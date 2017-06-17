12:06 17 июня

Бельгия продлила участие своих ВВС в коалиции США в Сирии и Ираке

Правительство Бельгии продлило с 1 июля по 31 декабря участие ВВС королевства в антитеррористической коалиции под эгидой США в Ираке и Сирии, сообщило агентство Belga.

Бельгия продлила участие своих ВВС в коалиции США в Сирии и Ираке


При этом количество истребителей-бомбардировщиков F-16, задействованных в военно-воздушных операциях против боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, будет сокращено с шести до четырех. Все они в настоящее время базируются в Иордании.
Бельгийские ВВС присоединились к антитеррористической коалиции в июле 2016 года, продление их участия обойдется бюджету в 17 миллионов евро, передает РИА Новости .


Согласно первоначальным планам, в конце июня этого года бельгийских военных летчиков в составе коалиции должны были сменить пилоты ВВС Нидерландов, но Амстердам заявил, что, исходя из бюджетных и кадровых проблем, это сможет быть осуществлено не ранее 1 января 2018 года.

"Исламское государство"* - Террористическая организация, запрещена в России

Использованы фотографии: http://rus-infopress.ru/
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 14

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. RASKAT Сегодня, 10:43
    За что продались на этот раз? За лишний танкер нефти? Шестерки блин.
    RASKAT
    1. Partyzan Сегодня, 10:45
      Может плохо учились - вот и остались на второй срок (что бы мазали меньше) laughing
      Partyzan
      1. Громобой Сегодня, 10:59
        Цитата: Partyzan
        Может плохо учились - вот и остались на второй срок (что бы мазали меньше)

        Мажут не больше,чем остальные.Можно подумать,что у кого-то здесь есть точная статистика по боевому применению ВВС в этой войне(с обоих сторон конфликта).Массированное применение ВВС в режиме онлайн(да ещё в слоёном пироге из мирного населения) обязательно приводит к трагедиям.Иногда даже в точечной операции лётчики мажут или разведка подводит ошибкой цели.А тут манёвренная война с противником отлично применённым к местности.
        Громобой
        1. Partyzan Сегодня, 11:01
          Российские ВКС как то не мажут, если бы мазали вой бы стоял, что мама не горюй hi
          Partyzan
          1. samoletil18 Сегодня, 12:05
            Что Вы их обсуждаете как воинов? Про Бельгийское Конго в курсе? Там они свое нутро проявили. А тут, вдруг, русские игиловцев до конца года успеют грохнуть окончательно! А сами: мы тоже там были, мы тожепобедили.
            samoletil18
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:53
      Цитата: RASKAT
      За что продались на этот раз? За лишний танкер нефти? Шестерки блин.

      Да пусть летают, главное чтобы на русских асов не нарвались..! Там у нас хулиганье такое развелось..Ха ха ха...
      ОТДЕЛ
      1. Метроном Сегодня, 10:58
        Главное, чтоб не на турецких асов. Те вообще без разбора утилизируют.
        Метроном
        1. yuriy55 Сегодня, 11:17
          А чего им бояться? Кто-то сбил хотя бы один самолёт, нарушивший государственное пространство Сирии? Или понёс ответ за "ошибочные" бомбардировки?
          Приятного аппетита. ... Прошу к столу - вскипело! am
          yuriy55
  2. Громобой Сегодня, 10:45
    Бельгийское королевство помимо получения бонусов за проявление военно-политической лояльности ещё и боевой опыт приобретает.И так по каждому участнику т.н. Коалиции.
    Это конечно,если отбросить идеологические клише и посмотреть на явление с рациональной точки зрения.
    Громобой
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:09
      Цитата: Громобой
      Это конечно,если отбросить идеологические клише и посмотреть на явление с рациональной точки зрения.

      Тогда ещё стоит добавить , что привлекая союзников к участию в коалиции , США тем самым снижает собственные расходы на ведение боевых действий . hi
      bouncyhunter
      1. рич Сегодня, 11:18
        А вот это и есть самое главное для американцев от созданной ими коалиции
        рич
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:29
          Я тоже так считаю . Всё остальное - мишура и довесок .
          bouncyhunter
    2. APASUS Сегодня, 11:15
      Цитата: Громобой
      Бельгийское королевство помимо получения бонусов за проявление военно-политической лояльности ещё и боевой опыт приобретает.И так по каждому участнику т.н. Коалиции

      А если присмотреться к ситуации серьезно,то на кой ВВС Бельгии боевой опыт?Кто угрожает Бельгии,да если она и будет захвачена ,то это будет изнутри восстанием эмигрантов,ну или что то в этом направлении.
      APASUS
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:16
    сокращено с шести до четырех

    "Большая потеря" для коалиции. Эти шесть интересно сколько боевых вылетов сделали по ИГИЛ? Коалиция отмечается в основном ударами по мирному населению и войскам Асада.
    rotmistr60
Картина дня