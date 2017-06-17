07:49 17 июня

Теракт в Иерусалиме

Из Израиля приходят сообщения о террористическом акте в Иерусалиме. Сообщается, что четверо палестинцев напали на сотрудников полиции, патрулировавших на тот момент Старый город – у Шмейхских ворот. Один из нападавших пытался применить самодельное стрелковое оружие. По некоторым данным, это переделка шведского пистолета-пулемёта Carl Gustaf M/45 (переделка «Акаба»).

Трое других палестинцев набросились на стражей правопорядка с кухонными ножами.

В результате ранения получили четыре человека, среди которых двое сотрудников израильской полиции, включая 22-летнию девушку. Она срочно госпитализирована. Её состояние оценивается как крайне тяжёлое. Среди пострадавших и двое случайных прохожих арабского происхождения. Ранения они получили в результате выстрелов представителей полиции, которые могли посчитать их причастными к нападению. Их состояние оценивается как средней тяжести. Раненых прохожих доставили в клинику "Шаарей Цедек".


Трое нападавших нейтрализованы сотрудниками полиции.

Теракт в Иерусалиме


Кадры с места событий:


От большего числа жертв спасло то, что у террориста при попытке начать стрельбу произошло заклинивание оружия, после чего он бросил пистолет-пулемёт и скрылся с места теракта. Ведутся его активные поиски.

Использованы фотографии: Пресс-служба полиции Израиля
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Комментарии 38

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  1. svp67 Сегодня, 06:42
    Лишнее доказательство того, что для террористов все равно КОГО убивать... Думаю, что очень быстро они пожалеют об этом своем гнусном деянии. Всем пострадавшим от рук нелюдей - скорейшего выздоровления
    svp67
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 06:55
      Цитата: svp67
      Думаю, что очень быстро они пожалеют об этом своем гнусном деянии. Всем пострадавшим от рук нелюдей - скорейшего выздоровления

      Мои соболезнования пострадавшим, вот как бы Сирию не обвинили и бомбардировке не подвергли..
      А Израилю стоило бы задуматься , почему арабы кидаются на полицейских с ножами...
      ОТДЕЛ
      1. Чеширский Сегодня, 07:07
        Соболезнования пострадавшим, скорейшего и полного выздоровления.
        А Израилю стоило бы задуматься , почему арабы кидаются на полицейских с ножами...

        hi Михан, а кто кроме Израиля об этом задумывается?
        Чеширский
      2. Лопатов Сегодня, 07:30
        Цитата: ОТДЕЛ
        А Израилю стоило бы задуматься , почему арабы кидаются на полицейских с ножами...

        Отрабатывают очередной транш из Катара?
        Лопатов
      3. victorsh Сегодня, 07:35
        А чего"думать"?Сравните территорию Израиля со дня основания и теперь.Страна-захватчик.И только НЕ надо нашим"друзьям"из Израиля говорить-мы оборонялись и случайно"оттяпали у соседей их земли.
        P.S.Удивительно.А почему в столице Израиля нет памятника основателю этого государства-И.В.Сталину(ирония)?
        victorsh
        1. Арон Заави Сегодня, 07:47
          Цитата: victorsh
          А чего"думать"?Сравните территорию Израиля со дня основания и теперь.Страна-захватчик.И только НЕ надо нашим"друзьям"из Израиля говорить-мы оборонялись и случайно"оттяпали у соседей их земли.

          И не говори. Сравни территорию РФ ну в 2013 году и сегодня.
          Арон Заави
    2. Ольгович Сегодня, 06:55
      Цитата: svp67
      Лишнее доказательство того, что для террористов все равно КОГО убивать.


      Из статьи:
      Старый город: четверо палестинцев напали на сотрудников полиции
      , а не просто прохожих.

      А Старый город-это оккупированный Израилем палестинский Восточный Иерусалим.
      Соответственно полиция-оккупационная.
      Ольгович
      1. svp67 Сегодня, 06:59
        Цитата: Ольгович
        А Старый город-это оккупированный Израилем палестинский Восточный Иерусалим.

        Это кто ж вам сказал, там полно и еврейских святынь, и христианских... И Израиль его не у Палестинцев отвоевал, а у Иордании. которая как раз и захватила его у Палестины. Как Вам ТАКОЙ ПИРОГ?
        Цитата: Ольгович
        , а не просто прохожих.

        Из той же статьи:
        Среди пострадавших и двое случайных прохожих арабского происхождения.

        Вы хоть читайте материал полностью.
        svp67
        1. Jovanni Сегодня, 07:45
          Цитата: svp67
          Из той же статьи:
          Среди пострадавших и двое случайных прохожих арабского происхождения.
          Вы хоть читайте материал полностью.

          Ну, если ещё внимательнее прочитать, в статье сказано что это в них полиция отстрелялась по ошибке. Хотя террористов это никак не оправдывает. Сочувствую всем пострадавшим. Особенно девушку жалко, ну что за нелюди! 22 года...
          Jovanni
    3. Tusv Сегодня, 07:05
      Цитата: svp67
      Лишнее доказательство того, что для террористов все равно КОГО убивать.

      Лишнее доказательство, что террористы - бездельники их надо пристроить. Смотрим на - Чеченский спецназ. Вчера были врагами, сегодня кадык вырвут за Россию. Этому Моссад не учит. Потихочечку по маленечку убирать то западло служить Евреям. Действительно Арабы присягнут ненавистным Штатам, чем дадут процветать своему народу вместе с Евреями. Это надо искоренить. Не по Еврейски, а по Русски надо. Но увы. Не умеют. Терпежу нехватает. Из за этой долгопятости страдают ни в чем не повинные люди
      Tusv
  2. Рабинович_007 Сегодня, 06:43
    Девушка скончалась, я прочитал новости. Теракт был вчера.
    Рабинович_007
    1. svp67 Сегодня, 06:48
      Цитата: Рабинович_007
      Девушка скончалась, я прочитал новости. Теракт был вчера.

      Соболезную семье погибшей и всему народу Израиля.
      svp67
    2. AleksPol Сегодня, 06:48
      Земля Ей будет пухом . Жалко девушку .
      AleksPol
  3. kirillovleva Сегодня, 06:49
    Змея укусила хозяина - меньше надо бандитов лечить в своих госпиталях.
    kirillovleva
  4. Комментарий был удален.
    1. AleksPol Сегодня, 06:56
      Ответить нечего . Не дай Бог , такое у Вас семье случиться . Уважаемый умейте быть Человеком в любой ситуации . И не плюйте в колодец , может и водицы с него придётся попить
      AleksPol
    2. Рабинович_007 Сегодня, 07:00
      Satum

      Возвращаю проклятие обратно.
      Рабинович_007
  5. Горный стрелок Сегодня, 06:51
    Соболезнование родным и близким. Жаль девочку, молоденькая совсем...
    Урода, сбежавшего, найдут, не сомневаюсь, даже на дне морском.
    Горный стрелок
  6. Рабинович_007 Сегодня, 06:53
    Всё, Нетаньяг, пора в отставку со всем правительством.

    ХАМАС приветствовал теракт в Иерусалиме http://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-4976858,
    00.html

    ИГ и ХАМАС поспорили об ответственности за убийство израильской пограничницы https://vz.ru/news/2017/6/17/874929.html


    партия Абу-Мазена обвиняет Израиль в убийстве "трех невинных палестинцев"
    http://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-4976868,
    00.html
    Рабинович_007
  7. Logall Сегодня, 06:55
    [/quote]Среди пострадавших и двое случайных прохожих арабского происхождения. Ранения они получили в результате выстрелов представителей полиции, которые могли посчитать их причастными к нападению. [quote]

    Как американцы прям. Те без выяснения негров (афроамериканцев) мочат, а эти арабов.
    Logall
  8. Ихрек Сегодня, 06:57
    Это всё последствия политики Израильских властей. Неужели они собрались вечно проводить такую политику? Мои соболезнования родственникам всех погибших.
    Ихрек
  9. Баракуда Сегодня, 06:57
    Это все хреново конечно. Но Израилю бы стоило задуматься. Пол века ничего не научило. Так и будет продолжаться. sad И по моему это не для кого не секрет.
    Баракуда
  10. АлНиколаич Сегодня, 06:58
    Теракт , против кого бы не был направлен, дело бесчестное и грязное! Скорейшего выздоровления раненым, земля пухом погибшей...
    Скорейшей кары террористам!
    АлНиколаич
  11. Рабинович_007 Сегодня, 06:59
    Спасибо за службу, соболезную.

    Рабинович_007
    1. Комментарий был удален.
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 07:33
      Красивая...Что же вы девушек своих под ножи подставляете? Мужиков нет ...
      ОТДЕЛ
  12. Комментарий был удален.
  13. Daemonicus Сегодня, 07:03
    Соболезную семье и всему израильскому народу.
    Ps. Не обращайте здесь внимания на уродов, они есть в каждой семье, к сожалению.
    Daemonicus
  14. rotmistr60 Сегодня, 07:10
    Теракт в любой стране приносит только горе. Мои соболезнования.
    rotmistr60
  15. AleksPol Сегодня, 07:13
    Да люди , читаю коменты и офигиваю . Радоваться гибели людей , это что то . Погибла девчёнка , защищающая свою страну . а вы навесили столько ярлыков , что стыдно становится . О мёртвых или хорошее или ничего . Хотя признаюсь , не уважаю Евреев ухавших в Израиль , и поучающих нас как жить . Хотя среди моих знакомых много Евреев , но наших Российских . Которые не смотались , а живут нашей жизнью . И если честно с удовольствием подискутировал с Евреем , который родился и вырос Израиле , а не смотался туда .
    AleksPol
  16. Познающий Сегодня, 07:13
    Вот что нравиться, так это фраза "Трое нападавших нейтрализованы сотрудниками полиции". Быстренько обнулили.Наверное там полицейские менее скованы различными инструкциями...
    Познающий
  17. кедр Сегодня, 07:15
    Террор на БВ стал нормой и ему потворствуют, подпитывают и вооружают, в результате появился кровавый ИГИЛ. Израйль давно должен был быть в первых рядах борцов с террором ИГИЛ, но этого нет. Следовательно ожидать прекращения терактов не приходится, к большому сожалению сегодняшние жертвы не первые и не последние.
    Зрим в корень, террор встроен во внешнюю да и внутреннюю политику многих государств.
    кедр
  18. профессор Сегодня, 07:16
    "Исламское государство" заявило об ответственности за теракт в Иерусалиме, ХАМАС опровергает
    http://www.newsru.co.il/israel/17jun2017/is_hamas
    _101.html
    В ночь на субботу, 17 июня, на сайтах, ассоциированных с "Исламским государством", было опубликовано заявление, в котором утверждается, что теракт в Иерусалиме, в результате которого была убита израильская пограничница, осуществили "львы" ИГ.

    Вскоре после этого на сайтах террористической организации ХАМАС было опубликовано ответное заявление, в котором было сказано, что теракт осуществили "бойцы палестинского сопротивления". ХАМАС опровергает, что к этому нападению могли быть причастны боевики ИГ.

    Опубликованы имена террористов: Абу аль-Бураа аль-Макдиси, Абу Хасан аль-Макдиси и Абу Рабах аль-Макдиси, проживавшие в деревнях Дир Абу Машаль и Шукба.

    Как сообщалось ранее, в пятницу, 16 июня, около 19:40, в Иерусалиме, на улице султана Сулеймана, трое арабских террористов осуществили два нападения. Двое террористов открыли стрельбу по сотрудникам полиции и бойцам МАГАВ, и попытались атаковать их с применением холодного оружия. В это же время у Шхемских ворот араб, вооруженный ножом, напал на сотрудницу пограничной полиции. В течение нескольких секунд девушка боролась с террористом, пытавшимся отобрать ее оружие, затем он ударил ее ножом. Бойцы МАГАВ открыли огонь по нападавшему, в результате чего он был уничтожен.

    Девушка была доставлена в больницу "Адаса Эйн-Керем" в критическом состоянии. Несмотря на усилия врачей, она скончалась.

    Террористы были ликвидированы.

    Имя погибшей: Адас Малка, 23 года. Посмертно ей присвоено звание прапорщика. Адас проходила срочную службу в пограничной полиции и 15 месяцев назад подписала контракт о продолжении службы
    Да будет благословенно имя её.

    PS
    профессор
  19. Рабинович_007 Сегодня, 07:18
    Хорошо что заголовок не такой как здесь sad Когда это прекратиться?

    Израильские полицейские застрелили в Иерусалиме трех палестинцев https://ria.ru/world/20170616/1496703937.html

    Я написал письмо - жалобу на сайте кремля.
    Рабинович_007
  20. anjey Сегодня, 07:18
    а вы F -35 против кухонного ножа, бытовуха какая то,в Москве больше поножовщины со стороны нацменов чем у вас
    anjey
    1. anjey Сегодня, 07:25
      в израиле исскуствено раздувается терроризм,что б выбивать и пилить бабло,чего стоят дурацкие обстрелы самодельными ракетами по пустыне,в белый свет как в копеечку_это не терроризм или самими иницинированые акции с минимумом ущерба -зато ответка крутая ,танки ,самолеты и большие жертвы со стороны палестинцев !короче терроризм в израиле -это камуфляж геноцида палестинцев!
      anjey
      1. anjey Сегодня, 07:36
        не ходите по улицам обвешанными оружием и никто не нападет,похоже цель была захват оружия
        anjey
        1. anjey Сегодня, 07:37
          а самое главное не убивайте неевреев они тоже люди
          anjey
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 07:37
        Цитата: anjey
        в израиле исскуствено раздувается терроризм,что б выбивать и пилить бабло,чего стоят дурацкие обстрелы самодельными ракетами по пустыне,в белый свет как в копеечку_это не терроризм или самими иницинированые акции с минимумом ущерба -зато ответка крутая ,танки ,самолеты и большие жертвы со стороны палестинцев !короче терроризм в израиле -это камуфляж геноцида палестинцев!

        А ведь вы правы..! Сейчас на весь мир раздуют и авиацию в воздух поднимут и танки к границам подведут и .д. Понты будут очередные..А девушку подставили ,эх слов нет..
        ОТДЕЛ
        1. Рабинович_007 Сегодня, 07:42
          Цитата: ОТДЕЛ
          слов нет

          у вас ничего нет
          Рабинович_007
      3. Лопатов Сегодня, 07:43
        Во многом Вы правы. Это действительно ради того, чтобы "выбивать и пилить бабло". Только евреи к этому не имеют отношения.
        Есть такие организации, как ХАМАС. Получающие финансирование извне. И это финансирование надо пилить. Часть идёт на совершение терактов. Сколько денег на это смогли выделить- такие и "акции". Мало денег- сработанная на коленке ракета летит куда попало.
        Ну а львиная доля финансирования идёт на сытую жизнь террористических функционеров. Которые сами "акции" не проводят, отправляют на них нищую "пехоту", зачастую подростков.
        Лопатов
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