15:41 17 июня

Россия начинает создание четырёх искусственных островов в Баренцевом море

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании четырёх искусственных островов в Кольском заливе Баренцева моря. Соответствующая информация появилась на сайте кабинета министров России. Эти насыпные острова необходимы для реализации крупного проекта, связанного с созданием Центра строительства крупнотоннажных морских объектов.

В сообщении говорится о том, что реализацию проекта будет осуществлять ООО «Кольская верфь».

Сам центр создаётся по заказу компании «НОВАТЭК», занимающейся добычей и продажей газа.


Россия начинает создание четырёх искусственных островов в Баренцевом море


Из сообщения пресс-службы кабинета министров:
Центр предназначен для изготовления морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата на основаниях гравитационного типа, морских добычных комплексов, а также ремонта и облуживания морской техники и оборудования, используемых для освоения морских нефтегазоконденсатных месторождений.


Отмечается, что проект позволяет создать около 10 тысяч рабочих мест.

Сайт правительства РФ:
Распоряжение от 15 июня 2017 года №1245-р. ООО «Кольская верфь» определено лицом, с которым Росморречфлотом будет заключён договор о создании четырёх искусственных земельных участков в Кольском заливе Баренцева моря для реализации инвестиционного проекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений». Это позволит создать около 10 тыс. рабочих мест, увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, привлечь в регион дополнительные инвестиции, развивать новые высокотехнологичные производства.

Использованы фотографии: Ecocollaps.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 84

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  1. Горный стрелок Сегодня, 12:14
    Так, а где "Гринпис"? Где правозащитники и либералы? Где их дружный Хор?
    Глядя на стройку Крымского моста, охотно верю, что построим все, и в указанные сроки. laughing
    Горный стрелок
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:22
      Цитата: Горный стрелок
      Так, а где "Гринпис"? Где правозащитники и либералы? Где их дружный Хор?
      Глядя на стройку Крымского моста, охотно верю, что построим все, и в указанные сроки. laughing

      Именно так и будет...! Я тоже уверен..Ну сейчас начнется (пенсионеры голодают и т.д.)))
      ОТДЕЛ
      1. Тралл Сегодня, 13:14
        Нельзя просто так взять и насыпать острова для производства сжиженного газа без истерик и санкций со стороны США. Трамп, срочно высылайте авианосцы на защиту морских котиков и других голубых китов. smile
        Тралл
        1. Partyzan Сегодня, 13:51
          на защиту морских котиков и других голубых
          а у них и морские котики тоже голубые laughing
          Partyzan
          1. роман66 Сегодня, 14:41
            да все у них там голубые, хотя бы латентные
            роман66
            1. Partyzan Сегодня, 14:45
              В США разразился скандал на сексуальной почве. Центральные газеты пестрят снимками военнослужащих в странной обуви. Смотрится это со стороны довольно чудаковато: солдаты маршируют по оживленным улицам в красных туфельках. Они — представители разных подразделений США, которые проходят курсы обучения в армейской химической школе в Форте Леонард Вудс, что в штате Миссури. В этом колледже наравне с офицерами запаса, проходят программу обучения по химической, биологической, радиологической и ядерной защиты весь офицерский состав Вооруженных Сил США.

              Partyzan
              1. atakan Сегодня, 15:06
                это был издевательский тест , исследование над мужчинами армии США.
                \писали как то о том\
                atakan
      2. yuriy55 Сегодня, 13:46
        Цитата: ОТДЕЛ
        Именно так и будет...! Я тоже уверен..Ну сейчас начнется (пенсионеры голодают и т.д.)))

        Дануна!!! Пенсионеры давно не голодают...У вас неверная информация...12 800 пенсия...2 500 квартплата...340 рублей в день...Одного хлеба можно семнадцать булок собрать. И самому "объестись" и голубям покрошить хватает.. wassat
        Ваш лозунговый оптимизм становится утомительным. Вы, случаем, не из политотдела? Тогда расскажите мне, не любителю замполитов, почему строительство каких-то островов для чего-то???(мабуть экспорта в отсталую Европу???) важнее строительства жилья для россиян, которые доживают старые деревянные бараки? Кстати, домостроительный процесс на миллионах гектаров, пустующих в связи с заброшенностью, может дать рабочие места и в домостроительных предприятиях, и в строительно-монтажных бригадах, а, уж, в строительстве благоустроенных посёлков, где есть belay (газ, водопровод, канализация и электричество) будет задействовано никак не меньше 10 000 человек. А, кроме того, для меня благополучие своего русского брата гораздо важнее сострадания миллеру и еврозападникам, которые согласны продавать-покупать из-у Россиии природный газ...
        yuriy55
        1. sabakina Сегодня, 13:52
          Может лучше жить в бараке, чем лежать в земле? Я лично не проверял....
          sabakina
          1. роман66 Сегодня, 14:43
            и не надо, донести до других инфу все равно не сможете
            роман66
        2. Torkvat Torkvat Сегодня, 14:13
          Вы где живёте??)) Дома для населения не приносят прибыли как мощнейший арктический газовый шельф))
          Torkvat Torkvat
          1. yuriy55 Сегодня, 14:32
            Цитата: Torkvat Torkvat
            Вы где живёте??)) Дома для населения не приносят прибыли как мощнейший арктический газовый шельф))

            Я живу в Кузбассе, где губернатором знаменитый потомок Амангельдов...Который взял похерил всю, вывезенную в Кузбасс (в Кемерово в частности) промышленность а на её месте у нас построены ТРЦ...
            Нам и арктический газовый шельф, как показал Росстат, доходов тоже не приносит... request Мимо нас прошли через оффшоры и пр. схемы 1 856 000 000 000 рублей или $ 32 000 000 000 в 2016 году. belay
            yuriy55
        3. Владимир 38 Сегодня, 14:58
          Цитата: yuriy55
          Дануна!!! Пенсионеры давно не голодают...У вас неверная информация...12 800 пенсия...2 500 квартплата...340 рублей в день

          Это в какой стране такая пенсия и квартплата? В Москве?
          Владимир 38
    2. DIVAN SOLDIER Сегодня, 12:23
      Так либералы же и строят, а у власти случаем не они стоят?
      DIVAN SOLDIER
    3. Николай К Сегодня, 12:24
      Я не понял, а с какой стати государство оплачивает такой дорогостоящий проект для частной компании Новотек? Особенно если учитывать, что ее акционерами являются друзья и зять Путина. Да еще и договор заключают без проведения торгов с конкретной компанией.
      Это как называется, отсутствие коррупции в России? Димон отрабатывает за то, что "своих не бросают"?
      Николай К
      1. Володин Сегодня, 12:30
        Цитата: Николай К
        а с какой стати государство оплачивает такой дорогостоящий проект для частной компании. Особенно если учитывать, что ее акционерами являются друзья и зять Путина

        А Вы разве не друг Путина? Тогда за Вами уже выехали))

        А если серьёзно, то вот Вам пример: американское NASA работает с десятками частных компаний, каждая из которых заняла свой сегмент ракетно-космического рынка, причём держатся за свой кусок годами, а то и десятилетиями. И это не мешает проводить финансирование проектов из американского госбюджета. Выходит, тоже коррупция...

        Это во-первых. Во-вторых, где Вы прочитали о финансировании конкретно Новатэка. Государство в данном случае финансирует инфраструктурный проект. Так, например, и ж/д в обход Украины государство со своей стороны финансирует, хотя по этой ветке будут, что очевидно, перевозить грузы и частных компаний тоже.

        В общем, не ищите чёрную кошку в чёрной комнате, особенно если её там нет.
        Володин
        1. bulvas Сегодня, 12:34
          Цитата: ОТДЕЛ
          Ну сейчас начнется (пенсионеры голодают и т.д.)))


          Отдел, они уже тут как тут, как бабы на базаре :

          Цитата: Николай К
          Я не понял, а с какой стати государство оплачивает такой дорогостоящий проект для частной компании Новотек? Особенно если учитывать, что ее акционерами являются друзья и зять Путина. Да еще и договор заключают без проведения торгов с конкретной компанией.
          Это как называется, отсутствие коррупции в России? Димон отрабатывает за то, что "своих не бросают"?


          Голос не сорви, истеричка
          bulvas
        2. alexander.arier Сегодня, 13:02
          неплохо обосновано в целом. но тут вся суть вопроса в том, кто опять всосёт миллиарды в свой карман а потом развестит в свои нажитые непосильным трудом милларды долларов в завпадных банках. прицедентов то сотни. некоторые даже беснуются когда их яхты и недвижимость начинают показывать.
          alexander.arier
        3. Николай К Сегодня, 13:45
          американское NASA работает с десятками частных компаний,

          NASA не безвозмездно финансирует частные компании, а оплачивает им за работы и услуги.
          Государство в данном случае финансирует инфраструктурный проект.

          Государство финансирует, а прибыль получает Новотек. Мечел за свой счет строил железную дорогу к своему крупнейшем Эльгинскому угольного мечторождению, и даже построив ее не смог продать РЖД, при том, что для РЖД это был бы вполне коммерчески оправданным проект, они бы зарабатывали на перевозках этого самого угля. А тут государство строит портовую инфраструктуру за спасибо.
          Николай К
        4. Роман 11 Сегодня, 15:01
          Цитата: Володин
          это не мешает проводить финансирование проектов из американского госбюджета.

          Это лобби, что в переводе и есть коррупция. Даже поддержка своих частных фермерских хозяйств, под лозунгом продуктовой безопасности - может рассматриваться как коррупция . Часть сенаторов захотят и за взятку пролоббируют гос.поддержку..... крупные агрохолдинги будут в шоколаде wink
          Роман 11
        5. Владимир 38 Сегодня, 15:05
          Цитата: Володин
          Цитата: Николай К
          а с какой стати государство оплачивает такой дорогостоящий проект для частной компании. Особенно если учитывать, что ее акционерами являются друзья и зять Путина

          А Вы разве не друг Путина? Тогда за Вами уже выехали))
          А если серьёзно, то вот Вам пример: американское NASA работает с десятками частных компаний, каждая из которых заняла свой сегмент ракетно-космического рынка, причём держатся за свой кусок годами, а то и десятилетиями. И это не мешает проводить финансирование проектов из американского госбюджета. Выходит, тоже коррупция...
          Это во-первых. Во-вторых, где Вы прочитали о финансировании конкретно Новатэка. Государство в данном случае финансирует инфраструктурный проект. Так, например, и ж/д в обход Украины государство со своей стороны финансирует, хотя по этой ветке будут, что очевидно, перевозить грузы и частных компаний тоже.
          В общем, не ищите чёрную кошку в чёрной комнате, особенно если её там нет.

          Да примеры правильные, во всем мире так.. Вот и получается, что крупный бизнес оплачивает и кредитует гос-во. Отсюда вопрос, что это собственно за капитализм? При социализме все понятно было, заводы,пароходы, ресурсы принадлежали гос-ву, гос-во в них вкладывало деньги и развивало. А сейчас, все принадлежит частным компаниям, а гос-во так же продолжает вкладывать и развивать их. Разница только в том, что выгодно это только узкой группе лиц, а раньше выгодно было народу. От того и ратую, за то, что бы весть крупный бизнес и ресурсы принадлежали гос-ву, а мелкий и средний бизнес развивали капиталисты.
          Владимир 38
      2. Комментарий был удален.
      3. Muvka Сегодня, 12:39
        Цитата: Николай К
        Я не понял, а с какой стати государство оплачивает такой дорогостоящий проект для частной компании Новотек? Особенно если учитывать, что ее акционерами являются друзья и зять Путина. Да еще и договор заключают без проведения торгов с конкретной компанией.
        Это как называется, отсутствие коррупции в России? Димон отрабатывает за то, что "своих не бросают"?

        Инвестиции в проект оцениваются в 25 миллиардов рублей. Острова будут создаваться за счет средств компании «Кольская верфь» (дочернее предприятие ОАО «Новатэк»).
        Покажите мне, где в этой новости написано, что этот проект оплачивает государство. Я почему то в упор не вижу. Ткните меня носом.
        Muvka
        1. Николай К Сегодня, 13:49
          Покажите мне, где в этой новости написано, что этот проект оплачивает государство. Я почему то в упор не вижу. Ткните меня носом.

          Тыкаю носом:
          "Распоряжение от 15 июня 2017 года №1245-р. ООО «Кольская верфь» определено лицом, с которым Росморречфлотом будет заключён договор о создании четырёх искусственных земельных участков в Кольском заливе Баренцева моря. . ."
          Как вы понимаете, Росморречфлот это не частная контора, а государственная, она и выступает заказчиком строительства.
          Николай К
          1. Muvka Сегодня, 13:59
            Ну. Если я правильно понимаю, Росморречфлот будет делать эти острова на деньги Кольской верфи. Что не так то? Либо он просто разрешение дает. Где тут указано, что оплачивает государство?
            Muvka
        2. Роман 11 Сегодня, 15:18
          Цитата: Muvka
          Покажите мне, где в этой новости написано, что этот проект оплачивает государство. Я почему то в упор не вижу. Ткните меня носом.

          Столько жить при капитализме и не понимать банальностей? А с чего решили, что государство обязано публиковать все новости? Есть неразглашаемые абзацы, пункты, параграфы, сноски и т.д. договоров, сделок, решений, постановлений и т.д..... смотрите гражданско-правовое законодательство с бесчисленными кодексами, поправками-переправками и т.д. Вот казалось бы статья 75 КРФ - ЦБ регулятор курса нац валюты, конституция, хребет, но это не помешало ему девальвировать руб в 2 раза в дек 14-го. Мы спрашиваем, так за что и КАК несёт ответственность ЦБ? Насколько помнится никто не сел, а народ всё равно сдюжит, ведь девальнули во благо ему laughing
          Роман 11
      4. просто экспл Сегодня, 12:58
        Я не понял, а с какой стати государство оплачивает такой дорогостоящий проект для частной компании Новотек? Особенно если учитывать, что ее акционерами являются друзья и зять Путина. Да еще и договор заключают без проведения торгов с конкретной компанией.
        Это как называется, отсутствие коррупции в России? Димон отрабатывает за то, что "своих не бросают"?

        тут новость не полная , так то и средства будут принадлежать компании .

        Инвестиции в проект оцениваются в 25 миллиардов рублей. Острова будут создаваться за счет средств компании «Кольская верфь» (дочернее предприятие ОАО «Новатэк»).
        просто экспл
      5. Александр романов Сегодня, 13:19
        Цитата: Николай К
        Я не понял, а с какой стати государство оплачивает такой дорогостоящий проект для частной компании Новотек?

        А с какои стати государство ,должно думать о вашем благополучии?
        Александр романов
        1. sabakina Сегодня, 13:59
          Очевидно, романову, как белобандиту, профсоюз отказывал в бесплатных путёвках в санаторий/профилакторий.... laughing
          sabakina
        2. yuriy55 Сегодня, 14:39
          Цитата: Александр романов
          А с какои стати государство ,должно думать о вашем благополучии?

          Если вы ещё не вышли из детсадовского возраста, то вам будет интересно знать, что вся власть выбирается-назначается для того, чтобы думать о благополучии своего народа...Это - слуги народа. В нашей стране - "оборзевшие" и "зажравшиеся", как будто директора чебурашной фабрики...
          yuriy55
          1. Владимир 38 Сегодня, 15:11
            Цитата: yuriy55
            Если вы ещё не вышли из детсадовского возраста, то вам будет интересно знать, что вся власть выбирается-назначается для того, чтобы думать о благополучии своего народа...Это - слуги народа. В нашей стране - "оборзевшие" и "зажравшиеся", как будто директора чебурашной фабрики...

            Лучше не скажешь, почему то именно в нашей стране, людям у власти башню сносит так, что не ведают что творят. Посмотреть на другие страны, там тоже дерьма хватает, но люди то живут на порядок лучше, а мы самая богатая,большая страна в мире и так живем...
            Владимир 38
    4. RASKAT Сегодня, 12:25
      строительства крупнотоннажных морских объектов.

      Намудрили то как, сказали бы проще Буровые будут строить на этих насыпных основаниях. Молодцы Арктику осваивать держат обещания.
      RASKAT
      1. Reptiloid Сегодня, 12:58
        Наконец-то!!!!! Рад ужасно! В Санкт-Петербурге ещё, наверно, в 70х годах прошлого века началось большое жилищное строительство на намывных территориях! Сейчас все к этому привыкли. Но потом узнал, что оказывается, эти намывные территории создавались буквально с 1703 года! По распоряжению Петра I расширили Заячий остров. Военно-медицинская Академия, а раньше Морской Госпиталь, была создана на сваях. Тому есть и другие примеры.
        Так что технологии эти давно освоены. Намывные территории есть в разных районах Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. Кроме современных намывов Васильевского о. и Приморского района. Например, ещё до революции, ещё при Путилове, земля под частью территории Кировского завода. Кроме того, намыты участки на берегу Финского залива в начале Ленинского просп.
        Есть у меня давняя мечта, что пусть бы наши увеличивали площадь, укрепляли бы, выравнивали бы береговую линию ВСЕГО РУССКОГО СЕВЕРА---такого строительства в Арктике!
        Reptiloid
        1. Paranoid50 Сегодня, 13:24
          Цитата: Reptiloid
          Кроме того, намыты участки на берегу Финского залива в начале Ленинского просп.

          И там уже целый микрорайон стоит,закруглились у Дудергофского канала. И всё за весьма короткий период. Так что, учитывая, что на Кольском задействован частный капитал, затягивать там точно не станут.
          Paranoid50
        2. yuriy55 Сегодня, 14:43
          Цитата: Reptiloid
          Тому есть и другие примеры.

          Конечно есть... belay Япония, например... fellow Намыла..лила себе островов и живёт, ест рисовые лепёшки с рыбой и пьёт тёплый саке...
          yuriy55
      2. водяной Сегодня, 13:50
        Цитата: RASKAT
        Намудрили то как, сказали бы проще Буровые будут строить на этих насыпных основаниях. Молодцы Арктику осваивать держат обещания.

        Как следует из сообщения, на этих насыпных островах будут строить заводы (верфи), на которых, в свою очередь, будут строить плавучие буравые и добычные платформы, сопутствующее оборудование, а так же иные крупнотоннажные морские корабли и суда.
        Полагаю, решение грамотное, правильное, хоть и несколько запоздалое. А места там достаточно удобные. Можно, при желании найти множество отмелей с резкими свалами на глубины свыше 20 метров. Что, собственно и нужно для строительства слипов для крупнотоннажных судов.
        водяной
        1. RASKAT Сегодня, 15:40
          Да нет это журналисты намудрили. Будут строить не столько острова сколько насыпи на дне со 100 м до 20 м примерно. Чтобы в последствии туда ставить буровые комплексы, типа Приразломной. Скорее всего речь идет об этом.
          RASKAT
      3. sabakina Сегодня, 14:02
        Угу, и суровые буровики будут в звании не ниже майора...
        sabakina
      4. Роман 11 Сегодня, 15:30
        Цитата: RASKAT
        Молодцы Арктику осваивать держат обещания.

        Ещё бы знать кто молодцы laughing

        Правительство полюбасику в оффшоры пенку снимет..... А вот осваивать Арктику думается будут какие-нибудь арабские шейхи или брунейские султаны. Чтобы у наших санкционных компаний деньги вдруг появились? Ещё куда не шло Газпром, уровень позволяет ..... и то дивиденды не может поднять, доение со всех сторон. А здесь Новатэк? Кто ему сунул в запазуху? Катар? laughing
        Роман 11
    5. Geisenberg Сегодня, 12:43
      Цитата: Горный стрелок
      Так, а где "Гринпис"? Где правозащитники и либералы? Где их дружный Хор?
      Глядя на стройку Крымского моста, охотно верю, что построим все, и в указанные сроки. laughing


      На подходе. Они уже смазывают цепи которыми будут себя потом приковывать к платформе ...
      Geisenberg
    6. рич Сегодня, 12:59
      любопытная новость. Скажем так не однозначная
      рич
      1. Басарев Сегодня, 13:28
        Ну и что тут такого? Баренцево море - не Южно-Китайское. В Южно-Китайское море стремятся пройти почти все развитые страны, потому что оно даёт короткий, безопасный и, что немаловажно, тёплый путь из Азии в Америку. В Баренцево море же попадают лишь по ошибке, только из-за неисправности компаса. Не стоит переоценивать географическую значимость Баренцева моря, впрочем, как и всей России. Севморпуть по загруженности не достигает и процента от Суэцкого канала - и не достигнет никогда, хотя бы потому что люди не хотят морозить свои зaдницы и платить сверх сметы за ледокол. Да и привычнее Суэц, под него отлажены морские пути ещё с досоветских времён.
        Басарев
      2. Владимир 38 Сегодня, 15:13
        Цитата: рич
        любопытная новость. Скажем так не однозначная

        Да, мягко говоря..
        Владимир 38
      3. Geisenberg Сегодня, 15:17
        Цитата: рич
        любопытная новость. Скажем так не однозначная


        Напротив - новость однозначная. ))) Строить таки будут ...
        Geisenberg
    7. Tusv Сегодня, 13:40
      Цитата: Горный стрелок
      Так, а где "Гринпис"? Где правозащитники и либералы? Где их дружный Хор?

      Да Вы, чё. Где вы видели правозащитников, либералов и прочую нечисть, хотя бы в устье Двины? Этим адаптация нужна. Голос же замерзнет, каким макаром глас швабоды будут доносиить Мрениканцы платежку не подпишут и по миру пойдут laughing
      Песенка чиновника https://www.youtube.com/watch?v=2UYPP1kfBOo
      Tusv
      1. Maksus Сегодня, 14:44
        У меня такой вопрос: на побережье все застроено так, что терминал не воткнуть? Там же безлюдье, зачем насыпать острова? Не проще углубить какую нибудь бухту?
        Maksus
        1. Владимир 38 Сегодня, 15:14
          Цитата: Maksus
          У меня такой вопрос: на побережье все застроено так, что терминал не воткнуть? Там же безлюдье, зачем насыпать острова? Не проще углубить какую нибудь бухту?

          Уверен,что конечно есть более простые решения, НО они дешевле, а за дешево строить нашему гос-ву не выгодно..
          Владимир 38
  2. Taran 75 Сегодня, 12:17
    А возле Кубы нельзя создать хотя бы один .... wink с системой ПРО , ну скажем против ракет несущих угрозу России из ...Ямайки ... feel laughing
    Taran 75
    1. АВП 518 Сегодня, 12:27
      Цитата: Taran 75
      несущих угрозу России из ...Ямайки ...

      С Ямайки другая угроза laughing
      АВП 518
      1. Злодей Сегодня, 12:50
        Цитата: АВП 518
        Цитата: Taran 75
        несущих угрозу России из ...Ямайки ...

        С Ямайки другая угроза laughing

        Эт точно, "ракеты" у них не той системы wassat
        Злодей
    2. Geisenberg Сегодня, 12:45
      Цитата: Taran 75
      А возле Кубы нельзя создать хотя бы один .... wink с системой ПРО , ну скажем против ракет несущих угрозу России из ...Ямайки ... feel laughing


      А смысл ? Прям на Кубе можно ... только Куба не хочет ... А раз не хочет так чего навязывать ? РФ это же не ия какая ..
      Geisenberg
      1. Taran 75 Сегодня, 13:36
        вот потому , что Куба не хочет , могли бы и свой островок завести , ну или прикупить wink и Куба будет не причем и нам выгода .... feel
        Taran 75
  3. Баракуда Сегодня, 12:21
    [quote][ Так, а где "Гринпис"? Где правозащитники и либералы? Где их дружный Хор?quote]
    Расстрелять. Кто им платит, пусть и похороны устраивают. Задолбали уже.
    Баракуда
  4. APASUS Сегодня, 12:22
    Опять какая то лобуда? В Кольском заливе острова насыпать,на против Росляково глубины до 74 метров берег обрывистый .Я таких мест наберу с десяток или может все же деньги надо освоить ,вот основная причина ?
    APASUS
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:28
      Цитата: APASUS
      Опять какая то лобуда? В Кольском заливе острова насыпать,на против Росляково глубины до 74 метров берег обрывистый .Я таких мест наберу с десяток или может все же деньги надо освоить ,вот основная причина ?

      Север это вообще лабуда...Если строим значит нужно! (это не коттедж для МО на рублевке..))))
      Если нужно будет , на Северном полюсе остров насыпим!
      ОТДЕЛ
      1. APASUS Сегодня, 12:32
        Цитата: ОТДЕЛ
        Север это вообще лабуда...Если строим значит нужно! (это не коттедж для МО на рублевке..))))
        Если нужно будет , на Северном полюсе остров насыпим!

        Вы с набегами на разум будьте осторожнее,насыпатель вы наш островов.Все стоит денег и в условиях нестабильности с десяток миллиардов лучше вложить в оборонку.
        APASUS
        1. просто экспл Сегодня, 13:47
          а где их потом взять другие десятки лярдов на оборонку ?
          а вот после того как насыплют острова тогда и денег будет и на оборонку и на социалку (а одной оборонкой сыт не будешь)
          просто экспл
      2. Баракуда Сегодня, 12:34
        ВВП вроде ясно сказал - Арктика Наша , без возражений. А ледоколы потихоньку строятся. Кто-то может возразить ?
        Баракуда
      3. yuriy55 Сегодня, 14:48
        Цитата: ОТДЕЛ
        Если нужно будет , на Северном полюсе остров насыпим!

        Во время гололёда сыпьте потихоньку под ноги во избежании травм... stop Там ещё сибирские реки на юг повернуть надо и вертолёт купить:
        -а где ваш председатель?
        - уехал в город. Покупать...(а сам думаю- шо сказать? А этот машет руками над собой, мол Коля давай-давай!!!) И я сказал вэртолёт.
        -А делегация - А на шо вам вертолет?

        Думал-думал..-А навоз с ёго разбрасывать...и тут меня понесло...-а то наш колхоз из отстающих никак уйти не может?!?
        -а делегация. Да? А нам сказали што ваш колхоз-миллионер!
        И тут я себя добил.
        -Да. Миллионер. Он должен государству 2 миллиона рублей..

        laughing
        yuriy55
  5. Рабинович_007 Сегодня, 12:33
    Ничего себе проект.
    Я бы хотел жить на отдельном острове, в уединении. Ну и чтобы условия были минимальные. Свет, вода, интернет и т. д.
    Рабинович_007
    1. 3officer Сегодня, 12:45
      Цитата: Рабинович_007
      Ну и чтобы условия были минимальные. Свет, вода, интернет и т. д.

      Велком ту Земля Франца Иосифа!Вода точно есть (дождевая как минимум wassat Организуете кибуц будете деликатесный мох выращивать породы "Северная Палестина" laughing
      3officer
  6. Xscorpion Сегодня, 12:40
    Цитата: APASUS
    Цитата: ОТДЕЛ
    Север это вообще лабуда...Если строим значит нужно! (это не коттедж для МО на рублевке..))))
    Если нужно будет , на Северном полюсе остров насыпим!

    Вы с набегами на разум будьте осторожнее,насыпатель вы наш островов.Все стоит денег и в условиях нестабильности с десяток миллиардов лучше вложить в оборонку.


    Каких миллиардов? Это частные инвестиции под государственным контролем.Цитирую:

    На искусственных островах будет построен центр для изготовления морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа, а также ремонта и обслуживания морской техники и оборудования, используемых для освоения морских нефтегазоконденсатных месторождений.
    Инвестиции в проект оцениваются в 25 миллиардов рублей. Острова будут создаваться за счет средств компании «Кольская верфь» (дочернее предприятие ОАО «Новатэк»).
    «Строительство Центра позволит создать около 10 тысяч рабочих мест только на самой верфи, увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, привлечь в регион (Мурманская область) дополнительные инвестиции, развивать новые высокотехнологичные производства», — говорится в распоряжении правительства.
    Xscorpion
  7. andrewkor Сегодня, 12:45
    Цитата: Рабинович_007
    Ничего себе проект.
    Я бы хотел жить на отдельном острове, в уединении. Ну и чтобы условия были минимальные. Свет, вода, интернет и т. д.

    И т.д. это Пятница,"я так думаю,ты только не обижайся"(Фрунзик )
    andrewkor
  8. alexander.arier Сегодня, 13:05
    кто же всасёт с этого проекта миллиарды в свой карман и разместит их в иностранных банках.
    прицендентов то сотни уже. некоторые прямо бесноваться начинают когда их яхты-авианосцы показывают и недвижимость .
    alexander.arier
  9. Бензорез Сегодня, 13:05
    А вот это уже интересно мужчины. Это даже более, чем интересно. Даже ностальгия проснулась по годам проведенным на этом самом Кольском полуострове. Посещала мысль вернуться, да здоровье закончилось. crying
    Бензорез
  10. 3vs Сегодня, 13:07
    Ежели начитаться википедии, то получается:
    "Прилежащая зона — это часть моря, шириной в 12 морских миль (22,2 километра), отсчитываемая от границы территориальных вод (или 24 мили, если отсчитывать от исходных линий).
    В этой зоне прибрежное государство обладает правом осуществлять контроль в целях предотвращения нарушений таможенных, фискальных, иммиграционных или санитарных норм в пределах его территории или территориального моря или применять наказания за такие нарушения. Соответственно говорят о таможенной, фискальной, иммиграционной и санитарной зонах."

    Всё логично!
    Надо острова насыпать поближе к Северному Полюсу! laughing
    3vs
    1. Sgt.Pecker Сегодня, 13:48
      У Северного полюса глубина 4 км.
      Много земли надо чтобы там острова насыпать. Своей жалко, разве что у хохлов весь чернозем забрать, они все равно все в Европу убегут.
      Sgt.Pecker
      1. 3vs Сегодня, 13:57
        На сваях!
        Мост в Крым освоят, можно и на Северный Полюс двигаться! laughing
        3vs
  11. МорякЧФ Сегодня, 13:24
    Ой и сомневаюсь я что для зжиженного газа,думаю о втором предназначении нам не скажут.
    МорякЧФ
  12. Евгений30 Сегодня, 13:31
    Цитата: Muvka
    Цитата: Николай К
    Я не понял, а с какой стати государство оплачивает такой дорогостоящий проект для частной компании Новотек? Особенно если учитывать, что ее акционерами являются друзья и зять Путина. Да еще и договор заключают без проведения торгов с конкретной компанией.
    Это как называется, отсутствие коррупции в России? Димон отрабатывает за то, что "своих не бросают"?

    Инвестиции в проект оцениваются в 25 миллиардов рублей. Острова будут создаваться за счет средств компании «Кольская верфь» (дочернее предприятие ОАО «Новатэк»).
    Покажите мне, где в этой новости написано, что этот проект оплачивает государство. Я почему то в упор не вижу. Ткните меня носом.

    Если государство не при чем, то при чем тут Медведев и его подписанное распоряженние? У нас продажей земельных участков, разрешением на строительство и архитектурными проектами занимается государство? Наверное будет или софинансировать, или иметь долю. А вообще то не должны частники владеть такими объектами.
    Евгений30
  13. ksv36 Сегодня, 13:33
    Надо острова насыпать поближе к Северному Полюсу!

    Ага, и дорогу к полюсу. Четырёхполосную. laughing
    ksv36
    1. 3vs Сегодня, 14:01
      Ну, это уже проект следующего тысячелетия! laughing
      3vs
  14. Sgt.Pecker Сегодня, 13:44
    Да, что-то у нас маловато территории, надо еще искусственные острова в Арктике построить.
    Тогда проще послать вежливых людей и сделать ГРЕНЛАНДИЯНАШ.
    Sgt.Pecker
    1. 3vs Сегодня, 14:00
      А чтоб наглосаксы всякие своими ледоколами, если они у них появятся конечно, лёд ближе к Северному Полюсу ломали! lol
      3vs
    2. Вольнопёр Сегодня, 14:39
      Цитата: Sgt.Pecker
      Да, что-то у нас маловато территории, надо еще искусственные острова в Арктике построить.
      Тогда проще послать вежливых людей и сделать ГРЕНЛАНДИЯНАШ.

      ГРУМАНТНАШ, камрад! fellow ( ГРУМАНТ - Шпицберген )
      / сарказм, если чо /
      Вольнопёр
      1. Sgt.Pecker Сегодня, 14:47
        Так он и так почти наш. Кто такие норвеги вообще? Нансен да Бьерндален, остальные овоши-мишени для разных Брейвиков))
        Sgt.Pecker
        1. Вольнопёр Сегодня, 15:19
          Цитата: Sgt.Pecker
          Так он и так почти наш.

          Увы, но по "Парижскому договору 1920 г.", Шпицберген - "почти" Норвежский.
          "Суверенитет" Норвегии реализуется только на суше.
          Россия и другие страны-участники договора имеют только право вести там хоз.деятельность.
          Вольнопёр
  15. Torkvat Torkvat Сегодня, 14:15
    Самое лучшее оборудование для бурения Канада и США...Хотя наши были раньше пионерами в этом..Остаётся надеется на прогресс в РФ...
    Torkvat Torkvat
    1. Владимир Постников Сегодня, 14:55
      Цитата: Torkvat Torkvat
      Остаётся надеется на прогресс в РФ...

      На чем основаны надежды, если не секрет?
      Можете, конечно, надеяться, даже имеете право. Но, мой вопрос касается только оснований для надежд.
      Внимательно слежу за динамикой развития ВВП и не вижу даже малейших оснований для каких-либо надежд. Более того, это постоянное отставание от лидеров постоянно увеличивается. Количественные изменения всегда влекут за собой качественные.
      Здесь многие надеются на прогресс в РФ. Так поделитесь, на что надеетесь!
      Владимир Постников
      1. Владимир 38 Сегодня, 15:22
        Цитата: Владимир Постников
        Здесь многие надеются на прогресс в РФ. Так поделитесь, на что надеетесь!

        Те кто здесь надеются и с пеной у рта пытаются убедить в том, что правильной дорогой идут, люди романтичные и наивные, или просто в ЕР состоят. Любой здравомыслящий человек за 20 летний период капитализма в России понимает, что ни чего хорошего из этого для населения России не выйдет. Узкая группа будет и дальше богатеть и опорожнятся в золотые унитазы, а 90% населения вымирать.. влача жалкое существование..
        Владимир 38
  16. Роман 11 Сегодня, 14:44
    Эти насыпные острова необходимы для реализации крупного проекта, связанного с
    При создании таких "крупных проектов" всегда ёкает сердце - сколько ж разворуют-то? Клондайк.... laughing И построят ли к тому времени Восточный?
    Роман 11
    1. Владимир Постников Сегодня, 15:06
      Цитата: Роман 11
      При создании таких "крупных проектов" всегда ёкает сердце - сколько ж разворуют-то? Клондайк.... laughing И построят ли к тому времени Восточный?

      Никакой связи между Восточным и "островами". Острова оплатит НОВАТЭК, а это энергетическая компания, для которой 25 млрд. руб - вполне умеренный объем инвестиций. Причем, 25 млрд. рублей - это весь проект на 4 острова с инфраструктурой. Сами острова должны быть еще дешевле.
      Владимир Постников
  17. Владимир Постников Сегодня, 14:45
    Четыре острова в Кольском заливе. Есть тонкости пиара в смысле интерпретации (залив, как бы, часть Баренцова моря).
    Но, Кольский залив - это Кольский залив.
    Прежде всего это будет верфь для строительства добывающих платформ с основаниями гравитационного типа. Вопросов нет.
    Терминалы для загрузки супер-газовозов тоже где попало не создашь. Тут и глубины, тут и удаленность от населенных пунктов. Там же потребуются и накопительные емкости.
    Но далее много вопросов:
    Но почему острова? Могу только предполагать, что они сами по себе будут такими же платформами с основаниями гравитационного типа, и связанные мостами с материком. Проще говоря, терминалы вынесенные на глубины.
    Что еще говорит в пользу этой версии? Весь проект Новатэк оценивает в 25 млрд. руб. или 433 млн. $. Или - по 100 млн $ за остров. Для сравнения - стоимость одного супертанкера газовоза раза примерно равна стоимости всех четырех островов.
    Пиар - великая вещь. Главное уметь правильно недоговаривать.
    Владимир Постников
  18. Ив762 Сегодня, 15:09
    А зачем искусственные острова? Земель не хватаетъ?
    Или потом-таки можно, сославшись на высшие силы, сказать: "Смыло..."
    Нет, серьёзно. Объясните безграмотному вЪ, зачем именно насыпные острова там??? what
    Ив762
    1. Вольнопёр Сегодня, 15:32
      Цитата: Ив762
      А зачем искусственные острова? Земель не хватаетъ?
      Или потом-таки можно, сославшись на высшие силы, сказать: "Смыло..."
      Нет, серьёзно. Объясните безграмотному вЪ, зачем именно насыпные острова там??? what

      Я тоже задумался над таким вопросом - Зачем искусственные острова?
      Возможно, "насыпать стенки" доковой камеры на уже нужной для вывода бур.платформы в море глубине проще, чем "копать яму" на берегу и потом еще "рыть канал" для вывода платформы на фарватер.Грунт там, как я понимаю, скальный.ИМХО.
      Вольнопёр
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