась на прежнее место. Это вызвало шквал критических замечаний в США. Приводятся жалобы "фермеров, приехавших в Нью-Йорк, чтобы насладиться видом на достопримечательность". Фермеры оказались разочарованы...В США газеты выходят под заголовками, в которых заявлено о «посягательстве «русских на свободу». При этом в США многие явно не в курсе того, что господин Швидлер, являющийся одним из совладельцев компании Millhouse, с некоторых пор имеет паспорт гражданина США.New York Post сообщает о том, что перегородившая вид на статую Свободы яхта Le Grand Bleu («Голубая бездна») была в своё время подарена «российско-американскому бизнесмену» Швидлеру Романом Абрамовичем. Яхта имеет длину около 113 м, ширину более 13 м и осадку 4,6 м и является одной из крупнейших частных яхт в мире. Построена на верфи Bremer Vulkan в Германии в 2000 году. Изначально принадлежала американскому бизнесмену Джону МакКоу, потом её купил Абрамович. На борту яхты 10 комфортабельных кают для 20 гостей. Экипаж, включая обслуживающий персонал – 35 человек.