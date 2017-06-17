Россия начинает создание четырёх искусственных островов в Баренцевом море
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании четырёх искусственных островов в Кольском заливе Баренцева моря. Соответствующая информация появилась на сайте кабинета министров России. Эти насыпные острова необходимы для реализации крупного проекта, связанного с созданием Центра строительства крупнотоннажных морских объектов.
В сообщении говорится о том, что реализацию проекта будет осуществлять ООО «Кольская верфь».
Сам центр создаётся по заказу компании «НОВАТЭК», занимающейся добычей и продажей газа.
Из сообщения пресс-службы кабинета министров:
Отмечается, что проект позволяет создать около 10 тысяч рабочих мест.
Сайт правительства РФ:
В сообщении говорится о том, что реализацию проекта будет осуществлять ООО «Кольская верфь».
Сам центр создаётся по заказу компании «НОВАТЭК», занимающейся добычей и продажей газа.
Из сообщения пресс-службы кабинета министров:
Центр предназначен для изготовления морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата на основаниях гравитационного типа, морских добычных комплексов, а также ремонта и облуживания морской техники и оборудования, используемых для освоения морских нефтегазоконденсатных месторождений.
Отмечается, что проект позволяет создать около 10 тысяч рабочих мест.
Сайт правительства РФ:
Распоряжение от 15 июня 2017 года №1245-р. ООО «Кольская верфь» определено лицом, с которым Росморречфлотом будет заключён договор о создании четырёх искусственных земельных участков в Кольском заливе Баренцева моря для реализации инвестиционного проекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений». Это позволит создать около 10 тыс. рабочих мест, увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, привлечь в регион дополнительные инвестиции, развивать новые высокотехнологичные производства.
Использованы фотографии: Ecocollaps.ru
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