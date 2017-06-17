Хищение миллиардов рублей на строительстве жилья для военнослужащих пресечены ГВП

Распространенными остаются несоблюдение сроков и качества выполнения работ, привлечение к строительству субподрядных организаций, не способных выполнить договорные обязательства, осуществление строительства в отсутствие проектной и разрешительной документации.

Информационное агентство «Интерфакс-АВН» со ссылкой на Главную военную прокуратуру сообщает о пресечении хищения средств в особо крупном размере. В сообщении говорится о том, что ГВП выявила нарушения при строительстве объектов жилищного фонда для военнослужащих ВС РФ. Общая сумма средств, которые мог потерять бюджет от такого рода нарушений, оценивается более чем в 5 млрд рублей.В общей сложности военные прокуроры сообщают об устранении более 300 нарушений законодательства с начала 2017 года.Основная часть нарушений выявлена военными прокурорами при мониторинге ситуации с так называемыми «долгостроями». Речь идёт, к примеру, о явно затянувшемся строительстве жилых кварталов на Синявинской и Большой Очаковской улицах столицы.Приводится заявление военного прокурора города Москвы Владислава Приходченко:Нарушения выявлены у ряда строительных компаний и подрядчиков.