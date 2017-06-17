Сатановский: Мы заливаем американскую экономику деньгами Сегодня, 15:30 Российский политолог Евгений Сатановский раскритиковал вливание российских денег в американскую экономику. 0 Французская пропаганда и информационная война перед походом 1812 года Мученик за Веру и Отечество Евгений Родионов Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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