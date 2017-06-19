07:54 19 июня

Не пора ли генералам от оборонки прекратить решать задачи лейтенантов и полковников?

Не прошло и месяца с того момента, когда мы опубликовали свою версию развития событий в свете принятия новой Государственной программы вооружения армии до 2025 года. Как это часто случается, заинтересованные стороны заняли выжидательную позицию. Кто-то должен сделать первый шаг. А первым всегда сложнее, чем остальным. Их бьют... Причем все. Даже союзники, в надежде на какие-то льготы в дальнейшем.



Первыми не выдержали военные. Точнее, начальник Главного управления вооружений Министерства обороны Борис Наконечный. Огромные средства, которые вкладывает МО РФ в разработку новых видов вооружений, в модернизацию военного производства, естественно, дают надежду военным на получение реально новейшего оружия. А темпы производства уже сегодня таковы, что при их сохранении мы перевооружим армию примерно за 2,5-3 года. А значит, через 3 года остро встанет проблема загрузки мощностей оборонных предприятий заказами.


Нельзя сказать, что данная проблема возникла только сегодня. Или даже вчера. Аналитики военного ведомства прекрасно просчитали свои возможности и возможности оборонной промышленности. Более того, они даже вывели примерную сумму, которая была необходима министерству для успешной реализации своих замыслов. 55 триллионов рублей! Естественно, как это принято в армии, с "ефрейторским зазором".

Но тут случилось вполне предсказуемое действо. Вмешался Минфин. Денег не дадим! Вам и 12 триллионов хватит. Ведомство Шойгу действительно умерило свои аппетиты — до 30 триллионов. А к концу прошлого года вообще до 22! Я не знаю причину такой сговорчивости. Но предполагаю, что виноват президент России. Его заявление мы рассмотрим чуть ниже.

Практически, если сравнивать две программы, ту, которая реализуется сегодня, и ту, которая готовится к реализации, то МО РФ суммой 22 триллиона предложило идентичную программу. Напомню, на сегодня реализуется программа стоимостью в 23 триллиона. Однако Минфин и с этой суммой не согласился. Стране действительно не хватает денег на такие траты. Как вы помните, компромисс двух министерств вылился в сумму 17 триллионов рублей.

А теперь позволю себе вернуть вас в совсем недавнее прошлое. В то прошлое, которым нас попрекают даже сегодня. Точнее, попрекают не самим прошлым, а сохранившимися остатками. Помните СССР с его могучей оборонной промышленностью? Мы выпускали технику и вооружение не хуже, а иногда и лучше мировых стандартов. На "номерных" заводах существовали такие технологии, о которых большинство советских людей даже не слышали.

И в то же время продукция для населения была достаточно низкого качества. Наши телевизоры уступали западным образцам. Наши автомобили — тем более. Перечень продукции можно продолжать бесконечно. Даже то, что у нас было изначально лучше, мы не могли или не хотели красиво упаковать. Даже в мелочах.

Ветераны ещё помнят наш позорный ответ западным полиэтиленовым пакетам, которые молодым поколением воспринимается просто как тара, способ переноски вещей из магазина домой. Открою "тайну" для молодежи. В "перестроечный период" мы ходили с пакетами... из мешковины. А красочные рисунки на этих "пакетах" заменял трафарет с изображением Аллы Пугачевой. Но это так, ностальгия о прошлом...

Возникает вопрос о причинах такого дисбаланса. А причины были на поверхности. Секретность оборонных предприятий и разработок и государственное финансирование по полной программе. У оборонщиков не было необходимости выпускать "свои" разработки в гражданское производство. Предприятия прекрасно жили за счет бюджета.

Кстати, опять экскурс в прошлое. Что случилось с предприятиями оборонной отрасли в перестройку? Ответ, как мне кажется, сейчас для многих читателей очевиден. Их разрушали, дерибанили, банкротили и прочее... А ответ-то неправильный! Просто потому, что мы видим и пишем о тех предприятиях, что занимались только военным производством.

Да, те предприятия, что практически не выпускали гражданской продукции, оказались в новых условиях у разбитого корыта. Денег из бюджета не давали, а танки или автоматы никто не покупал... Вот тогда-то и появились знаменитые "титановые лопаты", "летающие сковородки" производства авиазаводов и прочая одиозная продукция высокотехнологичного производства. Вместо самолета — кастрюля... Это верх деградации производства.

А , к примеру, Красногорский завод имени Зверева? Многие пользовались его продукцией и "на работе" и дома. Прицелы изготавливали именно там. Это я про работу. А где изготавливали знаменитые с 1952 года фотоаппараты "Зенит"? А известные многим читателям любительские 8-мм камеры "Кварц"? А шикарные 16-мм камеры "Красногорск"? А объективы "Гелиос", "МС Мир" и многое другое?

Такие предприятия быстро вписались в новую экономическую ситуацию. Просто перепрофилировав часть производства на наращивание гражданской составляющей. Прекрасный пример! Но не для нас. Позволю себе предположить, что для некоторых читателей я раскрыл "военную тайну".

Более того, этот пример не придуман на красногорском заводе и ему подобных предприятиях. Такая система действует на Западе давным-давно. Государство вовсе не обязано "держать на плаву" производителей военной техники и вооружения. Более того, производители должны бороться за государственные заказы. Конкуренция порождает прогресс.

Вроде бы очевидные факты. И перспективы для оборонки не радужные. Только вот что-то не особо видно, чтобы руководители ОПК "зашевелились". Даже прямое указание Владимира Путина, данное им в прошлом году на совещании по вопросам использования потенциала ОПК в производстве гражданского назначения было проигнорировано. Президент прямым текстом тогда сказал о необходимости "ориентироваться на потребности передовых наукоемких отраслей". Космические, информационные технологии. Медицина. Авиастроение. Судостроение. Энергетика...

Вспомните самый часто используемый в социальных сетях пример. "Если вы такие великие, то где российский мобильник? Где российские компы?" Ну, и далее по списку. А ведь действительно: где? Недавно я писал о РЛС "Воронеж". Какие технологии используются там?.. А в российских системах РЭБ? Мы опять решили работать "по-советски"?

Что это? Сознательное игнорирование современной ситуации? Или инертность мышления? Или ещё что-то? Если сегодня не "пнуть" руководителей оборонных концернов в сторону гражданского производства, то до "великой скорби" по поводу очередного разрушения предприятий остается всего 3 года! Не сто, не десять, а всего три! В 2020 у вас просто встанет половина производства!

Большинство читателей уже и слово "конверсия", наверное, забыло. А ведь есть такое слово. Причем в русском языке тоже. Более того, в России существует специальная программа конверсии. Государственная, между прочим. И деньги туда заложены не шуточные. 3 триллиона рублей!

Позволю себе напомнить руководителям отрасли о задачах поставленных президентом. Не философских рассуждениях о возможностях, а реально поставленных задачах. Владимир Путин четко обозначил временные рамки конверсии. К 2025 году гражданское производство в госкорпорациях должно составить не менее 30% от общего объема. А к 2030-му все 50%! Для непонятливых руководителей переведу "гос". Государственных!

Я не в коей мере не хочу сказать, что сегодня "начальники из ОПК" лежат на диванах и почивают на лаврах. Они действительно "пашут". И не на словах, а на деле. Судя по результатам о которых писал, в том числе, и я. Надо прямо отметить, впечатляющих результатах. Но... "Генералы" от ОПК потому и "генералы", что должны мыслить стратегически. Решение тактических задач вроде тех, которые решаются сейчас, оставьте офицерам. Что-то "лейтенантам", что-то "майорам", что-то "полковникам". Ваше дело — стратегия. Главком дал задание, будьте любезны предоставить своё решение на всю "компанию".

Один из моих друзей, человек достаточно немногословный, рассказал как-то историю из своих африканских приключений. О том, какое чувство гордости он тогда испытал. А африканских джунглях он обнаружил... советский приемник "Ишим". Местные об этом аппарате с уважением говорили "Шиши". И берегли. Потому, что лучшего не было. Ни у американцев, ни у европейцев, ни у японцев. Советский "Шиши"...

Может, и мы с гордостью будем рассказывать о лучших в мире мобильниках и компьютерах? Ведь поле деятельности у нас сегодня напоминает целину. На реках старенькие теплоходы. В аэропортах... Да куда ни глянь. Ведь меняют уже сегодня западные джипы на российские "Патриоты". Может, и на "Волги" будем?.. А чем отличается по сложности производство речной теплоход от военного катера? Теплоходик-то попроще будет. Даже самый навороченный. Да и потомок "кукурузника" на сельском аэродроме, где его примут с распростертыми руками, попроще Су...

"Генералы", 2020 год — уже вот он...
Автор: Александр Ставер


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Комментарии 12

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  1. Titsen Сегодня, 06:48
    Когда же вместо критики появятся предложения?

    Хотя бы диванные?

    Как играли классики в классических фильмах "Никогда! А что ты имел ввиду" в своей статейке?
    Titsen
    1. domokl Сегодня, 07:02
      Интересный комментарий...А для вас не выглядит предложением увеличение выпуска гражданской продукции? Честно, создается такое впечатление, что читать мы постепенно разучились...Не?
      Кто ещё должен "предложить" (тут нужно перекреститься), если даже предложение президента не услышали? Даже вы...
      domokl
  2. LÄRZ Сегодня, 07:15
    Возникает вопрос о причинах такого дисбаланса. А причины были на поверхности. Секретность оборонных предприятий и разработок и государственное финансирование по полной программе. У оборонщиков не было необходимости выпускать "свои" разработки в гражданское производство. Предприятия прекрасно жили за счет бюджета.
    Это всё было раньше. А сейчас: не будет "откатов"- не будет работы.
    LÄRZ
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 07:16
    Мнда.Всё чудесатее и чудесатее.Пора идти в церковь.Авось всевышний поможет.Хотя-бы с "кукурузником".Народ за 50-под тотальным увольнением на пенсию.Мне пара месяцев до юбилея.Молодёжь-только с красным дипломом.Сокращаются оклады и отпуска.МОКС пока не в строю.На 4 цеха подземных-2 человека.Электрик и водник.Загорится или затопит-не успеем даже крикнуть.Куча подстанций 6 КВ,немеряно воды.Ответственные за работоспособность оборудования-2 человека.На почти 7 км подземной территории.И ходит не только прямо.Отметки:от-32 до +24.Веселуха!В классики непоиграешь.Только-своеобразная рулетка с Макаровым.Авось осечка.
    ВЕРЕСК
  4. oracul Сегодня, 07:16
    Вроде бы всё правильно, всё сходится, а "ребёночек" не наш. Действительно Путин сказал, действительно "стратегия" определила задачу, только вот в чем беда - каждому "овощу" своё время. Время не терпит отлагательства в решении главной задачи - перевооружения, иначе, как говорил Сталин, "нас сомнут". Не хватает денег на ВС, а автор поднимает "волну" о гражданской продукции. Конечно, надо поднимать "гражданку", но никак не в ущерб безопасности. Временной лаг, для решения поставленной задачи, - годы. Главное грамотно определять приоритеты и не упускать из поля зрения. Вот и писать подобные статьи стоит тогда, когда располагаешь информацией о ничего не делании в этом направлении, когда реальные условия позволяют этим заниматься вплотную.
    oracul
    1. domokl Сегодня, 07:30
      А где вы прочитали про ущерб безопасности? Вы знаете что-то о конверсии? Я вот слышал, что на одном из авиазаводов вроде бы будут делать обшивку (что именно не знаю точно) для гражданских самолетов. И что? А почему не делать на других? Чем сегодня занимаются те цеха, которые были перепрофилированы на выпуск "кастрюль и ложек"?
      Для сохранения производства всегда необходимо производить и конкуренто способную гражданскую продукцию. Чтобы сохранить предприятия. А для нас это крайне актуально просто потому, что многие предприятия оборонки являются ещё и градообразующими...
      domokl
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 07:27
    Мнда.Всё чудесатее и чудесатее.Пора идти в церковь.Авось всевышний поможет.Хотя-бы с "кукурузником".Народ за 50-под тотальным увольнением на пенсию.Мне пара месяцев до юбилея.Молодёжь-только с красным дипломом.Сокращаются оклады и отпуска.МОКС пока не в строю.На 4 цеха подземных-2 человека.Электрик и водник.Загорится или затопит-не успеем даже крикнуть.Куча подстанций 6 КВ,немеряно воды.Ответственные за работоспособность оборудования-2 человека.На почти 7 км подземной территории.И ходит не только прямо.Отметки:от-32 до +24.Веселуха!В классики непоиграешь.Только-своеобразная рулетка с Макаровым.Авось осечка.
    И это на трёх погашенных РБМК.
    ВЕРЕСК
  6. ИмПерц Сегодня, 07:28
    Наши телевизоры уступали западным образцам

    "По государственным каналам в Турцию, к примеру, экспорта телевизоров в 1990 г не было вовсе! Однако в эту Турцию в тот год ввезли 2 млн. советских телевизоров — вся годовая продажа в СССР. Повторю — вся!
    Советские холодильники, свободно стоявшие в наших магазинах по цене 300-500 руб., шли в Африке по 2-2,5 тысячи долларов"
    http://mrpossessor.livejournal.com/407899.html
    ""...В том году частыми лицами за рубеж было вывезено 500 000 цветных телевизоров, 200 000 стиральных машин.
    Лишь одна иностранная семья вывезла только в 1988г. :
    392 холодильника,
    72 стиральные машины,
    142 кондиционера..."
    http://www.pravda.info/economics/146039.html
    ИмПерц
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:43
      шли в Африке по 2-2,5 тысячи долларов" А упал.Сейчас за такую денюшку и итальянский с интелектом взять можно.И кубатурой в почти 4 куба!Нифа се цену рисовали!
      ВЕРЕСК
  7. ОТДЕЛ Сегодня, 07:34
    Интересная статья , Ставер спасибо! Но немного грустно после прочтения ..Проблемы серьезные подняты автором!
    ОТДЕЛ
  8. Метроном Сегодня, 07:47
    Здравая статья. Не может и не должен ВПК сидеть на шее у государства и ждать подачек, должна быть конкуренция.
    Метроном
  9. мичман Сегодня, 07:54
    В период 1879 по 1989 годы в моем подчинении было 45 предприятий ОПК (6ГУ МРП СССР), где трудилось около 250 тыс специалистов. Многих предприятий нет , их обонкротили. На всех предприятиях ФЗП обеспечивался за счет выпуска ТНП, а средства от Гособоронзаказа шли на развитие предприятий. Темпы роста ВВП (ВРП) был не менее 15 %. Недавно прошел в СПб форум предприятия ВПК для ТЭК страны. Вы видели результаты форума?. А мы выпускали еще в то время для ТЭК СССР турбины, насосы, системы контроля, насадки для буров и тд. Нужна программа высокотехнологичных товаров гражданского назначения. Перечень есть? Нет. Это должен делать не рынок, а отраслевые институты Министерств. Недавно для Арктики мой НИИ (я продолжаю работать Ученым секретарем) дал предложения по этой продукции по заданию Министерства, молчок. Будем жить в свободном рынке, который все расставит по своим местам. "А кто не вписался в этот рынок, вымрет": чубайс. Честь имею.
    мичман
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