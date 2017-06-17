Россия начинает создание четырёх искусственных островов в Баренцевом море

Центр предназначен для изготовления морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата на основаниях гравитационного типа, морских добычных комплексов, а также ремонта и облуживания морской техники и оборудования, используемых для освоения морских нефтегазоконденсатных месторождений.

Распоряжение от 15 июня 2017 года №1245-р. ООО «Кольская верфь» определено лицом, с которым Росморречфлотом будет заключён договор о создании четырёх искусственных земельных участков в Кольском заливе Баренцева моря для реализации инвестиционного проекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений». Это позволит создать около 10 тыс. рабочих мест, увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, привлечь в регион дополнительные инвестиции, развивать новые высокотехнологичные производства.