07:49 17 июня

Владимир Путин: США сознательно не публикуют разведданные о крушении "Боинга" под Донецком

В интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну Владимир Путин высказался по поводу изрядно затянувшегося расследования причин крушения MH17 под Донецком. Напомним, что нидерландская комиссия, занимающая расследованием дела, растянула расследование на три года, пытаясь всеми силами отмести важные улики, свидетельствующие о вине киевской стороны. С места крушения даже не были собраны все крупные обломки сбитого лайнера.

По словам Владимира Путина, позиция Запада, и в частности США, направлена на то, чтобы выгораживать истинных виновников катастрофы, которые сидят в Киеве.

Владимира Путина цитирует ТАСС :
Все они хотели свалить вину на ополченцев в Донбассе и косвенно на Россию, которая поддерживает ополченцев. Если информацию противоречит этому, то тогда они (США) никогда её не раскроют.



Владимир Путин: США сознательно не публикуют разведданные о крушении "Боинга" под Донецком


По словам президента РФ, разведслужбы США могут обладать всей полнотой информации о крушении, но эта информация не раскрывается сознательно.

Владимир Путин:
Они пристально наблюдали за ситуацией на Украине после государственного переворота 2014 года. Я убежден, что так оно и есть. Они имеют разведданные. Но, к сожалению, доказательств этого нет в том, что мы получили от наших партнёров. Катастрофы «Боинга» никогда бы не случилось, если бы руководство Украины прислушивалось к нам и не начало полномасштабные военные действия. Именно украинские власти начали применять все виды вооружений в Донбассе.


4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 19

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Mavrikiy Сегодня, 07:21
    США сознательно не публикуют разведданные о крушении "Боинга" под Донецком
    Да разве о нем одном?
    У них инфы со всех каналов.... Да и направляли Боинг не без их участия.
    Mavrikiy
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:27
      А я уже согласился ,что мы сбили...! laughing Надоела вся эта возня, не было бы боинга, что-нибудь другое упало или взорвалось! Привыкаем мужики и главное идем своим путем..Нас русских на колени не поставить! А мир мы изменим опять...
      ОТДЕЛ
    2. Подрезчик Сегодня, 07:29
      Правильно! Противник должен знать, что морда у него в соплях...Но какие сволочи, людей загубили и молчок...
      Подрезчик
    3. dorz Сегодня, 07:31
      Нужно говорить о оккупации американцами Сирии, а не сбитом Боинге.
      dorz
  2. svp67 Сегодня, 07:28
    США имеют ПОЛНУЮ информацию об этом происшествии, которую они получили как легально, так и не легально, через свои разведорганы и разведорганы НАТО. Район боевых действий на Ю-В Украины был под плотным присмотром специальных систем. В частности самолет ДРЛО "Авакс", ВВС ФРГ, "мониторил" его в то время. Будь у них, хоть что то, что нельзя было бы опровергнуть, в отношении ополчения, это они ДАВНО бы выложили. Вывод прост, значит в уничтожении этого самолета, уж точно виновата не Россия и ополчение Новороссии. Но признать это, значить признать, что например САНКЦИИ против России были введены БЕЗОСНОВАТЕЛЬНО.
    svp67
  3. Satum Сегодня, 07:28
    След сша там Везде )).А может и их союзников))
    Satum
  4. Altona Сегодня, 07:31
    Также США никогда не раскроют данные о подлинном убийстве Кеннеди вследствие заговора банкиров, никогда не ракроют данные о теракте 9/11 после которого началась крупномасштабная война в Афганистане, затем в Ираке и Ливии, и сейчас в Сирии. Это все элементы войны за мировое доминирование банкиров ФРС и транснациональных корпораций, которые подчинили себе государство США. Поэтому их интересы даже на скалах Антарктики, где кроме пингвинов никто не живет.
    Altona
    1. Logall Сегодня, 07:35
      Можно к сказанному только добавить:
      Logall
    2. Александр романов Сегодня, 07:36
      Цитата: Altona
      Также США никогда не раскроют данные о подлинном убийстве Кеннед

      Да легко,читаите ,если сможете laughing
      Рассекречивание по американски
      Александр романов
  5. Баракуда Сегодня, 07:32
    С места крушения даже не были собраны все крупные обломки сбитого лайнера.

    Ну так власти ДНР их и собирали. Автор статьи может не в курсе ? Или не все передали ? Оставили в заначке кусок фюзеляжа с отпечатками Обамы..?
    Баракуда
    1. Александр романов Сегодня, 07:39
      Цитата: Баракуда
      Ну так власти ДНР их и собирали. Автор статьи может не в курсе ?

      Собрано было всё,но Голанды отказались их забирать
      Александр романов
  6. Jovanni Сегодня, 07:34
    Да это и не разведданные по большому счету. Эта информация у них может проходить по другим разделам. Что-то типа "наши планы", "реализация их" и "результаты". Результаты, кстати, очень успешные. Залили дерьмом Россию с ног до головы...
    Jovanni
  7. Altona Сегодня, 07:39
    Цитата: Александр романов
    Да легко,читаите ,если сможете

    -----------------------
    Демон ты, Романов. Знаешь же, что я мелкие буквы читать не могу. laughing
    Altona
  8. asbond Сегодня, 07:39
    Путин, судя по высказываниям последнего времени, только сейчас (!) начал терять надежду на взаимопонимание с "партнерами". А до этого, видимо, все надеялся убедить-достучаться. Но лучше поздно, чем никогда. Что дальше будем делать, Владимир Владимирович? Может уже пора не оглядываться на залужных недрузей и делом таки заняться?
    asbond
    1. Александр романов Сегодня, 07:42
      Цитата: asbond
      Может уже пора не оглядываться на залужных недрузей и делом таки заняться?

      И так занимаемся
      Александр романов
  9. Tusv Сегодня, 07:39
    Ну не умеют Русские ПВОшики по мирному эшелону бить. Сушки перепроверят. и уйдут веером если чё. Это азбука
    Tusv
  10. rotmistr60 Сегодня, 07:43
    США сознательно не публикуют разведданные о крушении "Боинга" под Донецком

    А чего ждать от "партнера", с которым в финансовой сфере заигрываем. Часто сами создаем ситуацию, чтобы нас склоняли, обвиняли, строили козни. Если тебе в лицо плюют, то нужно не утираться надеясь, что образумится, а дать по фейсу хорошенько.
    rotmistr60
  11. tatra Сегодня, 07:45
    Запад -это тоталитарная секта во главе с американцами . Вот как только Обама в этот же день ,или на следующий день после того ,как был сбит самолет ,сказал ,что его сбили ополченцы ,всё ,сразу стало понятно ,что эта версия и будет "единственно правильной " у Запада .
    tatra
  12. Александр War Сегодня, 07:47
    Сильнейшее землетрясение в Йеллоустонском нац. Парк, Вайоминг: 15 июня — 4.5 балла. Странное совпадение… самолет НАСА Boeing 747SP (Стратосферная обсерватория для инфракрасной астрономии (SOFIA)) начало контролировать этот район с 12 июня. Вулкан Йеллоустоун нажмите на 72 землетрясений в течение 24 часов, землетрясений движется к зоне Кальдеры
    Александр War
Картина дня