07:49 17 июня

Как "русские" в Нью-Йорке Свободу перекрыли

Американские СМИ публикуют статьи, в которых выражается негодование в связи с тем, что в Нью-Йорке была «перекрыта Свобода». Речь идет о том, что российский бизнесмен Евгений Швидлер поставил свою яхту на якорь так, что она перекрыла обзор главной американской достопримечательности и главного символа США – статуи Свободы.

Негодование американских «партнёров» нарастает ещё и в связи с тем, что Швидлер выбрал бухту у статуи Свободы как место для периодических «парковок» своей яхты. Первый случай причаливания именно к этому месту был отмечен в середине апреля. Тогда яхта простояла, перегораживая вид на статую, около двух недель. Несколько дней назад яхта Швидлера вернулась на прежнее место. Это вызвало шквал критических замечаний в США. Приводятся жалобы "фермеров, приехавших в Нью-Йорк, чтобы насладиться видом на достопримечательность". Фермеры оказались разочарованы...

Как "русские" в Нью-Йорке Свободу перекрыли



В США газеты выходят под заголовками, в которых заявлено о «посягательстве «русских на свободу». При этом в США многие явно не в курсе того, что господин Швидлер, являющийся одним из совладельцев компании Millhouse, с некоторых пор имеет паспорт гражданина США.

New York Post сообщает о том, что перегородившая вид на статую Свободы яхта Le Grand Bleu («Голубая бездна») была в своё время подарена «российско-американскому бизнесмену» Швидлеру Романом Абрамовичем. Яхта имеет длину около 113 м, ширину более 13 м и осадку 4,6 м и является одной из крупнейших частных яхт в мире. Построена на верфи Bremer Vulkan в Германии в 2000 году. Изначально принадлежала американскому бизнесмену Джону МакКоу, потом её купил Абрамович. На борту яхты 10 комфортабельных кают для 20 гостей. Экипаж, включая обслуживающий персонал – 35 человек.

Использованы фотографии: NYP, William Farrington
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Комментарии 24

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  1. МВГ Сегодня, 06:20
    Оооо! Американские СМИ совсем бы взвыли, узнав, как в МОСКВЕ паркуются )))
    МВГ
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:02
      Пусть радуются , а то когда нибудь русская АПЛ там всплывет (типо перекурить и отлить..))))
      ОТДЕЛ
  2. Комментарий был удален.
  3. Бензорез Сегодня, 06:24
    Российский бизнесмен, с приятной русской фамилией Швидлер! Уже это говорит мне немало...
    Бензорез
    1. Подрезчик Сегодня, 06:33
      Цитата: Бензорез
      Российский бизнесмен, с приятной русской фамилией Швидлер! Уже это говорит мне немало...

      Вы молодца! Только добавить ..." закрывающий обзор всем честным американцам, смотрящим на ...."
      Подрезчик
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:04
        Американские СМИ публикуют статьи, в которых выражается негодование в связи с тем, что в Нью-Йорке была «перекрыта Свобода». Речь идет о том, что российский бизнесмен Евгений Швидлер поставил свою яхту на якорь так, что она перекрыла обзор главной американской достопримечательности и главного символа США – статуи Свободы.
        да пару ПКР ему в борт...
        андрей юрьевич
  4. Logall Сегодня, 06:25
    У них на всё один заголовок. Русские виновны и всё тут. Не в чём не хотят разбираться, назначили и дело закрыто. Их народ наверное всё происходящее видит так:
    Logall
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 06:34
    ... ну так хорошо, что этот "русский Швидлер" не натянул бельевые веревки к статуе, и не развесил на просушку бельё... а чего ей будет - она ведь статуя!!! laughing
    a.s.zzz888
    1. ЛукичЪ Сегодня, 07:02
      Цитата: a.s.zzz888
      и не развесил на просушку бельё...

      смотря чьё бельё. журналюжки могут и трамповское разглядеть. а там недалеко до слушаний в сенате....
      ЛукичЪ
  6. Горный стрелок Сегодня, 06:34
    Такой шикарный троллинг! Новоприобретенный американский гражданин запаковал свой пепелац всем поперёк? Так свобода же! Все что не запрещено - разрешено!
    Горный стрелок
    1. ЛукичЪ Сегодня, 07:04
      Цитата: Горный стрелок
      Новоприобретенный американский гражданин запаковал свой пепелац всем поперёк?

      да там вроде запрещающих знаков нету request
      ЛукичЪ
  7. Комментарий был удален.
  8. Stoler Сегодня, 06:45
    : lol "" Приводятся жалобы "фермеров, приехавших в Нью-Йорк, чтобы насладиться видом на достопримечательность". ""- Я когда вижу эту "картину" - " Фермер наслаждающийся видом статуи свободы"" fellow -Почему то ржать начинаю!!! laughing laughing laughing
    Stoler
    1. ЛукичЪ Сегодня, 07:08
      Цитата: Stoler
      чтобы насладиться видом на достопримечательность"

      а сзади никак нельзя? laughing
      ЛукичЪ
  9. Баракуда Сегодня, 06:45
    Ну Швидлер явно не патриот России. Но пусть привыкают. А может это русские хакеры по Глонасcу ее паркуют. ? Перепились все в шапках ушанках с балалайками. wink
    И совсем все забыли, что из Уральской меди данная леди.
    Баракуда
    1. Котище Сегодня, 07:41

      Медный рудник. Нижний Тагил.
      Котище
      1. Баракуда Сегодня, 07:46
        Как все правильно- церковь-колокольня и заводская труба. Верь и трудись.
        Баракуда
  10. Хубун Сегодня, 06:58
    Им бы радоваться что это не российский боевой корабль
    Хубун
    1. ЛукичЪ Сегодня, 07:09
      Цитата: Хубун
      Им бы радоваться что это не российский боевой корабль

      а кто знает, что там абрамович в подарок под палубой спрятал laughing
      ЛукичЪ
      1. Баракуда Сегодня, 07:15
        Ну что-то подобное поместилось бы
        Баракуда
  11. rotmistr60 Сегодня, 07:04
    ... выражается негодование... заявлено о «посягательстве «русских на свободу».

    Ну с этим понятно. Кто кроме русских (хотя у бизнесмена явно другая национальность). Поражает, а вернее уже не удивляет, что американские СМИ опять усмотрели русский след напрочь отбросив российско-американское гражданство. "Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало". Наверное уже подустали Трампа склонять.
    rotmistr60
  12. wasjasibirjac Сегодня, 07:12
    и чем эти "фермеры" не довольны. посмотрите, какая красивая яхта. чем не достопримечательность? yes
    wasjasibirjac
  13. Рабинович_007 Сегодня, 07:14
    Не красиво себя ведёт. Туристы любуются же.
    Забрать яхту, депортировать.
    Рабинович_007
    1. Б.Т.В. Сегодня, 07:23
      Цитата: Рабинович_007
      Забрать яхту, депортировать.


      Забрать яхту у Швидлера?! Рабинович, да, Вы, шутник!
      Б.Т.В.
  14. Mavrikiy Сегодня, 07:24
    Скромнее нужно быть, американцы . Яхта покрасивше будет, чем облупленная бетонная д.... у-р-а.
    Mavrikiy
  15. Altona Сегодня, 07:43
    Единственно могу сказать, что на фото судно размером с эсминец. И такие суда наши "бизнесмены" дарят друг другу.
    Altona
  16. К-50 Сегодня, 07:49
    А разве "места парковок" яхт выбираются из личного желания, а не распоряжением порта? Что-то мне всегда казалось, что акваторией порта и местами стоянок кораблей управляет администрация порта. winked
    К-50
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