Не пора ли генералам от оборонки прекратить решать задачи лейтенантов и полковников?

Не прошло и месяца с того момента, когда мы опубликовали свою версию развития событий в свете принятия новой Государственной программы вооружения армии до 2025 года. Как это часто случается, заинтересованные стороны заняли выжидательную позицию. Кто-то должен сделать первый шаг. А первым всегда сложнее, чем остальным. Их бьют... Причем все. Даже союзники, в надежде на какие-то льготы в дальнейшем.Первыми не выдержали военные. Точнее, начальник Главного управления вооружений Министерства обороны Борис Наконечный. Огромные средства, которые вкладывает МО РФ в разработку новых видов вооружений, в модернизацию военного производства, естественно, дают надежду военным на получение реально новейшего оружия. А темпы производства уже сегодня таковы, что при их сохранении мы перевооружим армию примерно за 2,5-3 года. А значит, через 3 года остро встанет проблема загрузки мощностей оборонных предприятий заказами.Нельзя сказать, что данная проблема возникла только сегодня. Или даже вчера. Аналитики военного ведомства прекрасно просчитали свои возможности и возможности оборонной промышленности. Более того, они даже вывели примерную сумму, которая была необходима министерству для успешной реализации своих замыслов. 55 триллионов рублей! Естественно, как это принято в армии, с "ефрейторским зазором".Но тут случилось вполне предсказуемое действо. Вмешался Минфин. Денег не дадим! Вам и 12 триллионов хватит. Ведомство Шойгу действительно умерило свои аппетиты — до 30 триллионов. А к концу прошлого года вообще до 22! Я не знаю причину такой сговорчивости. Но предполагаю, что виноват президент России. Его заявление мы рассмотрим чуть ниже.Практически, если сравнивать две программы, ту, которая реализуется сегодня, и ту, которая готовится к реализации, то МО РФ суммой 22 триллиона предложило идентичную программу. Напомню, на сегодня реализуется программа стоимостью в 23 триллиона. Однако Минфин и с этой суммой не согласился. Стране действительно не хватает денег на такие траты. Как вы помните, компромисс двух министерств вылился в сумму 17 триллионов рублей.А теперь позволю себе вернуть вас в совсем недавнее прошлое. В то прошлое, которым нас попрекают даже сегодня. Точнее, попрекают не самим прошлым, а сохранившимися остатками. Помните СССР с его могучей оборонной промышленностью? Мы выпускали технику и вооружение не хуже, а иногда и лучше мировых стандартов. На "номерных" заводах существовали такие технологии, о которых большинство советских людей даже не слышали.И в то же время продукция для населения была достаточно низкого качества. Наши телевизоры уступали западным образцам. Наши автомобили — тем более. Перечень продукции можно продолжать бесконечно. Даже то, что у нас было изначально лучше, мы не могли или не хотели красиво упаковать. Даже в мелочах.Ветераны ещё помнят наш позорный ответ западным полиэтиленовым пакетам, которые молодым поколением воспринимается просто как тара, способ переноски вещей из магазина домой. Открою "тайну" для молодежи. В "перестроечный период" мы ходили с пакетами... из мешковины. А красочные рисунки на этих "пакетах" заменял трафарет с изображением Аллы Пугачевой. Но это так, ностальгия о прошлом...Возникает вопрос о причинах такого дисбаланса. А причины были на поверхности. Секретность оборонных предприятий и разработок и государственное финансирование по полной программе. У оборонщиков не было необходимости выпускать "свои" разработки в гражданское производство. Предприятия прекрасно жили за счет бюджета.Кстати, опять экскурс в прошлое. Что случилось с предприятиями оборонной отрасли в перестройку? Ответ, как мне кажется, сейчас для многих читателей очевиден. Их разрушали, дерибанили, банкротили и прочее... А ответ-то неправильный! Просто потому, что мы видим и пишем о тех предприятиях, что занимались только военным производством.Да, те предприятия, что практически не выпускали гражданской продукции, оказались в новых условиях у разбитого корыта. Денег из бюджета не давали, а танки или автоматы никто не покупал... Вот тогда-то и появились знаменитые "титановые лопаты", "летающие сковородки" производства авиазаводов и прочая одиозная продукция высокотехнологичного производства. Вместо самолета — кастрюля... Это верх деградации производства.А , к примеру, Красногорский завод имени Зверева? Многие пользовались его продукцией и "на работе" и дома. Прицелы изготавливали именно там. Это я про работу. А где изготавливали знаменитые с 1952 года фотоаппараты "Зенит"? А известные многим читателям любительские 8-мм камеры "Кварц"? А шикарные 16-мм камеры "Красногорск"? А объективы "Гелиос", "МС Мир" и многое другое?Такие предприятия быстро вписались в новую экономическую ситуацию. Просто перепрофилировав часть производства на наращивание гражданской составляющей. Прекрасный пример! Но не для нас. Позволю себе предположить, что для некоторых читателей я раскрыл "военную тайну".Более того, этот пример не придуман на красногорском заводе и ему подобных предприятиях. Такая система действует на Западе давным-давно. Государство вовсе не обязано "держать на плаву" производителей военной техники и вооружения. Более того, производители должны бороться за государственные заказы. Конкуренция порождает прогресс.Вроде бы очевидные факты. И перспективы для оборонки не радужные. Только вот что-то не особо видно, чтобы руководители ОПК "зашевелились". Даже прямое указание Владимира Путина, данное им в прошлом году на совещании по вопросам использования потенциала ОПК в производстве гражданского назначения было проигнорировано. Президент прямым текстом тогда сказал о необходимости "ориентироваться на потребности передовых наукоемких отраслей". Космические, информационные технологии. Медицина. Авиастроение. Судостроение. Энергетика...Вспомните самый часто используемый в социальных сетях пример. "Если вы такие великие, то где российский мобильник? Где российские компы?" Ну, и далее по списку. А ведь действительно: где? Недавно я писал о РЛС "Воронеж". Какие технологии используются там?.. А в российских системах РЭБ? Мы опять решили работать "по-советски"?Что это? Сознательное игнорирование современной ситуации? Или инертность мышления? Или ещё что-то? Если сегодня не "пнуть" руководителей оборонных концернов в сторону гражданского производства, то до "великой скорби" по поводу очередного разрушения предприятий остается всего 3 года! Не сто, не десять, а всего три! В 2020 у вас просто встанет половина производства!Большинство читателей уже и слово "конверсия", наверное, забыло. А ведь есть такое слово. Причем в русском языке тоже. Более того, в России существует специальная программа конверсии. Государственная, между прочим. И деньги туда заложены не шуточные. 3 триллиона рублей!Позволю себе напомнить руководителям отрасли о задачах поставленных президентом. Не философских рассуждениях о возможностях, а реально поставленных задачах. Владимир Путин четко обозначил временные рамки конверсии. К 2025 году гражданское производство в госкорпорациях должно составить не менее 30% от общего объема. А к 2030-му все 50%! Для непонятливых руководителей переведу "гос". Государственных!Я не в коей мере не хочу сказать, что сегодня "начальники из ОПК" лежат на диванах и почивают на лаврах. Они действительно "пашут". И не на словах, а на деле. Судя по результатам о которых писал, в том числе, и я. Надо прямо отметить, впечатляющих результатах. Но... "Генералы" от ОПК потому и "генералы", что должны мыслить стратегически. Решение тактических задач вроде тех, которые решаются сейчас, оставьте офицерам. Что-то "лейтенантам", что-то "майорам", что-то "полковникам". Ваше дело — стратегия. Главком дал задание, будьте любезны предоставить своё решение на всю "компанию".Один из моих друзей, человек достаточно немногословный, рассказал как-то историю из своих африканских приключений. О том, какое чувство гордости он тогда испытал. А африканских джунглях он обнаружил... советский приемник "Ишим". Местные об этом аппарате с уважением говорили "Шиши". И берегли. Потому, что лучшего не было. Ни у американцев, ни у европейцев, ни у японцев. Советский "Шиши"...Может, и мы с гордостью будем рассказывать о лучших в мире мобильниках и компьютерах? Ведь поле деятельности у нас сегодня напоминает целину. На реках старенькие теплоходы. В аэропортах... Да куда ни глянь. Ведь меняют уже сегодня западные джипы на российские "Патриоты". Может, и на "Волги" будем?.. А чем отличается по сложности производство речной теплоход от военного катера? Теплоходик-то попроще будет. Даже самый навороченный. Да и потомок "кукурузника" на сельском аэродроме, где его примут с распростертыми руками, попроще Су..."Генералы", 2020 год — уже вот он...