Владимир Путин: США сознательно не публикуют разведданные о крушении "Боинга" под Донецком

Все они хотели свалить вину на ополченцев в Донбассе и косвенно на Россию, которая поддерживает ополченцев. Если информацию противоречит этому, то тогда они (США) никогда её не раскроют.

Они пристально наблюдали за ситуацией на Украине после государственного переворота 2014 года. Я убежден, что так оно и есть. Они имеют разведданные. Но, к сожалению, доказательств этого нет в том, что мы получили от наших партнёров. Катастрофы «Боинга» никогда бы не случилось, если бы руководство Украины прислушивалось к нам и не начало полномасштабные военные действия. Именно украинские власти начали применять все виды вооружений в Донбассе.