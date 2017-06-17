Т-14 "Армата": самый защищенный танк в мире

Правда ли, что наш новейший танк «Армата» беспомощен перед американским противотанковым комплексом «Джавелин»? Почему русские танки так пугают натовских генералов и вашингтонских стратегов? Как работают танковые комплексы активной защиты «Штора» и «Афганит»? Когда, наконец, начнётся серийное перевооружение русской армии на бронетехнику нового поколения?