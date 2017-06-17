15:41 17 июня

Хищение миллиардов рублей на строительстве жилья для военнослужащих пресечены ГВП

Информационное агентство «Интерфакс-АВН» со ссылкой на Главную военную прокуратуру сообщает о пресечении хищения средств в особо крупном размере. В сообщении говорится о том, что ГВП выявила нарушения при строительстве объектов жилищного фонда для военнослужащих ВС РФ. Общая сумма средств, которые мог потерять бюджет от такого рода нарушений, оценивается более чем в 5 млрд рублей.

Хищение миллиардов рублей на строительстве жилья для военнослужащих пресечены ГВП


В общей сложности военные прокуроры сообщают об устранении более 300 нарушений законодательства с начала 2017 года.


Основная часть нарушений выявлена военными прокурорами при мониторинге ситуации с так называемыми «долгостроями». Речь идёт, к примеру, о явно затянувшемся строительстве жилых кварталов на Синявинской и Большой Очаковской улицах столицы.

Приводится заявление военного прокурора города Москвы Владислава Приходченко:
Распространенными остаются несоблюдение сроков и качества выполнения работ, привлечение к строительству субподрядных организаций, не способных выполнить договорные обязательства, осуществление строительства в отсутствие проектной и разрешительной документации.


Нарушения выявлены у ряда строительных компаний и подрядчиков.

Использованы фотографии: Русский-юрист.рф
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Комментарии 29

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  1. Satum Сегодня, 13:01
    Хорошо, что выявили. Ещё бы к стенке
    Satum
    1. Logall Сегодня, 13:16
      Кого к стенке? Нет фамилий, нет хищений. Просто заставили разобраться с документами. Заголовок был многообещающим, а на деле рутина. Этим не ГВП должны заниматься, а простой надзор вести. Сам прорабом работаю, знаю как воруют. И поверьте, украдут сколько запланировано. Это в смету занесено, что с чем можно поменять. А статья, так бравады военной прокуратуре...
      Logall
      1. Тралл Сегодня, 13:20
        Ну не строят у нас без воровства и мата smile
        Тралл
      2. Александр романов Сегодня, 13:21
        Цитата: Logall
        Нет фамилий, нет хищений.

        Ну естественно,нельзя же в оттой статье написать-Не поделился.Хватит пургу пороть
        Александр романов
        1. Logall Сегодня, 13:51
          Я имею ввиду, что факта хищений не было! Просто навели порядок в сомнительной документации. И всё...
          Logall
          1. Соломон Кейн Сегодня, 15:12
            Согласен! В результате ни фамилий, ни уголовных дел и не будет. Формальный отчет ГВП о прокурорской проверке, так сказать в рамках надзорной деятельности,как правило по заявлению или запросу.
            Ну типа " Мы в ГВП мышей тоже ловим", а по факту ..?
            Соломон Кейн
      3. sabakina Сегодня, 14:32
        Цитата: Logall
        Кого к стенке? Нет фамилий, нет хищений. Просто заставили разобраться с документами. Заголовок был многообещающим, а на деле рутина. Этим не ГВП должны заниматься, а простой надзор вести. Сам прорабом работаю, знаю как воруют. И поверьте, украдут сколько запланировано. Это в смету занесено, что с чем можно поменять. А статья, так бравады военной прокуратуре...

        "Моя" прокуратура занялась детскими садиками, на предмет вывоза ТБО...Скоро сортиры проверять будем....А когда то гордился работой в КМПП...
        sabakina
      4. Владимир 38 Сегодня, 15:30
        Цитата: Logall
        Это в смету занесено, что с чем можно поменять

        У нас тут есть контора строительная "Фон" называется, они обанкротились и сейчас 5 000 дольщиков остались без своих квартир, так хозяин этой компании, сказал, что стоимость квартир можно снизить на 30-40% - это все откаты,в той или иной форме. То есть, если теоретически представить, что коррупция в строительном бизнесе побеждена, то представьте, как можно повысить рождаемость, если за третьего ребенка, просто дарить квартиру семье. Вот и рост населения. Путин же не неумный человек , все это прекрасно знает, но ни хрена не делает или не может.
        Владимир 38
  2. рич Сегодня, 13:02
    ГВП выявила нарушения при строительстве объектов жилищного фонда для военнослужащих ВС РФ. Общая сумма средств, которые мог потерять бюджет от такого рода нарушений, оценивается более чем в 5 млрд рублей.

    Этих клопов, присосавшихся к бюджету, надо давить. Нужны образцово-показательные посадки
    рич
    1. Николай Фёдоров Сегодня, 13:36
      Цитата: рич
      ГВП выявила нарушения при строительстве объектов жилищного фонда для военнослужащих ВС РФ. Общая сумма средств, которые мог потерять бюджет от такого рода нарушений, оценивается более чем в 5 млрд рублей.

      Этих клопов, присосавшихся к бюджету, надо давить. Нужны образцово-показательные посадки

      В 90-е годы в одной российской области группа из трёх офицеров запаса воспользовалась правом наблюдателей, которые предоставляет Мандат общественного контроля. Они в итоге накопали компромата на администрацию городов, районов и посёлков на несколько томов, которые предъявили губернатору области, а вместе с томами предъявили и ультиматум. Губернатор оказался мужиком умным, ультиматум принял. Так в итоге появилась мощная общественно-политическая структура на хороших экономических колёсах.
      Я это к чему вспомнил? Я ж не о том, как создаются различные структуры. Я о том, что если покопать с пристрастием, то окажется, что клопов и пиявок, присосавшихся к бюджету, не просто много, а их очень много. Честного чиновника (если получится найти feel ) надо ставить в музей. Каждый чиновник тем ценен для вышестоящего начальства, если он может организовать какое-либо государственное дело с каким-либо финансовым ручейком. Тогда от него всем можно будет кормиться. Если чиновник сумел организовать большое дело с бюджетной рекой, то тогда этот чиновник становится особо ценным, и его двигают наверх. Попробуйте покопаться и найти в верхах хотя бы области (не говорю уж о федеральном уровне) бедного высокостоящего начальника, который бы жил на свою чиновничью зарплату... laughing Можете даже и не тратить время понапрасну - там таких нет и быть не может. Когда в систему вдруг попадает честный случайный человек, то его быстро оттуда выдавливают. angry
      Эту систему создал не Путин, и не Ельцин. При Ельцине (при всепроникающей поддержке американцев) система лишь расцвела махровым цветом. А Путин с системой борется по-мягкому. Может, так оно и лучше. Не всё хорошо, что можно ломать и рубить... Главное ведь - результат. А результаты, как ни крути, у Путина есть.
      За 12 лет Путин увеличил бюджет России в 22 раза, военные расходы - в 30 раз, ВВП - в 12 раз (Россия перепрыгнула с 36-го места в мире по уровню ВВП на 6-ое место). Увеличил золотовалютные резервы в 48 раз! Вернул 256 месторождений полезных ископаемых в Российскую юрисдикцию (осталось вернуть 3!).
      Разорвал кабальнейшие в истории соглашения о разделе продукции.
      Национализировал 65% нефтяной промышленности и 95% газовой и многие другие отрасли.
      Поднял промышленность и сельское хозяйство (Россия уже 5 лет подряд занимает 2-3 место в мире по экспорту зерна, обогнав США, которые сейчас на 4-м месте).
      Ну и уж совсем мелочь: Путин (именно он) снизил вымирание населения России с 1,5 миллионов человек в год в 1999 году до 21 тысячи в 2011 году, т.е. в 71,5 раз.
      Кроме того, Путин отменил Хасавюртовское соглашение - чем отстоял целостность России, запретил депутатам иметь счета за границей, ввёл в нашу жизнь понятие "иностранного агента" для многочисленных расплодившихся НКО, отстоял Сирию, прекратил войну в Чечне.
      Николай Фёдоров
    2. alexander.arier Сегодня, 13:47
      васильеву и сердюкова уже раздавили. так что остальным есть пример.
      сердюк даже опять целым ведомством руководит. ходят слухи очень успешно. заплата сказочная. большинство бабушек пенсионеров получив такую пенсию протсо бы умерли от счатья не в состоянии осознать что столько денег бывает.
      а сердюк ничего, держиться. мощьный чувак.
      alexander.arier
      1. рич Сегодня, 13:50
        Николай Фёдоров: Честного чиновника (если получится найти) надо ставить в музей.

        Очереди экскурсантов будут больше чем в Эрмитаж hi
        рич
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:53
          Дима , теперь дело за малым - найти такого чиновника . lol
          bouncyhunter
          1. рич Сегодня, 13:57
            Николай Фёдоров уже ответил на этот вопрос: - "Можете даже и не тратить время понапрасну - там таких нет и быть не может." Я лично с ним согласен
            рич
        2. alexander.arier Сегодня, 13:55
          раньше такими сибирь и север осваивали, очень выгодно.
          а теперь сердюковы да васильевы со меху лопаются.
          alexander.arier
  3. Pashhenko Nikolay Сегодня, 13:05
    И что дальше?Пшик?Отчитались?Фамилии где?
    Pashhenko Nikolay
    1. Тралл Сегодня, 13:10
      Цитата: Pashhenko Nikolay
      И что дальше?Пшик?Отчитались?Фамилии где?

      Если любите быстрые показательные казни, то добро пожаловать в Идлиб или Ракку, ну или хотя бы к саудитам.
      Суд разберётся.
      Тралл
    2. Александр романов Сегодня, 13:21
      Цитата: Pashhenko Nikolay
      Фамилии где?

      А вам зачем?
      Александр романов
      1. Logall Сегодня, 13:53
        Знать, кого не посадят!
        Logall
  4. Nehist Сегодня, 13:22
    Из года в год одно и тоже!!! А воз и ныне там что в 90 что сейчас
    Nehist
  5. Горный стрелок Сегодня, 13:27
    Действительно, все откаты уже заложены в смету... ГВП просто ЗАСТАВИЛО генподрядчиков ВЫПОЛНИТЬ договорные обязательства.
    Горный стрелок
    1. alexander.arier Сегодня, 13:43
      а кому же генподрядчики то откатывают??? неужели заказчику??? фантастика какая то. и такая фантастика во всех регионах.
      ну один с миллиона дозвонился до великого путина и тот решил проблему человека.
      ну хоть как то решил.
      аостальные миллионы так и ходят к чунушам разного уровня и те людей протсо посылают. а кто возбухает того ещё и уделают.
      alexander.arier
  6. alexander.arier Сегодня, 13:39
    чепуха это всё. они возмут адвокатов васильевой и будут дома рисовать, сочинять стихи и песни пока идёт следствие. после 5 лет следствия всё утрясётся и их возмёт к себе на работу сердюков.
    вы скажете а -деньги-. а разговор о деньгах неприличен.
    alexander.arier
  7. Старый военрук Сегодня, 13:46
    Рассматривать эти преступления как измену Родине и наплевать на мораторий.
    Старый военрук
  8. moskowit Сегодня, 14:13
    Ну, хоть от сердца отлегло... А то давно не было никаких статей... Я уж грешным делом подумал, что прекратилось воровство, ан нет, всё по старому... Значит живём... Если нет никаких перемен, значит всё стабильно... Ну и славненько... Воровали, воруют и будут воровать... Не нами начато, не нам и заканчивать... fellow
    moskowit
  9. мичман Сегодня, 14:26
    Желательно бы фамилии, и на какой срок под домашний арест этих преступников отправят !!! Честь имею.
    мичман
  10. инженерный Сегодня, 15:15
    Нарушения выявлены у ряда строительных компаний и подрядчиков.
    "Халявы нет, халява была вчера..." Пока не приведут в соответствие уголовную ответственность за хищение государственного имущества в особо крупных размерах, желающих разжиться на халяву за счет выделяемых бюджетных средств, всегда будет много. Украл миллиард, ну попал под следствие, если денег много, то под домашний арест попадешь на пару, тройку лет, зачитывается в отсидку, суд приговор вынес лет на 5, полгода в колонии и УДО. И жизнь удалась, да и правнуки будут не в обиде.
    инженерный
  11. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 15:34
    За хищения средств в особо крупных размерах должно быть только одно наказание - расстрел. Масштабы коррупции в стране таковы, что расстрелять пришлось бы десятки, а может даже и сотни тысяч чиновников. Эти лица не только наносят ущерб экономике, ухудшают условия жизни рядовых граждан и подрывают обороноспособность, но и являются потенциальными предателями в военное время.
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
  12. Василенко Владимир Сегодня, 15:34
    Хищение миллиардов рублей на строительстве жилья для военнослужащих пресечены ГВП

    Василенко Владимир
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