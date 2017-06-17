Теракт в Иерусалиме

Из Израиля приходят сообщения о террористическом акте в Иерусалиме. Сообщается, что четверо палестинцев напали на сотрудников полиции, патрулировавших на тот момент Старый город – у Шмейхских ворот. Один из нападавших пытался применить самодельное стрелковое оружие. По некоторым данным, это переделка шведского пистолета-пулемёта Carl Gustaf M/45 (переделка «Акаба»).Трое других палестинцев набросились на стражей правопорядка с кухонными ножами.В результате ранения получили четыре человека, среди которых двое сотрудников израильской полиции, включая 22-летнию девушку. Она срочно госпитализирована. Её состояние оценивается как крайне тяжёлое. Среди пострадавших и двое случайных прохожих арабского происхождения. Ранения они получили в результате выстрелов представителей полиции, которые могли посчитать их причастными к нападению. Их состояние оценивается как средней тяжести. Раненых прохожих доставили в клинику "Шаарей Цедек".Трое нападавших нейтрализованы сотрудниками полиции.Кадры с места событий:От большего числа жертв спасло то, что у террориста при попытке начать стрельбу произошло заклинивание оружия, после чего он бросил пистолет-пулемёт и скрылся с места теракта. Ведутся его активные поиски.