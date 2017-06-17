Владимир Путин: США сознательно не публикуют разведданные о крушении "Боинга" под Донецком
В интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну Владимир Путин высказался по поводу изрядно затянувшегося расследования причин крушения MH17 под Донецком. Напомним, что нидерландская комиссия, занимающая расследованием дела, растянула расследование на три года, пытаясь всеми силами отмести важные улики, свидетельствующие о вине киевской стороны. С места крушения даже не были собраны все крупные обломки сбитого лайнера.
По словам Владимира Путина, позиция Запада, и в частности США, направлена на то, чтобы выгораживать истинных виновников катастрофы, которые сидят в Киеве.
Владимира Путина цитирует ТАСС :
По словам президента РФ, разведслужбы США могут обладать всей полнотой информации о крушении, но эта информация не раскрывается сознательно.
Владимир Путин:
По словам Владимира Путина, позиция Запада, и в частности США, направлена на то, чтобы выгораживать истинных виновников катастрофы, которые сидят в Киеве.
Владимира Путина цитирует ТАСС :
Все они хотели свалить вину на ополченцев в Донбассе и косвенно на Россию, которая поддерживает ополченцев. Если информацию противоречит этому, то тогда они (США) никогда её не раскроют.
По словам президента РФ, разведслужбы США могут обладать всей полнотой информации о крушении, но эта информация не раскрывается сознательно.
Владимир Путин:
Они пристально наблюдали за ситуацией на Украине после государственного переворота 2014 года. Я убежден, что так оно и есть. Они имеют разведданные. Но, к сожалению, доказательств этого нет в том, что мы получили от наших партнёров. Катастрофы «Боинга» никогда бы не случилось, если бы руководство Украины прислушивалось к нам и не начало полномасштабные военные действия. Именно украинские власти начали применять все виды вооружений в Донбассе.
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