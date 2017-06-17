12:04 17 июня

Т-14 "Армата": самый защищенный танк в мире

Правда ли, что наш новейший танк «Армата» беспомощен перед американским противотанковым комплексом «Джавелин»? Почему русские танки так пугают натовских генералов и вашингтонских стратегов? Как работают танковые комплексы активной защиты «Штора» и «Афганит»? Когда, наконец, начнётся серийное перевооружение русской армии на бронетехнику нового поколения?




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Комментарии 4

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  1. Артур Бондар Сегодня, 10:10
    Есть управляемые ракеты которые горизонтально заходят в цель
    Артур Бондар
  2. Вождь краснокожих Сегодня, 11:11
    Господи... Какой бред... Заикаясь, ведущий подсматривает в бумажку и как мантру повторяет о неуязвимости "Арматы". Так же, наверное, неистовй Адольф талдычил до 1942 года, что из цехов выйдет супер танк "тигр" и русские поднимут руки вверх. Как известно, после первых же поражений отдельных тяжелых танковых батальонов, риторика изменилась...
    Ведущий "притягивает за уши" что ракета "джавелин" поразит именно необитаемую башню. С чего это? Скорее МТО - там излучение выше. Да и выживет ли экипаж, если над его головой сдетонирует боезапас? Параллельно, противореча самому себе, ведущий указывает, что даже старые советские РПГ и ПТУР еще "ого го". Категоричность в его заявлениях отчетливее напоминает фразу - неубиваемых нет...
    Вождь краснокожих
    1. АВП 518 Сегодня, 11:24
      Цитата: Вождь краснокожих
      Ведущий "притягивает за уши"

      Сказки дядюшки Римуса! С самого начала,любой кто служил скажет,что колонна на марше движется со скорость не быстрее чем движется самая медленная машина в колонне.А в атаку по пашне со скоростью 50 кмч,это вообще феерично!
      АВП 518
  3. armata37 Сегодня, 11:29
    Я искренне рад, что танкостроение не стоит на месте. Армата действительно новейший и перспективный танк. НО это балабольство вокруг "самый лучший, самый защищенный" с самого начала надоело.
    1. Реальных боев с применением танка не было (по крайней мере рядовому наблюдателю этого не известно).
    2. Любую технику можно вывести из рабочего состояния.
    3. Техника выживает чаще всего не из-за разных "примочек" и супер обвесов, а от компетентности, слаженности и профессиональности экипажа.

    Мое мнение: ролик для деревенщин.
    armata37
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